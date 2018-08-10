辽篮官方宣布续约哈德森 对于34岁的老哈来说这是最好的选择





2018年8月10日，辽宁男篮官方宣布与外援哈德森完成续约，一周前，辽篮已经宣布与大外援巴斯续约。这样辽篮在2018-2019赛季的外援选择就已经尘埃落定，辽篮俱乐部选择了保留原有外援配置，新赛季将以夺冠班底开始卫冕之旅。

之前几天里，网上盛传有关方面承诺的辽篮2000万夺冠奖金至今没有兑现，甚至影响到了哈德森的续约。在哈德森续约后，多年来饱受折磨的辽篮球迷终于可以稍稍安心了。

个人认为，对于三天前刚刚度过自己34周岁生日的哈德森来说，和辽篮续约无疑是最好的选择！

尽管NBA生涯没有显赫的履历，但在CBA联盟中，哈德森无疑是最好的小外援之一。2011年初到CBA就随广东男篮夺得总冠军，之后辗转青岛和新疆等多支球队，2014年落脚辽宁男篮。

在辽篮，哈德森成为头号球星，一直受到主帅郭士强的重用和信任。但因为主帅郭士强执教能力不足，用人太过保守，被过度使用的哈德森无法全面发挥自己的能力，郭士强的哈德森依赖症，加上俱乐部自身管理不善、对手使用卑鄙手段等内外因，辽篮数次在大好形势下遗憾的与总冠军擦肩而过。

2017-2018赛季，辽篮通过人员交换，汇聚了九位新老国手，阵容空前鼎盛！联赛大环境也均有利于辽篮，周琦加盟NBA、布莱切受伤病困扰让卫冕冠军新疆男篮实力受到严重影响，山东男篮欠缺磨合，浙江广厦年轻球员过多经验不足，广东男篮人员老化……

而在进入淘汰赛后，在媒体和球迷的长期呼吁下，主帅郭士强终于知道了轮换的重要性，虽然战术依然单一，但辽篮靠着打球人多，连续拖垮了广东男篮和浙江广厦，终于在中国男篮职业化后首次夺得总冠军！

凭借在总决赛阶段的出色表现，哈德森也荣膺CBA总决赛MVP。哈德森能在34岁高龄拿下这一荣誉，主要是得益于辽篮拥有赵继伟和郭艾伦两位中国男篮国家队主力后卫，尤其是小将赵继伟，在场上勇于承担压力，接过了死看对方小外援的脏活累活。只需把精力投入到进攻中的哈德森能在总决赛威风八面、大砍大杀，要特别感谢赵继伟和其他队友的无私付出。

年龄偏大对哈德森的影响是不可避免的，在出场时间过多的情况下，哈德森状态出现低迷在所难免。放眼CBA，只有辽篮的强大后场配置能给哈德森最有利的支持，如果选择其他CBA球队，哈德森必然会独力撑起得分、助攻和防守对方小外援的重任，到时候可能被总决赛被拖垮的福特森还要惨！

所以说，哈德森续约辽篮是最好的选择！





在新的赛季里，希望辽篮能再接再厉，创造一个早就应该属于自己的王朝。辽篮加油，辽篮好运！



