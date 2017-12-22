​ 作为一个以 “说什么都能搞成系列”著称的资深占星博主，我特么这几年净在写总结贴了。这次依旧是关于套路的总结贴。

写在前面

好多人问什么是 “套路”。你回想一下你的人生里面，有没有干过那种“其实自己也没有特别想做，但就是想要做一下，试探对方是什么反应”的事——不要急着回答我，你自己心里有数就好。你又不跟我谈恋爱，你玩不玩套路我真的无所谓的。

本文请随意参考太阳月亮上升金星，你们觉得哪个合适就哪个。我没写进去的就别瞎参考了。

白羊座：

12星座里玩套路最疯狂的，就是白羊了。白羊不一定套路多，也未必套路有多精深，关键是他们疯起来不计成本。遇到胆子小点的，相当能唬住人。但白羊越是舍得本钱，越是没耐心。所以如果对面 反应稍微慢一点， 白羊可能就觉得没意思 不想玩了。

金牛座：

别人是套路冠军，金牛是套路克星。金牛不一定每一个性格都耿直不解风情，但是金牛没有不怕麻烦。为了避免误会而产生不必要的麻烦，金牛都不太愿意接暗示的梗。玩套路这个东西，核心就在于 “暗示”。所以即便金牛看明白了你在暗示TA，因为怕搞错也不敢乱接的

双子座：

知名 “套路爱好者”双子座。其实双子自己不一定都多会玩套路，玩套路把自己玩坑里的双子也是非常的屡见不鲜。但这并不能阻挡这个星座对套路的热爱，跟双子座谈恋爱，你要是不会玩点套路，那你就是无聊、没情趣。就算不分手，也应该不会对你太有兴趣了。

巨蟹座：

巨蟹大都不会承认自己喜欢玩套路的。毕竟一旦承认自己在玩套路，那不就显得自己为人 “很不真诚”了吗？——对，巨蟹座的死穴就是“死都不能当坏人”。所以其实巨蟹 一万种套路都是一个意思 ——你怎么忍心伤害我。虽然无聊，但一个不留神心软就被套路上了。

狮子座：

说真的，一个狮子座愿意跟你玩套路，那表示 TA很欣赏你。觉得你够聪明又足够有幽默感，不然TA才不愿意浪费时间去做那种“自己丢个梗出去，还要自己来解释”的事情，太特么丢人了！所以 你光吃 TA套路 还不行，还得精准 知道 TA的套路 精妙之处在哪儿 。

处女座：

变动星座都是套路爱好者，处女座也是。但是 TA套路你，你乖乖接就是了。你没事就别想着反过来套路TA了。尤其是自尊心比较脆弱，感情比较纤细的那些位。因为万一弄不好，处女座忽然板起脸来点评你的套路设计有缺陷……啧，场面想想都好尴尬。

天秤座：

风象都爱套路，但天秤毕竟是个时刻追求高端大气上档次的星座。所以他们即使玩套路，也不会像白羊那样，玩得不留余地。天秤的套路通常是些无伤大雅、心照不宣的套路 ——俗称“暧昧”。你要是会接，那就愉快地玩下去。你要急不可耐戳破它……那只能看你到底条件有多好了。

天蝎座：

天蝎真的 戏多，套路也多的。基本上 天蝎的恋爱过程， 就是一个不断套路对方的过程。 但他们比较有病的是，对方越是 不吃他们 的 套路，他们反而容易越爱越深，觉得你好特别好不做作。你吃了他们套路 ……那就不好说了。看他们是不是刚好折腾够了想回归平淡吧 ​​​​

射手座：

套路冠军射手座。说他们是套路冠军，主要是因为这星座对套路是发自肺腑的爱。他们玩套路纯粹是为了自娱自乐 ， 自己开心就好。被他们套路的是谁，自己喜不喜欢对方，对方面对自己的套路是何反应，他们都无所谓。只有一点，如果你比他们还会玩，他们可能会爱上你的套路。

摩羯座：

相信我，每个摩羯座的心里，都住了一个套路王。不要看他们一本正经的样子，以为他们波澜不惊，不吃套路。其实都看在眼里了，但就是不让你知道，服吗？但是反过来，他们要套路别人的时候，也是这幅一本正经的样子 ……你就要小心了哦，搞不好已经被套路了。

水瓶座：

水瓶座对套路的喜爱，主要源自于对智力的痴迷。对于水瓶座来说，一个连套路都看不懂的人，基本上智商也很欠缺。而智商欠缺的人，对水瓶来说是毫无吸引力的。所以玩套路这事对水瓶座来说，不过是日常和对象智力切磋的一部分罢了。

双鱼座：