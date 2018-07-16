原创文章，转载请标明出处。如在其他网站发现，请注意该网站发布时间，不会早于本博。本占卜为每月新月之日之时抽牌做下，需要写作时间，故此文会晚于新月出现时间1到2天后发布，给各位带来诸多不便，敬请谅解。





白羊座

本月牌面：正位圣杯七、正位吊人、正位权杖八 骑士感言：不要以他人的表扬作为认可自己的标准，自我肯定最重要 骑士忠告：有伴的白羊座，这三张塔罗牌的组合告诉我们，巨蟹座新月日食给二人关系虽然没有带来负面的影响，但是却影响着你变得在本月容易情绪化，而且说风就是雨。很容易因八竿子打不着的事，或是扑风捉影、因为自己多心，便陷入到一种悲情的气场中，那些事那些活本来就该你做你照顾你上心，但却是在完全不同的意识或情绪下行动的。新月也让你很容易去做些不现实的憧憬与努力。本月关系五大风浪，就算这小30天里容易心情起伏，但该做的事一样不会落下，于关系中，你更多是那个要照顾对方的角色。单身的白羊座，巨蟹座新月给本月的你带来许多内心戏，当然，也给本月里你所遇到的人或事，不管是全新的陌生人、新朋友还是以前就认识，有一搭无一搭在聊的候选者们，加了许多戏，所以本月你特别容易做出剃头挑子一头热的事，哪怕还仅仅只限于聊骚试探的初级阶段，你也很有可能因为心急因为对方的戏多而误以为如何如何最终耐不住性子付诸于行动结果造成误会给自己难堪。当然，如果你真心喜欢对方，不介意买情面让对方欠你情，先不说对方是否有良心记得你，这个愿望本月特别成功。





金牛座

本月牌面：倒位星币侍者、倒位权杖侍者、正位死神 骑士感言：视野制约格局 骑士忠告：有伴的金牛座，两张倒位的侍者跟随一张死神牌，人形牌就是人的事，本月二人之间多夹杂着别人的问题，比如两个人之中可能因为别人的事而产生误会导致出现的短暂分离或关系进入僵局，又或因为想要怀小孩、或已经有小孩，在管教孩子以及孩子的成长等问题而各持己见。说到底还是之前的眼光浅，又加上钱不够，导致了致命一击。已经有危机关系的金牛当下就面临着关系马上要到转折点，或已经走到崩盘无法挽回，心情再沉重可能也要硬着头皮把事情办了，这就看个人本事了。对于关系没有出现问题正常发展的金牛座情侣们来说，这三张牌也预示了本月运气不佳，所图之事多延迟、消息无反馈。单身的金牛座，又是人型牌多出的一个月，两个都是倒位，看来本月里，你所追求喜欢的，多不如愿，亦或是说，就算没有被明确回绝，从对方身上不容易找到突破口，或是说找不到可以推进关系的办法。死神更多说的是，有些人，你不抓紧接触不去睡，自顾着你的懒惰你的优雅你的步骤，渐渐的也就没有了机会，有些关系终止，你再怎么急再怎么不甘不想放手也没有办法。

双子座

本月牌面：倒位权杖骑士、正位星币骑士、正位权杖首牌 骑士感言：永远不要忘记为二人关系在物质领域做筹谋 骑士忠告：有伴的双子座，又是人形牌多出的一个月，这小30天里涉足你情感生活，或是说干扰你生活的人很多。本月无论主动还是被动都在醉心工作，左一茬右一茬的枝节横生基本没有什么心思去打理二人关系，同事呼唤你的次数是伴侣的一百倍，你不回都不行。同时你和伴侣本月的关系也像同事，像队友，像一条壕沟里各自灰头土脸疲于奔命的两个战士，就是不像一对情侣，也许你认为外部需要处理的事物所给的影响，和小家庭的温暖比起来，优先处理外部的问题才是第一位的。等到月末的时候，或许才会有机会稍作休整，调整一下节奏，修复或维持关系，但也需要你主动出击。单身的双子座，人型牌就是人，不管正倒位，本月看来个人生活里要会要见的朋友不少。有些人纯粹是为了社交，有些人则是为了某种利益，当然这个利益说的不是你贪图人家钱，阅历知识与人脉的欣赏也算是一种资源，所以本月这类目点或关系而相识的也有，当然，这类朋友远比前一种从友谊的角度上说走的更远。本月是有可能结束单身关系的，其实说结束不确切，应该是有了想要尝试接触了解的候选。





