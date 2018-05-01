撰文|Alex（杨綋堃）

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参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

白羊座

事业：

5月很重要，因为在5月，停留在你星座的天王星就会离开了。这颗星在你星座里停留了7年，5月到11月期间它会暂时离开，明年2019年就会真正的进入到你的金钱宫位了。回顾过去的7年，我想你意识到因为自己追求自我、自由而带来的所有影响，有些人非常笃定过去7年的人生经历是正确的，但也有不完美的地方，例如你的感情，在过去7年，你经历了刻骨铭心的感情或者婚姻，但现在你们似乎愿意去迎接新的人生了。从这个月开始到未来的11月，这段时间，是你重点处理财务问题和提升收入的时期。所以从5月开始，也许关于金钱，就是你要考虑的重点了。

整个上旬都伴随着较多支出发生，特别是延续4月底的那次满月，那次满月恰好也引动了你的金钱宫位，有些人可能需要处理一些银行业务，或者处理个人资产方面的问题，有部分白羊座从4月底到5月上旬这段时间，可能需要处理关于保险、税金、公积金、贷款以及有些理赔和债务方面的问题。

所以在5月初，你会跟数字、回报率以及数据打交道（认真一点）。

1日到4日这几天，你可能会需要跟某个男性进行一次很现实很客观的谈话，也许要互相揭露彼此的“底牌”和底线，另外，这几天可能引发信任危机，或者在一段关系中你发现了不忠和背叛。

5日到8日这几天，金钱支出较多，而且容易破财，在这几天也要小心财物遗失或者损坏。工作中，这几天容易有女性客户或者女性同事带来的阻碍，甚至出现口舌是非。

9日到13日这几天，也许会有一个好消息出现，跟赚钱机会和赚钱途径有关系，如果你正在求职，那么这几天可能会进入谈判薪资的阶段。工作中可能在这个时期要报备预算或者做预算表。有一些白羊座需要出差或者参与一个公开性质的活动。

14日到16日这几天，迎来新月，同时天王星也会进入你的金钱宫位，你会承担一个新的财务责任，比如有人要背负贷款，开始还贷了，或者你会咨询专业的理财顾问和资产配置分析师，做一些资产配置的打算，也有白羊会买房甚至是海外资产的配置。这几天工作中要小心上级分配任务不均，导致你心生不满，这几天可能会有出差的任务下达。

17日到20日这几天，需要克制你的情绪和火气，容易跟家人争吵，或者因为小孩、长辈健康问题而与他人产生意见不一的情况。金星在这个时期会来到你的家庭宫位，也许会增加家庭电器或者有装修、搬迁新的住所的想法。你身边可能会有某个女性带来一个坏消息，可能跟她们有关，但你会显得对她们很担忧。

21日到24日这几天，学习运、签约运回升，有男性贵人，会帮助你达成一个合作，一个中旬出现的合作机会和合作意向会在这几天确认和收尾，另外在这几天项目会有款项回笼、结算。这几天注意你的健康问题。

25日到28日这几天，会有一个消息的反馈出现，这个反馈会让你喜悦、振奋，但也同样伴随着压力，且会让你觉得也许可能自身能力不足，需要求助外援，这几天你在沟通方式显得苛刻、多疑、猜忌，容易无中生有，甚至因此影响一段关系。

29日到31日这几天，迎来满月，涉及到户籍、国籍、证件以及投资相关的事宜会得到推进，另外，会有出版、发表、答辩、论文通过的事情，满月也会帮助你解决一个纠纷和误解，不过月底这几天，会有男性口舌出现。

感情：

有伴的白羊座，这个月对很多白羊情侣、夫妇来说，也许要克服的问题变多了。天王星因为要更换星座，所以效力会在离开你们星座之前加强，且5月有多次星象会激发天王星的能量，因此在5月，可能会带来一些争执、分离的情况，如果你们已经在讨论一些感情走势的问题的话，5月需要耐心一点，不要走极端和冲动。这个月你们要面临的问题还有彼此身处环境变化带来的个人情绪的波动，例如其中一方收入或者工作有问题，这个时期都是脆弱和不耐烦的时期，那么另一方就需要去包容和共同承担面对问题。单身的白羊座，本月桃花运势走低，很容易有的是暧昧或者非单身人士的吸引，所以这个月不如先将主题和方向投入到自己职场和金钱规划上来，因为这方面的问题可能是重中之重（在本月来说是这样）。

健康注意：

脚踝、出痘、痔疮、腹泻、膝盖、溃疡、麦粒肿、甲状腺、睡眠、脱发、过敏、刀伤

金牛座

事业：

金牛座们，释放天性的时期已经来临。过去7年，天王星留在你的12宫，这个位置也许帮助你去追寻了自己曾经的一个梦想，现在也许这个梦想已经实现了，或者你在追梦的这个过程中你意识到或者发现到了更重要的东西。这段路途很漫长，可是你收获很多，在5月，天王星会正式来到你的星座，停留到11月，明年2019年就会正式在你的星座停留至未来7年。这段时间，就是你释放天性的时期。许多金牛座从4月开始做出一些人生的转折了，换工作，去其他的城市，或者是说你决定要重新开始。那么5月，帮助你重新启程。

1日到4日这几天，延续4月底的那次满月影响，需要处理一些人际关系，哪些人有太久没见面没联络了？也许在4月底到5月4日之前你们会相约见面，也有一些金牛座会在感情和婚姻问题上，针对一些现实处境跟另一半探讨如何去解决。在这个时期，许多金牛座突然意识到，问题不能一再的搁浅，因为就像是滚雪球一样，越滚越大，你们终于有勇气去面对和解决问题了。这几天你可能也会确认一个合作方向，或者签订一份协议，一些金牛座在这几天可能要咨询和求助一些长辈、专家或者是咨询法律知识。

5日到8日这几天，你会有一种懈怠感，无法按照原计划去做事情，或者容易偷懒，这几天你也很容易给自己找借口和推脱责任，尽可能避免这样做。另外，在这几天你可能会收到一个八卦或者小道消息，但也许是假的。

9日到13日这几天，水星会来到你的星座，你会接到一个突发安排，或者临时顶替他人要去做什么事，另外，这几天可能要参与一个会议，或者谈判，也可能在这几天你需要私下安排一个面试，这几天工作上涉及到文书和策划的内容，都会进入反复修改的阶段，但你需要耐心。

14日到18日这几天，天王星正式来到你的星座，同时你的星座迎来一次新月，这次新月帮你确认一段感情关系，或者表白，也可能会找到合适的供应商，确认一个长期策划却没有进入执行阶段的项目，这几天同样会遇到老朋友或者有前任联系你。这几天你可能心情会有些波动，很想要休息，那么如果可能就请假几天休息一下。

