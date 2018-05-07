





撰文|Alex（杨綋堃）

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微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

本期主题：必要的时候，要学会“戳穿”。

海王星的能量在本周再次被激发，我提到过，海王星会跟包容有关，跟善良有关，也跟救赎有关。所以我们会发现我们内心最慈悲的地方在最近的这段时间很容易被触动——“TA好可怜啊；为什么不去理解和包容一下呢；这个看起来很不错啊，想要拥有它”，这是最能描绘海王星能量的句子，因为这颗星体所代表的含义太过庞大和复杂，在现在多颗星体能量夹杂下，海王星就像是要把这些东西杂糅在一起一样——去包容。

例如，其实最近你发现了许多人的自私，你会知道我要远离他们，但你想要去改变他们么，你会觉得事不关己，那是他们自己的事情，这其实是某种程度上的“包容”。又或者你看到了某个广告、电影又或者是一本书籍，他们描述的情境让你置身其中，触动你最感性的地方，让你想要成为那个样子或者想要得到它，这其实也是海王星具有“过度美化”的一面，就像是一个商品，它的外包装就是海王星（有人会说是金星，但在占星层面，海王星是夹杂了金星的含义的），如果说金星是审美，那么海王星就是过度美化超出实际和真实——如果你购买过过度包装的东西，肯定会觉得自己被“骗了”，可当初就是被这层包装给“欺骗”了的呀——这句话其实也是在暗示你，也许你看到的人和事情，只是他人希望你看到的部分，或者过度遮掩和美化的部分，但实际的部分是怎样呢？只能揭开包装的外衣，你才能知道。

另外一点，海王星具有的慈悲、救赎的影响，我们会因为觉得“这个人很可怜”“不忍心”而去对他们做些什么，但这可能就是一个骗局的开始。

我用这些篇幅去解释海王星的能量，其实就是想要告诉你们，从这周开始，我们不要被美化的东西所蒙蔽双眼，也不要人云亦云的去听别人说什么就是什么——2018年，个人判断是十分重要的一年，因为个人的判断将决定我们未来很长一段时间的走向。

希望各位能牢记我每期星象分析文中的话，因为我反复强调的，星象所含有的解释与意义，会给我们带来一些人生指引，帮助我们推敲自己经历过和即将要经历的事情。

这一周，金星与海王星发生四分相，什么是沉溺呢？就是你明知道有些事情不对，但还是无可自拔的坚持继续做下去，这一点就像是爱情，金星与海王星的四分相，需要我们正视爱情关系中的对等情况，我们人人在爱里面不应该卑微，不应该强势，更不应该出现隔膜与谎言，但这个星象也许就是让我们意识到——也许你跟对方之间存在这些不一样。但我们早已就提前预知到，因为价值观和生活环境、家庭背景的不同，我们都是有不一样的地方的。但爱情好的地方在于，就是可以让我们将不一样磨合，互相接受——所以，这个时期不是你单方面努力的时期，因为单方面努力，只会将问题白热化——甚至让问题爆发出来。

金海四分时期，会有一些爱的谎言，多角关系，不忠，或者秘密恋情的事情发生，也或者这些事情被我们知道。

太阳与木星发生对分相，这个角度带来自信，但却也容易盲目，好的是，会让你意识到你坚持的目标是有意义的。但注意这个星象所带来的“盲目”的影响，那就是我们过度乐观和沉浸在自己的世界里——记得要听取他人的建议。

太阳与木星的对分相会带来一波金融方面的波动，甚至是一些知名企业出现资金周转不灵、亏损、亏空的新闻。

许多人会开始更多的关注金融领域的新闻，结合到我们自身，可能就是如何将手里的钱做到保值和升值的举措，有人会想要去买固定资产，兑换外币，或者做对冲理财的方式来平衡金钱、物质的保值和升职，但很快中旬天王星会来到土象星座的金牛座，这个位置将会改变“金钱市场”的规则，未来很长的一段时间，这个金钱话题将充满变动和变数，我会更建议每个人，将钱用在刀刃上，而不是做一些“负债”类型的投资，比如你要购买一个“理财的东西”，但也许买入之后就等同于在负债，针对本身金钱收入并不是十分稳定，或者对你来说未来多年你无法有十足的把握自己的金钱收入是稳定、平衡且稳步提升的人群，现在做“负债类型的理财投资”只会增加你的压力。

