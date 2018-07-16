





撰文|Alex（杨綋堃）

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微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

本周主题：你有没有意识到，你一直在刻意的回避和逃避？

因为群星还在逆行（下半年的氛围和星象趋势就是这样的，所以别慌，因为我们都一样），所以当我们选择一个人独处的时候，其实能想明白很多事情——也正是因为如此，我们的情绪会因为一个人“想明白”而升温或者降温，关键在于，你这个“想明白”是开始重燃信心，还是默默的对自己说“还是算了吧”。

可能因为我们每个人要的都很多，导致失望也频频发生，这一周其实会稍微缓和一点，你能找到令自己转移注意力的事情，而且在本周，也非常适合处理一下感情上的问题，能解决就尽快解决和接受，不能解决，就不要持续的因为自己的不甘心和侥幸心理来蒙蔽自己了——放过的不是别人，是你自己。

狗血剧情开始上演了吧？情绪跌宕起伏开始频频翻脸了吧？突然失去耐心或者突然对这个人不再感兴趣 了吗？还是，你突然很想安定下来，觉得自己心态有些疲惫，想要安安稳稳的生活了？

——可能因为我们失去了些东西，我们现在需要被弥补。

这一周，星象并不复杂，复杂的却是这几个星象的能量。火星自从在6月底开始进入逆行的阶段，每一个人都开始反思和回顾过去的种种，有些人终于从被亏欠中得到补偿，有些人则是像是在经历“还债”一样——这都是我们过去所做的努力，以及所犯下的错带来的影响。不同的是，这次逆行的火星会开始跟南北交点产生互动，火星与北交点发生对分相——这是一个暴力的角度。是否还记得我在6月最后一种的“最近星象”里提出，我们要远离那些暴躁或者思维不正常的人，因为可能给我们带来危害。这一次，火星的能量与北交点的能量再次被激发，也许可能再次出现一些让人紧张却又惋惜的新闻事件——国际社会也如此。甚至出现激励的外交言辞。

火星与北交点的这个角度，会给我们每个人带来愤怒，我们被质疑能力会愤怒，我们被伤及自尊也会愤怒，同样也会有一些无名火正在滋生，所以这一周，做好情绪管理尤为重要——整个7月，如果你有耐心看过每一次的星象指南，我都在反复的提及情绪管理这几个字，是的，这个7月很容易让人疯狂，也很容易让人暴躁与愤懑。

另外，这一周的另一个星象是金星与土星发生和谐的角度，金星停留在土象星座，土星也在土象星座，那么又是要谈钱，谈感情的时期。

关于感情：每个人心中都有情感洁癖，但洁癖的标准和原则不同，但相同的是，我们最近每个人心中的情感洁癖开始发作了，容易看不顺眼对方，容易挑剔，或者因为自己的敏感而对于对方的话语有过度解读的倾向——甚至自己故意做一些事情来气对方，但你想要的只是被关注，被宠溺或者想看到对方吃醋在乎你的样子。这是一种幼稚的做法，我个人并不建议你这么做。

关于利益：有人会拿谈钱伤感情这句话来搪塞你，但你却必须要去谈钱了，这个时期必须明明白白的计算一分一毫，做一个“锱铢必较”的人也不为过，为的就是让后续的事情尽可能少出错误，所以在这个时期，不要觉得难为情，关于钱、利益的事情，尽可能说明白和说清楚。

金土三分相也会让有些人的感情进入稳定的阶段，这种稳定是大家都觉得彼此很适合，适合过日子，适合稳定的做一对搭档共同经营生活，你也会享受这种平淡——或者你已经开始憧憬这样的生活了，那么如果你有爱的人，或者已经有目标，说出你的爱吧。

