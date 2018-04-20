八字中婚姻关系的相处窍门





男命八字中财为妻，女命八字官杀为夫，仙仙的前几篇文章分析了很多关于感情与夫妻之间是否相合，以及旺夫、旺妻等命格的特点，那今天我们就来从易理角度，分析一下关于两人在婚姻关系中好的相处模式的窍门。





古话说：财，为养命之源。虽然财不是万能的，但是在现在的社会，离开了财，却是万万不能的。在生活中我们也常发现，感情分离的夫妻，几乎都是为钱财，为女人产生纠纷的情况居多，而这些在男命中都属于财。





现今社会的发展，要求女人不断的独立，生活上的的竞争激烈，尔诈我虑，单凭你个人单枪匹马地去应付现在的为人处世，至感困难与艰苦。而在我们人生的战场上，只有夫妻财是最好的战友和伴侣，无论子女还是父母，陪伴我们的时间都没有夫妻来的时间长久 。所谓： ‘夫者扶也；妻者齐也。’正是表现双方互相帮持合作的意义。







1 、 夫妻同心，其利断金





《周易 ·系辞上》曰：“二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”

一场好的感情，夫妻两个人是一条船上的队友。既然是队友，就应该有团队意识。团队意识里最核心的是携手共进、风雨同舟，就是懂得团结合作。夫妻也是一对阴阳，互相互补才是最佳的搭配，夫妻两个人也要以平等互助的方式相互帮助、优势互补。





在婚姻关系中，若二人能做到同心同德，夫妻团结，好比要远航的云帆乘上得意的东风，才能筑成一个完整的家，才能让这个家登上幸福和谐的彼岸。