本周注意：交通事故、国际外交政策或有些国家出现新的且重要的政策（跟贸易、税收可能有关系），火灾、医疗相关的事件、科技研发的进步和医药的问题。还有需要关注地震、爆炸、雷电、有毒物质扩散或者具有有毒物质的食品方面的新闻报道。

本周健康注意：肠胃、头痛、腹泻、烫伤、湿疹、痱子、血糖、生理周期、口腔溃疡、扁桃体。

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：每个人都有“无力感”的时候，就好比自己明明有着热情，有着才华和技能，但却被限制了，那种感觉很无力吧，也可能是对爱情充满着向往与渴望，可是现实总是显得“骨感”了一点，许多白羊座也许近期遭遇了一种无力感的卡壳，做事情似乎也无法提起自己的专注力——但本周不同了，似乎那种“动能”“力量”又再次回来了，停留在你星座的天王星逐渐被激活，你决心要改变，要自己主动找些事情来做，不想那么“无聊”的消耗光阴。这周水星与冥王星的四分相依旧保持，所以你可能依旧在言辞和行动上显得很容易“动怒”或者你自己意识不到，但外人已经看到你的不耐烦和火气了，自己注意这一点，很可能你在这周造成一些不愉快（注意，是自己主动造成的）。周四之前，你跟某个家庭成员又或者跟你亲近交好的某个人，也许会有一些言语碰撞，虽然你是无意的，但对方也许会很有芥蒂，尽可能点到为止，话不要因为冲动而说的太满。太阳与木星发生对分相，这个角度带来好运，但同时也带来金钱消费的事情，而且可能支出较多，有些白羊座可能会提前预定、预付款某个东西，又或者这个时期要缴纳某笔费用——又或者是偿还债务，如果你有欠别人钱，记得查看是否有按时归还。周一到周二这两天，会有一些让你愉快的事情发生，也许有人会送你礼物，或者告诉你一个消息——这个消息是你期待某件事情的反馈，或者帮你带来解决困境的建议——也或者是某个资源。金星还在你的交流宫，5月19日之前你都热衷于减肥、健身（而且只要坚持就会有很不错的效果），有一些白羊会收到一些爱的反馈，或者与某个人进入暧昧的阶段——如果是网络暧昧，自己尽可能不要被甜蜜迷惑，有些东西直到“见光”那天才清楚。本周留意肠胃问题和咽喉问题，女性要注意生理问题。职场来看，本周工作上，水冥的原因，带来一些迟缓，比如未按期给答复，或者某个成果未按期提交，这周需要你催促的地方很多，另外，部分白羊座会有想要离职的想法。

爱情，是别说伤人心的话。

太阳或上升金牛座：受到水冥、日木的影响，其实金牛座在最近这几周都开启了“怼人”模式，倒不是说你们有着许多怒火，相反，我觉得你们现在活得越来越“通透”了，知道了什么不该一直忍让，知道什么东西应该争取，你们也逐渐看开不在意他人的评价——因为他们并不是真的了解。这种状态其实就像是在给自己“减负”一样——其实你们是想要让那些不值得投入和在意的东西逐渐清零，好让自己重新上路——毕竟，下周天王星就要来到你的星座了，你从进入2018年开始就一直在做这个准备，虽然也许你并不了解天王星的真实含义，但你从你自身生活来说，的确转变了许多，取舍了更多——但舍就是得。太阳与木星的对分相带来一次谈判，又或者是要跟某个人谈论一个利益话题，也可能是待业、跳槽的金牛座要准备一个面试了。这个角度也带来一些好的消息，但这个好消息伴随着竞争又或者是抢夺——当然感情也包含其中。周一到周三可能会有一个男性跟你交涉，虽然谈话氛围有些紧张，但你会受益很多。水冥带来睡眠、内分泌、宠物健康以及痤疮问题，需要你注意一下。另外这周电子产品和出行方面要注意，电子产品容易出现一些问题，出行容易有阻碍或者无法按时如期进行你要做的事情，或者中途要反复几次准备某样东西，虽然耗时，但最后能解决。留意屋宅的管道、线路以及厨房用具。金牛座在本周会格外想要让自己看起来不一样，所以可能会改变造型，又或者添置衣物，从感情来说，在本周，妒忌不可取。职场来看，文书问题在本周又将成为重点，必须落实到实处和具有法律效应的地方，另外这周可能因为某些政策的原因，某些项目和合同需要调整，周四之前，客户容易给出一些让你烦躁的反馈——很可能是增加了工作内容。

