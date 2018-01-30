最近在看一部热播剧《恋爱先生》，电视上讲了很多关于恋爱，及感情处理上面的一些小技巧，可能是因为自己是女性的原因，在看这种都市言情剧的时候第六感也会特别强烈，不过仙仙在这里确实是赞成剧中的一些小技巧的哈，是适合感情小白观看的哟。（我不是托儿哈~~~）





俗话说：只羡鸳鸯不羡仙。谁不想自己与自己的另一半能够像鸳鸯一样，恩恩爱爱在人世间过活呢，虽说爱情不是人的全部，但是谁不想拥有一段完美幸福的婚姻呢；然而，现实又是残酷的，有些人在感情上容易遭遇第三者的干扰，下面我就根据易学原理，结合八字来给大家分析一下戊戌年，什么人在感情上面要注意 “小三”的出现。









在男命中，无论是妻子还是情人，都是男命的财星。男命的正财指老婆，偏财指情人。所以正偏财在男命的八字中也就代表了爱情和婚姻，那如果在原命格中：





一种是出现了正偏财被争合的情况，那在感情上面就容易被他人争抢或者是另一半容易移情别恋；





另一种是比肩或者劫财过重，前面我们说了，正偏财指男命的妻子，因为比肩和劫财会争夺钱财，所以也有被抢的象义在里面。





下面来举个例子，比如原命格中，日主为戊土或者己土，那明年又是戊土流年，就是咱们的比劫流年了，在感情和经济上都会有争抢，或者压力变大的感受，如果自己本身八字中比肩和劫财的力量过旺，在明年的感情上面容易分居两地，或者另一半有被他人追求的可能；当然具体的还是要结合自己的其他天干以及当前的大运来进行详细分析；

人生命理咨询:czp931022









而在女命的八字当中，女命的正官和七杀是指老公和情人，在感情上面如果官杀过多，那在感情上面就容易复杂，犹豫不决；





同样如果自己的原命格八字中自己的官星有与其他的天干相合，包括大运及流年行到相合的年份的时候，也有自己的爱人劈腿或者有 “小三”的情况容易发生；





那比如，女命八字中，官或者杀为 “癸”，自己的日主为“戊”，那明年在流年上是戊戌流年，这就有了戊土来争合官星了，出现以上命格的女同胞们，在2018年要看好自己的爱人或者恋人哟！





还有一种在女命八字中的就是 “伤官”过旺的，前面我们说“正官”指老公，如果伤官过重，那正官就难以保存，在感情上面容易对自己的另一半不满意，会给对方带来过多的压抑感，从而不利感情生活。

以上所提到的是受先天原命格的影响，当然后天的行为风水也是会影响很多的哟，所以必要的时候还是要咨询专业人士来获取感情问题上的指导，从而妥善处理自己在感情上面遇到的问题。









志易堂命理工作室原创出品，转载或引用请注明作者和出处，原创不易，抄袭者必究请自重。

————————————————————————————————— —





业务咨询请联系下方（有偿咨询，非诚勿扰）

咨询微信：czp931022 （命理咨询）

XJW-BJ （风水咨询）













