





撰文|Alex（杨綋堃）

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微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

本周主题：纸是包不住火的。

这周我们将进入5月，去界定5月的能量与氛围的话，那就是跟天王星有关了。这颗终于要“挪动”自己的位置，进入到一个新的星座，虽然只会暂时的停留到今年的11月底，但它明年也就是2019年就会正式进入土象星座，而且一停就是7年之久。

针对2018年我们所经历的，你会发现人生才刚刚开启hard模式，但同时相应的，我们每个人的战斗力和经验值都在提升——人总归是要在一个相对困难的处境里才能提升自己，那些喜欢冒险的人，虽然能够取得自己想要的成功和结果，但他们并不会安于现状，所以5月才是真正淘汰分明——注意是分明（划清界限、意识到自己与他人的不同、高级与低级的区别）的时期。

如果你是聪明的，好学的，努力的，5月将给你带来太多可能性和机会了，而且这些机会和可能性如果你能把握住，未来7年的人生走向就会进入到一个全新的时期。如果你缺乏上进心，也许这个5月你不会好过。

慵懒舒服一时却会让你经历更多挫折，现在的努力是为了以后更好的“活”。这是一次简单的提醒，我会抽空详细的跟你分享天王星对每个星座的影响。

4月的最后几天我们会迎来一次满月，这次满月发生在水象星座的天蝎座，所以对我们会有这样的影响：

1、 我们会很想要验证自己内心所想是不是正确的，所以你可能会使用一些手段或者尝试试探来加以验证，这次满月会帮你带来答案，如果你此时对过去某段时间的回忆和经历恰好也有疑惑，你可以找寻到当时来问个清楚。

2、 有关于信任的问题我们会再次讨论起来，你跟伴侣的信任、忠诚、亲密关系（性）以及你跟友人之间的信任、互动以及占有欲也会在这个时期表达的很明显，你会妒忌、吃醋对方跟其他人关系走的亲近，也会表现出情绪化的一面，但只要合理表达，也许会反而让对方更加重视你，但注意，需要合理表达，而不是肆无忌惮以及冲动极端。

3、 对于金钱消费方面会有一些决定，可能要做一些自我自身的投资，例如给自己买一份保险，给自己买补品，或者是修饰自己的东西，也可能是美容整形，这个星象会让一些人做一次手术。

4、 大人物、居于高者的人可能会爆料出丑闻和内幕，甚至落马。

5、 社会会再次出现关于性、人权、隐私权、话语权的丑闻和相关重要的事件，也可能出现冒名顶替或者是个人隐私数据被复制、违法使用或者不良泄露的情况，个人银行卡要注意被盗刷或者复制。

6、 可能会有一些暴力、流血的事件出现在社会或者国际社会上。

这一周的星象，很能反映出，我们在爱里的脆弱，以及我们在情绪上所凸显出来的弱点。

水星与冥王星会发生一个四分角度，此时，冥王星正处于一个逆行的阶段，所谓逆行，代表着跟过去的事情有关，而冥王星目前停留在土象星座，那么是不是要开始面对一些现实问题了？这些现实的问题，跟去与留、得与失、对与错有关，也可能跟物质层面的东西有关。这笔钱要不要花出去？这笔钱要不要从储蓄卡里拿出来？又或者自己目前房子的处理问题等等。

水冥这个角度，也很容易收到一些书面文字的通知（也可能是一封邮件，一个公示，一个短信或者微信等等），这些文字让我们看到了一些事情的结果，是不可挽回和不可弥补的，我们成为被通知、接受的一方。

这个时期，我们也可能会听闻到政府出台新的政策，这些政策可能跟房产、金融、互联网有关，也可能会涉及到贸易、农作物（农业）有关。

水冥四分时期，我们在日常交流沟通中，也会变得直接、袒露，甚至以伤害他人内心与自尊为出发点，所以这个时期非常容易出现底线被触及，雷区被干涉的情况，也很容易出现拆伙、矛盾。