19日到23日这几天，金星来到巨蟹座，你会愿意去社交了，减少了宅在家中的频率，也可能会开始养生，健身或者学习新的课程，一些金牛座会决定购买交通工具或者电子产品，也可能搬家完成，或者是装修进入确认阶段，一部分金牛座在这个时期会通过一个考试或者完成一个稿件。

24日到28日这几天，充满斗志的时期，可能会有一笔入账或者尾款结算，也可能是报销款的批复，但这几天你的花销也会增加，有金牛座会做一些股份股权或者外币的投资和处理。这几天你可能会有一个男性好友让你心烦或者觉得有压力。

29日到31日这几天，满月来临，发生在你的隐私宫和金钱宫位，你要注意你的秘密不要被人发现，同时不要八卦他人的隐私，可能会给自己带来麻烦，另外有些卷入多角关系或者地下情的金牛座在这几天会想要解决这段关系。部分金牛座可能在这个时期确认婚期。这几天会有投资的盈利，但是如果做长线的投资还是要观望或者慎重分析之后决定。这几天你同样可能会有新的赚钱方式或者想要有身份上的转型，甚至有创业、做副业的打算（可能是重启副业）。

感情：

有伴的金牛座，其实蛮多金牛座看起来闷闷的，但是其实内心很少年和少女，这个月适合去追求一些浪漫，结伴出游或者是制造一些小激情，或者有一些纪念日共同度过。这个月也许会收到来自对方的礼物。大部分人在本月感情依旧会稳定，但配合天王星来到你的星座，也许你会意识到这段关系的现状是让你不满足或者有不满情绪的，那么适合在下旬之前跟对方沟通和交流一下。单身的金牛座，本月对你们来说桃花运势一般，而且许多金牛座也许会终结掉一种单方面付出的暗恋或者单恋，因为你们似乎看不到未来或者终于意识到，改变和提升自己才是最要紧的事。

健康注意：

水痘、皮肤癣、鼻炎、口腔溃疡、水肿、结膜炎、呼吸道感染、咽炎、胸闷、心脏、血压

双子座

事业：

5月适合制定长期的规划，这个长期，可以追溯未来7到10年。各位双子座们，也许你们经历了一段比较动荡的时期，特别是回顾刚刚结束的4月，也许你会发现自己突然很想要往上爬，往前走，那股劲儿就是想要证明自己的。所以你们也许已经有一种危险感了，但这种危险感，是意识到也许过去太安于现状，或者太过于稳定了，你们现在有一种想要突破重围的想法，那么5月就是一个最好的时机。

在5月19日之前，金星都会停留在你的星座里，这颗星将给你带来许多帮助，尤其是资源、人脉方面，这个月你会有许多跟他人面对面沟通的情况出现，也就是在这些沟通中，你会获得很多提示和建议，帮助你部署未来的规划。在月初的这几天，4月底的那次满月的影响还会持续几天，特别是在5月4日之前，也许你会心事重重，对一件事拿捏不定——到底要不要做呢，要不要说出口呢？如果你还有犹豫，那么就找你信任的朋友去问问他们的意见。

5月4日之前，会有一些工作内容的变化，可能会有一些安排的取消，预算的收紧和调整，也可能是一个截止日期被提前。你甚至可能在假期都要处理一些工作，不然返工你会觉得时间紧迫。

5日到9日这几天，水星角度不佳，也许你会接到一个被拒绝或者很苛刻的消息，这个消息对你来说不太友善，甚至会让你一下子炸毛，情绪一下子上来了，但我建议你现在需要克制一下，或者此时你觉得有些忍无可忍，这几天的星象会让你很钻牛角尖，我更建议你适合独处或者放松一下。

这几天工作上会遇到难缠的人，也要避免失误或者被投诉。

10日到14日这几天，你的守护星会进入你的休息宫位，这个位置你会想要放慢脚步，因为你会发现许多事情必须要筹谋起来了，所以你可能会想要翻阅资料，学习新的课程，或者做一些职场上的转换，有一些双子座在4月中下旬的时候提出了离职的申请或者有了离职的想法，那么在这几天的时期，你可能会再次有这样的想法或者完成手续。

15日到18日这几天，新月来临，同时天王星来到你的休息宫，我想说的是也许你会暂时收起你的锋芒，愿意沉淀下来去做一些务实的事情，甚至决定建立一个长期的计划，这个计划可能是半年到8个月的时间，在此期间你决定舍弃掉一些东西，或者有想要去外地发展的念头。有一些双子座会更换住所或者感情出现分离。

19日到23日这几天，你迎来了自己的生日月，非常美妙，你的心情也会好很多，但这个时期你可能有更重要的事情处理，比如你的健康，你的小孩或者涉及到房子、税金、社保、海外资产、户籍的事情需要紧急处理，也可能你在工作中遇到一个艰巨的任务，这个任务很难或者沟通成本很高，需要你全身心的投入才能解决。

在这几天你也可能会出差或者出国。

24日到28日这几天，你会鼓起勇气做一件事，同时某个财务问题会解决，有部分双子座会中奖或者申请到某个身份或者加入到某个组织。

29日到31日这几天，水星来到自己的星座同时迎来一个发生在自己对宫的满月，会跟某个好友出现关系恶化或者你身边某个好友离世、出国、脱离一个组织，当然也可能是你身边的人有怀孕的消息或者生小孩的消息出现。

感情：

有伴的双子座，5月对你们来说，是心境改变最大的时期，很多想不明白的事情突然想通了，你们非常计较共鸣、默契这件事，但也许你们现在突然变得务实起来，可能经济、物质甚至某些方面的东西更加重要，大部分人在本月跟自己的另一伴关系依旧稳定而且会变得更稳定，但是期间因为其他星象的触及，对那些本身岌岌可危或者关系本身存在许多不稳定因素的人来说，是非常考验你们的一个月，而且本月下旬，是许多双子座情侣和夫妻因为小事而爆发的时期。小部分双子座，本月会结婚。单身的双子座，5月19日之前，金星都在你的星座里，给你带来桃花和魅力，但注意，不要介入和喜欢上不该、不值得喜欢的人，会很损伤你自己。

