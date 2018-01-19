原创文章，转载请标明出处。如在其他网站发现，请注意该网站发布时间，不会早于本博。本占卜为每月新月之日之时抽牌做下，需要写作时间，故此文会晚于新月出现时间1到2天后发布，给各位带来诸多不便，敬请谅解。

白羊座

本月牌面：倒位星币七、倒位星星、正位星币九 骑士感言：任何尝试改变当下的努力都有可能招致不可收拾的恶劣后果 骑士忠告：有伴的白羊座，本月你爱人的情感关系照常发展，两张代表物质的星币牌环绕一张倒位星星，群星参与的摩羯座新月让你关注的是现实生活物质领域部分的问题，至于感情，新月似乎没有影响到什么。面对当下的二人生活环境，其实确切地说是你自己的个人状态，房子买没买，存款多少，人身意外与健康保险那些可以在危机出现时的应对能力如何，新月带给你关注的焦点。当然，这些也直接关系到了你与对方的情感走向。哪些事情先做，哪些放到后年，你们的情感生活计划要做出调整。不过牌面上告诉我，你宁愿保持当下状态，也不愿意冒险尝试新事物，贸然改变是危险的，你当下没那强大的资源，也没那新。单身的白羊座，这个新月似乎并没有给你带来什么恋爱的刺激，也没有从运势上带来什么认识新朋友的机会与人，从牌面上看，你更关心的是当下下滑的收入与日益增长的购物需求或是守财奴的心形成的对比反差。一人吃饱全家不饿，你其实很享受当下这种自给自足，不看别人脸色只照顾自己开心的这份自由。虽然偶有寂寞，你又像中年少女那样懒得动换，所以，还是自己舒服就好。

金牛座

本月牌面：倒位星币国王、正位力量、倒位星币五 骑士感言：感情也是生活的一部分，既然现实就要现实到底 骑士忠告：有伴的金牛座，摩羯座这个众星参与的新月给本月的情感关系带来积极的影响，特别是在物质领域层面，两张星币牌环绕一张力量。新月带来了解决当下关系中物质领域某些条件短缺不足的方法，比如单纯的手头紧，或是相处的两个人一直异地无法解决同城或是同居问题，当然，也包括其他领域的健身，不过，倒位的星币五告诉我们，这个新月似然力量大可以解决一时的问题，但你仍旧需要放远目光为长远考虑，以当下的收入或物质条件水平是无法满足日后二人关系发展，比如进入到婚姻、再比如生了小孩后的复合你们二人心意标准的生活的。单身的金牛座，本月邂逅新朋友的机会不多，还有整整一个月就要农历新年了，过年前能再敛多少银子回家，当下的居住环境要不要在年后改变，目前的收入与在外面漂着的状态在狗年可能会遇到的波动面前，比如换居住地换工作等等，能否扛的住，是你想的最多的，也是当下努力要让自己更加完善的，所以，真真与感情无关的心情。当然，这个月也有可能特别是那些年长于你，社会背景与阅历可能都比你深的人出现，而与他们的关系也知道解闷而已。

双子座

本月牌面：倒位太阳、正位高阶祭祀、倒位圣杯五 骑士感言：你一向善于自娱自乐，这次也可以自行解决 骑士忠告：有伴的双子座，两张大阿卡纳同时出现，配合一张代表情感的圣杯牌，本月关系中似乎不平静，或是说，你的内心会有不少矛盾的心情体会。你们的关系在明面上看起来是明朗的，你也看不出你们之间有什么问题，但实际上关系进入到一个瓶颈期，或倦怠期。导致了双子座自己你可能感觉在关系中并没有收到该有的关注，虽然这儿那儿都没什么问题，可是就是你想要的照顾、关爱并没有得到满足。所以本月关系对你来说感觉有点进退两难，你一不想做那个第一个对关系动刀，做那个没事找事的人，可是你又不满意对方对你的态度，因为人家并没有做出圈的事。所以摩羯座新月让你思考，感情与心灵上的慰寄到底是什么。单身的双子座，摩羯座新月给你带来了遇到自己soulmate或是特别可心的正菜的机会，可问题是，对方是个慢热的人，或是说一个灵巧的你都不足以轻易的摸透对方的喜好、习惯的人，而你又是一个热的快想尽快拿下对方的人，那自然不会成功，所以本月你很有可能自己伤了自己的心。从牌面上看，本月遇到的人都是心境与阅历较为复杂的人，所以双子若阅历不够，可能会自曝其短丢了脸。

