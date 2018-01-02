♈️ 白羊座





日金土合相，工作忙碌但也快乐，从本职工作上来的钱或是其他形式的利成绩不错，而且也有助投资等偏财运势。木火合，也催动了偏财，某些钱可能要去到他人他方那里赚取，所以不要嫌麻烦拒绝娱乐要约，去了兴许就签单。另外，火木也利于考试，虽然有水星落陷在射手，但并不能降低你在考试方面的运势。留意本周出现的新朋友或是一直没联系可是突然冒出来的，以及本周帮助过你的人，在新年里他们可能成为重要的贵人。





♉️ 金牛座





满月给工作带来的影响可能会应在，工作上某个女性离开这个动态事件上，当然，这个离开不一定非是离职滚蛋，也包括不再负责某个事情，从与你相关的事件上离开。再有，本周也容易在文书上出问题，这个问题最有可能出现的地方不是你写错了东西，而是在行政或是公司内部流程上走错，纯粹的流程环节上的事。而满月其实也在文书特别是交流与沟通方面带来影响，所以这开年前三周里你可能收尾许多工作。





♊️ 双子座





跨年回来工作，忽然间所有人都变地急匆匆的，特别是工作上和你直接关联的那些同事或是其他平行部门，搞得你也不得不赶起进度来，日金土三星还在合相状态下，这五天的工作也是集中在会议与交流等事由上，可是却越开会越不清楚目标，越沟通越不明白对方的真正意图，有的时候往往太过在意或刻意追求某个结果反倒不容易求到。本周需要注意身体健康问题，比较容易上火干裂出现炎症。再有，留意被熟悉的人忽悠。满月带来大破财。





♋️ 巨蟹座





满月出现在头顶，被日金土三星照。带来几个影响，第一是合作关系的推进，这个推进包括纯粹的向前推挤，包括谋划之事遇到了新的合作伙伴、新政策机会或某种契机，当然也包括纯碎的人际关系、人脉上的拓展。第二个事财运，尤其是投资投机这个领域的财，当然，本职工作上的财，也就是正财也会到来，这是这个速度可能要延后一到两周。水星依旧落陷，本周主要带来虚假不实消息这类的影响，所以切莫轻易相信。





♌️ 狮子座





开年第一周，领导就开始做怪，布置艰巨任务都不算什么，主要是非常挑刺，而且很容易让你去给他收拾残局，而他身上所涉的麻烦还都不是小事，特别是文书类的，跑腿啥的都算是幸运的，有些更有可能牵扯到法务类事由。闹这一出的还有下属、下级执行单元或是外包承包服务商们，如果你早就对他们不满，赶紧借这个茬换！这五天水逆感极强，请留意，电子产品小心掉水里锅里汤里河里湖里海里马桶里。





♍️ 处女座





木火合相，本周工作带来很大隐患，特别是合作关系方面，可能合作伙伴、客户或是工作上的协作关系突然中止，尤其是因为利益上的分歧，当然，如果真的出现合作关系破裂，也必然带着利益上的损失，不管是直接金钱上的还是其他形式的物质资源。此外，火木合也带来破财，而且这个财破的理由很有可能是要去收拾某个残局或做某事的弥补之功用。满月不错，带来很好的拓展人际关系的机会。





♎️ 天平座





一开年就有满月出现，而且还是太阳主星和土星三星参与的，工作运不错，年前的某个事在元旦后的本周以及下周中可能得到确定的结果或是推进到某个高潮。当然，满月也有可能带来新的工作指派。更重要的事，这个满月出现的未来三周可能会遇到贵人，这个贵人相帮的领域不一定是职场，也有可能是其他方面的。火木合是你最要留意的，这个合相预示着龟毛的合作伙伴和工作中合伙干事的人，他们本周不好伺候，挑三拣四，还不如你自己一个人干快。



