中国男篮险胜菲律宾 周琦赵睿等表现抢眼 别忘了辽篮独苗默默助力

在昨晚，中国男篮迎来了自己的雅加达亚运会首战，对手是拥有现役NBA球员克拉克森的菲律宾男篮。

1992年出生于美国的控卫克拉克森先效力于克利夫兰骑士，是菲律宾男篮在亚运会上取得成绩突破的杀手锏。

中国篮协则派出了李楠执教的中国男篮红队出征亚运会，因为主力控卫赵继伟的因伤缺阵，中国男篮红队的实力受到影响，队内的辽宁男篮球员也剩下了刘志轩一人。

与赛前预想的一样，克拉克森率领的菲律宾确实给中国男篮制造了大麻烦！首节开始就先发制人以5比1领先，中国男篮在周琦的带领下迅速给予反击，一波13比2完成反超。此后中国男篮红队长时间处于领先状态，但顽强的菲律宾紧追不舍，始终没有让比分拉得太大。









第三节中国男篮主将丁彦雨航五犯离场，菲律宾趁机反扑，一波13比3的高潮后将比分追成55平，经过一番相持后，中国男篮59比57领先2分进入末节。

末节中国男篮开局强势，一度将分差拉大到两位数。但菲律宾一波14比2后将比分反超为76比74，此时比赛还剩3分多钟。比赛进入相持，还剩一分多钟时，菲律宾80比77领先3分，关键时刻周琦和赵睿挺身而出！连得5分后，中国男篮在还剩13.2秒时领先2分，菲律宾最后一攻空位三分不中，中国男篮红队以82比80惊险获胜。









本场比赛中两队各有四人得分上双。

菲律宾方面，头号球星克拉克森砍下全场最高的28分外加8篮板，斯坦哈丁格18分8篮板，普林格14分4篮板，达利斯坦10分。









中国男篮红队方面，九位出场球员均有得分进账。周琦得到全队最高的25分，以及全场最高的12篮板7盖帽，外加2助攻1抢断，三分球7投4中命中率高达57%！王哲林13分7篮板，阿不都沙拉木12分8篮板，小将赵睿11分4篮板2助攻1抢断。其他出场球员中，丁彦雨航7分5篮板，孙铭徽6分5助攻3篮板，刘志轩5分5助攻4篮板1抢断，方硕2分3抢断1篮板1助攻，董瀚麟1分1抢断。









本场比赛中，中国男篮多位球员表现抢眼。周琦内外开花，远投命中率奇高。王哲林内线表现强悍，中投8中5。阿不都沙拉木投射稳定，中投5次出手全部得分，命中率达到100%。小将赵睿关键时刻不手软，拿下最后4分帮助男篮最终获胜。但有一位球员同样不能忽视，他就是不显山不露水的辽篮球员刘志轩！









作为唯一一位来自新科CBA总冠军辽宁男篮的球员，刘志轩没有在得分上大砍大杀，但却给队友们提供了最强助力！贡献了并列全队最高的5次助攻，占到了全队总助攻数的三分之一。更为重要的是刘志轩承担了外线防守的脏活累活，让后场队友可以放心大胆的参与进攻。主帅李楠也对刘志轩的作用有清醒认知，这在刘志轩的出场时间上就有充分体现，刘志轩出场高达32分，与大魔王周琦并列全队最高。

如果说进攻端表现亮眼的周琦的中国男篮最锋利的矛，那么防守端拼尽全力的刘志轩就是中国男篮最坚固的盾！想要取得胜利，矛和盾同样不可或缺。

希望刘志轩能在后面的比赛中继续默默付出，帮助中国男篮红队最终夺冠。

刘志轩加油，中国男篮加油！