本周健康注意：心脏、颈椎、脊柱、哮喘、痱子、荨麻疹、头痛、睡眠、结膜炎、咽炎

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：你的守护星火星还在持续逆行，上周开始火星逐渐跟南交点出现角度，加上近期许多星体逆行，我们都会回顾过往，这一点我已经提过许多次，但对白羊座来说，恰好是说出内心话的时期——这些话可能想了许多次了，模拟了许多场景，甚至在拿捏分寸如何讲出来——有些人在上周已经把话说出来了，但这周依旧可能会继续“说出真心话”，如果你上周恰好跟一些人谈过你说担忧或者期待的事情，那么这周可以跟进一下，看看对方的真实想法与反馈。随着这个角度的增强，本周依旧需要你面临一些突发状况——不是你要变的，是别人，不可控，或者时间关系，也或者是计划安排冲突在一起了，需要作出一些舍弃和调整，以及可能要做一些延期——但你不要急，分门别类，以及处理当下应该要处理的那些优先选项就好。另外，这个角度也会增加你的金钱支出——破财也多，自己不要动不动就要掏腰包或者是情绪化消费。金星跟土星有和谐的角度，这个角度有利于外出或者是处理跟证件、房产有关的事宜，部分白羊也可能要预定一些机票和行程，甚至要出入银行办理业务。小部分白羊座——这周情感上会有有利的推进，也许你们表露心意能够更加确认彼此在心中的位置，或者是说你们会制定一个见家长、婚期的计划了。职场来看，工作上来说，非常容易确认一个关于外出或者跟外地企业、品牌、合作方的事宜与计划，这周能落实的合作项目还是比较多的，只是这个过程容易更换对接人员，甚至可能出现一堆对接人员，导致你不知道具体找谁汇报，周四之后转好，这周末可能也有工作要处理或者加班。

爱情，在乎的东西值得去计较一下。

太阳或上升金牛座：没有意义的事情你不会去做，没有回转余地的决定你也不会去做，最近这段时间因为发生了较为激烈的日食新月，所以你在内心上笃定不愿意“回头”——我没有单指在感情方面上的，而是更多生活中方方面面的，你意识到自己的改变也意识到别人跟不上你的步伐，所以与其被拖累，不如自己洒脱一点前行，金牛们最近一直在思考这个问题。现在这一周，因为土星跟你的守护星发生和谐的角度，在本周会有贵人相处，或者你的朋友能够给你带来一个好消息——这个好消息可能跟物质、资源以及中介、房子有关系，或者帮你搞定了一个名额或者拿到了一样东西。另外，金土三分的时期，也非常适合去表白或者将自己的情感表达出来——如果你现在被旧情人联络，可能此时也有想法跟对方说清楚你的真实想法了。火星在你的星图顶端逆行，并且跟南交点相遇，这个角度是非常容易发脾气或者遇到猪队友或者态度、情绪不友好的人的星象，如果是自己容易发脾气，那我建议你做好情绪管理，不要着急去处理或者极端、偏激。如果是遇到“危险性”的人，尽可能远离他们，以免给自己带来伤害或者误导——包括那些负能量的人。本周你可能会有聚会、联谊或者培训，也可能是一个朋友约你吃饭叙旧，但在饭局上可能得知一个不为人知的秘密。本周需要注意宠物健康和小孩、女性长辈的健康。职场来看，工作上本周劳碌、辛苦，除了你的直属上司，也可能被其他部门或者团队的上司介入到你的工作（类似借用），但这周许多事情容易陷入僵局或者停滞，不是不会做，而是有人进度和效率不行，你只能催或者自己下手。

爱情，是做了决定就不要回头和改变。

太阳或上升双子座：你需要花一点时间来想清楚一些问题了——你的守护星水星在下周将正式进入逆行的状态，所以在最近两周你开始频频陷入一种矛盾的状态之中——到底要还是不要，该不该，到底要不要去做呢？之前我这样说过你们，现在这种状态似乎变得越来越明显和强烈了。不如听我的建议——先冷静一下，以及让自己慢下来，不要急着去想明白什么，你现在需要的是慢速生活。在这一周，受到火星的激烈角度的影响，你可能变得很容易情绪化，这种情绪化跟前面的矛盾心理有关联，势必因为金钱、情感或者工作上的变化有关系（但更容易是跟工作和情感有关），另外，这周你会被某个好友求助来处理事情，或者你可能要临时被家人要求参与一个活动或者是出席家中的场合，也可能是被安排相亲。另外，这周某个好友的行为或者越界举动让你不满，虽然大部分时间你是不在意的人，但在你这个时期给你添乱你就很容易“炸毛”了，耐心的去讲，先不要情绪外露出来。金星跟土星的角度关系，有一些双子会处理跟房子有关的事情，或者这周你可能要解决情感上的难题，例如你跟另一半出现了误会，冷战或者是物质层面的分歧，也可能是你们其中一方工作出现了变化，需要协商一个解决措施。但小部分双子座，这周桃花运势走高了，这个走高也包含有旧人出现。财运有波动，少花钱，少“种草”。职场来看，工作中有点像是四面八方都传来各种要求和需求，尤其是本周前三天，你会觉得“为什么这么需要我啊，我不想被需要啊”这种感觉，时间紧凑，任务也很紧急，但周四好转了，这周也会落实订单和有款项拨放。