巨蟹座





本月牌面：倒位星币首牌、正位星币四、正位审判

骑士感言：不能靠投机心态过日，更不能首鼠两端处事

骑士忠告：有伴的巨蟹座，新月出现在你的头顶，给生活带来推进力量，两张星币拍和审判搭配，这小30天里，你可能因为二人物质生活中的某事对生活以及你们的未来做出新规划，比如说，出去旅行动了银钱，让你从该事上放眼到了其他生活领域，对财务或是当下的物质资源决定要用新的看法或使用要求再规范。这个事件多样，可能是某个破财，也可能是某个来财等等。不过说真的，财务问题不光是二人，已婚或是还没有结婚，单就以个人为单位也是需要借新月的力量做长久打算的，言外之意，情况有不如以前之态势发展。单身的巨蟹座，日食出现在你的头顶，给你带来我也说不清楚应该叫他什么的那股力量。之所以不知道是因为，你其实一直在做这件事，什么事？各种内心中的决定，某个事情过后你对自己说，我以后再也xxx、可不能再xxx、必须得xxx等等，这是你的种族天赋特长，在这个新月的催化下可能对某事某类事某个人下了最重的通牒，星币拍两张在前面，自然，这决定与物质生活或资源等等相关。至于你的个人情感的决定决策，我想不会优先于这个新认知，或是说，基于这个新认知之上。





狮子座

本月牌面：正位宝剑皇后、倒位世界、正位命运之轮 骑士感言：幸福的标准在内心而非个人状态必须要有人在侧才叫圆满 骑士忠告：有伴的狮子座，两张大阿卡纳伴随一张人形牌，看来巨蟹座新月日食给二人关系带来不小的影响。本月，女性一方，不管是不是是狮子座，这个月，因为她们的某个决定、某个要求或是某件事情上的推动力量，二人关系可能发生重大变化。比如对当代生活某个不足或是一只困扰着你们的问题操刀解决，延展出新的以前没有想到的方案，比如对当代关系某事或对方的微辞与不满，让原本可以继续的关系或是说可以睁一只眼闭一只眼的事情无法再堂而皇之的继续，从而迫使关系发生了变化等等。我们无法单纯从牌面上得知变化本身的好坏，但变化一定会弥补缺憾。单身的狮子座，新月带来变化力量，单身的你也在影响范围之中。世界与命运之轮都与改变与契机相关，只是本月的组合，你可能在某个事件还在努力中，某个事情或某个关系还在尝试摸索中就被另外一个突发事件打断而不能不放弃继续向前。这种情况本月在单身男女与新对象交往中出现的机率较高，当然，事件也是五花八门。不过，命运之轮带来的变化机会是实打实的，本月是有可能结束单身或是突然与你从未想过的某个人、某个圈子搭上实在的关系。

