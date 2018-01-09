1月份财运最旺盛的三大生肖！人的身高体型性格都各有不同，同样人的运势也是各有千秋，不尽相同。有的人或许短时间运势好，但来年运势一般。而有的人好运不断，仿佛是给好运气黏住一样。那么在踏入2018的第一个月里，谁的财运比较好呢。在生肖当中，这三大生肖在1月是最有偏财运的，横财就手，下面一起看看。

易祈吉祥2018生肖虎吉祥物吊坠：“天马贡岁”

生肖属虎的人

生肖属虎的人在1月里有偏财星高照，在1月里会有很多的额外收入，而且运气不错，炒股股升，炒房房价升，甚至就连买彩票都能中奖。男士的话，都是以赚取养家为主，偏财星在钱财宫上，最大的优势是在投资方面，基本是一本万利。女士们则是在于家庭方面，偏财星在旺夫方面，收入在1月份能倍增，额外收入居多，有带旺旺夫运势，使得丈夫能更好的赚取。

生肖属蛇的人

生肖属蛇的人进入1月，偶遇“龙德”吉星，有贵人运，就是遇到困难也能逢凶化吉，遇难成祥，好运不断。在1月里，生肖属蛇的人做生意或许偶有阻滞，但是由于人缘广，朋友众多，总能在关键时候得到贵人相助，财路打开，赚的盘满钵满。而对于上班的人来说，能够得到上司或者长辈的欣赏和提报，升职加薪不在话下。加上自身的努力，1月的偏财运大涨，意外之喜传来，横财运不断涌现，只要捉住机遇，能获取不少的钱财。

生肖属猪的人

生肖属猪的人在1月里最有财运，带旺偏财运，能在1月里横财不断，钱财涌入口袋。做生意的人，1月能找到新的商机，只要看准，投入去定能大赚一笔，而加上有新老客户的支持，总是想不到的偏财入屋，生意也能蒸蒸日上。而工作的人，能在1月里业绩猛升，加上偏财运的照顾下，有不少的意外之财，或许还可以升职呢。在1月不管是投资还是理财或者是炒股等其他偏财门路，都能大收获一笔钱财，过上富足的生活。