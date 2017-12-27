每个人都有感应预知的能力，从八字命局看，“食伤星”和“偏印星”旺相的人比较敏锐，预感能力强。有些人虽然食伤星和偏印星不旺相，但因善于听取和总结生活经验，感应预知能力也不错。今天，曾绎华老师就教大家从生活预兆来看流年运势的旺衰！

2018年将近，有两个时段值得我们去留意自身运势的变化：

一是立春节气交接期间。2018年戊戌年是提前在2017年的农历十二月十九日立春的，即2018年2月4日立春。从干支历的角度来看，“立春”标志着流年气场发生转变，因此，2018年2月4日~2月6日立春后的三天里，会由2017年的丁酉转变成2018年的戊戌。

二是春节大年三十至年初七期间。从民俗和农历的角度来看，过年意味着除旧迎新，年初一意味着新的一年到来。

因此，我们可以从这两个时间段内，自身精神健康状态及发生的事情，作为新年运程旺衰的预兆来预测！

一、精神健康上的运势预兆

如果精神状态萎靡不振，预示着新的一年里精神状态欠佳，信心不足，做事情提不上劲，容易拖泥带水。

如果不巧，在这两时间段里刚好感冒或生病了，则预示着新的一年里健康状态欠佳，容易生病，而且容易反复。

如果不小心发生摔跤或碰撞造成了意外小伤，那预示着新的一年里将容易发生更大的血光之灾，出行要特别小心谨慎。

二、事业财运上的运势预兆

这两时间段里如果有贵人相助，办事顺心如意，那么预示着新的一年里事业上贵人得力，顺风顺水，事业发展有望踏上一个新台阶。

如果工作状态佳，办事效率高，也预示着新的一年里会取得良好的工作业绩，有望升职加薪。

如果办事不顺心，阻碍多，一波三折，那么预示着新的一年里贵人乏力，工作辛劳，付出多而收获少。

如果财运表现不佳，例如有掉失钱包或博彩输钱的现象，那么将预示着新的一年里求财艰辛，家庭开支过大，甚至有亏损钱财的现象。

三、感情婚姻上的运势预兆

这两段时间里如果有桃花星动，例如在单身的情况之下，有人向你介绍对象，或者有异性向你暗送秋波，说明在新的一年里，你的桃花比较旺，感情运很好，有恋情到来，也有利于谈婚论嫁。

如果情人或夫妻在这两段时间里发生争吵，那预示着新的一年里矛盾必然增加，分歧争执会比较多，甚至闹分手。

如果是已婚人士，这两段时间有暧昧的现象，则预示着新的一年里墙外桃花比较旺，要小心处理，弄不好还会发展成为婚外情或者桃花劫。

四、人际关系上的运势预兆

这两段时间里如果与人发生争吵或冲突，预示着新的一年里口舌事非会比较多，甚至有官非。如果办事处处遭人刁难，那预示着新的一年里容易招小人，要预防小人陷害。