贵州恒丰沦落榜尾 曼萨诺为高薪死撑 美女老总为何不敢痛下杀手





在西班牙国家队夺得世界杯和欧洲杯冠军后，西班牙籍主帅也一度备受追捧，提起西班牙籍主帅的年薪排名，在曼城执教的瓜迪奥拉排名第一毫无悬念，但你知道排名第二的是谁吗？是刚刚带领巴萨夺得西甲和国王杯双料冠军的巴尔韦德？错！是曾经带领利物浦夺得欧冠的贝尼特斯？错！

也许大家都眼前黑了，西班牙籍主帅中年薪第二高的是现贵州恒丰主帅曼萨诺！这位27岁就拿起教鞭，执教过多支西甲球队的西北人在2014年出任北京国安主帅，开始了自己的中国淘金生涯，之后曼萨诺先后出任上海申花和贵州恒丰主帅。

在上赛季带领升班马贵州恒丰完成保级后，情商极高的曼萨诺选择了趁热打铁谋求高薪续约。之前在北京国安和上海申花时，曼萨诺都只执教了一个赛季，而没有完成续约，曼萨诺索要高得离谱的年薪是主要问题。这次曼萨诺成功了！贵州恒丰俱乐部此时出现了判断错误，认为只要曼萨诺续约，2018年保级就毫无问题。

（处在蜜月期的文筱婷和曼萨诺合影画风是这样滴）

曼萨诺成功的与贵州恒丰完成续约，据中国媒体透露，年薪高达800万欧元，已经远远超过了巴萨主帅巴尔韦德的500万欧元。曼萨诺的年薪放到西甲联赛，也仅次于皇马主帅齐达内。为了完全树立曼萨诺的主帅权威，贵州恒丰的核心人物黎兵选择离开，为西班牙人创造了全权的执教环境。

但是曼萨诺的表现却完全辜负了贵州恒丰俱乐部和美女老总文筱婷的信任，2018年中超开始后，上赛季表现优异的贵州恒丰状态一落千丈，10轮战罢，只是在莫名其妙的情况下客胜山东鲁能拿到唯一一场胜利，8负1平1胜积4分排名垫底，成绩惨不忍睹。

中超实时积分榜如下：

如此战绩想要完成保级目标无疑是痴人说梦，更让人揪心的是，场上球员的状态和心气完全陷入低迷，美女老总文筱婷不得不现场督战，以求让球队成绩出现反弹，但实际情况是，贵州恒丰依然难求一胜，牢牢占据副班长位置。

从贵州恒丰俱乐部，到场上球员，再到媒体和球迷，都对曼萨诺失去了信任。在贵州恒丰主场五连败后，看台上球迷要求曼萨诺下课的喊声如潮水般袭来！但美女老总文筱婷始终回避换帅问题。从现有情况看，曼萨诺的续约合同上很可能没有与成绩相关的限制条款，如果主动换帅贵州恒丰俱乐部可能要支付巨额违约金！这也成了贵州恒丰俱乐部最顾忌的问题。

而混迹中超三年的曼萨诺已经是老油条，肯定不会主动下课，因为这样做就无法全部拿到高额薪水。远赴亚洲执教就是看在钱的份上，想要曼萨诺主动辞职几乎不可能！





已经失去信任且黔驴技穷的曼萨诺为了金钱死撑不退，俱乐部却顾忌高额违约金不敢主动换帅，贵州恒丰陷入了死结！