NO1生肖猴财运指数：100%

财运最汪（旺）！2018出门遇贵人，适宜外出求财。宫星相生格局，吉也，乃是财运大满贯之年，数钱时记得关门低调低调。

NO2生肖马财运指数：80%

财运汪（旺）如洪水！生财时自有贵人相助，财运指数：指数UP，但需注意“飞廉”、“白虎”凶星入宫，切莫因求财而透支身体。

NO3生肖蛇财运指数：80%

“龙德”“紫薇”来入命，凡事皆有贵人助，财运十足！然而“暴败”“亡神”两大凶星的光顾会带来变故，切记万事宜稳扎稳打。

NO4生肖兔财运指数：80%

财运暴涨！自有财神爷主动上门，升职加薪那都不是事儿，注意“小耗”凶星干扰财运，诸事小心~

NO5生肖虎财运指数：80%

财运旺极之年！走的是偏财大运，财运旺到根本停不下来，也是个人财运指数：增值和事业发展的大好良机；管好钱包是关键。

NO6生肖猪财运指数：80%

虽说生肖猪财运也很旺，易得贵人赏识，社交圈扩大，事业有成。但一不小心就会被坑了钱，切记避免钱财外借。

NO7生肖牛财运指数：60%

今年求财时机不太成熟。遇太岁劫财来夺走钱财，事业或者经商投资上诸事小心，切莫轻信他人，方可稳中求财。

NO8生肖狗财运指数：60%

今年太岁为生肖狗的比肩，比肩有夺财之意，所以“稳食艰难”。诸事小心，切莫轻信他人，方可稳中求财。

NO9生肖鸡财运指数：60%

去年值太岁，今年又害太岁，生肖鸡的运势实在让人煎熬。进财乏力，但正印星提示钱财之事可从上司或长辈处得益。

NO10生肖鼠财运指数：40%

受太岁所克，生肖鼠财运虽不如意，经营也顶着压力，好在吉星高照，能再紧要关头呼你周全。请谨慎理财！

NO11生肖羊财运指数：40%

逢劫财之年的生肖羊，就别指望财运眷顾了，今年恐受兄弟朋友拖累导致破财。但只要你品行正派，便可逢凶化吉。

NO12生肖龙财运指数：40%

财运不佳且易被劫财的生肖龙，在2018年遭遇冲太岁，缺吉星相救十分堪忧，应事事多做准备，以万变应万变。

财多运旺的你：谨记适可而止是最大的财运指数：，贪婪的行为既丑陋又败运。

财少泪汪的你：谨记努力向上才是旺财之路，满怀希望才是真正的财运指数：。