爱情，是妒忌是因为不够自信。

太阳或上升双子座：最近有些混乱，前两周提起过水冥四分的角度，这个角度在本周还会保持，但很快就要解除了。这段时间也许双子们过着有些闷闷的或者焦灼的日子，也可能生活里总是会有跟自己“对着干”的事情或人发生、出现。但好在这周你会积极的整理心态，有些双子们因为这个星体角度正在经历压力，可能为了准备某样东西许久了，但本周四之前你会轻松下来——这件事会告一段落，可能涉及到一个谈判、一个会面（对你来说有些害怕或者对你很重要的人）也可能是一次体检、考试等等。双子们近期状态起伏不定，但并不能说你们运势低，只是日常中需要留心、仔细的地方变多。太阳跟木星发生一个对分相，这个角度很不错对你来说很可能会有一次愉快的约会，又或者中奖，也可能是有奖金、礼物获得，但这个角度对感情来说，也许会让你莫名的迷恋上某个人，可是这个人也许从客观来说并不是最合适的人选（也许你自己心里也清楚），如果你不是单身，这周要注意跟另一伴可能引发吃醋、金钱矛盾或者你们之间的一个约定要临时改期。海王星的能量再次发挥，避免熬夜和暴饮暴食，以及过敏问题。部分双子座在周四之前可能需要跑动到另外的部门、公司或者合作公司处理事情，尽可能有人陪同，除此之外，这周可能会有考核和培训的事情。小部分双子座会出差。职场来看，本周对双子座来说是考验耐心和抗压能力的一周，某个项目的截止日期快临近，但可能还有事情没有完成，自己尽可能提前赶工，另外项目上容易人手不足而自己身兼数职，注意身体。水冥持续，避免招惹口舌或者被批评，做事认真仔细点。

爱情，是需要比平时更多的耐心。

太阳或上升巨蟹座：天王、海王、冥王星的能量都被激活了，我们又再次进入到了一个变动期，但对于改变来说，巨蟹们可能最难做到的就是“放下”。可能从上周开始你就频频陷入回忆之中，有人怀念老友，有人想念分开的恋人，或者你正处于异地恋，你对对方的思念在加深。这些“意识层面”的东西，巨蟹可能堆积许多了，也许你需要利用其它方式来转移一下注意力。不过，我想要强调的重点是，因为这几颗星的能量被激活，你似乎要学会划分跟一些人的关系界限了，特别是当你明白、意识、看到他人对自己的真实目的和想法之后更是如此，尽可能远离那些负能量以及利用自己的人。这周许多巨蟹座也许从内心是深处就会做出这样的决定了——跟某些人划清界限。不过，这周也有积极的星象，太阳跟木星对分，这个角度会增强你的自信心，你会有好友给你鼓励和打气，特别是当你开始质疑自己才华的时候，总是能收到一些肯定的回应，另外，这周你的才华也会被激发，例如你会提出一些想法与创意，或者接到一些有挑战性的项目或者看到一些有比赛性质、招募性质的通知，你很想试试看——那就一定要去试试看了。与此同时，这个角度也给一些备孕的巨蟹带来好消息，可能会检测出怀孕的消息又或者是你身边有好朋友怀孕生子了。这周太阳与木星的对分带来情感上的波动，这个波动代表自己缺乏安全感，以及对对方的想念，如果你经历了分手，那么也许你可能内心其实很期待甚至在等待对方——如果你是这部分的巨蟹座，也许你要弄清楚，不管有无机会，都不要让自己成为一厢情愿的那部分人，因为会耽误你的人生。留意牙齿、呼吸道、溃疡问题。职场来看，本周工作接触29岁到36岁之间的男性要小心，他们可能给你带来麻烦又或者是与你不配合。另外这周一到周二会有重要会议、通知或者任务下达，不要懈怠同时不要迟到早退。