本周健康注意：肾脏、膀胱炎、结膜炎、麦粒肿、发热、心脏、咳嗽、溃疡、牙龈出血、睡眠。

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：我们在清醒的时候总是会尽可能的去克制让自己显得像一个“正常的人”，因为我们平日里会将最真实的想法和情绪给包裹起来，尽力的让自己不去失控（但也许失控的状态才是你最想表达的状态）。上周末到本周上半周，也许你会有一个饭局（可能会喝酒）也或者当下的氛围特别适合去倾诉你内心的真实想法，所以许多白羊们也许会将自己最想发泄的情绪表达出来——但不是负面的，很可能你大快人心把自己想说的和想做的完成了。这周的满月发生在你的欲望、金钱宫位，也许你会跟你的另一伴有一个难忘、浪漫的夜晚，或者你们之间会交换秘密，甚至以轻松的方式去聊聊彼此的感情经历（不是打听，更像是了解彼此的过去）。也有一些白羊在本周会收到一笔款项，这笔款项可能跟遗产、理赔金、报销、项目尾款或者稿费。当然，在这个时间段，选择宅在家中或者旅行的白羊会有公务出现，很细碎，也许随着带着电脑或者平板在身上更好一点。满月的发生也会让你动摇对一个人的信任和好感，可能对方的话刺痛了你，或者因为一个约定的取消而让你失望。这周你可能会跟一个网友或者一个同事有见面的机会，你们会相处的很愉快。但请注意，你跟家人之间在本周上半周会有些矛盾，下半周可能你临时增加了一个任务不得不取消一个个人计划。这周适合去备孕，有些白羊也避免非单身人士的示好或者自己对非单身人士产生好感。职场来看，本周工作方面临时修改或者临时增加的内容变多，以及这周可能要多方比价或者寻找供应商来处理一些项目细节。这周你会发现自己很容易透支耐心，很容易跟某个男性出现矛盾或者彼此能很明显的意识到不耐烦和厌恶。部分白羊会出差。

爱情，是原则是不管怎样都不能改变的。

太阳或上升金牛座：星象在推动着你往前走，金牛们在接下来的半年时间里，将不约而同的逐渐做出一些改变。上周我已经提及过这个消息，是因为天王星在5月中旬的时候就要来到你的星座。所以记得，在做任何改变之前，我们都需要跟“老旧”的东西进行完结和告别。这周恰好迎来了一次满月，发生在你的人际、情感、合作宫位。也许你很圆满的处理完一个项目和合作了，或者反反复复的一个事情终于决定放弃不要再去做了——及时止损，也可能是有人完成了情感长跑，确认要结婚了。但是，这次满月也很可能给一些金牛座情侣、夫妻带来感情和婚姻上的转变——你要细心的留意对方，也许对方可能对自己有一些想法和意见有一段日子了，随着满月的到来，他们可能会将自己的情绪爆发出来，甚至有人会出现冷战、分手。这周出行方面容易有一些冲突发生，也许是跟服务质量、用户体验或者跟你所预定的东西与描述不符导致，甚至可能有些金牛座要做一些退换货的事情。这周在金钱支出上会变多，随着水星跟冥王星的激烈角度产生，也许你可能要去挑战和面对你的恐惧——你怕做什么，也许这周你可能会想要去尝试一下或者被迫要去做而产生心理斗争。但我觉得，这周开始的星象，对所有金牛座来说就是代谢掉毒素和垃圾一般，虽然过程中身体或者心理会经手一些折腾，但你也要清楚这些东西离开自己之后是轻松的——你们的蜕变时期很长，但是值得期待的。本周留意某个30到38岁之间的人，可能跟你意见不合或者跟你出现斗争，也可能你们之间要争夺什么东西。这周房屋内部有东西会损坏。注意小孩、宠物、女性长辈健康。职场来看，本周工作内容容易出现“比稿”“比价”的事情，很可能自己会有一些任务是白费功夫，上半周尤其如此。下半周要注意内部任务分配出现调整，自己手头的工作会有人来接手或者介入。

