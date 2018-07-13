♉️ 金牛座





主星金星落陷进入处女座，本周还有月亮来合相，从工作方面说，土星的支持一直在，因为落陷状态而变的忙碌，分身乏术，许多从领导方面发来的任务都是非常占用精力与时间的活，而且，本周在工作以及生活诸事上，可能要使用到巨大数额的财或是其他形式的物质资源。另外，也因为这个金星涉入的土相三角格局，本周直属领导，由他们指派或是参与其中的事是重头，又慢效率又低，费事占人力的破事。合理安排自己其他的事不要被耽误才好。





♊️ 双子座

火木四分火天四分，给本周工作带来麻烦，主要是从外部环境来，你合作的另一方来。他们本周的变数也不是从做与不做这么大的两个极端变化，而是在决定上犹豫，以及心里所想与嘴上表述不统一，你很容易被迷惑或是说，很容易因为外在假象预判错误造成误会。月金合相与土星三分，本周合适吃吃喝喝做客户关系维持，如果你的工作本身就与餐饮、食品行业相关，哪怕你是倒腾食材、食品货运，本周工作忙但成绩不错。

♋️ 巨蟹座

本周工作运总体来说平稳，主星月亮在金土三分的格局里，给工作带来实打实的推进力量，这五天工作进度上不错，当然，也一定会非常辛苦劳累。就算你现在不工作，休假旅游，也是一样，行程上赶来赶去。后半周月亮进入天平与火星三分，这更是要你抓紧工作不得闲。水木、木火、火天这些星体给工作带来的不确定性更多是职场信息、市场动态上的起伏与不确定性，但是对你所图之事、手上项目的成败与好坏性质，却不会影响到。





♌️ 狮子座





比起主星太阳在巨蟹末端与木海之间走淡的水相三角，本周影响更多的更多是金月土天行程的土相三角。这五天，在工作上，就技术、专业问题上你很有可能需要他人的帮忙，或是共同协作，亦或是货，某个当下工作上的专业或技术问题是需要他人他方解决的，当然这个技术问题也可能与协调管理相关，你可能遇到许多繁琐的行政类流程要走。另外，本周留意工作上的女性同事，在她们身上要过的那些流程或事很有可能会拖你的进度。





♍️ 处女座





火天四分，本周第一个要说的就是不利出行，特别是自驾开车，而且如果是人多，一堆人一起，人越多越坏事，说好了一致到时候各自为政、不欢而散，其实何止出行，越是人多越没主意，本周最合适自己处理，反倒快速便利。上半周月亮过境加入金土天三角。在拉来人际关系，或是某种声援、同盟力量的同时也带来了小人或是说不同的意见与生意，无法用好坏这么极端的标准来衡量。本周留意拉肚子，以及热伤风感冒。





♎️ 天平座





逆行的火星四分天王，同时也四分木星给工作带来的负面影响。工作上，留意合作伙伴、客户，或是工作上一起配合的同事，包括下属、下级执行单元、服务商等，他们很有可能在本周里说伤人的话，做你觉得过分的事，合作关系、合作状态终止也是有可能的。总之，身边的人、朋友这周容易翻脸。工作上本周领导是能帮你的人，而且主星虽然落陷在处女有土星支持，关键时刻你也能找到出路，所以该撕撕，无关成败。





♏️ 天蝎座





随着主星火星的退行，他与木星的四分、与天王的四分持续。本周第一个要注意的是财务问题。特别是业务岗位、销售、自主经营的，特别容易飞单，越大越总要的单越容易嘎然而止。也包括各类投资投机生意、股票基金。另外，火天四分也影响到了电器电子设备，特别是你家里的电器。文书事由则是要留意可能会重要错误存在其中，文档在上交、邮出前一定要仔细检查。健康小心牙齿、心脏问题。夏天出汗多，注意日常保健。





♐️ 射手座

金星进入落陷的处女座，加上本周月亮跑去合相，本周破财情况严重，日常开销以及特别用途上的开销赶到一起，资金吃紧。工作方面因为水木四分，所以会有类水逆感觉，消息不明有烟雾弹，不过却不是在工作领域，更有可能是在办公室人事安排、团队架构等行政类事由上，而可能要变化的人多为女性。应对逆行火星的四分与火天四分带来的工作变数，你需要对大大小小所有事情做提前准备且注意保密，哪怕开会约会议室也要早早提早。

♐️ 射手座

金星进入落陷的处女座，加上本周月亮跑去合相，本周破财情况严重，日常开销以及特别用途上的开销赶到一起，资金吃紧。工作方面因为水木四分，所以会有类水逆感觉，消息不明有烟雾弹，不过却不是在工作领域，更有可能是在办公室人事安排、团队架构等行政类事由上，而可能要变化的人多为女性。应对逆行火星的四分与火天四分带来的工作变数，你需要对大大小小所有事情做提前准备且注意保密，哪怕开会约会议室也要早早提早。

♑️ 摩羯座

金星换座处女，本周还有月亮合相一同三分主星土星，你可能会因为这二星都与吃喝玩乐相关而在本周豪吃几顿或是突然很花了几笔。与工作而言，这个三分合适与合作伙伴或是客户搞关系，但因为金星落陷的问题你很有可能与他人做了一笔你虽没又多亏但似乎也不算划算的交易。下半周因为月亮过境天平三分火星的关系，工作会突然增多或是说事情变得急迫起来，当然，急不是你急是别人急，你被人催罢了。女摩羯比男摩羯本周运气更好。





♒️ 水瓶座





火星在头顶的逆行本周加重了与天王星之间的四分关系，加上主星土星也逆行同时也与天王加重了三分关系，翻译成人话，本周类似水逆的感觉提前体会。出问题的事都不是新事，都是执行过一段时间或是那些驾轻就熟闭着眼就能做的事上出问题。上述问题，特别容易出现在科教文行业领域或相关岗位。也比较容易在申报、审批等环节或事情中以往日根本不会有疑问的借口拦截阻挠。健康留意伤风感冒，或是因为受凉而引起的落枕、肌肉疼痛。