巨蟹座

本月牌面：正位圣杯四、正位星币首牌、倒位世界 骑士感言：最不能容忍的就是一手好牌自己打烂 骑士忠告：有伴的巨蟹座，新币首牌与倒位世界的组合告诉我们，这个摩羯座新月出现后，你要给二人关系带来变化。或是说，自己的生活，而非单单只是情感生活的部分。至于为什么，没人知道，很有可能连你自己都不清晰明了地知道。比如处于对当下个人状态的不满意，当然，你有可能从来就没满意过，特别是和朋友、同学那些与你有相同成长经历的人相比，总觉得你不能安于现状要做些什么，比如突然对当下居住环境开始看不顺眼，比如突然对那本来就不多的存款看不顺眼非要拿有限的资金再做点什么等等。摩羯座新月，以上这些变化你会说都是因为他人他事外部因素导致或启发你如此，但要知道，若你不一直这样想，或一直心态不平衡，别人再怎么做也不会影响到你。切莫随心，本月你对关系或是说自我生活的改变会极大影响你未来半年的生活状态。单身的巨蟹座，邂逅新朋友的机会不少，年关将近，你的心百无聊赖，别人的心也是如此。这小30天里遇到的对方个人条件都还不错，只是身份背景或是所做的事却来自与你差距较大的世界，若真接触，你的生活会被严重打乱，若想恋爱，请做好准备。

狮子座

本月牌面：正位圣杯九、倒位权杖骑士、倒位节制 骑士感言：给予关心与得到关心同样可以体会幸福 骑士忠告：有伴的狮子座，本月与爱人的情感关系无大风浪侵袭，日子算是过的舒坦，不过，太舒坦或是说当一切成为常规化时，就容易忘形，忘记了哪怕再熟悉，也应该言语得体相见如宾，不过塔罗牌告诉我们，你与爱人的关系在言辞上没什么问题 ，更多要注意的是行为上，切莫因被对方照顾而变的越来越懒惰，本月摩羯座新月，会在对方心里种下改变当下生活状态的种子，所以平时你的懒惰和不经心本月在他们眼里可能会变成大问题大瑕疵。所以你需要有所节制，反观自己在关系里有哪些地方懈怠了，在对方发难前改正反而有利关系的热度。单身的狮子座，农历节前的这最后一个月，想要娱乐自己的心态强盛，也恰巧你有那个运气，想吃大餐了，刚好有朋友来约，想要玩趴了，刚好就有人来请，就算没有这么巧，你所想要的娱乐项目，也要比往常更容易成行，只是无奈，体力不支，没开玩笑，就这四个字，不管你是什么岁数来这篇预告，本月都有上岁数的感受，觉得自己要hi不动了。老年养生趴，坐着吃喝不乱动的还行，再激烈的，不如体力直接留给约人回家来的痛快。有心仪朋友人的机会，但本月无结束单身的契机。