健康注意：

水泡、头痛、感冒、咳嗽、血栓、血压、血糖、关节炎、疹子、指甲、皮下出血

巨蟹座

事业：

4月是一个激荡的时期，但我们已经度过4月了。不过，对于巨蟹座来说，从4月开始也许你就意识到关系和感情的变化。因为土星已经从4月开始逆行且逆行近半年，别担心，土星每年都会逆行，且逆行周期都是这么久，这是很正常的现象，之所以强调，是因为土星在你的人际关系宫位，也是感情宫位，所以当你感觉你跟某个人之间发生了一些变化的时候，都是很正常的事。而且也许你会有一种——好像不合适的样子，当然，也许是对方这么觉得。许多巨蟹座在4月中下旬开始，感情、友情、合作关系都出现不同程度的波动，这种波动导致许多过去的问题凸显出来，例如你一味忍让的人会心安理得认为你就是这样的性格，但其实你只是顾及着关系和感情。

那么5月，需要你正视这些隐患，并去解决它。

1日到5日这几天，延续4月底满月的影响，你很想要慢生活，慢下来去做一些事情，但日常却是快速的，导致你错过了一些东西，例如错过了一个消息，或者没有赶上一班车，或者是其他东西，虽然你内心有一些遗憾，但在月初的这几天会有一个好消息或者难忘的回忆出现。但你要注意，且是5月全月都要注意的是，某个跟你有些过节或者更强势的一个女性，可能会给你带来影响或者找你麻烦。所以，在5月，你尽可能避免与这些人去接触。

6日到9日这几天，水星状态不佳，容易引发误会和争吵，或者在工作中遇到一些很顽固、不听劝的人，导致一些合作或者项目推进出现错误或者滞后。另外，在这几天你可能会有出行滞后、延误的情况，也可能是一个项目被临时叫停。

10日到14日这几天，有一个出差任务或者需要考察的项目出现，你也可能需要做一些数据分析或者调研分析，这几天文书工作较多，但你会有一种心理不平衡，因为其他人看起来很轻松甚至任务很简单，但相信我，你是多劳多得且有能力肩负责任的人，你可以证明才华也会被肯定，在这几天也许会有一些职场上或者职位上的口头允诺，甚至一些巨蟹会在这几天升职加薪。

15日到18日这几天，天王星来到你的人际宫位，新月也发生在人际宫位，需要注意男性长辈健康，以及你可能会跟一些人的关系逐渐淡漠掉，这种淡漠有几种可能，一种是彼此观念不合，导致不能和谐相处下去，另一种则是对方远去，去其他地方，跟你出现距离的问题无法及时相处和见面了。

如果你要创业，组建团队或者招聘，这几天会有合适的消息传来，同时你的职场中会有人事变化，有人离职也有人加入，甚至会调整办公室工位分配。有一些巨蟹座会参与宗教活动。

19日到23日这几天，金星来到你的星座，帮你带来魅力、人缘，运势开始回升，你可能会中奖、比赛中获得好的名次，或者有一个项目完美收工，以及在这几天会有贵人帮助你解决一个问题，如果你正在处理财务问题，这几天也会较为顺利，或者这几天有分红、礼物获得。

有一些巨蟹座在这几天可能会出差，或者故地重游。

24日到28日这几天，非常有效率，而且某个男性能够给你带来好消息，你的家中会有人拜访或者家中有某个人结婚、生小孩。另外，在这几天你可能会有机会接触大人物、权威人士，或者你能去看一场演唱会、展览、演出等等。

29日到31日这几天，你会想要独处、阅读、学习或者为了一个东西而耐心做准备，这几天因为有满月，你的情绪容易低落或者翻旧账。这几天需要注意的是避免与他人争论，同时工作中容易承担他人的工作内容。因为月底满月，会有巨蟹座完成离职交接手续或者提出离职申请。

如果你在等待一个申请的答复，这几天会获得。5月适合去做体检、做慈善、，领养宠物或者整理衣橱，包括雇佣家政服务人员和保姆，你也可能会处理医保、社保、居住证和公积金的事情。

感情：

有伴的巨蟹座，5月的感情模式会延续4月的情况，因为土星在逆行，你很容易挑刺或者翻旧账也或者因为一些过去的问题再次拿出来讨论而跟对方闹冷战。这个月要注意关系稳定，因为最近几个月都是巨蟹座清理和改革人际关系和情感关系的月份，如果不好好处理，可能会结束掉一段恋情和婚姻。另外，这个月你们其中一方会有工作压力或者金钱压力，也或者某个长辈健康不佳——现在围绕你生活的都是需要你面对的最基本的东西，比如物质，生活刚需等等，所以不要理想化，脚踏实地的去解决它。单身的巨蟹座，5月19日之后金星会来到你的星座，如果有暗恋或者暧昧关系存在了，那么自己可以及时的去表态和突破暧昧的界限。但注意，不要跟非单身人士有过密来往，容易引发误会。巨蟹座在5月下旬开始到6月中旬之前感情运势比较不错，但要慧眼识人，如果有他人示好，自己不要太轻易袒露你的内心和想法。

健康注意：

脚气、肠胃炎、发热、水痘、牙龈出血、智齿、干眼症、麦粒肿、结膜炎、胸闷、脱臼

狮子座

事业：

2018年对许多狮子座来说，将迎来事业上的转型，虽然一直这么说，但你有没有去真的为转型而努力去做呢？其实已经有一些狮子座在暗暗的做这些事情了，以前你们追求高调，什么事情都要拿出来，因为这可以证明自己有多好，多强。但现在也许结合了过去的一些人生经验，需要低调起来了。所以你们可能会秘密筹备一些工作方面的转型或者决定。当然，你可能会保留原先的职业去做一些副业和创业的打算。

5月对你来说是充满新奇而且有许多惊喜发生的，但也会相应的出现让你头痛和失望的事情，毕竟我们无法什么事情都掌握在自己手中，也无法操控任何事情都按照自己的意愿来进行，只要你明白这个道理，五月你会过得很轻松。

1日到4日这几天，延续4月底的满月影响，你可能要处理一些家庭事务，比如你可能要妥善的照顾长辈的健康，请看护或者帮他们找到更专业的医疗人员和团队。也可能是给长辈们安排旅行计划或者你们全家人有想要一起旅行的打算。涉及到房子的问题，你可能会处理房屋交易、房屋证件或者涉及到房产契税方面的问题要做出一些准备。这个月月初，也可能会找寻中介，咨询一些业务或者找他们处理一些跟房屋、工作有关的东西。

5日到8日这几天，工作中可能会有些问题出现，因为水星跟冥王星发生激烈的角度，很可能是某个同事疏忽或者客户方、合作方在某些方面不配合，导致僵持，甚至需要临时想办法去处理。也可能临时调整、更改合作细节，如果要做一个公开的活动，那么这个活动在准备执行阶段会很混乱。注意，狮子们，在这几天你也可能会因为公务出差、出国，但这次差旅会让你不爽。

