本月生肖运势TOP榜

本月概述：纵观本月整体情况，很多生肖都会有被小人困扰的感觉，整体情绪容易变得压抑，焦躁。建议大家在这段时间最好保持好谦逊的态度，减少与身边人的口舌争执，要增加宽容心，控制好自己的情绪，减少是非。





【红运榜】







榜首：生肖猴，贵人相助喜事多

这个月生肖猴在工作事业上很容易遇到贵人相助，不管是自己的上级领导还是合作方，对自己的工作都会照顾的比较多，为自己的事业发展增色很多。在家庭方面遇到困难的时候也容易得到家中长辈的后援支持，这段时间遇到问题的时候适合多向自己的长辈或者年龄大一些的人请教和探讨。





榜眼：生肖兔，偏财运势涨涨涨

生肖兔在这个月人缘旺盛，在工作上总能得到同事的帮助，在事业上这个月忌强势，遇到事情可以多向身边人寻求帮助，不要自己扛，三人行必有我师，这段时间是适合虚心向身边人学习的一段时间。

财运上面，本月容易从朋友那里得到很多合作的机会，适宜积极拓宽自己的人脉关系，如果有新的投资项目可多做考虑，会有不少收获的哟。





探花：生肖猪，稳中求胜惊喜多。

本月对于生肖猪的人来说，贵人容易出现在自己的工作领域和求财道路上，常常能听到很多身边人提供的具有实质性的指导意见，真的是要做到耳听八方的一个月份。而且本身生肖猪的人在这个月事业心就比较重，踏实稳步的干，在工作上是会有脱俗的表现和成绩，容易得到领导的认可和信赖。

【防小人榜】







NO1：生肖狗

生肖狗在本月，财运运势回落，在投资收益上都会呈下坡趋势，在工作上面临的压力大，竞争力强，在职位上面容易有变迁动荡的迹象，要保持好与身边同事的关系，避免遭小人暗箭的伤害。从商的朋友要慎重考虑好与合伙人的关系，心往一处使才能使双方的收益最大化。

NO2：生肖龙

本月生肖龙的朋友可谓压力山大，在工作上会遇到强有力的竞争对手，一定要把持好与身边同事和领导之间的关系。财运上面对于朋友合伙投资的项目建议少参与，不利收益，对于自己的钱财也要做好理财管理，要稳步操作，不要大手大脚。

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