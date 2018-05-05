星象解读：土星逆行，水星继续前行，水土四分被被逐渐拉开。而本周，水火四分再次上演，而且，因为水火二星的继续前行，与白羊座末端29度的天王星越来越近，所以这个四分关系天王星也有参与其中。因此，本周在交通出行方面要留意，容易摆乌龙，事故率高。当然，火水天也与器械设备相关，工作上如果要使用设备设施，或是你的工作可能会与设备设施的运转与工作相关，比如机房，比如仪器，本周要注意他们的维护与信息、用电安全方面事由。日木对冲在本周走强，这个相位会对财务类事由产生影响，确切地说应该是，本周工作，大局着眼点在钱上，怎么省怎么赚，某事出了问题，或是要规避风险，多从钱财物这个领域上找突破口或是有限这个角度考虑。

注：以下预告请同时参看上升、太阳两个星座

注：运势中所涉之“财运”范畴与工资薪酬无关，为投资、兼职、他人赠予或自我经营有关

注：无具体本命星盘为基准的流年占星星运都是不精确且粗糙的，以下文字请酌情参考

♈️ 白羊座





主星火星合土星的这些日子日子有些昏暗，你说有多倒霉么？也没有，但是叫财财不来，要人人不来，你越缺什么努力求什么什么不来，或是说来的费劲，比往常缓比往常慢。火星马上换做进水瓶，黑暗的日子就要过去了。临近周末再次与水星四分，还有天王参与，比较容易遇到突然发生的人事变化，可能白羊突然离职，当然也有可能是你身边的人，工作上那些对口的人忽然发生人事安排上的变化。本周小心腹泻。





♉️ 金牛座

太阳在头顶，对照天蝎座内的木星，这个星象利文书，审批、申请等等事由。虽然有水火四分相伴但也不怕，只是过程有曲直，但结果绝大部分都是喜人的。而水火四分，天火四分影响的更多是财运的部分。突发性冲动性消费，或因他人破财，比如有人抢了你的单，或是被别人无意间坏事而导致破财等等。当然也包括在星象解读里所说的，电子产品或设备设施的损坏。本周出行运不佳，身体留意炎症。





♊️ 双子座





日木对冲对本周工作的影响不小，五一节后回来的第二周公司或是说直属领导突然开始发力，有些是突然不知任务，有些则是突然对现有工作进行检查瞧啥都不顺眼。加上主星水星与火星四分，你的脾气也不咋地，所以很容易在工作中与他人发生口角争执。要不要撕，只看个人利益。水星与金星接纳的格局还在，最近要花钱的地方很多，不论是正常开销还是某种形式的投资，小心资金链吃紧，需给自己留必要的后手资源。





♋️ 巨蟹座





水火四分天火四分，本周给工作带来的负面影响不小，不过主要是你的指数领导或是公司上层方面，这五天，围绕在他们身上的麻烦不小，比如某种是非争执，导致资源使用受限，往大了说，也可能会是公司在资金方面，你所在项目组在资源调动上出现了问题，这也是日木对冲带来的综合影响。说到日木冲，这是一个他带来的进账没有他带来的出账多，所以最近在财务用度上一定要有计划，未雨绸缪多想几步。





♌️ 狮子座





主星太阳与木星对照，这是一个激发灵感与相反的星象，特别是从事创意类工作，比如文案、协作、编剧等等，可是日木对照也有另外一个心理刺激与暗示就很容易让人有侥幸投机心理，剑走偏锋。当下还有水火四分天火四分，若你所图之事不单单是文书事由，还要牵扯到具体工作工程的实施，异地他方的远程安排，差旅，那你可要小心赔了夫人又折兵，计划方案一定要有备用，本周事情最容易折在玩不转人，人的因素上受到阻力。





♍️ 处女座





水火四分加上天王星的干扰，本周很容易在文书方面出现失误，特别是该事还是具有合作性质，有多方参与其中的。容易鬼打墙，嘴里说着和你手下写的不一样，任何表格、计划的提交都要做double check。也比较容易在会议或与他人传达时词不达意，想的和说的不同，导致错误产生。因为水星合金星存在接纳关系，所以上述失误可能会直接导致财务上的损失，当然，以上也会出现在私人生活中，就比如你网购时敲错字。





♎️ 天平座





日木对照给本周工作带来的干扰不小，主要是来自外部，许多人盯着你干活，不管和你是否有直接关系，似乎人人都能对你品头论足说上两句，这让人极其不爽。水火四分，火天四分，也给工作带来许多变数，这个变数同样也是来自外部，本来说好的事，本来谈好的行动步骤与计划，因为他人他方变数而不得不更改，使你被迫也要跟着变化，无形中增添了工作量浪费了各种成本。当然，这个四分也带来破财，或是说已经破的财的后效，比如卡贷。





♏️ 天蝎座





本周工作运低，犯小人，比较容易为他人背黑锅，而且还无法一时解释清楚，因为在你知道遭人误会的时候已经过去一段时间了。发生这种情况一部分原因是因为你所之事也没有人知道内情，另外，该事也很有可能会与专业或你工作所涉及到的核心技术相关，而且该事也的确存在问题。此外，下属以及下级执行单元，外包承包方，他们本周提交的工作也容易藏着某些错误与浑水摸鱼的情况，一定要仔细检查。





♐️ 射手座

主星木星与太阳对照，太阳是贵人，是运气。本周工作上有要人相帮。不过，也有要人拆台。先说前者，这五天工作任务艰巨压力大，有许多事情是你需要他人相帮才能顺利通过。该人就在你身边，而这拆台的后者，留意工作上的女性小人，当然，这个女性也有可能是竞争对手，比如行业里的，或是公司内部和你有竞争关系的其他团队或岗位上之人。而这小人也是火水四分综合作用的结果，这五天很容易和他人发生言语不睦。留意以为磕碰伤。

♑️ 摩羯座

头顶的火水四分火天四分上演，就在火星要离开头顶直接来了这么一出。本周工作运又受影响，先说交通运，低，容易在外出的时候，不管是不是自驾，都容易出现磕碰伤，如果自己开车更要小心，道路之上也比较容易遇到临检查你证件。工作方面，自然是文书事由受阻，一个是这类工作量大难度高，不容易写也不好处理，换句话说，许多事情在你接受处理的时候就是有难点要你攻克的。留意脖子，胳膊肘膝盖等关节、能打弯的部位磕碰伤。





♒️ 水瓶座





日木对照给本周带来积极的影响，第一个是贵人运，这个贵人说的更多是人际关系上的顺滑，有个什么你能力之外的事，要托人，还就能托关系找到人去办。另外，日木对照也带来了不错的财运，特别是合作类生财，只是当下金星被海王四分，所以可能在本金资产资源投入上可能要受些委屈或多做些什么，但绝对有赚。一体两面，本周，水火天四分不和谐因素作用，也有水瓶座在赚钱的同时，也要因钱财物等利益问题与他方出现不睦或纠纷。





♓️ 双鱼座





日木对冲给本周工作生活带来极大影响，第一个是事情很多，生活琐事与工作诸事交织在一起，分身乏术。而且这些事情还都不好对付，比如该事你要应对某个重要任务，比如该事虽小但是牵扯许多其他事情，此事不过其他事都免谈。本周贵人小有，该贵人指的不是权贵，而是在生活工作中解你困惑是某个难题的人，身份任意。另外，这五天健康留意，本周没事，可是本周的不注意却是在未来发病坐下的病因或是触发因素。