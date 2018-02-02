2月4日早5点28立春节气到来，干支丁酉翻戊戌，流年飞星上出现变化，









9紫入中、8白财星飞东南，5黄大煞在正北，2黑病星飞正西，3碧虽然是存禄但不当运也做蚩尤战星，1白贪狼不当运也是劳星飞西北，7赤退运破军飞正东。





由此可见，21537，从正西顺时针向北转到东这多半圈多为凶星飞临，东南、正南、西南这那边一溜为吉星驾到。





对于以下几个星需要特别留意：





五黄廉贞凶星





2018年飞临五行属水的正北方，主凶灾横祸、意外血光。最常见的办法是用铜钟来化解，这个方法对于正北是厕所的（最常见）、卧室、大门的均可。





七赤破军星





2018年飞临五行属木的正东方，该星是退运星，主失权失势，是非小人，盗抢之灾；也主偏财，尤其是对口艺娱乐行业有利。木金相克，易损财，易因财生灾，小人陷害，特别是正东开门的，最常见的方法是放鱼缸化解。





三碧禄存星





2018狗年飞临东北方，此星多主非星争执以及小劫。今年东北之位忌见绿色植物亦不可养鱼。如果家中东北方是大门，今年土木相克容易在外出是带来意外磕碰或是外出与他人发生争执。东北方作为孩子卧室的也不少，留意孩子在家里磕碰，各种家具尖角。最常见的办法是用火型物品化解，香薰、烛台，但因为见明火也要留意安全问题。





二黑巨门星





2018年飞临五行属金的正西方，病星，土金相生凶性有减，不过如果正西为厕所，这是许多阳宅房屋的格局，今年要留意消化道、肺部以及泌尿系统问题。二黑也可以用化五黄的办法，铜钟铜铃来解决。





八白财星





2018年飞临东南方位，摆放五行属金的物品有利于催旺财运，常见的有聚宝盆，或是摆放火型物品，香薰烛台等。如果是卧室最佳，你啥都不放，每天睡在这里也会受到吉利气场的催化。