9日到13日这几天，很容易发脾气，或者跟人发生肢体冲突，一些狮子座在这几天可能健康不佳，但好的是，这几天可能会有一个好消息传来，这个消息跟房产、收入、合作确认、资源以及某个申请的回复有关，如果你正在面试工作，那么这几天可能会收到一个工作职位的答复。

14日到17日这几天，天王星来到你事业宫位，同时迎来新月，这次新月夹杂着天王星的能量，让你更加注重事业发展的潜力和规划，你可能正是决定要开展副业，或者创业，甚至努力得到现在公司的某个职位，你可能会牵扯进一个纠纷，人际纠纷，或者需要作为一个中立的人去调停合作方之间的矛盾，但问题会解决，你也会因此被好评，甚至得到上级、客户的重用。

这几天你需要关注下另一半、家人和小孩，他们可能会需要你。

18日到22日这几天，金星进入你的秘密宫，支出变多，以及在投资上要慎重，虽然会有不错的投资机会出现，但也要量力而行，尽可能避免高风险的投资项目。这几天你可能需要海淘、网购、见网友、相亲或者治疗宠物的健康，一些狮子在这几天会扔掉一些东西，甚至想要修缮房屋。

23日到26日这几天，工作进入一个反复磨合的阶段，可能之前的提案不通过需要重做或者即便通过了，也有许多细节的问题需要修改，而且在这几天可能多个部门协商沟通，所以很容易因为彼此部门不同立场不同利益不同而出现矛盾，在这个时期某个女性显得强势且跟你出现意见上的碰撞。另外，在这几天涉及到批复、签字、盖章、请假的事宜要尽早处理。

27日到31日这几天，金星与土星对冲，个人健康、情感关系、金钱支出会出现波动，另外在这几天可能会跟某个人关系出现隔膜，以及或者金钱出现损失。这几天可能会有不愉快的对话甚至可能出现离职的想法。

感情：

有伴的狮子座，本月对大部分人来说感情依旧稳定，而且你现在变得更加有目标和追求，但也许你的另一半此时很容易安于现状或者怠惰，他们可能在你眼中有些“不争气”，但对方也有在努力了，所以你需要给对方充足的鼓励和信任。另外，这个月你可能会被他人追求和示好，不要被诱惑和扰乱内心。单身的狮子座，5月上中旬这段时间有非常多玩乐、聚会的机会，甚至可能会在网络上认识不错和有意思的人，一些人会开始网恋和异地恋，也可能通过聚会认识新朋友，这个月根据你们接触和了解程度来确认一下要不要开始一段感情吧。

健康注意：

扁桃体、咳嗽、血压、贫血、生理周期、手术、牙齿、肠胃炎、肌肉扭伤、抽筋、烫伤

处女座

事业：

刚刚结束的4月让许多处女座“心有余悸”，可能是因为与账单、金钱支出有关系，也可能是你需要卸下面子和包袱要去跟你亲近的人去谈一些很现实的话题。处女座有时候会矜持，或者因为顾及到交情问题而委屈自己，但也许现在你需要将这些干扰因素抛开一边——因为你要谈论的事情可能涉及和关乎你最后的个人利益。

4月底的满月影响会延续到5月4日之前，所以在本月1日到4日这几天，你需要完成一个谈话或者要处理一些文书上的修改任务，在这几天你也可能会参加一个课程，甚至开始重新回到健身的日程安排里。处女座意识到可能最近体力不支或者身体上出现一些小困扰——也可能是亚健康问题，所以你们在5月尤其重视个人的健康，你会调整作息和计划安排，尽可能不会让自己不规律。

在这几天，你也可能会咨询律师关于一个法律的问题，也可能要签署一份协议，有一部分处女座可能接到了一个重要且复杂的任务，这个任务需要付出很多私人时间精力，而且可能要写和准备很多东西，但你可以完成。

5日到9日这几天，你的守护星状态不太好，可能要垫付金钱，跟工作有关的垫付，或者某笔债务问题需要你处理，如果你是被借钱的人，那么这几天适合去跟对方讨论一下金钱的话题。这几天你也可能会确认一个出差任务，而且很可能很快就要出行。同样，在这几天你预定或者购买到的某样商品会到货。

这几天工作日常中，会出现激烈的谈话，因为你发现对方在推诿责任，或者将你认为跟你不想管的工作任务分配给了你。小部分处女座在这几天可能会做出离职的决定。

10日到13日这几天，你的守护星遇到了天王星，可能会跟某个许久未见的人联系和见面，也可能会有网恋、网络暧昧的关系发生，有一些处女座会收到一个礼物或者一笔尾款的结算，在这几天很可能会跟某个女性深入谈话，也许你意识到你们之间发生了一些改变，但谈话氛围很融洽，且结果都是大家满意的。

14日到17日这几天，新月来临，同时天王星也更换了星座，关于你，你可能会有计划做一个留学的打算，但未必很快落实，许多处女座想要进修，那么未来7年都是一个适合去做这件事的时期，也可能会处理国籍、户籍、居住证的事宜，一些处女座会做理财投资或者海外资产的配置，这几天你可能会有一个不错的消息出现，但这个消息可能需要你付出一些金钱上的承诺或者背负一个责任，你可能也会慎重考虑。

18日到22日这几天，有财运，但个人花销会增加，也可能会补贴家人或者你的另一半，你的居家环境可能需要调整，可能增加家居用品或者电子产品，一些处女座会考虑学车或者考取驾照，也可能是购买交通工具。

23日到26日这几天，避免冲动、冲突以及一时兴起做决定，可能日后会后悔，这几天跟另一半或者朋友容易有矛盾产生，这几天涉及到签约的问题，务必审核好条款。同时在这几天职场上容易有投诉。

27日到31日这几天，满月发生，关注家人健康，某个人会到访你的家，但你并不是很愉快，同时可能会有某个过去的烂桃花出现，这几天你也可能会请假或者度假旅行，一些处女座可能在这几天要去外地办理业务和涉及到家人的事情。

5月对许多处女座来说，也许你意识到自己跟他人的不同，眼界、价值观或者对待一些事情的包容度，所以你会在5月开始，逐渐选择适合自己的人际圈和朋友。另外，这个月你可能会跟一些过去有恩怨、过节的人关系缓和。

