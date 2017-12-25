







八字中夫星只有一位。女命中的夫星是正官，没有正官的七杀（偏官）也可以当夫星来论。夫星一位，就是命中有了正官就不见七杀，没有正官七杀不能多见。夫星在八字中为喜用，即使不为喜用也不能为仇忌，至少能起到扶助喜用的作用。这样的女命对待感情特别忠诚，任何情况下都不会给你戴绿帽子，而且会从内心尊重丈夫，夫妻感情最为和睦。

八字中和偏弱，有印比扶身。女命原则上忌身太旺，太旺个性好强，喜欢我行我素，难以驾驭，与人相处刚愎自用难以有效沟通。但最好也不要太弱，太弱依靠心重怕担责任，自信心缺乏，疑心重，气量与肚量明显不足，也难以在社会中立足，而且也不太善于持家。女命日干以中和为美，偏弱一点没有关系，只要八字中有印比相助就行。这类女命虽有个性但不张扬，小事讲情义大事讲原则，即使遇到突发事件也不会毫无主张。

八字中夫子二星得力得位。夫星得位是指女命中日支坐正官或者是命中唯一的夫星七杀。八字中的日支代表精神世界，日支坐官杀的人内心自我控制能力很强，也主女命能主动顺应丈夫，发自内心的尊重丈夫，夫妻关系如影随行。女命的子星为食伤，食伤得力得位是食伤通根得气逢生在时柱。这种女命子女健康聪明，只要不为忌神不直接冲克官星，其子女定然能力强操守好。自古“母以子贵”，这种老婆也是男性眼中的极品。

官星为用，日干与官星有合。女命官星为用，日干与官星相合，表示其人与丈夫缘分很深，丈夫于我有情。官星来与我相合代表丈夫追随女命的意愿强烈，我与官星相合自己对丈夫用情极深，追随丈夫顺应丈夫的信息很是明显。

八字中日支坐印，印星得用。女命日支坐印表明内心丰富多彩富有爱心，印星得用的人具有强烈的爱心和责任心。日支也为自己的家，其人对家庭定当充满了爱与责任，是一个非常顾家的人。她们也定是男人眼中的极品老婆。