爱情，是越过内心那道坎就会豁然开朗。

太阳或上升巨蟹座：上周你的星座发生了日食新月，能量巨大，也许把你压抑许久的情绪释放出来了，隐藏许久的思念也爆发出来了，所以也许你最近其实过得挺跌宕起伏的，而且也许开始频频想起一个人——也许是旧情人，已经离开你的人或者是旧日的小伙伴。当然，巨蟹们也可能会被这些人联络，或者被旧爱联络——但是也许你的心态和想法处于一个紧绷或者是不敢前进的状态——万一再发生同样的事情怎么办？你有些顾虑了。这周也许你就能想明白到底是快刀斩乱麻，还是重新给一次机会了——也许周三之前你就有明确的想法。这周火星的状态不太好，所以你做事容易没有耐心，自己也容易再次发动碎碎念的状态——其实你只是借助这种方式来缓解你的情绪，我更建议你约出好友聊聊天，相处一下，或者是临时给自己请假半天，好好独处一番，你会冷静和想清楚许多问题。另外，金星跟土星有角度，这周之前的面试、考试或者竞赛会有结果出现，也可能是一笔尾款到账，或你报名学习课程，健身了，也可能是要安排一次体检，有一些巨蟹座会怀孕或者要临时被安排出差，如果你正在购买交通工具，那就抓紧吧，下周要开始水逆了。这周火星的状态不好，还要注意自己的债务问题和贷款申请，容易让你提交其他材料或者有债主催款。小部分巨蟹座要处理多角关系或者避免被非单身的人骚扰。职场来看，本周工作依旧涉及到预算问题，预算少但要做的事却多，甚至上级要你动用私人人脉资源来做“免费任务”，你要尽可能减少这种损失，另外这周可能有办公室纠纷，以及团队之间的矛盾出现，自己不要牵扯到其中，明哲保身。

爱情，是答案已经在心中出现了。

太阳或上升狮子座：上周我们经历了新月日食，这是一个清扫“垃圾”的时候，内心的坏情绪，状态的不对劲等等——你突然想说，不行这样下去不行，我必须要振作起来了。所以蛮多狮子座开始恢复状态和能量，毕竟你们有三周“低迷期”了，这种低迷期就像是做很多事情都觉得无意义，或者莫名其妙背锅、中伤——当然有人经历了情感上的分手。现在的你们，需要振作起来，有些人开始健身减肥，有些人想要换一个工作，有些人则是生活开始尽可能规律起来。总之你希望生活尽可能被自己掌控起来。这周火星的状态依旧不好——代表你还是容易跟人吵架，遇到不礼貌或者“狐假虎威”的人，也可能是你跟合作伙伴、同事有矛盾，言语交流上容易犀利和充满火药味，尤其是在本周一和周二这两天会更明显。另外，这周如果涉及到出行或者外出办事的，要注意留足时间以及弄清楚具体流程，不要白跑一趟或者是反反复复的让你提供更多的东西。有狮子座在本周会申请证件、签证，或者是要帮家人、好友代领某样东西。火星的角度带来某个旧人，可能是老友或者是之前合作过的人，你们也可能会约见面——小部分狮子座，只是小部分，也许在刚刚结束的感情余温还未退散，还能有弥补的机会，可以尝试一下。金星跟土星的角度带来一笔报销、欠款归还或者是一笔奖金，也可能会中奖。依旧会容易收到礼物的一周。职场来看，本周工作上受到土元素能量的影响——出问题的不是你，是你上面的人，要么是他们没有及时批复审核，要么就是他们处理工作出现错误，但解决问题的可能还是要落在你们身上，另外这周如果有工作文件或者需要工作用到的东西需要物流运输的，务必提前沟通和催促，不然容易来不及。

