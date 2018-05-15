亚冠中超德比天津权健淘汰广州恒大 一尴尬数据打脸中国足协和里皮





5月15日晚，2018年亚冠联赛八分之一决赛次回合的一场中超德比中，中超卫冕冠军广州恒大主场2比2战平新土豪天津权健。

第17分钟，张琳芃后场一次疑似犯规的铲断夺下球权，这次进攻让广州恒大获得破门机会，在中超联赛依然处在禁赛期的阿兰左路射门被张鹭扑出，高拉特跟进补射打破场上僵局。天津权健在两分钟后迅速扳平，张琳芃禁区内头球解围失误，维特塞尔得球调整后右脚传中，前AC米兰球星帕托后点头球破门，1比1。

第48分钟，禁区中路无人盯防的高拉特将李学鹏发出的右侧角球顶入球门，梅开二度的同时帮助广州恒大2比1再次领先。第52分钟，黄博文用一次可以得到红牌的背后铲球放倒王永珀，但只得到一张黄牌，天津权健利用这次机会再次扳平比分，帕托前场任意球吊入禁区，右路心领神会插上的王永珀飞身横扫，王杰中路轻松破门，将比分扳为2比2平。此后广州恒大加强攻势，但始终没有获得太好的破门机会，经过五分钟的补时后，两队2比2握手言和。

首回合两队闷平首场，最终天津权健凭借客场进球多的优势淘汰广州恒大，晋级亚冠八强。

这场中超新老土豪的对决中，出现了一个尴尬数据，本场得到出场的19名国内球员中（其中首发14人，替补出场5人），只有两人是U23球员，看一下两队的首发和替补出场球员名单。

广州恒大：19-曾诚；35-李学鹏（第77分钟，20-于汉超）、28-金英权、6-冯潇霆、5-张琳芃；8-古德利、10-郑智、16-黄博文（第64分钟，15-张文钊）；11-高拉特、7-阿兰、29-郜林

天津权健：1-张鹭；25-糜昊伦、21-权敬源、3-王杰（第87分钟，19-王晓龙）、4-刘奕鸣、18-张诚；7-赵旭日、28-维特塞尔、39-王永珀（第90+1分钟，9-杨旭）；10-帕托、27-莫德斯特（第81分钟，17-苏缘杰）

其中号称要在未来实现全华班的广州恒大没有派出一名U23球员。出场的两位小将均来自天津权健，刘奕鸣打满全场，苏缘杰替补出场打了十分钟左右。





这一由两大土豪球队制造的尴尬数据将中国足协和里皮的脸打得啪啪作响！近几个赛季，中国足协一直在推行U23政策，据称这一独有政策还是拿着超级高薪的中国男足主帅里皮大力协助制定的，是里皮帮助中国足球提高水平的一大功绩。本赛季，中超球队每场比赛都要派出三名U23球员，每次都能在足协新政出台前做出应对的广州恒大下手极快，早早就将邓涵文、唐诗和杨立瑜等符合U23条件的球员招致麾下。

据说实行U23新政是为了提高年轻球员水平，但在本场比赛中，代表中超霸主广州恒大出场的国内球员中，最年轻的张琳芃也已经29岁，也就是说，最近几年来广州恒大没有通过U23培养出一位可以进入主力阵容的年轻球员！

里皮参与制定的中国足协U23新政竟然没有在中国冠军球队中培养出一名可以打硬仗的年轻球员！这让中国足协和里皮的脸往哪放？！丢不丢鸡？！在鸡界怎么混？！在家禽界怎么混？！

呵呵！



