2018 旺财指南——甲乙木类人









在这小年之际，我们几乎是逢人就说 “新年快乐，恭喜发财！”那么这个财到底是如何“发”起来的呢？今天我们就来看看十天干当中日主为“甲乙木”的朋友们，有哪些旺财的小技巧。

2018 年为戊戌年，作为甲乙木类人，今年正好是正偏财的流年，可谓是收获颇丰的一年哟！





◆ 那如何在流年得势的情况上再增旺一些我们的财运呢？





首先要找到我们自己的专属财位， “甲、乙”的正偏财为土，对应的地支为“辰”、“戌”、“丑”、“未”；

同样，八字中日主为 “甲”或“乙”的人，地支中见到“辰、戌、丑、未”其中一个，都是属于命代财库的人，这类人在生活中都是属于比较能挣钱或者能存钱的人。





也有不好的情况，例如命局中的财库受到冲克的力量，在财运方向也会时好时坏，或者钱财花销比较大；比如寅木为财，被申金冲克，那在财运方向自然就会不那么稳定了。





◆ 关于财位我们要如何处理呢？





1 、首先要找到自己财库所在对应的方位，然后对 该 方位进行一些调整与布置；财位所在的方位宜明亮，给人生气勃勃的感觉，对生旺财运大有帮助。





2 、生财，生财，财位是需要被生助的，所谓 “生”，是指生机盎然，所以我们在财位摆放一些植物也是适宜的；但要留意，这些植物应用泥土种植，若以水来培养则不宜，否则弄巧成拙。（当然，专业的布置还是建议咨询专业人士……）

人生命理咨询（微信）： czp931022

3 、财位要吉，财位是需要聚集旺气的场所，若在对应的方位那里摆放一些寓意吉祥的正确物件，则会吉上加吉，有锦上添花的作用。





◆ 如何确定自己的日主？





自己可以上网找到八字排盘系统，输入自己的生辰信息，就可以排出来自己的八字盘啦。如果不会排盘的朋友也可以来问仙仙，自己的日主属于哪一类的。

我以下图八字为参照（随意排盘，如有雷同纯属巧合）：

图中的日元对应的下方蓝色小方框就是自己的日主了，那上例八字中的财则为木，在生活中我们找到自己在家中对应的财所在的方位，进行一些巧妙的处理，就能在财运方向起到很大的增助作用啦。





你的专属财位在哪里？我们如何准确的增旺自己的正偏财运势呢？想知道的朋友可以添加仙仙的微信来进行一对一解答。









志易堂命理工作室原创出品，转载或引用请注明作者和出处，原创不易，抄袭者必究请自重。

————————————————————————————————————





业务咨询请联系下方（有偿咨询，非诚勿扰）

咨询微信：czp931022 （命理咨询）