爱情，是不要让遗憾发生。

太阳或上升处女座：我并觉得处女座不是一个爱计较的人，但是处女座一旦开始计较，真的会算的很清楚，所有的优点也会看出缺点——最近你们可能对身边的一些人开始“计较”起来了。因为他们做的一些事情让你不满，或者是他们干涉了你太多，所以处女座一旦“警惕”起来，就代表自己的心境发生了变化。不管是在感情还是其他的人际关系层面上，处女座在考虑一个重要的决定——但请你务必忍住，理性一点，下周你的守护星水星要逆行了，我们在逆行之前就会受到影响，所以我暂时可以认为你现在的状态是“翻旧账”，但一旦做决定，也许（我只是说也许，有这个可能）会后悔。所以，暂缓一下吧。金星在你的星座之中，跟土星有良好的角度，这周来自某个上级或者长辈以及有点资深的男性会给你带来帮助——也或者是他们有求于你，但你很乐观也能帮他解决这个问题，另外，有处女座会出现跟自己有年龄差的桃花——但也许对你来说也有不合适的地方，看你如何去评估了。火星的状态在本周不佳，你容易有临时出行的安排和计划，也或者是一个计划被搁浅、取消或者被放鸽子，但这周财运还不错，只是这周钱未必能立即入账，可能要到月底或者下月初，这个赚钱机会来的突然，或者是被人介绍的，所以你可能无法及时得到你的酬劳或者佣金。有部分处女座会有私下面试的机会或者被猎头联络。另外，这周你可能会购买衣物或者电子产品，小部分人可能会预定机票和酒店——你也可能会海淘。职场来看，本周工作依旧需要赶工——下周会很忙而且突发任务更多，所以不如这周提前处理起来，另外这周可能有员工请假或者是有对接人员更换的情况，沟通成本有增加。

爱情，是开始变得矛盾起来，但心中早知道该做些什么了。

太阳或上升天秤座：我一直常说你们是老好人，的确，很多时候你们都是好商量的人，小事无所谓，大事也能听别人的意见，但此时你们似乎想要自私一把——或者说你们很想自己去完成一些事情，这些事情也许跨过了很长的一个时间段，一直埋在心中，现在你觉得好像时机来了，不如去试一试——但就是因为这样，别人可能开始劝阻你，或者对你说很多客观的建议，虽然你知道他们也许说的是对的，但你却未必真的如他们所说去听从。火星正在你的自我宫逆行，碰上了南交点，也许对应当下就是去弥补当时或者当年所错过的，留下的遗憾——但你的对立面就是你的周遭人群，你的同事，你的好友甚至你的家人可能制止你。这周你需要花点时间思考一下，下周水逆要开始了，我不希望在这个时期你做一个错误的决定和判断——但具体如何，你要想清楚，多花点时间。这周依旧受到上周新月日食的影响，来自于工作层面和收入层面，你想赚更多的钱，有机会的，这周会有人给你提出一个想法和建议，会帮助你改善你的收入情况或者帮你赚到更多的钱，另外这周也可能有高层变动，例如上级离职或者出现团队人员职权的更替，有人上任有人则是卸任。火星的角度也需要你关注家人和小孩的健康，也可能他们需要你为他们花一笔钱。本周情感来说，容易擦出火花，这个火花除了爱的火花以外也可能是情绪被点燃而爆发的火花，在本周前四天需要注意这一点。职场来看，工作中容易有上级掉链子，或者你所执行的项目此时出现某个资源环节的疏漏也可能是技术层面的问题需要补救，需要去求助他人，小部分天秤开始计划离职。

爱情，是不要逼迫对方。

太阳或上升天蝎座：有俗话说，不要把鸡蛋只放在一个篮子里。对应当下的你特别适合，你需要更多的社交，或者是说把眼界拓宽一点，去发展和发掘更多的机会。如果你是期待感情的，那么我建议你目前来说不要孤注一掷（虽然你可能做不到），对工作来说，也许你已经在物色更好的工作机会，最近一个月其实天蝎们职场转换的想法或者实际行动很多，蛮多人离职或者动了离职的念头，有人甚至想要裸辞（但我不建议你这样做）。在朋友层面上，虽然天蝎有明确的亲近远梳的队列之分，但现在需要去维护下那些关系普通一般的人际关系，他们对你接下来的工作也好生活也好都有帮助，所以这周主动一点约一下朋友吃吃饭，或者聊聊天。你的守护星火星还在逆行，这周依旧要处理家族事务，比如回家住几天，或者帮家人处理一些他们无法处理的事情，例如教他们使用一些东西，或者给他们办理证件，也可能是他们要求你参加相亲。有小部分天蝎座可能会搬出原生家庭或者处理房产事宜。这周金星跟土星有和谐的角度，帮你完成一个美好的愿望——特别是跟团队、工作以及远行有关系的，这个角度也特别处理和维护健康问题，有天蝎座最近肠胃、睡眠、过敏或者是咽喉炎、溃疡问题比较多，这周适合养生和保养起来，饮食适合清淡一点。本周有小部分天蝎会被表白，或者跟旧情人出现互动。如果你不是单身，那这周你们可能因为工作内容的问题而发生矛盾。职场来看，这周工作进展不是非常顺利，容易有被人抢客户或者合作临时不了了之的事情发生，也可能是你的上级在此时需要你转换精力去跟进其他的项目，所以你需要耗时了解前因后果。部分天蝎会开始交接工作。

