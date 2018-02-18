原创文章，转载请标明出处。如在其他网站发现，请注意该网站发布时间，不会早于本博。本占卜为每月新月之日之时抽牌做下，需要写作时间，故此文会晚于新月出现时间1到2天后发布，给各位带来诸多不便，敬请谅解。





白羊座

本月牌面：正位圣杯国王、倒位星币皇后、正位宝剑十 骑士感言：2018年对所有白羊座来说都是受考验的一年 骑士忠告：有伴的白羊座，三张塔罗牌里两张宫廷牌，考虑到正在过年，所以也不足为奇，本月情感关系会有许多他人牵扯其中，第一个要说的就是亲戚长辈，不少白羊座可能在春节里被逼婚或是商讨婚事，如果已经有朋友的并正常交往一段时间的，这个春节或是节后也是见家长的时间，而对于还没有到见家长的时候，本月也少不了被家人询问或是被安排相亲。重要的是，宫廷牌代表的人也有可能指关系内出现的其他异性，关键是最后一张宝剑十，这种带有绝对负面含义的牌让上述两种可能出现的情况的结论或是说发展趋势与结果的基调也变地更多是负面结果而让人担忧。这开年第一个月，无疑是艰难的，不过，这也仅仅只是一个开始而已。单身的白羊座，人形牌就代表人，看来本月新月带来不少新朋友，这些划过你的生命的人，有新认识的朋友，也有许久没联系的老朋友的再出现，有些人是像慈父、大哥一样送来关怀，有些人则是看似好心的浮夸一现，不管如何，他们会在你最不如意的时候拉你一把，最次也是心态心理上的声援。本月特别小心桃花关系，那些看似单纯的很有可能包裹着不欲人知的心思来套你，相约需要谨慎再谨慎。

金牛座

本月牌面：倒位死神、正位圣杯六、倒位宝剑二 骑士感言：车到山前必有路 骑士忠告：有伴的金牛座，这三张塔罗牌告诉我们，水瓶座新月给二人关系并没有带来太多负面的影响，他只是在生活的角度上推动了事态的进程。本月你与对方的生活中的某事可能会出现结束的信号，比如你们常用的保洁已知的，药要不甘了，比如你们已知的，能节后在续房租的时候房东涨价而被迫要换房子住等等，这些事虽然还没有压近要你迅速作出反应，但苗头是有的，所以你需要提早做好准备。本月与爱人开心娱乐的时间并不多。另外，塔罗牌也给出了提示，如果你们准备要小孩，本月合适受孕。单身的金牛座，本月心仪朋友的机会不多，你可可能会因为某个事情，不管是工作方面的，还是私人事由上的，需要他人的帮忙帮助，求了一圈的朋友，从而认识了新的朋友，通过类似这样的方式认识新圈子，所以新月只是在人际交往上帮你带来了一个缺口而已，并没有给你带来直接的情感上的好运桃花，而对于有暧昧关系在身边的，本月维持现状。





双子座

本月牌面：正位宝剑九、倒位吊人、倒位恶魔 骑士感言：人算不如天算 骑士忠告：有伴的双子座，三张塔罗牌，两张大阿卡纳，还是倒位，而且他们有个共同的象征性含义就是想要为所欲为，想要不在按照常理，或是说先前的样子出牌的心里变化。宝剑九说明原因，水瓶座日食新月可能在本月里给你带来一个负面消息，让你觉得非常失望，这个消息未必和感情相关，比如你一直想换工作，比如你一直想在其他地方投资买个房子等灯，突然得到了不能成行的答案，所以整个人变开始拿出全新的另外一套活法来应对内心的不爽与失望，自然在生活态度上就有了大撒把，爱谁谁，反正xx也不成我也不用像现在过的xx这样等等。单身的双子座，本月结束单身的机会不高，不用我说，从牌面上你自己也可以看的出来，只是他们预示的意义可能你我理解有差。这小30天里，你显得格外有写清心寡欲，就算是有心仪的对象出现在眼前，脑子里似乎总有另一个你跳出来扯后腿，脑子里那些对现实或是过往的消极评价，那些看似看透人生的世故教条理念会把好不容易建立起来的猎奇心打的尸骨无存。本月兴致不高，或是说注意力就不在情爱事由上，就算是有老情人约，也未必会有多开心，所以放重点在其他生活领域努力更好。