爱情，是有因就会有果。

太阳或上升双子座：难得会有假期，但这个假期也许会忙碌，你的守护星水星跟冥王星发生四分相，你要做好一个准备，那就是可能之前已经确认好的事情，现在又再次进入待定或者修改的阶段。双子座在这周前三天很可能要临时加紧赶工处理一些工作事项。不过，这周开始就是你清理负能量的最佳时机，因为我们迎来一次满月。双子座们也许是因为健康的问题需要让自己减负和休息，也可能是对他人莫须有的指责、评论而忍无可忍。当然，你对外的形象和状态非常正面与积极，甚至让人羡慕——也可能是妒忌，虽然你搞不清楚他们的出发点是什么。但双子座们，大胆去活出你想要成为的样子，大胆的做自己就好。他们与你的差距只会越来越大。这次满月需要注意个人健康，也许你可能会购买营养补充剂，做体检，预约一个身体复查或者注射疫苗。这周你会感受到一些好消息，这些消息来自于一个27岁到36岁之间的男性，或者是某个跟你共事过、一起学习过的人，同时这个消息可能会跟一个工作内容、房产、某个你一直想要却缺货的东西有关系。水星与冥王星的角度需要注意自己不要过度苛刻要求自己，你很可能会钻牛角尖。另外，感情上容易有吵架或者是因为自己的任性、缺乏安全感而导致的矛盾产生。小部分双子座要注意，如果你有暧昧关系，那么这周这段关系可能会降温。职场来看，本周工作突发内容增加，而且许多原先确认好的东西反而又成了需要修改的东西，这周你的女同事或者客户也许会爽约或者承诺做得东西无法按时交给你，导致你承担他们的工作量或者因为等待而效率降低。

爱情，是成熟点，像个大人一样。

太阳或上升巨蟹座：星象不稳定的这段时间，你自己的心态和情绪也容易崩掉，特别是原本很积极乐观的事情，自己也很容易突然悲观，对一些小的事情放大而担忧。可能你觉得自己气压低也有快两周半至三周的样子了。是不是很想要躲起来，不想面对人，不想做事情——但没有办法呀。火星与冥王星的相遇角度持续保持，所以你可能在人际关系上依旧要遭遇一些压力和阻力，遇到难搞的人，遇到小题大做的人，遇到严厉或者对你来说“这个人有些恐怖”的人。在你自己原有的人际关系中，这周你可能需要注意闹矛盾，放鸽子或者对你说的话和做的事有所隐瞒。不过，这周会迎来一次满月，虽然你的守护星月亮牵涉其中，但我倒觉得这次满月可以给你带来勇气——也许你正在犹豫要不要把那句话说给某个人听，那么这周前三天你可能就会做出决定——尤其是在周二前后。这次满月也带来一些不错的消息，虽然你情绪化冲动和消费比较多，但你也有中奖、款项回笼或者有他人补贴的机会。非常适合去备孕的一周，或者玩乐放松的一周，部分巨蟹座也许会开启新恋情或者有新的感情目标对象——行动起来吧。需要注意的是，周一到周三，也许会有一个不速之客到访你的家庭，影响你父母的心情。另外女性长辈、小孩、你自己的生殖系统的健康在这周需要注意一下。部分巨蟹座在这周会有出差、见网友、考虑离职时间表安排的事情。职场来看，依旧需要面对难搞的客户，尤其是男性，但我不建议你与其硬碰硬，因为在这周对方也许会因为正常的流程来找你的茬和挑刺，避免自己被投诉。另外这周不要迟到早退。上级可能会查岗或者对你有私人意见。