爱情，是这不是孤注一掷的时候。

太阳或上升射手座：其实生活中，最让人受不了的就是去迁就他人，或者要根据对方的做事风格、速度、方式来配合——射手们那么有主见，当然是喜欢自己去“自由发挥”了。但现在不是时候，或者最近半个月你都被这些事情所牵绊着——这种牵绊也可以说你在主动做牺牲和让步，因为对方很重要，或者这件事对你来说没办法，必须要这么去做。不过，这一周你会好过一点，因为金星（虽然陷落状态不好）跟土星有和谐的角度，这个角度帮你带来贵人，且对方是男性，如果你有难题，那就找你的男性友人来询问一下，看他们能不能帮你解决或者有没有好的建议。有射手座最近正处于想要休假的状态，如果时间允许，这个周末可以短途旅行一下，或者来一次故地重游。火星停留在你的沟通宫位，非常容易擦枪走火的一周，容易引发争论，甚至有人会打假（打架不可取，请注意），也可能是出行上容易受阻，延迟、取消、改期或者吃罚单，所以在本周外出的射手座要注意这一点，尽可能走稳妥的方式、路线或者提前预留好充足的时间。但这个角度也带来浪漫，例如跟另一半有一个纪念日或者约会发生，也或者是你发现跟某个人突然很来电，有暧昧的感觉，也可能是有网恋的事情发生（针对小部分射手座如此）。本周你的个人健康依旧留意，口腔问题，气管以及受伤，这周很容易上火，所以自己注意好作息，有些射手座会购买保健品或者做体检，也可能是咨询保险事宜。破财周破财周破财周，强调一下，不要乱花钱以及不要买华而不实的东西。职场来看，牵绊多的一周，这里的牵绊也包含家庭，家里有事让你分心或者要你处理，临时请假或者是临时外出也是有可能的，但这周会签约或者支付预付款，另外，这周可能有同事离职。

爱情，是迁就的原因就是在乎你。

太阳或上升摩羯座：上周的新月日食已经结束，但它的影响力在本周还会持续，除了我在上周提及的影响范围之外（可以去翻上周的周运），这次新月日食似乎也激发你内心的“不甘心”，但我觉得这次的不甘心是好的，以往的不甘心是自己不服气，现在的不甘心则成为一种督促自己变得更好的能量——我怎么可以就这样被打败呢？我才不是这样的，我能证明自己的实力；以及在你遇到一些错误的人之后，你更加笃定自己可以变得优秀遇到更好的人。摩羯们的正能量开始找回来了——这周你也要亲近你的同事和朋友，他们能够给你带来更多的帮助。我需要重点强调一下火星，火星在你的金钱宫位，而且引动你的财务宫位的其他能量，务必做好你的收支计划，以及出入银行办理业务或者处理贷款事宜也要小心，在钱的决定上要务必慎重（我有摩羯座朋友去银行，结果储蓄卡被吞掉了），以及你需要注意如果他人找你借钱，是不是有别的目的存在？总之，慎重一点就好。金星跟土星形成一个良好的角度，你很快就会收到一个邀约，需要你参加一个活动或者比赛，也可能是培训，当然也可能是一个出行计划即将出现了——你可能去国外或者一个你很期待去的地方。这周你外地的朋友或者国外的朋友也可能给你发来消息，也许是需要你帮忙。也有部分摩羯座可能出现网恋、异地恋或者年龄悬殊的恋情。这周如果你要面试或者跳槽，做足准备，获得工作的机会很大。另外，也有人会参加驾考或者完成一个文字类的工作，这周很多事情会进展很快，你也要跟上节奏，不要给自己拖后腿。职场来看，工作上你可能出现竞争者，这个竞争者在跟你抢资源或者抢机会，也可能是下属越级，如果出现这样的情况，要正当教育，另外这周三之前有应酬，或者是拜访客户，周五可以安排一个浪漫的约会啦。

