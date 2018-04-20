八字中婚姻关系的相处窍门(2018-04-20 17:28:19)
八字中婚姻关系的相处窍门
男命八字中财为妻，女命八字官杀为夫，仙仙的前几篇文章分析了很多关于感情与夫妻之间是否相合，以及旺夫、旺妻等命格的特点，那今天我们就来从易理角度，分析一下关于两人在婚姻关系中好的相处模式的窍门。
古话说：财，为养命之源。虽然财不是万能的，但是在现在的社会，离开了财，却是万万不能的。在生活中我们也常发现，感情分离的夫妻，几乎都是为钱财，为女人产生纠纷的情况居多，而这些在男命中都属于财。
现今社会的发展，要求女人不断的独立，生活上的的竞争激烈，尔诈我虑，单凭你个人单枪匹马地去应付现在的为人处世，至感困难与艰苦。而在我们人生的战场上，只有夫妻财是最好的战友和伴侣，无论子女还是父母，陪伴我们的时间都没有夫妻来的时间长久。所谓：‘夫者扶也；妻者齐也。’正是表现双方互相帮持合作的意义。
1、夫妻同心，其利断金
《周易·系辞上》曰：“二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”
一场好的感情，夫妻两个人是一条船上的队友。既然是队友，就应该有团队意识。团队意识里最核心的是携手共进、风雨同舟，就是懂得团结合作。夫妻也是一对阴阳，互相互补才是最佳的搭配，夫妻两个人也要以平等互助的方式相互帮助、优势互补。
在婚姻关系中，若二人能做到同心同德，夫妻团结，好比要远航的云帆乘上得意的东风，才能筑成一个完整的家，才能让这个家登上幸福和谐的彼岸。
2、
八字十神中，
现在的感情状态，最常听见的就是“三观不合”的说法，其实哪有那么多的三观，只是在相处中，互相一定要争个孰对孰错，然而更多的时候，只有不分对错，才是好感情的基调。
夫妻相处，面对生活中的柴米油盐，总会有个分歧，要争个孰对孰错，赢得了结果，却输了感情，自己心理也落了个不痛快。
好的婚姻三观固然重要，但比三观相合更重要的，是不争对错。
在婚姻生活中，男人对女人要多主动（财为动），能担当，女人对男人要多包容（印为家），我们在感情中不能太较劲，生活生活，要有生机，有活力，过于的苛刻，认真，总会丧失一些生活上的情调，我一直认为处感情，谈恋爱，都像是打太极，要你来我玩，在这互相的一推一就中，感情才会变得丰富多彩，乐趣无穷。在婚姻中，夫妻齐心协力，把日子过好才是一段感情的最终诉求。过于认真计较，很容易让你的婚姻合伙人逃跑。
其实不仅仅是在婚姻生活上不能太较劲，为人处世也是同样的道理。水至清则无鱼，人至察则无徒。不管是追求至阴或至阳，都不是处事之道，阴阳和合，家庭才会和睦温馨，子女才会在一个健康的环境下成长。
夫妻就像是家中的两扇门，支撑着共同的门户，要团结一心，互相帮持，积极沟通倾听，换位思考，相互包容和理解，携手同行，这样的家庭氛围才是最温暖的后方，这样的家庭，也是一家人幸福生活的源动力。
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