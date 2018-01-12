“撒狗粮”一词是表达身边朋友秀恩爱的意思，但是是不是这个时候最难过的就是“单身狗”人士了呢？其实并不然……我发现其实“撒狗粮”这一词，更多表达的意思是目睹身边朋友秀恩爱全过程的一种较为愉快、喜悦的心情，因为其实很多时候我们也会被身边的情侣给甜到哒，其实也是所谓的“吃糖”“发糖”的意思。

作业一个职业命理师，我们还是从命理的角度来看看在 2018 戌狗年，我们各类人士的感情走向吧……

八字中对于我们的感情最起到作用的一定是我们的婚宫咯，婚宫主要影响的是我们的感情，婚姻，那其实每个人的八字婚宫经历的大运、流年、流月各不相同，这其中的力量也是千变万化，这才有我们丰富多彩的感情生活。

首先， 2018 戌狗年，婚宫地支坐：丑、戌、未，这三者的朋友在感情上面多少都会不顺心，或者不愉快。容易在感情上面遇到身心受伤的事情。所以婚宫出现以上地支的朋友，在明年的感情上容易与伴侣或者爱人发生互相对立的情况，在感情生活中容易各自为政，互不相让，由此造成感情上的挫折，使双方都处于伤心痛苦之中。

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还有两个，婚宫地支坐 “辰”、“酉”的朋友，在感情上容易遭遇较大的挫折，甚至有分离忧愁的现象。感情上容易望事不成或分散，亦或被人欺骗；这是一种慢性伤害，感情上会互相折磨彼此，有些针锋对麦芒的意味。

那还有一者在 2018 年的感情生活就会比较欢欣喜悦啦，基本都是一种升温，愉快的状态，那就是婚宫坐“卯”的朋友。如果你是单身，那你这时候憧憬的美好感情即将到来，有望顺利成为“撒狗粮”人士；已婚或者已有感情伴侣的朋友在明年与爱人的相处上会更加的和谐融洽，两人间的隔阂矛盾会减少，是恩爱有加的一年哟。





那对于婚宫地支坐以上字眼的朋友，建议大家在 2018 年，与爱人或伴侣之间的相处，找到合适双方的沟通方法，这里可以从两个人的共同话题，共同爱好出发，更有助于提高沟通质量哟，那么在平时的相处中，如果出现了观念不合，激发矛盾的情况，建议朋友们先冷静一下，想想我们在一起是如何“撒狗粮”的，出现问题时从多个角度出发考虑问题，尤其多从对方的角度考虑，更有助于感情的升温。





PS: 2018 年感情具体的走势与发展，还是要结合其他地支做综合考量，更为合适的哈。 人生命理咨询（微信 czp931022 ）





那么问题来了，我们如何知道自己的婚宫是什么呢？那么我们就要排出自己的八字啦?

那一定有朋友又会有新的问题，我不知道我的八字怎么办呢？

自己上电脑百度一个八字排盘系统，输入生辰信息，就可以排出来自己的八字盘啦。





如何查找婚宫所在？

我以下图八字为参照（随意排盘，如有雷同纯属巧合）：





图中的红色的八个字，就是我们的八字内容了，蓝色框框圈注的，日元对应的下面第二个红字则为我们的婚宫。





凡是排出来婚宫为 “丑”、“戌”、“未”、“辰”、“酉”的朋友，在 2018 戌狗年，感情上都容易碰到糟心的事情，但是具体的破坏力量大小还需结合其他年，月，时的地支力量来综合判断更为合适，这里还是找专业人士咨询更为妥当 。





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敬请关注下篇《 2018 年桃花知多少》

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