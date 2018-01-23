临近1月底，充满浪漫气息的2月14日情人节近在咫尺，不知道单身的人士是否都卯足了劲要摆脱“单身”的这个头衔呢？单身的女(男）性一定在期待“我的那个"他"（她）何时出现呢？ ”





上个篇章我们简要分析了生肖为 猴，鼠，龙 的人士的情况，本期我们就看看生肖为 虎、马、狗 的单身人士要如何旺桃花呢？





生肖为 虎，马，狗 的朋友，我们的本命桃花在十二地支中为“ 卯 ”，对应到生肖当中就是可爱的小兔兔啦，生肖为 虎、马、狗 的朋友容易被生肖为兔的异性所吸引，而在虎、马、狗，这三个生肖当中最喜欢兔子的就是狗狗啦。这里仙仙告诉你一个小诀窍，在生活中带有小兔兔的装饰物能够帮助你旺人气旺人缘哟 （ 一般人我不告诉他，想知道更多小诀窍的朋友可以私聊哟 ） 。





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那么生肖为 虎，马，狗 的认识邂逅或者偶遇“正桃花”的场地在哪些地方呢？

“邂逅”的场地 ：大街，平坦的道路，车辆，船出没的地方，桥梁，花草茂盛的地方……

“卯”的方位是 ：正东； （想有邂逅的朋友在选择旅游出行方向的时候就可以优先考虑正东方位啦，这里是以你的常驻城市为中心查找哟。。。）

阴阳五行为 ：阴木，会给人带来温柔的感觉和具有艺术气息；

那么，在明年想要尽快脱单的朋友，可以计划一场说走就走的旅行了哈，面对自己心动的异性也可以主动邀请对方，有助于感情以及彼此好感的升温哟！









那么对于桃花所在方位我们要如何处理呢？

在自己的家中或者自己长期居住的房子内部的正东方位，首先一定要保持干净和整洁，不要放置杂物，可以稍加布置一些粉色、红色系列的相关装饰，同样因为“卯”有花草的象义，所以在这个方位种植一些粉色，暖色的花花草草也是很有助于增加自己的人气和异性缘哟。

大家只需要知道自己的生肖，对应到以上的旺桃花的相关内容中就可以了哈。当然更多的独家秘方还是咨询专业人士更妥当哈。









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