爱情，是也许会有想过“回心转意”这个主题。

太阳或上升水瓶座：我知道你最近发生了一些事情很让人错愕或者让你觉得狗血，也经历了一些“损失”。这一切要真的说原因在哪里——首当其冲是你星座中的这颗火星，从6月底开始逆行，接二连三的给你制造麻烦或者挫折，但你有没有仔细想过，生活给你制造这些问题和状况的时候的意义又是什么？遇人不淑，那是不是代表之前在相处之前就没有过多的了解？损失了物质或者其他的东西，是不是自己太容易轻信他人了？我们一方面要从对方身上找原因，也要从自己身上看到问题——问题从来不是单方面发生的。我相信从6月底到现在，水瓶座们的生活发生了太多的转变，有过去的问题被翻出来重新面对的，有现在必须要吃一堑长一智的，还要就是人情冷暖的变故，等等，这些经历足以让你在短期内成长和成熟起来——你的确也如此了，这才是火星在你星座逆行的真正意义，但成长都带着“疼痛”，想象一下我们在孩童时期因为长个子而浑身疼痛的感觉，但那是一种新旧交替，是一种向上的感觉。水瓶们，不要认为自己的生活是灰暗的或者不如意的，心在此刻需要大一点。金星跟土星的角度给你带来偏财的运势，这周可能会有礼物或者中奖，也可能是有笔钱入账，但注意不要违章或者其他形式的罚款。另外，小部分水瓶座会相亲或者表白。这周健康依旧需要注意，特别是骨骼和牙齿，以及皮肤摩擦受伤的情况。也可能你要注射或者即将注射疫苗以及其他针剂（包含微整形）。这周三之前一个女性可能给你带来不利或者影响你的心情。但周四到周五这几天你可能会有美好的聚会或者有开心事发生。职场来看，工作中在本周容易有困难发生，这个困难就是，一个任务出现了，谁去做，怎么做，没有人应声，除非是强制安排的，不然没有人想接茬（觉得是烂摊子或者太难了）。另外，这周有人员变动，可能有人离职或者请假。

爱情，是别在关键时刻失去理智。

太阳或上升双鱼座：最近的这股星象对双鱼座来说可能感受比较明显，以前你们可能更注重“感情”，这里的感情不单单是情跟爱，还有那种长期形成的习惯，你们毕竟也是念旧的人。但最近你们更开始注意一个东西——门当户对。当然，除了感情上的门当户对，现实生活中其他领域似乎也需要“门当户对”，你有多大的能力就应该匹配相应的环境，但话说回来，你自己本身就能力不足，也许此时不适合去好高骛远——也许会摔得很重。这就是火星逆行且火星跟南北交点出现的角度带来的一个影响，我相信最近许多双鱼座已经开始计算、计较一些事情了，因为不管是你薪酬是不是对等公平，还是情感上两个人是不是旗鼓相当，都已经将问题凸显的很明显了——如果好的一点，恰好匹配，那这周也许会有很多惊喜发生，但相反，你意识到差距，这周可能会激化矛盾，矛盾的爆发只需要一个导火索，但如果你还没有想明白，就不要借着这个导火索而借题发挥——这是对你的忠告。金星跟土星的和谐角度适合去跟客户维护关系，也适合跟合作伙伴建立更深的感情，这其中必定会涉及到应酬和花销，但这都值得，你也可能会准备礼物给某个人。如果你们在谈婚论嫁了，那么婚礼上的一些细节容易出现矛盾，且引动双方家庭。小部分双鱼座会告白或者跟旧情人出现互动与想念。火星的角度另一点则是关注健康，肠胃、饮食卫生，眼睛以及鼻炎或者哮喘方面的，也可能是荨麻疹、发热以及过敏，在这周要 多多注意。周一到周四如果要外出办公或者出行，或者赴约，务必注意交通方面的问题，例如堵车，延误或者违章。职场来看，本周工作依旧容易被人催，反复催，但你没办法，上面不批复，下级不执行，很多事情没有一个结果，你也没办法给人一个确切的答复，周三之后会好。另外这周依旧有签单和落实项目的机会，只是周四前后要注意突发消息，可能有些工作要调整或者延期。

爱情，是忽视的越久，问题就会越多。