巨蟹座





本月牌面：倒位星币骑士、倒位权杖八、正位圣杯十

骑士感言：务实的眼光会让世界看起来完全不同

骑士忠告：有伴的巨蟹座，这三张塔罗牌的组合有些趣味，无大阿卡纳出现，这农历新年第一个月风平浪静，你想为当下关系做的努力，比如住房条件，换过工作挣更多的钱，似乎都很遥远，最总要的是急不得。而长假也让许多事情因为到哪都关门，叫什么人都叫不来的原因而停滞，所以只能老婆孩子热炕头，看眼巴前这点事。幸运的是，已婚的情侣，与爱人当下关系和睦，也与家人关系顺遂，未婚的，二人自给自足，也是和谐，只是，柴米油盐不能提，花好月圆长相宜。过节闲着没事要早小孩的，请女方注意身体健康，不要太过紧张蹲着不动养膘，也不要太过自信觉得自己平时有健身习惯而无所顾及，容易掉胎。单身的巨蟹座，本月是重中之重，和感情相关么？确切地说，是和生活全领域相关，本月你要非常明确今年的目标，或是远大目标的某个小细部、起始，并且尽快行动起来，特别是对自己的改造，从思想到学识再到外在，成功的机率会很高，这也应了那句话，一年之计在于春。本月可能会受到前任忽然的照顾，或完全相反，你去照顾了前任，不是说要死灰复燃，完全是事件上的论断。





狮子座





本月牌面：倒位权杖六、倒位星币三、倒位权杖七

骑士感言：别自己市场放个假是狮子充电回血回蓝的最好方式

骑士忠告：有伴的狮子座，两张倒位的权杖牌搭配一张星币三，日食新月虽然出现在水瓶座，但是没有给当下关系带来严重的负面影响，反倒是在琐碎生活上，需要注意，权杖与星币的配合说的是细节与工作或事行事上的品质与完成度，所以本月这小30天，情感生活里你要变得更加勤快，特别是气势上的，塔罗牌告诉我们因为没有新鲜事，狮子很有可能会对什么事情都提不起兴趣来，所以将这种消极的态度带入到生活中去，倒不是说你给对方脸子看，只是会让他人觉得你有心事，缺少了平时温情脉脉面纱下的耐心。在这种情绪下，也容易让许多事情因为粗心失败，非要做两次才好。需要特别注意的是，本月容易生病，你与爱人都是。新月带来的第一感觉就是没力气没精神亚健康，特别留意外出异地水土不服。单身的狮子座，本月邂逅新朋友机会不多，被拉去他人的局也没戏，因为根本不是一路人，但不到一起去，对方一张嘴你就知道两个世界，反倒是静静做在一边，连搭话的心情也没有了。对于尝试交往的，只要你不拿出狮子座专有的傲世冷，本月关系推进有望。





处女座





本月牌面：倒位星币八、正位宝剑六、正位圣杯首牌

骑士感言：不该固步自封

骑士忠告：有伴的处女座，这三张塔罗牌的组合告诉我们，虽然没有出现大阿卡纳，但因为日食新月的影响关系也会出现重要变化，第一个要说的就是关系外的第三人。你与对方都有可能出现这种情况，而原因，其实很简单，就是在关系中长期得不到你或对方在心理上所需的安全感、稳固感。若真是如此，对错便没有了，你要的ta给不了，ta的爱你也并有真心实意地放在心尖尖上。当然，也许没有到这么严重的地步，但你在关系中一直期待而没有得到的某个情感需求，在日食新月的催化下可能要选择放弃并向前看，或事寻求其他的要求了。没有要小孩的伴侣，有了孩子的确可以润焕双方关系，但如何养孩子又是一个大坑，一个让你想和对方决裂的大坑。单身的处女座，本月邂逅新朋友的机会在中后半时间里。而且这个人或事说这群人，新的朋友圈有可能是因为你出去旅游，或是工作生活中某事换了场景，比如换工作，换健身房，结识了新朋友从而给自己带来新的情感机会。需要注意的是，塔罗牌传递出你还没有做好结束单身的准备，或，你可能无法做到你所喜欢的人ta心中所期望的样子，因此在交往时了解时，越真实释放自己越简单。