处女座

本月牌面：正位星币七、正位战车、倒位权杖皇后 骑士感言：在流年不好的日子里，担心钱要比担心感情更实际 骑士忠告：有伴的处女座，这三张塔罗牌告诉我们，巨蟹座新月日食给二人关系带来变化因素。这小30天里，你要特别留意自己被他人影响，同事、朋友，瑜伽健身各种教室等兴趣爱好小组里的人，你很容易因为他人的决定或言行影响到自己。本月关系正常，你与对方在自己的生活工作上也无大风浪或危机需要担心，但因为他人的影响便让你很容易没事找事，觉得自己也该要这样那样，然后搬起石头砸自己脚。到头来自己演了一套也没人响应，所索担心的，觉得需要变的更好加以完善的，其实并不需要，亦或是说，在当下这个阶段，还没有到必须要做的时候。尽管如此，本月关系也不会因为你的小躁动而出现大变化，最多落下个内心不安份的罪名而已。单身的处女座，巨蟹座新月让你有了进退两难的心，不敢你是绝对单身，两难于要不要开始行动找伙伴，还是你在与某人接触试探中，要主动还是等对方行动，塔罗牌给出的意见是主动出击，离开性格和习惯行为模式的舒适区，你才能成长，你才能遇到不一样的人和事。本月在社交上，不管是对陌生人还是老情人，怎么接地气怎么来，会有意想不到的效果。





天平座





本月牌面：正位隐者、倒位圣杯十、正位皇帝

骑士感言：对于感情决策的最好时机就在本月

骑士忠告：有伴的天平座，两张大阿卡纳同时出现，这个巨蟹座新月日食给二人情感关系带来的影响不小。隐者与皇帝都是男性的象征，这个月，男性的一方，不管是否是天平座，是关系的主导。他们可能因为个人的某种需求，也许是工作上的，也许是家庭上的而无法顾及到当下二人关系，这不是他们的错，是事件上带来的变化契机，而取舍也因个人诉求不同无法单纯论好坏。动静大的可能会要去到其他城市，或是就算没有离开但变化会影响到当下已稳定习惯的生活状态。当然变化也非物质界，也就是心态相关，本月似乎他们不爱交流、突然需要自己的空间，但月末十分会有好转，当然，很可能带着某个奇怪的思辨结果。单身的天平座，隐者和皇帝的组合非常耐人寻味，加上代表情感上和睦和谐圆满的圣杯十倒位，对于那些刚分手还在被破坏的天平座美感中纠结的人来说，当然，单身的也算在内，因为新月的关系你可能想极力回到以前的关系，复合，或是回到以前的状态，非单身而立刻寻找下一个目标，虽然塔罗牌没有明确地给出你的这种意愿的最终成败，只是你心中所求的那份圆满恐怕是无法得到成全。





天蝎座

本月牌面：倒位权杖七、倒位圣杯骑士、正位星币九 骑士感言：独善其身，自己好最重要 骑士忠告：有伴的天蝎座，这三张塔罗牌的组合告诉我们，这个巨蟹座新月日食，没有给二人关系带来大风浪，本月关系平稳发展，关系从总体来看，是安逸舒适的，倒位的权杖七与倒位圣杯骑士的组合说的是，有些小情绪，或是关系中让你不爽的事，在发作前就有其他的事情冲淡，或是让你看开了，连说一句提醒的意义都没有，有些事情看在眼里记在心里即可，多说反倒不美。另外，本周对于家族或是对于围绕对方身上出现的关系外之矛盾，也应该采取不插手、不过问的态度，一来是相信对方可以处理好，二来，也没有必要涉足不属于你的因果关系。虽然有一家人不说两家话的理，但不该管的就不能插手。单身的天蝎座，这个新月的确带来了新的人际关系，新的朋友圈，可是，却不想你想象或是期待的那样浓情蜜意，有些人笑脸别后是澎湃欺负的闹心，有些人看似贤良淑德却是一肚子男盗女娼，或至少当下想放纵，聪明的你冷眼看着，各种心思你都能看透，本月进可攻退可守，只是没啥好猎物值得你攻的，找乐子不算。不过就算找乐子，本月后半外表不说，人品更靠谱。