爱情，是夜晚的时候还是会难过。

太阳或上升狮子座：火冥的角度依旧持续发生，也许你遭遇一个困境、难题或者纯粹只是心情低落有些时间了，上周末的一件事悬而未决，而且这件事可能会耗费你很长的时间才能解决。有一些狮子座则是跟职业规划有关系——你意识到这个平台、公司所带来的优势，但也同样让你发现了瓶颈——狮子们进入2018年要强、想要变得更有话语权的心理越来越强，但伴随的是总会有一个压制你的人或者限制你的事情出现——这周是思考并去解决这些问题的好时机。虽然处于假期，但狮子座们也许需要开动脑筋为自己规划一些事情。这周三之前，也许你会与某个在你眼中是很成功的人见面和聊天，对方能够给你带来一些建议和指引。另外，这周也非常适合去精简你的衣柜、家庭中那些杂乱无用的东西——同样适用于你的人生，也许你需要思考清楚你当下或者在这一年想要的东西是什么，那么其他的东西都可以暂时搁浅一下。满月在本周发生，需要留意男性长辈的健康问题。有些狮子座会考虑更换住房——这周也许会有这个想法，但要落实下来可能最终时间是在今年的8月份。与此同时，装修、交易房子的事情也可以提上日程了。满月可能带来一个不好的消息，这个不好的消息可能跟某个亲戚、死党有关。金星跟水星有一个和谐的角度，你会听闻到或者接到一个赚钱的项目或者计划——如果你有副业，这周副业会较为有成绩，收益也较好。但注意你的另一半或者某个跟你关系暧昧的人跟你出现争论和矛盾——冷战。职场来看，有人会邀功或者抢你的功劳，也因此可能对反将客户资源或者其他资源握在手中不下放，但也许下半周你就会看到这个人在将项目推到一个不好的走势——这个时候你必须要出手救场了。

爱情，是有时候坚持己见就是固执，倾听下对方的想法吧。

太阳或上升处女座：单身也很好这句话大都出现在自我安慰和对其他人推脱里。处女座最近对爱的需求度很高，因为你的守护星水星跟金星正有一个连接，你甚至可能会看一些狗血的剧集或者过往的怀旧剧——这太能激发你内心想要爱的心情了。这周适合去主动表达你的爱，如果你已经有目标对象，那就主动约对方吃个饭或者见个面吧——你们喜欢慢慢来，那就慢慢观望这种行动是不是会有结果，毕竟你也是可以评估出可行性的人。这周因为有满月的发生，你很可能会跟一个老朋友见面和联络，也或者你要重拾一个旧日的兴趣爱好——你在满月影响周期期间可能会看几本书或者去看电影，甚至你可能会预定演唱会的门票，这周你可能会成为“散财童子”，利用金钱消费来让自己心情好过一点。不过，因为火冥的角度原因，你需要注意自己可能会钻牛角尖，或者“恃宠而骄”。这周你会因为马虎大意或者懒惰拖延而将一些事情搞砸，时刻保持你的高标准和严要求，对自己更是如此。另外，满月期间你可能需要注意健康问题，呼吸道，骨骼，关节，肌肉等等，也需要注意你的牙齿问题。部分处女座会过敏。周四之前可能会收到一个好消息，跟工作有关或者跟一个出行计划有关，本周的下半周到下周许多处女座依旧有被安排出差的可能。职场来看，本周有款项结算，项目的发票或者合同会盖章，但这周可能会遇到一个难搞却又很坚持的客户，你们可能为了止损而取消这个合作，也有一些处女座自己可能会对某个同事产生意见，你会下意识的排斥或者跟对方保持距离，这周上级跟你可能会谈话或者单独开会。周四之前避免怠惰以免工作出错。