感情：

有伴的处女座，回顾4月，其实你们会反思这段感情和婚姻存在的意义和价值是什么，也可能自己缺乏安全感而猜忌对方，有些处女座被迫做出了一些分开的决定，5月对你们来说是一个过渡期，到底这个决定和自己看重在乎的问题是不是值得的。这个月中下旬，可能存在跟另一半的摩擦，这些摩擦跟钱、居住地、性以及旅行有关系。单身的处女座，5月对你来说，最需要注意的就是让自己的心态调整过来，有人刚刚失恋，有人被拒绝或者是说你突然发现自己喜欢的人有一些你在意的瑕疵与污点，所以5月不是一个让自己变得主动的月份，因为自己可能会后悔或者有过多的担忧，但如果你思考良久且分析过了，那么做决定是没有问题的。这个月容易有职场桃花或者网络桃花出现。

健康注意：

扭伤、腰椎、落枕、牙龈出血、水肿、溃疡、咽炎、骨裂、擦伤、动物咬伤或抓伤

天秤座

事业：

我会建议天秤座在整个5月多去关注自己的金钱问题，所谓金钱问题，也许你要找个空闲的时间，去看看自己到底买了多少东西，花了多少钱，以及这些钱都用到哪里去了，又或者是自己是不是有一些不太健康的消费习惯和观念，另外则是你有多少投入是放在理财上的，又有多少是在固定资产上的，我之所以这么说，是因为在5月，天王星会来到你的金钱宫位，这个宫位会让你反思关于金钱的一切，它会停留到11月，并在明年2019年正式进入你的金钱宫位持续未来7年。所以钱、物质是你未来7年的一个转型和需要格外重视的地方。请你先不要慌张和焦虑，我这么说并不代表你会失去现在的物质财富，相反，让你有时间去反观自己的消费情况，是对你接下来增加收入有帮助的。

在5月初，星象的影响会延续4月底的那次满月，所以在5月1日到5日这几天，满月的影响还会持续，也因此你可能在这几天会发生一笔支出，这笔支出可能是你的个人消费，贷款扣款，债务清算也可能是一笔补贴，或者在这几天有人临时找你借钱来应急。但这个满月的影响也可能会带来一笔收入（不是工资），可能是一笔款项的结算，或者报销之类。

有一些天秤座会在月初的这几天去做美容整形，或者是做一些外币的投资和兑换。

6日到9日这几天，水星状态不好，你可能会钻牛角尖，在工作上不够投入，容易偷懒或者跟上级、同事发生矛盾，这几天也很容易被找茬，或者是出错，但你可能会在这几天去往一个城市，需要做一个调查、调研、客户拜访或者出席一个活动等等。这几天你可能会有睡眠上的问题，可能需要借助一些营养补充剂。

10日到13日这几天，情绪依旧处于一个不稳定的状态，容易跟伴侣、朋友争吵，或者他们可能对你的态度让你缺乏安全感，或者不舒服，但这几天你可能会有一个工作上的好消息传来，例如被合作方认可，甚至有意向长期合作，也在这几天可能会签署一份协议，但你这几天可能跟某个女性关系紧张，或者必须要谈论一些现实的问题。

14日到18日这几天，新月来临，同时天王星正式来到你的金钱宫位，这几天你会有花钱的欲望和想法，但你也可能会有一笔入账，你会嘉奖自己。同时你会有出行、出差的计划，月底或者6月上旬这几天你也可能会在外地，但建议提前规划好假期，否则容易临时有变化。

19日到22日这几天，运势回暖，得到大人物、男性、长辈的帮助，或者是一个事情落实下来了，某个项目也进入收尾阶段，这几天你可能也会有一些感情机会，有个人回来联络你，或者你自己有主动联络他人的想法，这几天可能会想要去表白或者被表白。

23日到25日这几天，注意口舌是非，受伤或者因为自我感觉良好而错失一些机会。这几天面试上容易遇到严厉的人或者你可能无法通过一个考试——或者即便通过了，你对成绩也有不满意的地方。这几天你可能会参与一个线上课程，或者有新邻居搬入你的附近住所。你可能会找中介、物业帮忙，另外这几天适合办理一些证件。

26日到28日这几天，家庭内部事宜较多，家人之间有争吵或者有长辈健康出问题。注意，整个5月你对家庭、房屋的问题需要重视一点，尽可能多关心和关注，以及跟房子有关的事情尽可能落实，否则因为其他外在客观制约你会有损失，这些损失除了物质上的，也可能带来其他损失，甚至影响你跟某个人的感情。

29日到31日这几天，迎来满月，你会有出行计划或者完成一个稿件，也可能要组织一个活动。如果你之前有面试，这几天会有消息或者反馈。但你这几天健康不佳，需要注意。月底的这几天也可能会被外地、国外的人联系，或者高校教授、导师联络。这几天适合去拜访贵人和客户，你会有收获。

感情：

有伴的天秤座，5月对你们来说，因为有一个金星与土星的对分相，让许多问题到了无法忽视的地步，也许你之前都因为爱而忍耐了对方许多的问题，对方也可能如此，但这个月上中旬，你的心态、情绪都不太稳定，导致有些天秤座会分手。大部分人只要耐心度过上中旬就没问题，但月底的最后5天需要注意，这几天可能会因为家人（双方家人）而有分歧。小部分天秤座需要注意，你的另一伴可能会有桃花骚扰，但他们只要自己坚定立场，对你忠诚就不用太过紧张。单身的天秤座，也许这个月会被或者会对一些跟自己年龄有差距的人产生好感，或者被这类人追求，但要注意的是，如果对方比你年长要了解对方是否单身或者有无婚姻史。5月对天秤座来说，桃花来自异地、职场。

健康注意：

鼻窦炎、中耳炎、水痘、皮肤癣、痔疮、甲状腺、睡眠、扁桃体、感冒、烫伤、被宠物弄伤

天蝎座

事业：

5月迎来一个很重要的星象，天王星将在5月中旬来到你的人际宫位，也是情感宫位，持续到11月，但在2019年，天王星会正式来到这个位置，并停留7年。对天蝎座来说，也许你们从今年以来就已经感受到——好朋友似乎也不是好朋友，你们之间好像都变了，也变得有些尴尬，甚至似乎出现了一些攀比、妒忌，对方也许也说了一些让你不愉快的话。当然，也有天蝎座会经历一些情感、婚姻上的变故，但这些变故虽然看起来很突发，其实早就已经埋下了种子——只是到了你需要了解真相的时刻。许多天蝎座其实从2月底开始就有一种如果在职场上等不到自己想要的，自己也许就要放弃了。有人已经离开换了新工作或者进入一段休息的阶段（自己也不清楚要休息多久），而有些人可能还在观望，因为自己可能得到了一个承诺，你可以给自己时间，11月底之前再去做最后的决定，但这中途，不要放弃观望其他机会。

