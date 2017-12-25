星象解读：本周是2017年的最后一周，刚刚好周日31号，对于数字讲求完美主义的人来说，这是一个perfect的close。水星逆行也结束了。在这前有元旦假期的最后一周里虽然从工作进度上来说未必你能赶超多少推进多少，但至少在文书与电子产品、数据安全以及出行等方面会降低不少压力与意外，所以可以该买买该玩玩了。





金星在本周一离开射手座进入摩羯，合土星合太阳，我们一方面要感受前所未有在农历年前对业绩利润等可以归纳为「收成」二字的物质的迫切渴望，一方面要面对越想越不来钱越拖延进账的现实的折磨，对于那些一年挣两头儿钱，特别是依赖节日效应、节日市场捞一笔的买卖生意，今年恐怕很有可能你要失望了。后半周月亮进入金牛与摩羯内日土金三星三合，对照天蝎火木成格，如果你在过节的节骨眼儿上也不松懈心情耕耘，元旦后的会有不错的业绩收成。





预祝各位2018元旦快乐。需要提醒地是，元旦前后啪啪容易啪出意外，保护措施要做好。





注：以下预告请同时参看上升、太阳两个星座

注：运势中所涉之“财运”范畴与工资薪酬无关，为投资、兼职、他人赠予或自我经营有关

注：无具体本命星盘为基准的流年占星星运都是不精确且粗糙的，以下文字请酌情参考





♈️ 白羊座

主星火星离木星越来越近，年底的收账回款的速度也开始提升。特别是后半周月亮进入金牛座与火木对照，可能还会有意外之财的到来。水星刚刚顺行，金星又刚巧离开了射手，水星没有其他星体帮忙，所以当下虽然顺行但文书方面的事情，依旧还有迷雾阻力，一方面，你的脑袋还是晕的，看不清当下局面，也不清楚自己的目标，另一方面当下工作中有小人搅局，就算不针对你但也确确实实地影响到了你的工作和进度。本周只能自救或是干脆撂挑子不干，轻易听信他人或过分依赖他人，只会更糟。





♉️ 金牛座

水逆结束开始顺行，不过这个顺行有可能在本周带来一个上个月里，也就是11月里出现的问题，在本周以及元旦后爆发，而且这个问题很有可能与钱财物等物质资源相关，比如有人瞒报了数据，有人中饱私囊等等。除此，也比较容易因为财物等事由与他人生出斗打官司之事。这是金星进入摩羯座与土星合相的各种负面影响，既然说到钱就再说一点，本周拿钱解决问题其实是最省事也是比较能行的通的办法。出行运低，特别是去到江河湖海，水边附近。

♊️ 双子座

金星离开射手座，留主星水星一个人在那里，虽然已经结束了逆行但毕竟是落陷位置，加上木火越来越近，本周合作型的工作，与同事与客户与朋友间的，再次成为重点。本周他们会突然变的进度快起来，而且着急忙慌的，该急的时候不急，不该急的时候来劲，你也只能努力配合。后半后待到月亮进入金牛座，如果你是业务岗位，分红佣金，财运不错。不过这五天需要留意女性小人，这个小人并非针对你而来，只是太过自私只为合适了她自己而不顾他人。

♋️ 巨蟹座

水逆结束，火木相合，让你吃喝打混的金星也换座去了摩羯离开射手，这三个变化会让年底，确切地说应该是农历年底前的工作激增，而你也是战神上身，变地比谁都急，急着要赶完一切。就本周来说，无论如何也要在下半周月亮进入金牛座内，在你就要去过元旦的时候才能最终推进。金星换座和土日，这个变化让最近三周内工作上遇到人，不管是同事还是客户、生意伙伴变的利字当头而且还眼高手低，要的多付出的少，对此我没有建议给你，只提醒你，合作之事不过1月5号结果不明。





♌️ 狮子座

主星太阳还在土星的影响中，本周又有金星从身后赶来。本周虽然水逆结束，但依旧有感觉节奏起不来、速度进度上不去的感受，越是久远的计划，越是与行政部门或单位、团体，流程复杂的就越慢，甚至有些计划、预算的部分需要你重新做，有白花钱、浪费预算的情况出现，当然，在私人事由上，也容易因为吃喝玩乐，买礼物等事上花冤枉钱的可能。再有，本周出行运不佳，特别容易白跑一趟事不成，所以若事情能推到元旦后再办理更好。