爱情，是想要爱就别只是心里想想嘴上说说。

太阳或上升天秤座：进入2018年，许多天秤座发现自己花钱的速度和额度比往常要多——甚至你现在去看账单的话也会觉得“挺可怕的”，因为以前自己不舍得出手买的东西，现在可能会去消费了。但这么说是因为，木星在你的金钱宫位，膨胀了你的购物欲，可也给你带来了赚钱的机会——如果没有钱，你怎么会花钱呢？之所以要提到这一点，是因为天秤座们进入到一个想要提升自己，更换环境，以及让自己的生活质量变高的时间段了。加上天王星在5月中旬即将离开你的对宫星座，所以天秤座们将迎来新的人生面貌，你想要什么？不努力怎么会得到呢。这是你们要反复告诉自己的话。这周你可能会为家人、另一半、小孩花钱，也或者是有某个人情世故的消费，比如他人的生日、婚礼、小孩满月酒等等，但也可能是一笔贷款的归还或者是一个理赔有关的支出。金星跟水星有一个和谐的角度，从上周下半周开始许多天秤座就已经“在路上”了，也或者是开始计划一个年度之旅——预计你们8月中旬之前会有出行安排。另外，这个角度也给一部分天秤座带来了异地恋、异国恋和网恋的可能。这周因为满月的发生，也许你需要注意个人的理财问题，针对当下的一些理财政策或者金融政策，你可能会调整自己的理财计划和布局。但这周你很容易妒忌、厌恶或者是对某个人产生攀比心理。周四之前如果有出差或者出行容易遭遇厌恶或者交通工具出现故障的情况。另外，这周你的健康需要注意，同时留意女性长辈的健康问题。职场来看，本周工作进入相对轻松的一周，但很容易在你休息的时候又突然来了新的工作，也就是临时加塞，临时安排，或者即将下班却有了任务出现，自己尽可能做好时间管理。周四之前会有面见客户谈一个合作意向的事情，但可能兴趣很高只是欠缺资金或者资源供给。

爱情，是只要不去翻旧账就好。

太阳或上升天蝎座：这周的星象帮助你跟过去集体告个别——天蝎们也许在经历了一些私人独处时间之后，想到了很多东西，也想明白了很多东西。但也许上周末不是一个让你觉得轻松的时期，特别是内心层面上来说，你可能会被放大孤独、愤怒又或者是你很想要稳定下来了。这周你的星座会迎来一次满月，满月就是跟结果、终结有关系，也许你心里暗暗决心——不能再这样下去了，我要变好起来，我得改变，我要获得什么什么。你现在目标其实还处于氤氲状态，虽然不是很清晰但是你知道要如何走了。这周可能会有一些天蝎座跟某个人的关系破裂或者决裂，也可能是触景生情让你想到有人对你的冷漠、排外又或者是他们对你的利用与背叛，这是不好的一面。但好的一面是，有一些天蝎座的感情就要落实稳定下来了，谈婚论嫁或者有了自己的小孩。从这周开始，许多天蝎座也许就更清楚自己要的是什么，是金钱物质名声地位还是一个安安稳稳的家园。金星跟水星有一个和谐的角度，可能你会被他人送礼物，又或者你的同学、朋友邀请你聚餐看电影甚至去一次游乐场，也有可能你们结伴会去外地旅行。这周你的生活很精彩，但同样伴随着一些小烦乱的事情，这些事情的缘由来自一个成年男性，同时对方可能跟你多多少少有些工作牵连，但他们让你在本周觉得生气或者不满。周一到周三注意跟长辈的相处或者注意宠物、小孩的健康，也许会有一个临时工作需要你处理，因此而打消个人计划。上周已经有天蝎被放鸽子了，这周这种情况依旧会存在，你自己也会取消一个约定。本周财运回升，但注意克制冲动消费的欲望。职场来看，本周工作与上级之间出现策略上的矛盾，对方认为应该这样走，但你却觉得不值得和不应该，因此容易有僵局。另外一点，这周可能会让你接洽新的项目，你所处的公司也可能会有人事变动。

