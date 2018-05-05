夏初五月，你是爱情事业双丰收的人吗？





立夏是夏季的第一个节气，，表示即将告别温暖的春天，即将迎来炎热的夏天。那么在这春末夏初之际，哪些人在感情和事业上会有新的突破呢？





第一类人：壬水人





在事业上，壬水人本月会有较好的投资机会以及强烈的投资欲望，但是同样，容易冲动，在工作上还是要保持谨慎、认真的态度去做，对待投资上面要稳中求胜，做好利弊考量，总体来说自己的付出会得到较好的回报和收益。









在感情上，壬水女在本月感情上相对来说是会比较好的，未婚单身的壬水女生在感情上容易有收获，会有新的进展和突破；已婚的夫妻感情和顺，生活和谐，不易争吵。









第二类人：癸水人





在投资理财方向上，本月癸水人，财运上会有一个非常满意的收获，易有偏财进账，但是水涨船高，同样在花费上面也会开支比较大，所以在用钱的事情上，还是要三思而后行。





在感情上面，本月未婚的癸水男性，谈恋爱的机遇会变高，自己有心仪的对象也可以开始主动出击；而已婚的癸水男性，这个月最要注意的则是容易吸引异性的目光，要格外注意碰见墙外烂桃花哟，还是要多提高自制力。





本月还没有成家的癸水女生，在这个月结婚或者订婚的机率会变得很大，也容易遇到自己觉得对的那个人；已婚的癸水女，夫妻感情日益见长，很容易得到老公的呵护和疼爱，在零花钱和开销方面也容易得到老公的大力支持，对于癸水女来说，今年的5月会是过得比较开心和舒心的一段时间。





第三类人：生肖为兔的人





属兔人在这个月容易得到他人的帮助，这段时间是自己人缘爆棚的一段时间，在工作上可以大胆放手的做，容易得到贵人的帮助；在感情上面整体也是比较和谐开心的，但是要注意的就是在和感情对象相处期间，不要太过犹豫，总的来说，在事业和感情上面会呈现一段升温的趋势哟！

















志易堂命理工作室原创出品，转载或引用请注明作者和出处，原创不易，抄袭者必究请自重。 ————————————————————————————————————

业务咨询请联系下方（有偿咨询，非诚勿扰）

咨询微信：czp931022 （命理咨询）