爱情，是做好情绪和心态管理的一周。

太阳或上升狮子座：“明天又是新的一天”这句话虽然很简单，但却总能给人打气、振奋人心。这时候拿出这句话是想对狮子们说：让一些事情就留在昨天和过去就好。最近水星与冥王星的激烈角度带来一种动荡的感觉，从心态也好，从你所处的环境也好，似乎不像往日那般具有确定性了。但许多狮子也很聪明，也意识到，既然不稳定那就从中寻求突破和自我改变就好。有些人已经完成了最后的交接工作准备离职或者要去面试新工作了——这周前三天也许就有人会做这件事。或者在本周前三天你会跟自己制定一个承诺，要完成一个计划——你们现在其实是信心满满的，因为可以通过自我打气来让自己保持一股积极的动能和心态——保持下去。这周也可能会有考试或者写作、文书方面的内容要处理，你可以处理得很好。狮子们在本周虽然依旧容易被旧事旧人所影响——例如某个曾经骚扰自己或者跟自己有情感互动的人出现了，又或者某个跟房子、供应商、法律方面的烂摊子又出现了，但这些不重要，重要的是你自己能坚定立场不会妥协——周四左右这件事会告一段落。对于正在恋爱的狮子座来说，本周也许你们会谈论一些固定资产和投资方面的事情，也可能你们其中有职场转换的想法而寻去建议，小部分狮子座情侣要注意对方家中长辈的健康问题。本周可能会有一笔款项需要缴纳，同时请看管好财物，容易失窃或者损坏。职场来看，本周工作有变数，所谓的变数代表即便已经确认要执行的事情，但临近还是有改变的可能，虽然是微调，但也不让人舒服，另外一点在于有人“坐地起价”可能谈判时间会拉长，但自己见好就收，没有意义的事情不要耗费太久。小部分狮子座会正式离职，完成离职手续。

爱情，是如果生活目标一直，那就会很顺利。

太阳或上升处女座：你意识到了自己在某些方面是不满足了么？处女座们，你的守护星与冥王星还在发生四分角度，冥王星能挖掘出我们每个人内心最渴望也最惧怕的东西——现在你最担心的是什么已经意识到了，但你有无意识到你自己最渴望获得什么？其实处女座们从来不缺乏目标，甚至言简意赅你知道自己要什么，有人追求世俗的成功，有人渴望精神上的升华，但在这个时期，也许你会质疑——我所追求的东西到底有什么意义，又是为了什么？难道仅仅是为了让自己开心么？那么，趁着水冥还有角度，不如重新思考一下——你最渴望获得的，是什么？这周初，你就会很忙了，周一可能就会临时来一个工作任务或者一个通知让你措手不及，但好在你效率很高，很快就能处理好，但周一也许你会调整这周的某个安排计划，因为有新的事情或者对你来说重要的事情要去处理。太阳与木星发生对分相，依旧非常适合去健身减肥，学习新知识，写作，面试和考试的角度，但你要合理分配好时间，最近处女座其实很容易做一些“反悔”的决定，务必给自己笃定好承诺，不要对自己“违约”。这周你可能要跟某个人谈论利益的话题，过程似乎有些卡壳或者激烈，但你们会找到一个折中大家都能接受的程度来确认最后的事宜。小部分处女座本周会出差或者休假。另外，这周涉及到之前提交的某个申请证明或者文件又或者证明文书会有反馈消息了。小部分处女座最近有暧昧迹象或者网恋的可能，但注意，你们也深知海王星的力量（不妨再次重温下每周星象的提醒部分），不要被甜蜜冲昏头脑。这周财运有回升，也许会有尾款入账或者一笔债务能够逐渐有清算的进展了。职场来看，本周适合赶工，你可能会阅读很多专业文章或者论文又或者其他材料来准备，另外这周客户对你的表现褒贬不一，注意自己不要因此而影响心态。小部分处女座会升迁。

