命理探析网络名词“隐形贫困人口”





最近在网上新出了一波网络名词诸如：“佛系”、“隐形贫困人口”……那今天仙仙就从八字命理的角度，来和大家聊聊关于“隐形贫困人口”究竟是怎么一回事。





关于“隐形贫困人口”

隐形贫困人口网上给出的释义是指有些人看起来每天有吃有喝，表面上生活的风风光光，但实际上论存款来说，他们就是新时代里的“新穷人”。此词一出，在网上掀起一阵共鸣，网友们纷纷各自认领，90%的人都表示中枪。这类人普遍花钱如流水，时尚，喜欢穿最新款的衣服，去最好的餐厅，但实际上他们并没有多少钱 。





命理特征

在我们的八字体系中常讲“官要透，财要藏”，而具有“隐形贫困人口”这些特征的人，通常在工作上处于一种入不敷出的状态，崇尚一些无节制的生活方式或金钱观，通常我们会用“穷忙族”的这个词语来形容。





那在我们的八字命理中，一般偏财透出的人，都容易有这样的消费观，大有“千金散尽还复来”的情怀，不吝啬钱财，为人豪爽大方。





还有一种则是命中正官或食神过多的人群，食神主我们的食欲，也是我们赚钱的动力，所谓“人为财死，鸟为食亡”。那食神的力量过强，则会表现出好吃，贪享受；在生活中，则容易体现为生活中看不到太多用钱的地方，但是钱就是不知不觉的没有了……





而正官，本身是一种约束我们的力量，但是这个也会否极泰来，我们可以想象，给一个人适当的压力，他会有所进步，而有无限的压力，则适得其反，反而容易不思进取，安于现状。

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如何脱贫?

偏财透出者

在“隐形贫困人口”中,一部分人是出自于对生活的热爱,他们有着不同于常人的生活观以及消费观,他们坚持认为“人生苦短、若你不偶尔停下来四处看看，会错过很多事情”、“生命只有一次,钱可以再赚,可当下的时间过了就再也没有了”。当然,还有一些人,他们不是出于本心和热爱,贫困的状况并非他们自己想要的,而是受到外界的刺激,比如：盲目消费，超前消费观念等致使他们钱财留不住。而现在社会上各种现金贷和分期等贷款平台，这类债务陷阱更是助长这种不正之风,对于这类生活方式，我们要果断摒弃。

对于以上的这类人，我们需要的是什么呢？管理和约束，以及计划性的管理。根据易学原理来说，财生官杀，这里的正官和七杀都是指对我们自己的一种约束和管理，不以规矩不成方圆，我们可以找到自己的八字，检查出自己的命理中是否财透出，接而查找到属于自己五行的“官与杀”从而进行调整自己的经济状况。

比如对经济上有规划，通过一些理财方式来改变自己的经济状况，举个例子：以当前10%年化收益计算,1万块一年可得利息1000元,我们可用这些利息去满足一些自己的小目标和小愿望；比如一次短途旅游,或者吃一顿大餐,同样的如果我们的本金越多,也越能实现更多小目标和小理想。











食神过多者

锦衣玉帛、宝马香车想必是多数人的心愿。在过去，我们对于贫困的定义是满足温饱，而现在则是吃好穿好，在衣食住行上面都有了更高的追求，普遍对生活其他方面有着更强烈愿望和跟高的追求。而在八字命理中，食神过多，就想要更多的吃穿用度，想着坐享其成，缺乏主观性和能动力，也是我们口中常说的“懒癌患者”。那同样，我们能找到自己八字中可以克制食神或者泄食神力量的五行，也能改变我们生活中的一些生活疲态。





有勇有谋方可成功

兵法上说“不谋万世者,不足谋一时”，空有一腔热血和愿望是远远不够的,有勇也要有谋。如果希望理想的生活方式能保持长久,还必须配备策略,通过正确的方法拥有与之匹配的经济能力。比方说,把钱花在刀刃上,没必要去为日常每一个小小的满足买单,聚沙成塔，因为前方有更好、更美的等着我们。





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