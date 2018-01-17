



桃花的花语————爱情的俘虏

在生活中，似乎只要我们说到桃花，第一反应都会是与爱情相关的人事物，而我们口中常说桃花运、桃花劫、烂桃花、正桃花等等的相关词语，都是在描述桃花能给我们带来的丰富的爱情机遇。不过这里我认为我们有了桃花的祝福，相信你会很快拥有你理想中的爱情的，毕竟这个世界除了眼前的苟且，还有诗与远方的。

今年的春节又正好是在情人节之后，相信单身的朋友们一定在想着能否在情人节那天遇见自己的“命中注定”，带回去在三姑六姨面前美美地撒一波“狗粮”。

那我们话不多说，下面就来分析一下生肖为 鼠，猴，龙 的人士的本命桃花的相关状况哈，仙仙在这里虽然不能一一见证大家的幸福，但是会为大家加油打气的哈！





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生肖为 鼠，猴，龙 的朋友，我们的本命桃花为“ 午马 ”，当然这里不是说自己所选择的对象只看属马的生肖哟，咱不能一棍子打死一船人，这里本命桃花的意思是指，可能你对生肖为马的异性就是会有莫名的一种好感，容易互相吸引彼此；或者说与马相关的事物能够帮助你旺人气旺人缘。

那么我们邂逅或者偶遇“正桃花”的场地在哪些地方概率比较高呢？

“午”的方位是：正南；

阴阳五行为：阳火，给人热情和温暖的感觉；

“邂逅”的场地：大厅，电影院，娱乐场所，会议室，K歌房等等……

在爱情开始前的沟通方式：电话，电子邮件/E-mail；





综上所述，在明年想要尽快脱单的朋友，可以多去以上的这些场地活动哟，面对自己心动的异性也可以主动联系对方，要让对方感受到我们的温暖和热情；不过在我身边还真有一对情侣是开始于一场电影的哈，两个本来单身的朋友都各自买了电影院的情侣座，结果就成功邂逅，并开启了诗与远方的浪漫生活篇章。

那么对于桃花方位我们要如何处理呢？

在自己的家中或者自己长期居住的房子内部的正南方位，可以多加布置粉色、红色系列的相关装饰，有助于增加自己的人气和异性缘哟，当然前提是要保证正南方位的整洁，之后的布置就可以根据个人喜好来布置了哈！(当然，仙仙老师也有独家的旺桃花的杀手锏绝招哦，有需要的可。。。。。)

相信生肖的查找这里是不需要我再告诉大家的了，





那么我们要关注的就是婚宫的查找了。

自己上电脑百度一个八字排盘系统，输入生辰信息，就可以排出来自己的八字盘啦。

我以下图八字为参照（随意排盘，如有雷同纯属巧合）：







图中的红色的八个字，就是我们的八字内容了，第一个对应的蓝色方框圈住的就是我们的生肖啦，日元对应的下面第二个红字则为我们的婚宫。那上例八字就比较巧合，自己婚宫坐的地支正好是自己生肖的本命桃花，在人缘或者异性缘上就比较好一些，当然感情的具体趋势或者是否有存在的问题还是要专业人士进行咨询更为妥善哈！

年终福利：

1、仙仙的志易堂老师免费为你查找桃花位

（请加微信号：czp931022)

2、胖胖的徐靖易老师免费为你查找财位

（请加微信号：XJW-BJ）

敬请关注下篇《2018年桃花知多少——生肖虎，马，狗篇》

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