爱情，是想得到却又不敢得到的矛盾心态很明显。

太阳或上升天秤座：最近有些“易燃易爆炸”对不对，天王星的能量被激活，而且水冥的四分相还在持续，你可能会遭遇一些信息滞后的情况，又或者他人故意挑战你的底线。天秤座大部分时间都是含蓄的，你们用含蓄的方式去暗示和表达，对方如果心领神会自然会给你回应，但最近却发现，即便对方知道你的想法是怎样的，但依旧跟你打太极——你有些按捺不住了。先不急天秤们，这周事情就会变得很明晰，能不能成，合不合适，确不确定，这周四之前就会有答案。太阳跟木星发生对分相，我上周提及到你关于在2018年进入以来的金钱花销问题，这周你可能会考虑如何将自己的钱升值，或者变得更多，你们在这周适合去咨询专业人士或者理财顾问来做你的打算。如果你正在申请贷款，银行在本周会有反馈消息。但注意，这周依旧不适合情绪消费，很容易反悔或者发生退换货的情况。这周部分天秤座会收到一笔资金，而且这笔资金会缓解你的燃眉之急。天王星的角度带来一个谈判或者严肃对话，对方可能是27到36岁之间的人，但你们彼此立场似乎很坚定，所以这次谈话容易不欢而散或者要持续性的沟通才能缓解彼此的矛盾。小部分天秤座本周注意情感稳定，容易冷战或者因为小事而争吵。本周家宅方面，注意用火和用电安全，以及家中有东西损坏需要修理，特别是卫生间和厨房用具，另外，这周你可能会有宴请宾客的决定，或者有人来拜访你。如果你在暧昧关系之中，这周似乎感情走势并不如意你所愿。这周会有考试或者面试的事情发生，对方可能严厉或者挑刺，但你只要保持专业精神就可以通过。留意肠胃和血压、心脏、过敏问题。职场来看，本周容易在文书上出错，细节、数据以及是否将补充的内容添加进去都要留意，另外不要错发信息，周三之前沟通受阻，容易跟同事或者客户闹不愉快。

爱情 ，是别以“为你好”为出发而捆绑对方。

太阳或上升天蝎座：是什么让你觉得心累呢？天蝎们也许最近有很强的疲倦感，但致使这种结果的原因又是什么。有人纯粹是觉得生活无聊，没有起伏，有人则是经历了情感挫折——比如你发现了另一伴对你的隐瞒和不忠又或者你看到了另一伴自私的一面。其实天蝎们，这周是让自己找寻快乐的一周，前提是，只要你肯。木星在你星座中，也许2018年你看到了许多“大饼”（一种很乐观的前景）但你却迟迟没有看到这些事情发生的迹象又或者是能够落实下来的动力和支点，但也许本周开始你会有所行动了，被太阳激活的木星会让你变成一个行进者，勇敢的去拓展和把握机会——这周工作机会会不错，而且很可能会有人邀请你，甚至可能你的团队中有新鲜血液加入。不过，在你的交流宫有一颗火星，火星的能量被激活，且不是好惹的能量——你自己变得欠缺耐性，平衡和稳定，蛮容易失控或者咄咄逼人的，所以在本周日常交际中，务必“有话好好说”，谨记这条原则，否则这周可能会让一些场面尴尬或者难堪。除此之外，这周你与家人的互动可能会有逃避的倾向，例如她们对你施压或者对你的某些事情指指点点，你尽可能选择回避不要正面回击。火星带来忙碌和跑动，可能要去其他地方调研，跑腿，或者出差，有些天蝎可能会带病工作，这周避免自己受伤或者扭伤，肌肉也可能会酸痛，女生要注意自己的生理问题。另外，某个26岁到34岁之间的男性会让你不愉快。周一到周三，需要加班赶工一个方案，又或者一个商业应酬需要参加。从情感来说，最近天蝎座在情感相处中容易遇到瓶颈，也许是时候制造点小浪漫了。本周，财运回升，但做理财要分析利弊。职场来看，客户容易临时给出出尔反尔的意见，例如有些东西原先说不要，现在又说要了。再者，这周上级跟你会跟你在策略和任务执行方向上有不同的想法——但很可能需要你去收拾烂摊子。

