2017/12/25-31 占星职场周运(2017-12-25 01:15:42)
星象解读：本周是2017年的最后一周，刚刚好周日31号，对于数字讲求完美主义的人来说，这是一个perfect的close。水星逆行也结束了。在这前有元旦假期的最后一周里虽然从工作进度上来说未必你能赶超多少推进多少，但至少在文书与电子产品、数据安全以及出行等方面会降低不少压力与意外，所以可以该买买该玩玩了。
金星在本周一离开射手座进入摩羯，合土星合太阳，我们一方面要感受前所未有在农历年前对业绩利润等可以归纳为「收成」二字的物质的迫切渴望，一方面要面对越想越不来钱越拖延进账的现实的折磨，对于那些一年挣两头儿钱，特别是依赖节日效应、节日市场捞一笔的买卖生意，今年恐怕很有可能你要失望了。后半周月亮进入金牛与摩羯内日土金三星三合，对照天蝎火木成格，如果你在过节的节骨眼儿上也不松懈心情耕耘，元旦后的会有不错的业绩收成。
预祝各位2018元旦快乐。需要提醒地是，元旦前后啪啪容易啪出意外，保护措施要做好。
注：以下预告请同时参看上升、太阳两个星座
注：运势中所涉之“财运”范畴与工资薪酬无关，为投资、兼职、他人赠予或自我经营有关
注：无具体本命星盘为基准的流年占星星运都是不精确且粗糙的，以下文字请酌情参考
♈️ 白羊座
主星火星离木星越来越近，年底的收账回款的速度也开始提升。特别是后半周月亮进入金牛座与火木对照，可能还会有意外之财的到来。水星刚刚顺行，金星又刚巧离开了射手，水星没有其他星体帮忙，所以当下虽然顺行但文书方面的事情，依旧还有迷雾阻力，一方面，你的脑袋还是晕的，看不清当下局面，也不清楚自己的目标，另一方面当下工作中有小人搅局，就算不针对你但也确确实实地影响到了你的工作和进度。本周只能自救或是干脆撂挑子不干，轻易听信他人或过分依赖他人，只会更糟。
♉️ 金牛座
水逆结束开始顺行，不过这个顺行有可能在本周带来一个上个月里，也就是11月里出现的问题，在本周以及元旦后爆发，而且这个问题很有可能与钱财物等物质资源相关，比如有人瞒报了数据，有人中饱私囊等等。除此，也比较容易因为财物等事由与他人生出斗打官司之事。这是金星进入摩羯座与土星合相的各种负面影响，既然说到钱就再说一点，本周拿钱解决问题其实是最省事也是比较能行的通的办法。出行运低，特别是去到江河湖海，水边附近。
♊️ 双子座
金星离开射手座，留主星水星一个人在那里，虽然已经结束了逆行但毕竟是落陷位置，加上木火越来越近，本周合作型的工作，与同事与客户与朋友间的，再次成为重点。本周他们会突然变的进度快起来，而且着急忙慌的，该急的时候不急，不该急的时候来劲，你也只能努力配合。后半后待到月亮进入金牛座，如果你是业务岗位，分红佣金，财运不错。不过这五天需要留意女性小人，这个小人并非针对你而来，只是太过自私只为合适了她自己而不顾他人。
♋️ 巨蟹座
水逆结束，火木相合，让你吃喝打混的金星也换座去了摩羯离开射手，这三个变化会让年底，确切地说应该是农历年底前的工作激增，而你也是战神上身，变地比谁都急，急着要赶完一切。就本周来说，无论如何也要在下半周月亮进入金牛座内，在你就要去过元旦的时候才能最终推进。金星换座和土日，这个变化让最近三周内工作上遇到人，不管是同事还是客户、生意伙伴变的利字当头而且还眼高手低，要的多付出的少，对此我没有建议给你，只提醒你，合作之事不过1月5号结果不明。
♌️ 狮子座
