千年老二上海上港为何总输球又输人？虚心学习老大哥申花才是正道





上海上港这支球队绝对是中国足球的另类存在！拥有夺冠的纸面实力，却一直与冠军无缘。个人认为，这其中最关键的就是他们始终缺少一种冠军气质和王者风范，气量和格局都非常小，根本不像一支出自大上海的球队。在场上局面不利或比赛失败后，他们总是在失衡的心态中有太多怨妇式的喋喋不休，戴着有色眼镜看待裁判、对手，甚至对手的球迷，并将之归结为自己失败的原因，却选择性无视了自身存在的问题和不足。 在刚刚结束的中超第16轮比赛中，上海上港客场0比1不敌升班马大连一方，从比赛伊始到比赛结束之后，上海上港从球员到主帅，再到随队记者，再次展示了这种气急败坏、极其小家子气的失衡心态。

比赛过程中，正常对抗中占不到便宜的胡尔克、武磊等上海上港当家球星不断的和裁判纠缠不清。赛后更是怨言不断，在赛后新闻发布会上，上海上港主帅佩雷拉称这不是一场足球比赛，一名客队记者提出了毫无道理的挑衅性问题。

来自新民晚报的随队记者关尹的表演则可以用搞笑来形容，这位上海上港御用记者先是和身边的大连记者发生争执被请出现场。之后又在心有不甘的情况下写了一篇睁眼说瞎话的文字，这篇颠倒黑白并带有人身攻击和恶意污蔑性质的文字发在了第二天的新民晚报上。文中在没有任何事实依据的情况下主观认定大连一方不断犯规中断比赛，用戾气太重四个字说大连一方球员和球迷在比赛中很不友好，球员动作过大。

还原一下比赛过程就会发现，上海上港从上到下再次陷入了输球之后不分是非曲直的怨天尤人之中！





首先，所谓的大连一方不断犯规中断比赛这个说法就明显站不住脚，甚至可以说是一个笑话！本场比赛中上海上港一次次的在大连一方反击时利用犯规战术破坏对手进攻，全场犯规数高达24次，大连一方只有13次，到底是谁在用犯规中断比赛一目了然！从两队的射门看，大连一方也更有威胁，大连一方共有6次射正并打入一球，上海上港全场只有2次射正进球为零。因为上海上港的不断犯规，大连一方得到了23次任意球机会，几乎是上海上港的两倍。

其次，这位关尹记者提到大连一方不是比赛而是比武，要论比武，我感觉上港球员更名副其实。在比赛开始不久，上海上港外援艾哈迈多夫就对大连一方球员朱晓刚使用了凶狠的对抗动作，甚至有踩踏的嫌疑。在中场休息进入球员通道时，主席台下层靠近通道的球迷可以清晰的看到朱晓刚小腿渗出血丝的伤痕！全场比赛，当盖坦、卡拉斯科、汪晋贤等大连一方球员带球进攻时，上海上港球员屡屡用凶狠的犯规将其放倒，上港全队犯规次数几乎是大连一方的两倍！

数据是不会说谎的！本场比赛的数据统计对比图如下：

第三，上海上港球员的心态失衡从比赛一直延续到了赛后。比赛中胡尔克、武磊、吕文君等球员在一方将士的严密防守中占不到便宜，便把更多精力用在了与当值裁判较劲和挑衅找茬上。 武磊在赛后更是气急败坏的发了条微博：“恭喜大连队，这场甘拜下风，场场这么踢肯定保级。”之后，估计是在某位高人的指点下又迅速删除了微博。来自大上海的一支志在夺冠球队的当家球星全场无所作为，不先反思个人场上表现的不足和问题，却跑到网络上丫丫，如此小气，如此不经事，丝毫不见王者之风，这样的球队何谈夺冠？！

上海上港的心态问题几乎尽人皆知，甚至这位眼神有问题的关尹记者都看到了，在自己的漂白文章中明确的指出：抗压能力不佳的上港被对手扰乱了心智，未能表现出正常水平。

其实，打硬仗时太过软弱是上海上港无法夺冠的最根本原因。本赛季初上海上港一度高歌猛进，联赛六连胜高居榜首，亚冠顺风顺水小组出线，但之后就露出软脚蟹的本色，先是在亚冠赛场出局，之后又在联赛中表现低迷连续被弱队欺负丢掉领头羊位置，几乎是要重蹈上赛季的覆辙。

上赛季上海上港也曾在开局表现出色，甚至在亚冠赛场将广州恒大淘汰出局，但之后习惯性崩盘，亚冠被淘汰，中超夺冠无望，在最有夺冠希望的足协杯赛场，则被老大哥上海申花上了一课，底蕴深厚的老牌强队上海申花用士气、拼劲和合理的战术布置弥补了整体实力上的不足，主场1比0力克小兄弟上海上港，客场在对攻战中2比3小负，以客场进球多的优势击败上海上港获得足协杯冠军。亲手给一年两亚的上海上港戴上了千年老二的帽子！

上海申花和上海上港，前者宛如贵族，后者似极了暴发户！相比自己的同城老大哥上海申花，在硬仗中斗志全无的上海上港欠缺的恰恰是那份大气和风度。骨子里的“小”只会让上海上港离内心的强大越来越远，离梦寐以求的冠军越来越远。

一批好球员聚在一起不容易，总要对得起投资者的巨额投入吧？上海上港真得长点心了！

对于上海上港来说，虚心学习老大哥上海申花的强者气质才是正道！