爱情，是制造点浪漫吧。

太阳或上升射手座：你有许多被人羡慕的地方——这么说是因为需要让你知道自己有多好。也许你刚刚好需要这样的一句话，记得射手们，这周所发生的事情将会鼓舞你的内心，带给你更多的自信。天王星的能量被激发了，非常适合做一些改变的事情，去改变一个造型，去尝试跟一些陌生人接触和相处，认识新的朋友，去勇敢的表达自己的想法，以及对于现状和工作不满的人，也可以想办法去接触更能历练自己和提升眼界的工作机会——只要你肯同时只要你去做。星象给你带来太多好的地方，不要忽视它，也不要放大那些影响你心情的人和事情——虽然我知道最近你的确被人热火了，或者有些事情进展不是那么顺利，甚至失败了。但只要有时间，我们还可以尝试其他的路径。水星跟冥王星的四分相还在继续，记得不要夸下海口，也不要什么事情都揽在自己身上，你会后悔的——许多射手座很容易逞一时之气或者没有分析就妄自评论，这周这种行为十分不可取。另外，水冥的角度让你有机会去了解一个人对你的真实想法，例如你喜欢一个人，可以去确定对方是不是也在喜欢你。部分射手座本周会离职和跳槽，如果你要面试新的工作，记得从各方面准备好，包括衣着和谈吐——从细节出发。周一到周二这几天可能会跟一个人约吃饭和见面，你们可能会讨论一些八卦或者一个工作项目的内容，会有进展。这周财运也不错，但注意不要轻易产生借贷关系，或者不要弄坏你的个人物品——这周可能会购置新的日常消耗品，或者电子产品、玩具、文具等等。金星还在你的情感宫位——直到5月19日，勇敢去爱吧，主动争取。职场来看，本周工作上会遇到一个难缠的女性同事或者客户，或者服务的项目与女性产品有关，这个项目可能进展有许多问题，涉及到多方协作以及供应商的问题，这周要控制预算，小部分射手要出差。

爱情，是勇敢一点，以及洒脱一点。

太阳或上升摩羯座：我们有时候并不喜欢被人安排事情，因为他们并不清楚我们到底要什么，以及想不想要——这句话我在很早之前的运势里对你提及过，现在这种情况又发生了。但也许对方出于好心，可是对自己的立场来说，也许也还是要坚定，因此如何去沟通和说清楚是你本周要解决的主题之一。另外，火星跟你家庭宫的天王星有连接，家中有人生病或者家中器具有损坏，有一些摩羯座会有搬家、换房子、重新装修房子的想法——但也许未必是现在去做这件事，很可能这件事等到8月又会再次被讨论，所以现在可以记录一下。你的家人也可能会给你安排一些任务，虽然你有抵触，但很可能也会同意他们的做法——回看一下我前面所说的话吧。水冥四分的角度持续发生，这周可能会被人质疑或者被人泼冷水，但好在你们是最能接受现实和了解现状的人，虽然多少有些失意，但你们会很快调整过来。周四之前你们会有一个好消息，跟金钱、合作、假期、交通工具、学业有关，也可能你会在本周有一个出差的机会等着你。周一到周三会议和谈判以及处理合同的事情较多，但你可能会比较容易动怒。受到冥王星的影响，也许你自己会对一些人产生放弃的念头——这个想法也许去年就有了，现在你需要真的做最后的决定，不要拖拉了。小部分摩羯座从上周到本周处理感情不要过于激进，也许需要更多的体谅和包容才好。这周花钱较多，注意控制和计算。职场来看，本周工作文书、沟通、奔波多，而且客户反反复复，你的上级或者同事也容易出现错误需要你来补救，但你注意，周一到周三你很容易在一些事情判断失误或者没有及时确认而引发一些不良后果，打起精神来，只要认真和不懈怠就可以避免。