5月初的星象能量会延续4月底的那次满月，那次满月恰好发生在你的星座里，所以直到5月5日之前，这部分影响还会存在。从4月底开始也许你可能出国了（但很可能也要伴随着工作，或者因工作而出国），也有一些天蝎座则是出差，这个假期对你来说其实过得有些疲惫，甚至你宁愿选择自己独处，宅在家中。1日到5日这几天会有一个人带给你某个消息，但这个消息如果跟工作有关，可能会令你不爽，因为这个消息跟变数、变化、搞不定、麻烦有关。好在你自己能解决，会有备选方案来处理，最终有惊无险。

5月初的这几天你会给家人或者另一半送礼物或者给他们一笔钱，也可能是你自己的某个需要续费的东西到期了而花钱。

6日到9日这几天，水星与冥王星发生四分相，这个阶段是因为工作利益、立场而产生拉锯战的时期，可能因为预算、流程或者合作细节而产生拉锯战，但很可能会不欢而散，所以我更建议你们中立处理，彼此让一步。

10日到13日这几天，某个男性给你带来帮助，不过这几天你可能会显得疲惫，舟车劳顿，很可能来回的跑动处理工作，或者沟通上你要按捺住火气来进行，但这几天你也会有浪漫的事情发生，尽可能不要把情绪带入到约会之中，也不要跟他人抱怨你的经历。

14日到17日这几天，新月来临，同时天王星来到你的情感、人际、合作宫位，这几天会帮你确认项目走势和方向，但同时也可能有某些合作没有下文而打水漂。这几天会有天蝎座在感情问题上作出重要的决定，涉及到婚恋、在一起以及分离的主题。

18日到21日这几天，金星进入学习、远行、投资宫位，你可能会跟好友确认一个旅行计划，也或者是通过答辩、考试、论文审核，也可能会有一个权威、有学识的人给你带来了帮助。如果你目前有法律上的困惑，会有专业的律师给你答疑解惑。这几天也可能会作出一个投资上的决定，另外这几天可能会在社交网络认识有意思的人，或者开始网恋、异地恋。有部分天蝎座会有出版、发表文章的机会，或者是在这几天你被邀请聚餐，有人请客或者你要出席婚礼、生日宴。

22日到26日这几天，自己尽可能低调，避免被找茬或者是被质疑专业能力，这几天你的同事或者你的下属可能会给你带来麻烦，他们可能没有处理好某个事情而导致出现失误甚至是损失。

这几天对接客户也要注意，客户可能要求反复，让你觉得他们没有重点。

27日到31日这几天，迎来满月，这次满月会帮助你释怀一些往事，你也可能会关注慈善、小动物、公益活动、环保的事情，有些天蝎会有移民、拿绿卡的想法。这几天可能会支出，自己控制好收支平衡。

感情：

有伴的天蝎座，天蝎们，改变的时刻已经来临，2018年的这次改变只会保持6个月，但从2019年开始则是长达7年。如何去跟你的另一半相处，也许现在的模式是不稳定也不是长久之计，你们需要找到让彼此更愉悦、舒适的方式来相处，有人适合聚少离多，有人适合天天黏在一起，那么针对不同的需求，你们需要想出更适合你们的方法。这个5月，有一些人可能会分手，特别是上中旬这段时间，这是因为天王星的原因。但对于不是单身的天蝎座来说，也可能在本月重逢某个旧相识或者前任。这个月因为天王星的能量，会有人闪婚。单身的天蝎座，天王星总是能带来一些意外或者惊喜，对你们来说，也许在感情问题上要让自己冷静一下，太容易一时脑热而做出一些冲动的决定，不太建议闪恋，除非你们已经对彼此有很深的了解了。

健康注意：

心脏、血压、肝脏、胸闷、脱臼、手术、麦粒肿、生理周期、发热、过敏、出痘

射手座

事业：

5月月初的星象能量，会延续4月底的那次满月，持续到5月5日左右。许多射手座也许从4月底开始，睡眠不太好，也许会多梦，甚至会梦到一些过去的场景和片段，也可能会梦到一些已故的长辈和亲人。当然，那次满月也预示着，许多射手座需要将一些不如意的心情放下来了。而这件事，也许你寄托了许久，也可能是将一些希望寄托在其他人身上，可是结果并不是那么令你满意。当然，这月初的几天，也会让一些事情画上一个圆满的句号。比如你辛苦奔波了许久，又或者整个4月在慢慢清理杂物、搬家，现在5月初这些事情终于告一段落和解决了。你会轻松下来——5月初的星象，让经历过许多事情的你，会平静下来。

5日到8日这几天，一个工作方面的消息会让你觉得有些压力，这个消息可能是来自于上级临时安排的任务，特别是你的计划已经满档或者已经做足了一些安排，那么临时出现的这些工作内容，导致你不得不做出一些取舍或者加班。另外，在这几天可能会出现某个技术相关的问题需要克服，也可能这个技术性的问题是因为缺少相关的人才，因此你可能需要邀请外援。

9日到13日这几天，太阳与木星发生对分相，可能影响到你的房租问题，如果你正在租房，也许会收到房东要涨价或者其他方面的消息，这个消息也许对方在之前就已经提及过，现在可能会加以确认。另外，这几天如果你要出行、出差，航班容易延误，或者在差旅的过程中容易有不愉快的事情发生。

14日到17日这几天，迎来新月，同时天王星将正式更换星座，运势因此而得以提升，甚至有些射手座会因为新月的能量在5月份收获金钱、情感、小孩。也可能你身边的朋友有人怀孕和生小孩。不过，这个星象需要留意女性长辈的健康问题。部分射手座会有中奖的机会。

18日到22日这几天，太阳来到你的对宫星座，帮助你带来贵人，但这个贵人也会给你带来压力，不过是正面的压力，例如某个机会或者合作项目到来，但要付出的精力和努力要比平时更多。另外在这个时期，可能要跟某个人谈判、签约，一些射手座可能会制定婚期或者见双方家长。这几天冲动消费的可能性很高。

23日到27日这几天，避免与他人出现摩擦，自己可能会据理力争，但你发现无法说服对方，此时需要冷静，以及避免冲突的发生。在这个时期，文书任务和文书内容容易出现问题，同时可能在这个时期遇到猪队友或者不专业的沟通人员。

