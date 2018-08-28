30岁高中锋征服里皮重回国足！当年白菜价流失成大连足球衰落根源





2018年8月28日，中国足协公布了由里皮等国家队教练组研究决定、中国足协批准的中国男足24人集训大名单，此次国足将在9月3日集训并参加热身赛，以备战亚洲杯。这份大名单中，卫冕冠军广州恒大有七人入选，北京国安有五人入选，上海上港、天津权健和山东鲁能各有3人入选。集训大名单如下：

广州恒大淘宝：曾诚、张琳芃、郑智、冯潇霆、李学鹏、郜林、于汉超

上海上港：颜骏凌、于海、武磊

天津权健：刘奕鸣、赵旭日、杨旭

河北华夏幸福：张呈栋

山东鲁能泰山：王大雷、郑铮、王彤

北京中赫国安：韦世豪、朴成、池忠国、于洋、张稀哲

江苏苏宁：吴曦

天津泰达：木热合买提江

大名单中，已经30岁的高中锋杨旭赫然在列！这位大连籍老将近期表现异常出色，2018年俄罗斯世界杯结束后，曾经的德甲铜靴莫德斯特不肯归队，杨旭被主帅保罗索萨委以重任，与帕托一起担起土豪球队天津权健的进攻重任。杨旭也不负所托，在中超第12轮到第16轮的五场比赛中，杨旭4进球1助攻，独自制造了五个进球。

在比赛中，杨旭不但打入两个头球，展示了自己精湛的头球技术，还表现出了出色的脚法，第13轮客场对阵北京国安的比赛中，杨旭在第76分钟禁区内漂亮的晃倒同样入选本次国足大名单的于洋，之后打远角破门，整个动作一气呵成。

正是凭借这样的出色表现，杨旭征服了中国男足主帅里皮，再次入选国足大名单。强力中锋们在2018年俄罗斯上的出色表现，让这一攻城拔寨的大杀器再次被各国主帅重视。在之前，里皮也一直想找到为国足充当进攻终结者是中锋，但选入的肖智相比杨旭有明显差距。

出身于著名的大连毅腾青训体系的杨旭基本功扎实，是著名青训教练程显飞的得意弟子之一。虽然位置是纯中锋，但杨旭在技术上并没有明显短板，头球和脚下技术并重，意识和拼劲俱佳，不但可以担起进球这一本职工作，还可以成为前场进攻支点给队友送出助攻。

作为毅腾青训1987年龄段青训精英中的一员，杨旭从小就得到了程显飞指导的言传身教，打过中锋、前腰、边前卫、后腰等多个位置。这支全国青年联赛冠军队中还有于汉超、戴琳、王大雷、赵明剑、杨善平、丁捷、曲晓辉等国内同年龄球员中的佼佼者。

2003年底，因为当时的大连实德不肯出一二百万元的培训费用，除了赵明剑和王大雷之外的其他球员被时任辽足执行董事的张曙光以不到200万元人民币的价格打包带走，此后这批球员成为辽足的骨干球员，杨旭和童年好友于汉超更是成为辽足前场双子星，在十几年里，辽足就靠着出售这批球员维持球队正常运营。

这批球员的集体出走，是大连足球人才整体流失的开始，也成为大连足球衰落的根源。