爱情，是有时候你的话和行为，会显得很自私。

太阳或上升射手座：你在绝大多数情况下处理事情不会那么极端，也不会那么偏执，但近期你似乎进入到一个怪圈——你甚至可能觉得什么事都在跟自己作对一样。不过射手们，不要丢弃你的积极与乐观，更不要对自己产生质疑。这周迎来一次满月，这次满月的发生会帮助你走出一些困境，如果你正在处理跟法律、工作转换、证件、某个文件的签署或者校对、考试又或者是一段感情，那么这周你似乎会想明白或者找到如何去解决了。许多射手座想要外出（这个假期即便有出行机会，你似乎也会有一些压力和不快发生），我更建议你找一个安静的地方好好休息一番，不要急着购物，不要急着去观光。满月需要你关注个人健康以及宠物的健康问题，你可能睡眠、头痛、心脏或者肠胃不适。不过，金星还停留在你的对宫星座里，且持续到5月19日，这一周你可能会收到一个比你年轻的男性或者与你年龄相仿的女性的一个消息，一个好消息，可能是一个预定、约定、会面或者有关他人感情、小孩、婚礼的消息传来。你也可能会被某个女性求助，他们似乎有金钱或者感情上的困扰。有一些射手座情侣从上周开始可能引发金钱或者一个旧情人方面问题的矛盾，这周不要让矛盾升级。注意水冥的激烈角度，可能会有人挑战你的权威或者针对你的个人作品提出一些不够客观的评价。职场来看，本周工作受到水冥四分的影响，这周可能会督促款项拨放或者客户方需要尽快付款才能走流程，如果是公司内部，则是因为预算报表问题而牵扯到其他部门引起摩擦——但问题会在周五之前解决。

爱情，是不要质疑你的魅力。

太阳或上升摩羯座：你们将拥有全新的面貌和状态。我已经不止一次提起关于冥王星、土星、火星在你星座对你带来的影响——也可以说是骤变。让你不得不加紧学习，背负比以往更多的压力，但你们现在处理的很好。摩羯们，你们是不是期待5月可以大展拳脚呢？从本周开始，也许就能收到一些振奋人心的消息，这些消息跟工作、资源有关。过往你们都是希望做足各项准备才进入执行，现在你们似乎像是变了一个人一样，因为你们变得勇于把握机会和善于调整和改变自己的角度了——你们学习能力非常快。也许你回顾2月到3月的自己，跟现在的自己对比是不是觉得进步了许多？这个过程虽然让你失去了一些东西，比如发现跟某个人关系疏远了，或者觉得自己更加孤独了，但你换来了更多宝贵的东西。这一周因为满月的影响，也许你会参与一个团队建设的活动，或者跟你的同事聚餐联络感情，也可能是跟好友聚会，你们之间会有一些重逢的人，或者是分享一些跟工作、感情、婚姻生活的趣事——有对比才知道自己比以前幸福，所以去倾诉和分享吧。对于创业的摩羯座来说，这周将进入一个紧张忙碌的阶段，会在假期见客户也可能要处理工作，甚至要奔赴外地调研，也可能有一些工作场合出席，记得将自己打扮的吸引眼球一点。有一些摩羯座正迎来桃花，可能跟对方有跟亲密的互动，这周适合做一些浪漫的事情。不过，这周也可能要参加培训，返工之后也许会确认一个出差的任务安排。部分摩羯座要注意避免损坏电子产品或者某个预约的安排要临时取消。职场来看，本周工作进展比较顺利，金星与水星有连接，可能跟供应商沟通有很好的进展，而且多方比价之后能得到一个满意的价格来拿到货源或者促成合作，你的利润空间会很大，另外这周某个女性或者年轻男性会跟你见面，你们谈论的话可能是一个长期的合作又或者是在于职场桃花有关系。