28日到31日这几天，你的星座迎来一次满月，与某个人划清界限，结束一段关系，也可能是一个项目会收尾，有些射手座会离职、创业。

感情：

有伴的射手座，5月对你们来说是比较浪漫的，而且对你们相对温和，整体变化不大，相处的方式和氛围也比较融洽，而且这个月你们也许会有一些年度旅行计划要制定起来了。一些情侣可能会尝试去见双方家长或者去讨论结婚的话题。这个月也很适合备孕，所以如果有这方面的打算可以努力起来。单身的射手座，整个月对你来说桃花机会比较多，但自己不要太宅和局限交际圈子，多去认识一些人，有些桃花出现的很不经意，这个月有浪漫的经历和事情发生，大胆一点，勇敢一点。

健康注意：

牙齿、扭伤、骨骼、颈椎、淋巴腺、胆囊、泌尿系统、血糖、睡眠、脱发、痔疮、毛细血管破裂

摩羯座

事业：

4月的时候你的守护星土星开始在你的星座里逆行，但土星逆行每年都有，这是正常的事情。你是习惯也知道土星能量的星座，毕竟它是你的守护星。在5月，摩羯座们会有许多内省的机会，但可以告诉你们的是——这个5月会让你成长、进步、落实一些重要的事情和计划。这个过程你已经经历过，很辛苦，甚至数次打击过你的自信心，你自己也懈怠过，但现在你似乎目标明确起来了——要么做，要么放弃。

在1日到5日这期间，我们还会继续被4月底的那次满月所影响，对你来说，恰好是跟人际关系、团队关系有关。也许你在4月底的时候经历了一些不合群或者排外的事情，比如你无法很好地融入到一个组织、团体之中，又或者你明显感受到自己被“孤立”。但你很快就调整过来了——你毕竟是一个要强的星座，你需要让自己变好才能证明给他们看。所以在本月月初，你可能会做一些决定，例如慢慢的跟这部分人划清界限，也或者是学习一个课程，你是一个能够坚持学习的星座，现在多去阅读，学习课程是对你有非常大的帮助的。同时，在4月月底到5月5日之前这段时间，需要留意你的男性长辈和男性友人的健康问题。有部分摩羯座可能会离职或者要创业。

这个时期也是团队人事变化较多的时期，可能要经历企业的裁员或者精简，也可能是办公室环境要重新调整。不过，这个时期也会有新员工加入。

6日到9日这几天，海王星的能量被激发，可能会遇到一些挫折的事情，例如要处理的工作很难，很陌生，超出你的专业能力范畴。你可能也会因此而被打击自信心，不过很快你会找到解决方法。在这几天，一个有着人脉资源的朋友可能跟你产生联络，也许你们会有一些私下合作或者其他方式的互动——也许你们可能会合伙做事情。有些摩羯座在这几天可能会出差。

10日到14日这几天，这几天做事比较激进，而且很容易出现发怒的情况，一个男性，可能比你年轻，或者经验没有你丰富，他的状态和做事风格不是你能接受的，甚至可能会挑战你的底线。在这几天可能会有一笔款项回笼，如果最近正在做预算，可能要调整预算方案。

15日到18日这几天，迎来新月同时天王星进入到你的工作宫位，这个时期将是工作迎来忙碌期的时期，这个阶段可能多线程开工，甚至开始不停的出差、跑动，也可能要家庭事业两头忙，这几天注意小孩、宠物的健康问题，可能会因此而操心。这几天你可能会确认一个大的项目或者你的指标在这个时期到了一个需要考核的阶段。如果你准备备孕，这个时期很合适，同时你可能会有收到一笔投资分红。

19日到22日这几天，你的对宫迎来一颗金星，帮你带来女性贵人，而且在这个时期你会对感情的需求变高，你可能会回归家庭跟另一伴约会，如果单身则有机会认识新的人和相亲。这几天你的谈判很顺利，也会在一些申请上获得正面的回应。

23日到27日这几天，某个朋友或者同事可能找你帮忙，也可能会有人找你借钱。这几天你可能会有一笔花销出去，跟快消品、电子产品有关，也可能是要进行某个项目的投资。

28日到31日这几天，需要注意个人健康，也要注意谎言、背叛，这几天你意识到你身边某个人对你不够真心和坦诚，又或者是你的妒忌心和占有欲作祟而吃醋。

感情：

有伴的摩羯座，5月对许多摩羯座情侣和夫妻来说是两极影响的，这个两极影响在于，你可能会回顾起对方过去做的种种，你会很感恩对方的陪伴和存在，但另一种回忆则是想起不好的事情，引发争执和翻旧账，甚至这个月可能会有分手的可能，尤其注意中旬和月底的这段时间。这个月适合去考虑小孩的事情，包括小孩的教育、户籍问题。单身的摩羯座，下旬开始桃花运势走高，适合主动争取，但不要牵扯到多角关系。金星会增加社交机会，自己不要排斥，忙碌和独处之余，也需要融入集体之中，你可能会委托某个人帮你试探和打听你青睐的人的情况，但也许你自己去更合适。

健康注意：

睡眠、哮喘、鼻炎、溃疡、牙龈出血、发热、刀伤、颈椎、脚气、肠胃、水肿、水泡、闭口

水瓶座

事业：

在现代占星学中，你的守护星是天王星（古典占星系统里你的守护星是土星），天王星在5月会有重要的轨迹变化，它会更换一个星座，从5月在你的家庭宫位停留至11月，明年2019年会正式进入你的家庭宫位停留7年。天王星是一颗缓慢运行的星体，也因此每当它有重要轨迹和变化的时候，我们所处的环境都会迎来一个变革、转变的时期。那么对你来说，也许关于居住环境、居住地、国籍、工作地、房子问题是你需要重视的地方。

4月底的时候你的事业宫迎来了一次满月，这次满月的影响会持续到5月5日左右。所以在这段时间， 也许你会明白你在工作环境中的具体位置、身份是什么，也许你在职场中有一个所谓的好朋友，你真心对待他们，但也许你知道了一些事情导致你不再那么愿意跟他们坦诚相见和热情付出了。许多水瓶座意识到自己的工作需要突破瓶颈，你们不满足于当下的收入、职位，甚至你觉得自己在这个环境中所能接触到的和学到的东西达到了一个饱和的状态，所以有蛮多水瓶座会希望自己能做一些自己的事情，比如创业，但现在并不是一个创业的最佳时期，我会建议你从副业做起——不要轻易放弃你现在的工作环境，如果不是大公司、大企业或者资本雄厚、有背景的公司则另当别论了。如果是大的企业或这个公司已经有了自己的生态系统，那么你要慎重。