爱情，是需要敞开心扉的聊一聊。

太阳或上升水瓶座：少说话会降低说错话的可能性，这是对本周你的建议。水星与冥王星的四分相还在持续，你可能最近有蛮多感想、感悟和对一些事情评价的，所以在公开场合或者公开平台上，尽可能谨言慎行，以免触动到他人的雷区。这周你会变得很忙碌但同样也很充实，你能感受到关卡被攻克之后带来的满足感和骄傲，也会意识到自己的能力越来越强。是的水瓶座们，你们正在朝着一个更稳定却也更好的方向努力——这周你似乎变得更有斗志了，因为天王星被激发，似乎有一种力量在催促着你前进。不过，我并不建议你跟他人交恶。许多水瓶座如我之前所说，意识到身边的人对自己的真实态度和目的之后，做出了一些人际圈的调整，你愿意亲近那些真诚带你的人了，这周依然如此，你可能会默默拉黑一些人，或者选择对一些人态度冷淡一点并逐渐不会有互动了。你们做止损做的很快，这是对你日后有利的。天王星的角度将在本周给你带来一个突发消息——例如一个突如其来的安排，导致你临时取消一个原计划或者放鸽子（也可能是被放鸽子），或者一个网友见面，小部分水瓶座甚至突然的公布恋情或者表白，也可能临时把你派到一个地方出差，等等等等，这周你会被这些消息弄得措手不及，但却充满趣味性——值得投入和试一试。周一到周三，你可能会求助一个好朋友，或者一个在你看来有着指导性的人，他们会针对你的难题给出建议或者解决方法，小部分水瓶座本周正式离职，也会有私下面试的机会。本周金钱运势回升，但注意财物安全，以及财物不要损坏，尤其是电器、交通工具和电子产品，你的衣物也容易破损。职场来看，本周容易收拾烂摊子，同时会议增加，也可能要督促一些款项的事宜，这周涉及到技术上的问题依旧增多，也可能会临时取消一个合作项目——或者推迟，注意低调点，别招惹是非口舌。

爱情，是感觉可能就是说来就来，说走就走的。

太阳或上升双鱼座：海王星是你的守护星（在现代占星系统你的守护星是海王星，古典占星系统里你的守护星是木星），最近海王星的能量被激发了，激发它的是金星。其实对很多双鱼座来说，感情是一个“难关”，我所指的感情并不仅仅指的是爱情，也包括亲情，友情等等，最近海王星的能量被激发，也许你感受到了它带给你的甜蜜——重逢的甜蜜，被理解的甜蜜，或者一段感情中的甜蜜，可是甜蜜是感觉，海王星的“迷惑”作用让我们在这种甜蜜之中放下了判断，但最近，许多双鱼座突然大梦初醒，发现这些甜蜜背后似乎有其他的原因和目的——有人在情感上遭遇被背叛（也许是感情中的背叛，也可能是友情上的），又或觉得自己被骗了。双鱼座们这周是一个调整时期，尽可能不要将自己推向负面、极端、钻牛角尖的状态，同时，我说描述海王星（可以看下本周星象描述里的解释）也是让你时刻保持警醒和清醒，要学会去分析和判断，不要被外在蛊惑、迷惑。另外一点就是金钱消费，不要被人种草而买回无用的东西，或者投资上面谨防上当——包括你的家人，也要提醒他们这一点。水冥四分依旧存在，这周一到周三可能会有一个会面，需要跟某个人把一件事情谈清楚，也或者要参加一个培训会，公开性质的发布会，或者是听证会等等，也有双鱼座要参加面试、比赛等等，如果你正在准备考试，这周尽可能做些纾解压力的事情。太阳跟木星对冲，带来金钱方面的一些机会，例如一个尾款，一个报销款，一个私活或者兼职等等，也可能是你在副业上有盈利。注意过敏、牙齿、牙龈出血、溃疡、肠胃问题。职场来看，这周某些反馈来的有些滞后，或者一个成果也推迟了，如果要签约，则要督促对方尽快落实下来。这周有双鱼会休假或者请假。另外，很可能会承担他人的工作量或者被借调去帮助其他部门和团队。

爱情，是别被甜蜜冲昏头脑。