天平座

本月牌面：正位高阶祭祀、倒位宝剑侍者、倒位圣杯九 骑士感言：人中重要决定前的准备踌躇期 骑士忠告：有伴的天平座，本月延续了上个月的运势，水瓶座的日食新月继续在暴露着二人情感生活中的部分与差异。你所作的退让与牺牲对方已久看不见，或是说知道也认为那是理所应当，你为了维持关系的好看，在本月里也选择不做正面回应，让自己进入自己关注的领域中去不想分心。这个事情表没救，因为对方的态度并不会因为你又过了什么感天动地的事而发生转化，ta那样说话那样做事，是ta的世界观和爱情观主导的。因为太阳被遮挡，这个新月比较特别，本月里你们计划要做的某事可能会被延迟，特别是因为人的因素，某人不来了，某人不能了而搁浅。单身的天平座，本月认识新朋友的机会不少，大多集中在娱乐邀约和现代化的交友方式上，你在他人眼里有点距离感，说好听了就是格调高，说难听了就是太能装，而他人在你眼里也没好到哪去，不是太愣头青，就是言行刻薄所以心和做人也不会好到哪去，所以双方就算做到一个桌在上去吃饭，也不可能牵手成功。所以本月的能开的桃花非常好。对于习惯对方开口等着人来追求的女天平，本月很有可能要失望，因为他们日食新月有可能给你们二人中间带来一个新的候选人。





天蝎座

本月牌面：倒位权杖九、倒位节制、倒位导师 骑士感言：自由与随心所欲不是一回事，切莫弄混 骑士忠告：有伴的天蝎座，这三张塔罗牌的组合都是倒位，寓意有些消极，日食新月出现后的这小30天里，你与对方的感情似乎进入到一种放任的心态。也许是老夫老妻，或也许是二人进入了相处的巡航期，你与对方对彼此都足够的了解，所以不自觉的，在许多事情上，包括平时的言辞就容易越来越大胆，比如用词更加夸张，形容比喻也比以往要狠要毒，自然许多该估计的颜面或是礼数，也会有越来越多的情况而被忽略，这三张塔罗牌虽然没有传递出本月会离婚分手的信息，但也明确的告诉我们如果长此以往这样下去，关系破裂是迟早的事。如果你想改善这种状态其实很简单，你只要以类似结婚为目标交往的驾驶与思维方式相处，自然就会让人关系走到正确方向上来。而对于本身就有问题在分手边缘的，本月不分只是你们彼此没触碰到对方的底线罢了，一天不碰就多耗一天。单身的天蝎座，本月邂逅新朋友的机会不少，开始接触觉得对方人挺好没有压力，但事后来才会发现没压力的原因是因为这些人大多都是玩了的心态，所以你也只能乐一乐，与认真颜色的感情不想干。本月的你也不太想严肃，塔罗牌告诉我们你满心只想放纵被宠而不想被约束。





射手座





本月牌面：倒位太阳、正位圣杯皇后、倒位权杖三

骑士感言：如果你把对方给你添的堵现象为你给对方添堵之反馈平衡，心境就会平静许多

骑士忠告：有伴的射手座：日食新月从这三张牌面上来看并没有给当下关系带来什么立竿见影，迅速呈现的变化或是说外来的变故，但是却从潜移默化的角度影响了你们二人对当下关系走向的看法，从太阳，还是能量不足的太阳，过度皇后却呈现出倒位的权杖三的结果，不管你是你们努力过失败了发现不行，还是压根都没到使上劲的时候就被迫停下来，这让你们双方彼此都对初衷或是时间空间变化了，于当下而言，某事的初衷或是当下关系以前依赖于的某些情结到底是否还有存在的意义，以及为之努力的意义。而这个思想上的变化真正反映到言行给关系带来重要改变的时间点并不在本月，可能会延迟2个月左右。单身的射手座，农历新年第一个月，牌面却没有传递出配得上射手座三个字的新鲜与活力。太阳牌倒位如同天象一样，单身的生活在2018年初似乎你就给了自己定一个整年度的佛系基调，翻译成人话说白了近似等于，好死不如赖活着，尽可能打消不实幻想免去不必要的失望，人来我笑，酒来我喝，人若离去，我依旧还是我的状态。好事，如果一个射手座真的能这样，成就的就不单单是我们所说的感情领域了。