爱情，是记得注视对方的眼睛，你能感受到真实或虚伪。

太阳或上升水瓶座：你其实有一个很大的弱点，那就是“好了伤疤忘了疼”，我其实在运势里经常提醒你这一点，但从另一个角度来说，你的内心是善良的，又或者你不愿意被过去的事情一直困扰，所以选择遗忘。许多水瓶座在过去4月经历人际关系的转变，你看到了他人的伪善、利用、现实或者不忠诚。这一周你们的星图顶端迎来了满月，这次满月帮助你们调整自己——终于学会吃一堑长一智了各位水瓶座们。这周满月的发生，可能让你接到一个异地的工作机会，又或者你现在的一个工作需要跟外地的团队沟通、协助，有一些水瓶座不得不出差去奔波了。这是忙碌的开始，虽然你个人认为已经忙碌了许久了，但接下来两周的忙碌你会有更大的收获，获得更多的成长——甚至迎来一个职业的上升期。有一些水瓶座正在考虑职场转换，也许已经思考很久了，从去年8月之后，到今年3月4月反复斟酌，现在这周满月的到来，可能让你更加笃定要不要去做转换这件事情。另外，满月期间需要注意你个人淋巴、过敏、女性长辈健康以及个人睡眠的问题，但如果你期待新生命的降临，可以在本周努力备孕，小部分水瓶座可能身边有人怀孕或者生小孩。这周你可能会有一笔金钱入账（不是工资），也可能是中奖或者是投资上面有分红。但注意，你的债务问题，包括信用卡和贷款压力需要你斟酌收支计划，你可能在上周或者未来两周有代沟或者海淘的想法，但还是观望或者思考一下，要买的东西是不是必需品。金星跟水星的连接对小部分水瓶座来说，容易结识到跟自己有年龄悬殊的桃花，但尽可能规避非单身的桃花或者这个人跟前任藕断丝连，以免给自己带来困扰。职场来看，本周工作受到满月的影响，一个项目、活动、任务进入最终执行或者收尾的阶段了，也可能是一个反复修改、磨合的合约要签订了。部分水瓶座会考虑要不要继续续约还是跳槽的问题，周五之前你会决定好。这周会有男性贵人给你带来助力。

爱情，是你要知道自己的心结在哪里并打开它。

太阳或上升双鱼座：你不必那么着急的寻得结果，更不必那么选择逞强伪装自己的软弱。有一些双鱼座其实近期很容易因为自己在过去的低谷期所遭遇的人情冷暖，对应到现在的生活——也许你现在想起来还会责怪和埋怨对方，或者你坚信你的出发点是对的，错的都是别人。但有时候，一个巴掌拍不响，双方的责任你只看到了其中一方，或者你弱化掉自己的问题。这一周不如先选择冷静处理你周遭的事情，不要急着下结论，更不必嘴硬说一些“狠话”。过去的4月也许你跟某个人重逢，叙旧，但也许这些东西可能改变不了过去的一个遗憾。但好在这周因为满月的到来，帮助你内心的情绪抒发出来——去主动一点联络那个跟你有误解但其实有感情根基的人吧，可能是死党好友，也可能是一个你很在意的人。这是适合将自己最真实的一面展现给在乎的人的一周。满月也会帮助你达成一个合作，这个合作也许是你主动争取来的，而且落实下来之后会很快有成绩出现，如果你一直有投资理财的想法或者习惯，也许你可能会拿出一笔资金用来投资其他领域的东西，有部分双鱼座会张罗着买房或者搬家——你可能会购买一批新的日用品或者家居用品，最近也许家中某样东西损坏了，但你很快会有一个新的东西来替代它。有部分双鱼座会在网络中出现暧昧或者网恋，也可能你的恋人（或者是你自己）因为某个原因需要带外地，你们会暂时性的出现异地恋的情况。小部分双鱼座如果正处于法律官非的问题，这周可能会有进一步的消息和反馈了。周四之前适合去面试或者咨询中介，处理你想要的业务。另外，这周玩乐和应酬也较多，你可能也会收到礼物。但注意，你的情绪有时候会很低落，尤其是在周一到周三的时期，但过去就好了。职场来看，本周工作需要注意猪队友，可能会拖累你或者拖累你的团队，另外这周避免出现技术性和数据、文字方面的错误，容易被苛责或者克扣奖金，严重会被辞退。小部分双鱼座会晋升或者加薪——某个女性会给你带来一个八卦，你会很惊讶。

爱情，是沮丧的时候不要一个人呆着。