处女座

本月牌面：倒位权杖六、倒位权杖七、正位权杖皇后 骑士感言：被梦境耽误决策的损失远比现实的残酷来的猛烈的多的多 骑士忠告：有伴的处女座，虽然是三张小阿卡纳，却全是权杖系列的牌，全张牌与行动、创造力相关，但是前两张又是倒位，看来这个群星参与的摩羯座新月给情感生活带来的影响不小，以至于，原本生活诸事的推进速度都欢了下来。比如，新月带来了某事，该事让你们当下刚胜利完成或是说得到了某种结果的事变的失去意义或没那么重要、可有可无了，又比如，一个你们一直在争论，或是在彼此利益上有冲突但一直在进行，彼此生活作息与规律上有矛盾的事，因为新月的出现所带来的变化，不在有矛盾，或该事本身就失效了。除此以外，也包括感情本身，新月可能给你们双方的某一方带来了关系以外的某的新人，该人未必就是第三者，ta可能带来了某种理念、思想，让你或对方重新审视了自己，所以要放慢脚步，好好思考该要在新的一年里怎么做。具体什么事，没有本命的测算我无法得知，好坏也无从评论。单身的处女座，本月邂逅心仪对象的机会不少，年前这一个月有不少娱乐邀约，只是你未必有心情去，仅从牌面上看，虽然你没心情娱乐，但他人看你你却是五光十色，收获掌声与溜须让自己开开心，挺好的。

天平座

本月牌面：正位宝剑侍者、正位宝剑四、正位圣杯皇后 骑士感言：别再犹豫，若关系绊住了手脚，本月可以大胆地说出你想要的 骑士忠告：有伴的天秤，两张宝剑搭配圣杯，本月又是戏多的一个月，这三十天里，你们恐怕要经历，先因为鸡毛蒜皮子的琐事而吵架不约，然后消停一段时间，天平又跪求回去这样一个过程。天平本月陷入信息不对等的状况，你只听信你想听你相信的事情而不理对方。这样说其实也是情有可原，因为天平在二人生活中的确也压抑了很久了，比如自己有想要达成的远景，工作的也好，个人发展的也好，却因为为了维护关系的稳定与不破裂而一直坚持、妥协自己，关键是对方还不领情，认为这是理所应当，所以这个新月就激发了天平只要做自己，我就自己开心的心。不过天平就是天平，脱裤子放屁不管事情美不美非要按照自己所谓完美的逻辑画上一笔，所以最终还是会跪求回去，所以本月二人情感依旧维持当下状态。单身的天平座，本月邂逅新朋友的机会不少，有人来，你也有想过去聊的，只是一旦搭上聊上你就发现，两个人经常把话撂死，不是真没的说，就是双方都有迷之逻辑有意无意怼人的劲头。不过在本月要结束临近春节的时候，上述情况会大为好转，那时再推进已经认识并看好的候选或那时再下场够大，更容易成功。





天蝎座





本月牌面：正位权杖五、正位权杖首牌、正位魔术师

骑士感言：命运很少有计划外一说

骑士忠告：有伴的天蝎座，权杖牌与魔术师的配合，说的是新月给本月对当下情感关系带来了积极的推动力量，也许是新年起始带来的忙乱，也许是两个人彼此生活的那种磕磕绊绊的状态，这个新月带来了拨乱反正，让你一切走入正轨，或是说进入到某种暂时的秩序中去的力量，因为新月给你们二人带来了新的事件，比如你与对方在工作上的新变化，或是你们二人生活有了新的内容或是关系发展进入新阶段，以至于以前的那些纷乱无法顾及或是新的事情干脆让以前的麻烦都失效、消失了。虽然有春节在前，人们心中的又一个起始，还有休假等等，但也无妨碍本月新月带来的对关系作出变化、修正、开始你与爱人的新计划。会单身的天蝎座，这农历春节前的忙碌的小30天里，新月带来了不错的邂逅新朋友的机会，不管是朋友邀约时的互相认识，还是通过工作关系网络相识，本月会有不错的映入眼帘，未必真的可以牵手，不一定有那么快的速度，但是新朋友的结交，就算不是情爱上的，也是值得发展对你日后有益的人际关系，只要你不死抱谈恋爱三个字，对人际交往保持开放态度，就会有让你惊喜的，带给你不同生活体验的人出现。



