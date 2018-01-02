2018/1/1-7 占星职场周运(2018-01-02 00:33:20)
星象解读：元旦过后，再向前望的就是春节大假了，不过今年晚，要到2月中旬14号，原因是去年2017有个闰六月，平了岁差自然要往后排。远的不说说近的，本周工作运佳，金星和太阳的速度差不堵，齐头并进，与水相天蝎座内火木六合，与水相双鱼座内海王拉出和谐大三角，周二二号，月亮进入巨蟹，更有风筝满月出现，本周内到达完结或阶段性高潮的事件，大多有喜人的结果。这个满月几乎百搭，财官情三事，皆可被良性刺激，实属少见，不过，不利开刀手术，当然，这一点也要具体问题具体分析，要套用本命盘看个案。哦对了，这个满月也容易催出娃来，不想生的记得做好保护措施。
注：以下预告请同时参看上升、太阳两个星座
注：运势中所涉之“财运”范畴与工资薪酬无关，为投资、兼职、他人赠予或自我经营有关
注：无具体本命星盘为基准的流年占星星运都是不精确且粗糙的，以下文字请酌情参考
♈️ 白羊座
日金土合相，工作忙碌但也快乐，从本职工作上来的钱或是其他形式的利成绩不错，而且也有助投资等偏财运势。木火合，也催动了偏财，某些钱可能要去到他人他方那里赚取，所以不要嫌麻烦拒绝娱乐要约，去了兴许就签单。另外，火木也利于考试，虽然有水星落陷在射手，但并不能降低你在考试方面的运势。留意本周出现的新朋友或是一直没联系可是突然冒出来的，以及本周帮助过你的人，在新年里他们可能成为重要的贵人。
♉️ 金牛座
满月给工作带来的影响可能会应在，工作上某个女性离开这个动态事件上，当然，这个离开不一定非是离职滚蛋，也包括不再负责某个事情，从与你相关的事件上离开。再有，本周也容易在文书上出问题，这个问题最有可能出现的地方不是你写错了东西，而是在行政或是公司内部流程上走错，纯粹的流程环节上的事。而满月其实也在文书特别是交流与沟通方面带来影响，所以这开年前三周里你可能收尾许多工作。
♊️ 双子座
跨年回来工作，忽然间所有人都变地急匆匆的，特别是工作上和你直接关联的那些同事或是其他平行部门，搞得你也不得不赶起进度来，日金土三星还在合相状态下，这五天的工作也是集中在会议与交流等事由上，可是却越开会越不清楚目标，越沟通越不明白对方的真正意图，有的时候往往太过在意或刻意追求某个结果反倒不容易求到。本周需要注意身体健康问题，比较容易上火干裂出现炎症。再有，留意被熟悉的人忽悠。满月带来大破财。
♋️ 巨蟹座
满月出现在头顶，被日金土三星照。带来几个影响，第一是合作关系的推进，这个推进包括纯粹的向前推挤，包括谋划之事遇到了新的合作伙伴、新政策机会或某种契机，当然也包括纯碎的人际关系、人脉上的拓展。第二个事财运，尤其是投资投机这个领域的财，当然，本职工作上的财，也就是正财也会到来，这是这个速度可能要延后一到两周。水星依旧落陷，本周主要带来虚假不实消息这类的影响，所以切莫轻易相信。
♌️ 狮子座
开年第一周，领导就开始做怪，布置艰巨任务都不算什么，主要是非常挑刺，而且很容易让你去给他收拾残局，而他身上所涉的麻烦还都不是小事，特别是文书类的，跑腿啥的都算是幸运的，有些更有可能牵扯到法务类事由。闹这一出的还有下属、下级执行单元或是外包承包服务商们，如果你早就对他们不满，赶紧借这个茬换！这五天水逆感极强，请留意，电子产品小心掉水里锅里汤里河里湖里海里马桶里。