射手座

本月牌面：正位星星、正位宝剑六、正位星币八 骑士感言：相信直觉 骑士忠告：有伴的射手座，从这三张塔罗牌的牌面组合来看，巨蟹座新月日食给二人关系带来了积极的影响。新月让你看到关系中的潜在不足以及以前没有意识到的机会，这个机会说的更多是彼此性格上的闪光点以及关系向前发展与推进的方向或是说途径，更重要的是，新月还带来了送走或是说完结、收尾、结束当下关系中那些一直没有结果或是没有得出结论、快要进入死局的事的机会，这个机会更多说的是简便、折中、吃点亏受点累但却可以以最快的方式处理结束的方法与途径。本月，多说多做勤勤恳恳，学土相星座是安全牌，是讨喜获得对方认可与赞同的最佳方式。另外，已婚或是相处了一段时间，在财务上已经开始混合使用与管理的情侣们，新月也提醒你注意二人财务管理与投资事由。单身的射手座，从这三张塔罗牌来看你无法确信地说新月带给了你拓展人际圈子、认识新朋友的机会，不过却可以通过你的努力获取某个关系，进入某个圈子或是说博得某人的注意、甚至是欢心。你需要从细节入手，才能真正了解对方的内心与喜好，你需要从细节入手，才能体现出你所要表现的那一面真正的专业或是说不同于他人的过人之处。





摩羯座

本月牌面：倒位星币国王、倒位圣杯八、正位宝剑侍者 骑士感言：感情里谁不讲理谁占上风 骑士忠告：有伴的摩羯座，两张人物牌围绕一张倒位圣杯八，本月男性一方为影响关系发展的重要一方。不管是否是已婚还是正在相处的情侣，家中男性长辈以及与长辈的关系在本月显得尤为重要，也为也间接的体现了男性在关系中可能会成为的样子，或应该成为的样子。如何照顾好自己与对方，如果与家庭全局观来规划情感与照顾家人是本次新月带给你的课题。对于关系本就处在危机边缘的，这个新月可能会带来最终的散伙，导致这个情况出现的更多是对方做了决定或跨出了分手的那一步。对于想要宝宝的，本月不合适怀孕，但合适备孕，新月给了你调理身体的好时机，特别是对男性一方，健身运动恢复身体活力。单身的摩羯座，本月过的不开心，就算是保持单身立场，就算只是品风戏月，这段时间里所遇到的人也特别容易和你闹别扭，该轻松的时候认真，该认真的时候轻松。在游戏的身份上要求明媒正娶的立场，这是让人非常厌烦的，厌烦到想干脆断掉。如果你本身就和对方在金钱或其他物质资源上有联系，本月更要留意因为这些事情闹不愉快。本月遇到的新人也如此，所以，所以你自己看着办。





水瓶座





本月牌面：倒位圣杯九、倒位宝剑四、正位星币皇后

骑士感言：看不开是绝大多数烦恼的根源

骑士忠告：有伴的水瓶座，这三张小阿卡纳的组合告诉我们，本月虽然日食并没有给关系带来大风浪，但却给生活带来不少干扰，可以用不如意不顺心六个字总结，具体体现为，你计划的事，大多不成，或是都总能横生枝节出来阻碍你的推进，而你也是不成功则成仁，越是不顺，人也好事也好，越是要打着赶着立刻解决，不知道放风筝要拉线也要放线的道理，所以这小30天是心累、是奔忙、是耗费体力心力的30天。不过好在，再怎么乱，二人生活秩序不会被打乱，就算你们所图之事没能成行，也不会影响到关系稳定的态势。单身的水瓶座，这个巨蟹座新月给心理带来冲击，某些一直支持你傲娇的单身人生理论可能因为很小的一个事情没按照心意发展得出你要的结果引发的不开心的被推翻，然后便是蠢蠢欲动、便是骚动，每个细胞毛孔恨不得都打开想要结束单身或是用“想要有人陪”这个五个字来表述，但溜达一圈，你还是会回归到“自己好才是真的好”的自顾自状态中去。本月没有什么特别的事，就算没忍住有了行动，机敏的你也会在发现情况不妙时全身而退。