5日到9日这几天，会议较多，也许会开启一个新的战略计划或者有新的项目需要你去负责，这个时期你会感受到人手不足，而且工作量增加，你可能要推掉约会，取消出行计划。也可能是在这几天你的某个私人安排被人放鸽子。

10日到14日这几天，有关预算、尾款、首款以及报销的事宜需要尽可能的督促，另外，这几天法务部门可能会将一些合约打回，可能需要重新修改或者因为条款的事宜跟其他部门或者合作方进行沟通，这期间虽然比较顺利，但也会反反复复。另外，这几天有些水瓶座可能要注意口舌是非，来源于你的上级或者某个男性同事。

15日到18日这几天，新月来临，同时天王星会来到你的家庭宫，如果你是租赁房屋的租客，那么房租可能会上调，如果你是房东，则有想要增加租金的想法。另外，这段时间你也会集中处理房屋方面的问题，装修、搬迁、重新整理衣柜或者修缮需要维修的地方，需要注意家里管道和线路问题，某个家用电器可能会损坏，或者这个时期你需要续约某个服务。

19日到23日这几天，容易有争论，因为一个策划方案或者流程问题，比如遇到不配合的合作方或者供应商此时出问题。这几天也要注意电子数据，及时备份和上传。这几天可能要留意邮件、微信、信息，避免漏发或者错发。

同样在这几天，你可能会要学习一个课程或者参与一场考试、培训、考核。一些水瓶可能会私下安排面试。

24日到28日这几天，有外出或者出差的机会，如果能休假建议休假来放松几天，这几天你也可能会迎来一个朋友的到访，或者要面见网友，也或者是要参与一个座谈会和公开性质的活动。

29日到31日这几天，迎来满月，注意男性长辈健康同时职场有人事变化，某个人可能会被处分或者克扣工资奖金。你也可能会出席一场婚礼，或者要参加相亲活动。

感情：

有伴的水瓶座，这个月也许你们会考虑跟房子有关的事情，比如同居，比如合租一个房子或者买房，这个月你们要面对的问题并不是一时就能解决的，而是需要长期面对和努力承担的。有一些水瓶座家中会迎来新成员、新生命，但注意，水瓶座在本月会显得容易任性而给对方带来压力，对方可能触动他们条件反射想要逃避或者冷暴力。单身的水瓶座，5月对你来说也许你会返家或者返回家乡，天王星容易带来一些意外或者惊喜，也许一见钟情或者让你看到喜欢的人的真实性格——可能会更加知道如何去跟其接触和交往，但注意，这个月中下旬要避免职场暧昧。

健康注意：

手腕、脚踝、盆腔炎、干眼症、过敏、发热、肌肉酸痛、指甲、肺炎、咳嗽、落枕

双鱼座

事业：

投入是一件好事情，但是过度投入，等于你在迷失。这句话放在5月是非常适合双鱼座的，我会建议你们在5月做任何事情都点到为止，不要用力过猛。

4月底发生了一次满月，这次满月的影响会持续到5月5日左右，从4月底也许你因为假期而要出行（旅行）但这次旅行可能显得有些孤独或者有许多任务同时处理，虽然是假期，但你过得很忙碌和紧凑。另一方面，你可能要平衡自己的心态，也许有人失约或者没有做到他们所说的承诺。有一些双鱼座会放弃休息的机会，投入复习和学习中去，这部分双鱼会在5月取得好消息，也会迎来自己想要的结果。

1日到5日这几天，你也可能会修改一个方案，制作ppt或者撰写演讲稿，也可能是其他文书类任务。你也可能会处理官司、法律问题、投资或者移民相关的事情。双鱼座在5月会有许多事情会做，但当所有事情同时处理的时候，也许不是所有事情都按照你的时间表和安排来进行，你要做好备选的方案。

6日到9日这几天，工作中某个男性可能会出错，也可能他会借用公职来谋私，甚至可能影响项目的正常运转，你也可能会发现一些暗箱操作的事情，但你现在要根据实际情况来做出行动。

这几天也会有项目确认下来，你可能会成为核心成员。部分双鱼会在这几天升迁。

10日到14日这几天，可能会约一个许久未见的人见面，也可能会进行一场商务谈判。这几天你可能会健身，或者参加一个考试，或者培训，有一些双鱼座在这几天可能会进行一个短期差旅。这几天如果要签约，也许会有滞后或者时间推迟的情况。

如果你正在找寻工作或者准备跳槽，那么这几天可能会有机会传来。

15日到19日这几天，这几天会有玩乐的机会、社交活动，以及这几天会有某笔款项入账，有一些双鱼座会中奖或者迎来爱的承诺——可能是表白成功或者脱单也可能是订婚、结婚。如果你期待怀孕，这几天也适合去备孕。这几天需要留意小孩、女性长辈的健康问题。

20日到24日这几天，工作中某个停滞的项目或者环节会取得突破，也会收尾某个项目。这几天你可能会拜访客户，或者要做一些文书、数据方面的工作。不过，这几天临时会加塞会议或者工作任务——注意劳逸结合。

25日到27日这几天，虽然有冲动消费的倾向，但这几天也会有某笔款项回笼，可能跟报销、赔偿金、遗产、尾款有关，如果你正在处理官司，这几天会有进展。这几天也适合去做一次体检，有些双鱼座会购买营养补充剂。

28日到31日这几天，迎来一次满月，满月发生在你的事业宫，部分双鱼座会离职或者团队内部有人事变动，这个时期高层内斗可能变得激烈，站队很明显，这个时期也许你需要针对具体情况来选择适合自己的队伍或者保持中立。这几天可能会有一个突发状况发生，或者遇到猪队友，我更建议将重要的事情留给自己亲自处理。月底也是财物损坏或者遗失的时期，记得看管好财物。

感情：

有伴的双鱼座，如果你降低对对方的要求和期待或者不要看重那些细枝末节的小事，你们会相安无事。有时候双鱼座会很依赖对方或者寄希望在对方身上，可是不是所有人都能满足我们内心的所想，即便对方是自己的另一半，所以这个时期，不如选择平淡一点的和平共处。另外，这个月你们可能会有一些金钱上的矛盾，上中旬的时期，你要避免两人之间发生误会，这个误会可能跟某个异性（从你角度来说）有关。单身的双鱼座，下旬是开拓桃花的有利时期，你可以通过网络、社交活动、工作场合中结识到新的人，而且这个月也许你可能跟暧昧对象有一些新的进展。

健康注意：

头痛、消化不良、胰腺炎、甲状腺、牙齿、乳腺、生理周期、颈椎、痤疮、过敏、结膜炎