♍️ 处女座
木火合相，本周工作带来很大隐患，特别是合作关系方面，可能合作伙伴、客户或是工作上的协作关系突然中止，尤其是因为利益上的分歧，当然，如果真的出现合作关系破裂，也必然带着利益上的损失，不管是直接金钱上的还是其他形式的物质资源。此外，火木合也带来破财，而且这个财破的理由很有可能是要去收拾某个残局或做某事的弥补之功用。满月不错，带来很好的拓展人际关系的机会。
♎️ 天平座
一开年就有满月出现，而且还是太阳主星和土星三星参与的，工作运不错，年前的某个事在元旦后的本周以及下周中可能得到确定的结果或是推进到某个高潮。当然，满月也有可能带来新的工作指派。更重要的事，这个满月出现的未来三周可能会遇到贵人，这个贵人相帮的领域不一定是职场，也有可能是其他方面的。火木合是你最要留意的，这个合相预示着龟毛的合作伙伴和工作中合伙干事的人，他们本周不好伺候，挑三拣四，还不如你自己一个人干快。
♏️ 天蝎座
巨蟹座满月给本周以及未来一周带来很强的计划性事件，就比如农历春节前的最终冲刺目标，有可能一上班你就要被领导或是业绩逼着拉单子出来了，而本周的所有会议，都有可能催生出一张或多张军令状来。再有，上个月，也就是11月里的某个事情在本周以及下周要兑现，这是一个不容出事的事，你要未雨绸缪都做准备，或是在那个月份里一直酝酿的某个消息，要出结果了，而这个结果却又可能是你不想要或是不太符合心意的。
♐️ 射手座
上周火星就和主星木星紧密合相了，被提升的投资投机运本周继续，而且本周还串联的土金日三星，如果你是做销售岗位、自主经营的，财运不错，虽然不是即可到手的快钱，但请你放远视野，不要遗忘掉远方的市场或是客户，你很有可能在2018年里打开新的局面。当然日土金三星以及本周初的满月也同样败财，而且这个钱还都花在了他人身上，不过于公来说，所有的物质上的付出在日后大多有积极的回报。满月给身体带来隐患，留意肠道与消化系统不适。
♑️ 摩羯座
日金还在头顶，本周又和火木海拉出三角，年底工作开始压力增大，开始赶工了，你也一点一点感受到在被身边的人架着往前跑。总体运势来说其实是不低的，只是多星串联，生活工作许多领域都交织在一起，不少摩羯座在这个节骨眼可能要换工作，你快打住，若不是offer已经到手或是跳到行业龙头高度级别的一个槽里窝着去，不易盲目更换。满月推动合作关系，间接推动你在做的事情的进度，特别留意合作类的饿，对方可能存在错误较多。
♒️ 水瓶座
第一个要说的是交通运低，特别容易遇到道路临时管制或是临检，如果你本身就带来了违禁品或是危险物品，请不要存侥幸心理。这个交通运也包括物流，比如货物是液体等等，容易被扣被查。工作方面，满月带来强大的推进力量，但这个满月对你来说未必积极，因为日土金三星的性质特别，事情虽然有了结果，但很有可能不是你计划内的，或是出现偏差，或是让你付出了你计划外的资源等等情况，特别是本就不顺利，是从某种错误中纠正过来的那类事。
♓️ 双鱼座
木火合本周紧密结合，终于带来财运，不过这个财运还是要求你跑出去挣钱，比如，这一单执行在外，你要出差去异地，比如，这个客户这个机会实在他方他处谈得的，总之，钱在面，你要抬屁股走出去才能摸得到。满月出现在巨蟹，也带来不错的投资运，不过这个投资运说的更多是你以前投资的买卖带来结果，不太像是新的项目要投钱出去，当然，也有这个可能，只是回首的时间会较长。本周工作压力大，主要是事情多齐头并进，有贵人相帮。
前一篇：2017年12月29日 回复纸条
< 前一篇2017年12月29日 回复纸条