主星太阳还在土星的影响中，本周又有金星从身后赶来。本周虽然水逆结束，但依旧有感觉节奏起不来、速度进度上不去的感受，越是久远的计划，越是与行政部门或单位、团体，流程复杂的就越慢，甚至有些计划、预算的部分需要你重新做，有白花钱、浪费预算的情况出现，当然，在私人事由上，也容易因为吃喝玩乐，买礼物等事上花冤枉钱的可能。再有，本周出行运不佳，特别容易白跑一趟事不成，所以若事情能推到元旦后再办理更好。
♍️ 处女座
金星换座进入摩羯座，对你来说是个特别好的刺激，尤其是对财运来说，不管是正财，本职工作所得，还是偏财，投资与投机。不过除此也就这样了。土摩羯加太阳让年底的工作变得很繁重，未必有多高水平，可金星一到来，立刻你就变得内心涣散。对于文案与创作类的岗位来说，金星带来不错的点子和新的行业内的人际关系，而且这些关系不论身份背景如何，在业务与专业上都有独到之处。本周要留意身体因为不通而引发的各种炎症。
♎️ 天平座
主星金星进入摩羯会合土星与太阳，接着年底过节，迎来大大大的一波拓展职场人脉的好运，不管是职场，还是私人生活上的邀约，你莫要错过，该人日后你的帮助非浅。除此，日土对金星也有拖累的作用，这是一个两极化的体现，比如你的同事、同学朋友，工作上出现拖沓，而且还是业务上的问题，关键是这个问题似乎还不小，所以可能间接影响到你的工作，与文书相关。后半周要留意家中长辈身体，特别是本身就有心脑血管问题的。
♏️ 天蝎座
本周工作运动荡，主星火星继续向木星接近，上周就已经是这个运动过程，我们说了，年底在财运，业绩上会得行星处理，本周亦是如此，与此同时，日土合也在持续，本周更有金星加入，这个星组倒是给年底这最后一周工作带来动荡变化，而这个变化主要是从他方来的，比如你的客户或是合作伙伴 ，他们有了新的要求诉求，需要你对当代工作计划或步骤做出更改，而这个变化几乎是无法避免的。再有，出行运不佳，特别是自己自驾，过桥跃水的多小心。
♐️ 射手座
主星木星与火星合相，运势延续上周，投资投机类买卖年底正旺，特别是上半周，但因为月亮过境双鱼遇到海王星，所以只要一迟疑一犹豫，机会转瞬即逝，所以这波能飞天的好运是否抓得住要看个人眼里与胆量。金星换座进摩羯，与日土合相，年底在工作业务上，特别是在营销岗位上的，运势也不错，不过年度目标非常艰辛，打着赶着你还是觉得压力巨大，等春节大假时回头再看，这段时间并没有白忙活。
♑️ 摩羯座
金星换座来到你的头顶，在正值年底的这个时机里，她要呆上一个月左右时间，这是非常好的事，当下主星土星也在头顶，这二星同座带来贵人运，当然这个贵人运也可能体现在，你因为他人的帮忙或钦点，比如直属领导或是某重要人士、朋友，参与了某重要工作、项目，进而获得不错的财运或是其他形式的对个人有利的好处。后半周月亮进金牛，工作较忙，不过也是年底奖金、佣金或是其他形式好处的到来。财运不错，但股票基金例外。
♒️ 水瓶座
金星本周换座进入摩羯座会合主星土星，贵人运小有，不过这个贵人所发挥的领域更多是人事、行政类事由上的，而且不是新认识的贵人，以前就认识。不过本周工作还是需要留意文书方面的事，特别是下属、下级执行单元、外包承包方、快递影印保洁等，他们的工作容易出现错误，而这个错误很有可能导致严重破财，或是物质资源比如物资、运输的文品的损坏，从而导致破财。而且还有可能从损失的财物上起口舌官司。
♓️ 双鱼座
财运延续上周，只是火星天蝎的感觉更多是意外之财，比如因他人介绍来财，或突然来了一个长久不联系的老客户等等。金星换座进入摩羯，年底不论是工作还是私人社会关系都迎来了拓展的好机会，只是你遇到人未必对你的脾气，若按个人好恶来挑选恐怕会失去日后求助的机会。特别是最近认识的女性朋友。后半周月亮进入金牛座对照火木，带来非常好的投资投机运，如果你不是私宅在家的卢瑟，这个星象还能给你带来桃花。