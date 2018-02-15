2018 狗年财运如何旺旺旺

除夕啦，过年啦，这里先给大家拜个早年，祝朋友们在新的一年里，身体旺旺，工作旺旺，财运更加旺！今天我们就来看看丙丁火类人在 2018 年的财运如何旺起来呢？





2018 年为戊戌年，作为 丙丁火 类人，今年正好是食神和伤官流年，食神和伤官都是帮助我们生财的，所以在 2018 年只要你用心，付出，都是会有回报的哟！





◆ 那我们如何在 2018 年使我们的财运更加旺呢？





那么我们要如何着手操作呢， “丙丁火”的正偏财为金，对应的地支为“申”和“酉”；

八字中日主为 “丙”或者“丁”的人，地支中见到“申或酉”的其中一个，这是属于命里自带财库哟（在财运届属于自带外挂了哇 ~~ ），那同样这类人在生活中对于工作和挣钱都会比较积极主动哟，尤其在 2018 年，挣钱的欲望会更加强烈哟。





我们总说，世界是一组阴阳，财运也是一样，有好的时候也会有坏的时候，而在我们的命局种，财库如果受到冲克的力量，在财运方面就会薄弱很多，或者钱财花销比较大，总是留不住钱；比如申金为财，被巳火相克，那在财运方向可能容易碰到一些一筹莫展的情况了哟。





◆ 关于我们的本命财位，我们要如何旺财运呢？





首先要找到自己财库所在的对应方位，然后对方位进行一些增助的布置；（这里我就以丙丁火为日主的朋友为主要指导对象啦）





1 、财位所在的方位宜明亮，给人充满生机的感觉，所以在该位置布置的色调要以明亮为主，推荐使用黄色，金色，白色系列的相关布置。





2 、 财位宜卧：人每天约有三分之一的时间会用在睡眠上，因此卧床的方位吉凶性对运程也是有很大的影响。如果我们的睡床摆在财位，日积月累，自然会对我们的财运有好处。这里要易普一下：有些人容易误以为睡床是沉重的家具，担心会压损我们的财位，因此不敢把床摆放在那里，其实这是浪费了财位。（ 当然，专业的布置还是建议咨询专业人士 ……）





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3 、财位要旺要吉，财位是需要聚集旺气的位置，而在丙丁火类人的八字中财位属金，所以在该位置放置一些合适的金属器皿也是有助的。





◆ 关于自己日主的查找。





自己可以上网查找一个八字排盘系统（当然也可以关注九宫纳甲的公众号进行排盘，公众号：jgnj6688），输入自己的生辰信息，就可以排出来自己的八字盘啦。

我以下图八字为参照（随意排盘，如有雷同纯属巧合）：





图中的日元对应的下方蓝色小方框就是自己的日主了，那上例八字中日主为丙，财位在酉，在生活中我们找到自己在家中对应的财所在的方位，进行一些巧妙的处理，就能在财运方向起到很大的增助作用啦。





那么你的专属财位是什么？

财位在哪里？

我们如何准确的增旺自己的正偏财运势呢？

想知道的朋友可以添加微信，我们进行一对一解答。





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