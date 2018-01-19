（梦死醉生/文）

曾有人问：“看过你关于婚恋的一些文章，感觉很有道理。我现在也遇到一个难题，想请你帮助解答一下。我是83年属猪的女孩，大四时，与一个大我六岁的属蛇的男生一见钟情，然后恋爱同居了。可是经过一年多的相处，发现我们很不协调，总是不断地吵架，双方感情都受到很大伤害，感觉大不如前了。现在到了婚嫁的时候，可我心里很不踏实，我父母也不太赞成，也曾找人“算”过，人家说我们犯“六冲”，不适合结婚做夫妻。真的是这样吗？我心里很迷茫，在感情上也很难割舍，真不知如何是好了，你能帮我一下吗？”

这位朋友遇到的问题有一定的共性，现实中也有很多人经历过。所谓犯“六冲”，是一种传统民俗的说法，这种说法并非没有道理。那什么是犯“六冲”呢？

“六冲”有表象的部分和实质的部分。所谓表象的部分，就是从属相上看，所谓实质的部分，就是从地支上看。十二属相人们比较熟知，可十二地支就有些模糊了。其实十二属相的产生，也是为了配合十二地支的需要，就好比给它们穿上一些形象的衣服，使其特征更为明显类象，更便于认识与推算。比如子配鼠，丑配牛，寅配虎，卯配兔，辰配龙，巳配蛇，午配马，未配羊，申配猴，酉配鸡，戌配狗，亥配猪。

十二地支有相合的六对，也有相冲的六对，相合的叫“六合”，而相冲的则叫“六冲”。比如子鼠午马冲、丑牛未羊冲、寅虎申猴冲、卯兔酉鸡冲、辰龙戌狗冲、巳蛇亥猪冲。

相冲其实就是两种完全相反的五行之间的争斗，是一种五行相克，不过冲比克的力度要大一些。比如子鼠五行属水，而午马五行属火，巳蛇五行属火，亥猪五行属水，所以水火相克，不能兼容，这位朋友犯的“六冲”就是“巳亥冲”。

犯“六冲”的人，往往思维方式与价值观念都有很大差别，所以在一些问题的认识与处理上自然会存在很大分岐，矛盾由此产生。但双方也有相互吸引的一面，因为对方都有自己缺乏的东西，乍一接触感觉很新颖别致，所以在交往之初，往往相互欣赏，相互吸引，有的则一见钟情，但若长此以往，会发现有很多方面格格不入，难以协调，现实与理想还有很大距离，所以在恋爱阶段即分道扬镳，既使勉强走进结婚殿堂，日后也有离婚的可能，既使一辈子不离婚，但夫妻也难言幸福，这样的例子在现实中比比皆是。

但“六冲”夫妻中，也有相亲相爱，白头到老的。这又如何解释呢？

这种例外，必须再深入一层来分析。从根源上讲，还是一个五行相克的问题。两人只所以犯冲，是因为各自出生时，所秉受自然界的五行气场不同所致。上面所说的“六冲”，都只是从年份上来看的，比如亥年、子年出生的人，单从年份上看，是水比较旺；而巳年、午年出生的人，单从年份上看，则火比较旺，形成了水火相克的大局。大局不吉，所以绝大多数犯“六冲”的人是不幸的。但也有个别人例外，这就需要进一步结合出生的日子看，才更具准确性。年份有五行的旺衰，日子也有五行的旺衰，有的日子水旺，有的日子火旺，有的日子金旺，有的日子木旺，有的日子则土旺。倘若年份已犯“六冲”，日子再有五行的冲克，那是雪上加霜，多数便会离婚分手；倘若年份犯“六冲”，但日子却相合或相生，这种情况就属例外，就另当别论了，虽然大的方面不太协调，但两人感情还是不错的，所以也不至于离婚分手，有的经过数年的磨和，反而会变的比较幸福，这就是不幸之中的万幸。

但一般人不具备五行方面的知识，既便明白属相“六冲”，但也很难知道两人日子是否生克，在这种情况下，建议还是以“大局”为重，及早忍痛割爱，各奔前程，以免“一失足成千古恨”，酿成婚姻家庭的悲剧。