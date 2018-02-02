《戊戌年飞星与太岁》(2018-02-02 21:53:54)
2月4日早5点28立春节气到来，干支丁酉翻戊戌，流年飞星上出现变化，
9紫入中、8白财星飞东南，5黄大煞在正北，2黑病星飞正西，3碧虽然是存禄但不当运也做蚩尤战星，1白贪狼不当运也是劳星飞西北，7赤退运破军飞正东。
由此可见，21537，从正西顺时针向北转到东这多半圈多为凶星飞临，东南、正南、西南这那边一溜为吉星驾到。
对于以下几个星需要特别留意：
五黄廉贞凶星
2018年飞临五行属水的正北方，主凶灾横祸、意外血光。最常见的办法是用铜钟来化解，这个方法对于正北是厕所的（最常见）、卧室、大门的均可。
七赤破军星
2018年飞临五行属木的正东方，该星是退运星，主失权失势，是非小人，盗抢之灾；也主偏财，尤其是对口艺娱乐行业有利。木金相克，易损财，易因财生灾，小人陷害，特别是正东开门的，最常见的方法是放鱼缸化解。
三碧禄存星
2018狗年飞临东北方，此星多主非星争执以及小劫。今年东北之位忌见绿色植物亦不可养鱼。如果家中东北方是大门，今年土木相克容易在外出是带来意外磕碰或是外出与他人发生争执。东北方作为孩子卧室的也不少，留意孩子在家里磕碰，各种家具尖角。最常见的办法是用火型物品化解，香薰、烛台，但因为见明火也要留意安全问题。
二黑巨门星
2018年飞临五行属金的正西方，病星，土金相生凶性有减，不过如果正西为厕所，这是许多阳宅房屋的格局，今年要留意消化道、肺部以及泌尿系统问题。二黑也可以用化五黄的办法，铜钟铜铃来解决。
八白财星
2018年飞临东南方位，摆放五行属金的物品有利于催旺财运，常见的有聚宝盆，或是摆放火型物品，香薰烛台等。如果是卧室最佳，你啥都不放，每天睡在这里也会受到吉利气场的催化。
关于太岁
地支戌在西北偏西的位置上，那是今年的太岁方，今年犯太岁的有五个，
在这五个生肖中，犯太岁较为严重的有：
94年的狗，64年的龙、45年的鸡、55年的羊，85年的牛。
具体化太岁的方法，除了你去寺庙道观请点啥回来，具体的测算自然还是要通过具体的八字或本命盘来推算到底会出现什么事，没有眉毛胡子一把抓的化解方式让你没病没灾的，请不要痴心妄想。
除本命太岁以外，其他四个生肖最好不见「狗」。
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