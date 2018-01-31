月全食每两年就能有，今晚21点27分出现在狮子座内的这个月食不过是无数月食中的一个罢了。今早一睁眼就在圈内看到无数人刷这个什么血月。





众多版本中出现频率最高的是这个版本，152年前也是血月，美国最大的恐怖主义组织诞生，这说的是3k党，的确，他们是在2018-152=1865年12月24号诞生的，但如果你用占星软件去找，那段时间没有月食出现。若有，是我错，那一定是我起猛了敲错了键盘。（写到这我也没兴致再开了软件捋一次确认）





不过说到变革与3k党这种历史上留名以至于延续至今的大事，不是一个食就可以决定的，开了星盘你会看到，那是土冥在蝎牛轴线上对冲，3k说的是极端种族主义，那是南北战争，黑奴解放土地之争后的产物，那不就是牛座和蝎座掌控的事么？还有就是太阳摩羯（制度）与天王星巨蟹（土地、地产另一象征）的对冲，综合作用。









月食就是满月，现在水瓶月，满月必在狮子座。日月冲在瓶狮轴线，当下涉入这个格局的除了太阳一旁的金星剩下的就是固定星座天蝎座里的木星了，位于这道冲的顶点。





火风关系为六合，火天一个在射手一个在白羊，这二星与日月冲和谐关系。





水星在满月出现的前都在摩羯座里，满月出现的那一moment水星在摩羯29度59分临近换座进水瓶。所以这个满月你说把水星捎带上，这是说的过去的。





上面所以星象描述都可在下图找到。





然后就是翻译成人话了。





这个满月影响更多的是女性以及与女性相关之事由，特别是感情方面的事，尤其是已婚的，如果这个事情再涉及到家庭成员、房产等，当下满月做触发的事件，其决定的影响会长达3－4年之久。决策，利女不利男。

水星在里面，火天六合，满月也会影响到网络方面的事，对于个人来说可能没感觉，但是对于政府、企业大环境影响就大了，举个例子，可能会有人说牵强附会，就在昨天，川普出了一个全美要直接建5g网络的新闻，虽然他口无遮拦，但他胡jb吣的事儿多了，怎么就扔出这条与网络相关的呢？往下了说，满月会给许多人带来一个出行的事件，而且是多人同行，可一体两面，越人多，事越办不成。

再有，也会有关于契约方面的事情出现，比如遗产协调、房产买卖或租赁等等契约，当然，契约也会出现在其他有关钱财物方面领域，其影响的时间更是深远，好坏无法定论，我们只说流年。





出生在1985年的牛，今年更好33岁，还有出生在73年的牛，今年45岁，不上不下的阶段，本命木星在水瓶刚好流年这个月食应在木星上，所以这个月食对乙丑和癸丑两个属牛的人影响巨大，而所有属牛的，狮子座应该更大。





写烦了突然，出门吃饭～