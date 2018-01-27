在年底之际，一场大雪席卷了大半个中国，想必这两天大家的朋友圈已经被各自家乡的美丽雪景刷屏了吧，俗话说：瑞雪兆丰年。我相信欣赏到这美丽雪景的朋友在来年一定也是会风调雨顺，不过还是要提醒大家在周末出门要注意出行安全哟！





闲话也不多说了，本期我们来看看生肖为 兔，羊，猪 的人士，在明年的桃花情况。注意哟，旺桃花的同时不仅仅是旺助异性缘这一方面，在人缘上面也有很大的增旺力量哟，所以比如工作为销售等需要与客户接触性比较多的朋友，一定要多关注桃花方面的命理知识。（当然，详细的针对性的还是要咨询专业人士更为妥当的。）





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生肖为 兔，羊，猪 的朋友，我们的本命桃花是十二地支中的 “子” ，对应的生肖就是老鼠啦。那么在生活中我们要如何机智的运用这个 “子” 来增旺桃花呢？

“子”在阴阳五行当中是指：阳水；

方位：正北方向；

“子”所指代地理环境为：江、河、溪流、池塘等，与水相关的地方；





动物：老鼠，蝙蝠。

所以在生活中，生肖为兔，羊，猪的朋友，想要旺桃花，可以在着装方面以及平时的饰品搭配上面多选用一些带有上述两种动物的，比如：米奇，米妮，以及蝙蝠侠，都是很不错的选择。









那在家居风水上，就可以在自己居住的场所的正北方向，进行一些精心布置，首先要保持正北方向的简洁，因为如果在这个方位里放置的物品比较混乱，那在感情以及人际关系上面也会显得比较杂乱无章。在保持整洁之后，可以用一些 淡粉色 ，以及 淡紫色 的天然材质的饰物来进行粉饰，对自己的人缘以及异性缘上都有很大的增助作用哟。

以上三者生肖当中，需要注意的是生肖为 兔 的朋友哟，因为2018为狗年，生肖为兔的朋友，如果已经恋爱了，在明年步入婚姻殿堂的机率将大大增加，而还是单身的“兔宝宝”们，在明年邂逅一场浪漫的爱情也是指日可待哟。



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