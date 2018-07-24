下半年哪些生肖需要注意身体健康呢？

今年是戊戌狗年，我们都知道，生肖为牛，羊，狗，鸡，龙的这五类生肖人是犯太岁的，在工作和身体以及感情上难免遇到让自己不舒服的伤害。





而从命理上来说，四柱上通常带有羊刃，刑，魁罡，或者八字中的五行受到相冲的，也是容易有意外受伤的。比如地支有卯酉相冲、以及丑戌未三刑等，都是容易受到过一致二次的意外伤痛的。从生肖上来说，结合流年吉凶以及十二宫的情况，也是可以推算出来，而在今年，以下几个生肖就要注意意外受伤这些事情，一定要注意哟。





NO.1 生肖狗





生肖狗，在地支中对应的是戌，大家都知道生肖狗在今年是本命年，生肖狗也是伏吟的一年。因此，生肖为狗的朋友在今年总是容易面临一些需要自己做决定，选择，以及一些突发的变化需要自己来应对的状况，身边的环境也都发生了比较大的变化。在十二宫中，戌宫中在今年有一颗剑锋星到，伴随剑锋星的是意外、受伤以及伤病，而午宫中还有白虎和羊刃，都有作用力于戌宫，而当下又正值旅游高峰期，所以生肖为狗的朋友们，一定要在出行上格外注意安全事项，偏僻的地方不要去，危险性高的活动也尽量不要参与。





NO.2 生肖牛





生肖牛，在地支中对应的是丑，今年是狗年，就是戌年，狗与牛两个生肖是相刑的，刑，看字就发现是利刀旁，看到刀，通常我们想到的都是伤身之事。而今年丑宫中又逢破碎杀星，不利影响会更大一些，由此可见，生肖为牛的朋友，在今年容易碰到受伤、挨痛包括容易招惹是非等这些烦心的事情，在下半年即将到来的酉月，戌月，都要格外注意自己的人身安全，容易受到惊吓。





NO.3 生肖龙





生肖龙，在地支中对应的辰，今年是戌年，辰戌相冲，可以说，生肖为龙的朋友，今年很容易碰到到一些意外之事，在人生上面容易碰到转折点。因为龙与狗是相冲的，相冲的力量也是比较大且之间的，好比两个男人，一言不合就干架，那两个人必定都会受伤；再加上今年是岁破，又临月杀和豹尾星，所以还是不能大意的，所以生肖为龙的朋友，在今年特别容易悲喜交加，有好事情的时候，还容易夹杂着一些不那么好的事，比如虚惊，病痛折磨，所以尤其要注意身体。





整体来说，无论命中是否带有伤病或者病痛的信息，碰到流年或者大运的话，这股破坏力会强一些，具体的还是要结合我们的四柱八字来做具体的判断。







