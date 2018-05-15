NBA西决首战勇士击落火箭 一悍将4项数据全队最高 功劳不逊杜兰特





北京时间2018年5月5日，2017-2018赛季NBA西部决赛首战打响，常规赛战绩全联盟第一的休斯顿火箭主场迎战卫冕冠军金州勇士，攻击力排名联盟前两位的球队上演对攻大战。

首节两队就在进攻上大做文章，火箭砍下30分，勇士得到29分，手感火热的杜兰特和哈登分别射下13分和12分。次节两队毫不相让，上半场结束时战成56平。

第三节勇士攻击火力稳定，火箭则一度陷入得分荒，虽然灯泡组合节末打出8比0，但勇士依然以87比80领先进入末节。

末节火箭得分点只剩下哈登，可惜大胡子单拳难敌四手，最终火箭主场落败。119-106获胜的金州勇士夺回主场优势。

本场比赛中两队各有四人得分上双。哈登砍下全场最高的41分，外加7助攻4篮板。勇士得分最高的是杜兰特，杜少得到37分。

卫冕冠军金州勇士首发五人中只有格林得分未能上双，但却是勇士击落火箭的大功臣，功劳不逊于砍下37分的杜兰特。

这位在场上怼翻哈登的悍将本场比赛有四项数据排名全队最高！9次助攻全场最高，对手火箭全队助攻才18次。9个篮板全队最高全场第二高，比全场最高的保罗少两次。2次盖帽全队最高，与火箭盖帽王卡佩拉并列全场最高。2次抢断并列全队最高。

必须强调的一点是，本赛季进入季后赛后，格林的场均篮板、助攻、抢断和盖帽都是金州勇士全队最高。卫冕冠军的进攻火力确实冠绝全联盟，但想要夺冠必须依靠防守，在防守端格林的作用无可替代，可以说，格林才是金州勇士最不可或缺的球员，也是勇士能否卫冕的关键！