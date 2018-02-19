





撰文|Alex（杨綋堃）

微博|@Alex是大叔

微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

本周，太阳将进入双鱼座，我们正式进入双鱼月了，各位双鱼座，生日快乐。

太阳进入水象星座，目前金星跟水星都停留在水象星座，所以水元素的能量被激发出来，这也是我们正式进入“疗愈自我”的时期。

在占星学中，双鱼座是占星系统黄道12星座的最后一个星座，代表着秘密、梦想、逃避，也代表着自我麻痹还有救赎，许多人在本周上半周虽然处于假期之中，但是内心深处会涌现出一种想要“逃避”当下氛围的情况，也许是有许多现实问题需要被拿出台面上来探讨，或者是说你并不想接触纷扰、热闹的关键，可能更想一个人独处——即便是旅行，你也想要找到真正放松和远离人事、金钱纷争、口舌或者工作沟通的地方。但在本周初，月亮恰好将进入火象星座——也许你无法真正做到逃避，许多事情还是会直面而来，也因为如此，在本周三之前，很容易出现家庭内部的口角，或者与他人出现言语上的不合，但究其原因，都是因为自己的原则、底线、雷区被触及到了——而这些原则、底线、雷区恰好都是水象星座所管辖，很可能被他人说中了心事，或者问了一些你认为不该问的问题。

所以我会建议在周三之前，我们更应该做好自己的情绪管理，虽然直截了当可以更清楚彼此的真实所想，但也许这不是最佳时机。

另外，水元素能量被强化，也是疗愈自我的过程，我之前说到，在1月下旬和年关附近的时期，许多人可能听闻到了一些突发的消息，这些消息可能涉及到长辈健康，或者某个曾经相熟的亲戚、朋友出现变故，也或者你原本制定好的假期计划被工作打乱。当然，小部分人在这个时期，感情也不是很稳定，因为金钱或者小孩的话题出现分歧。

但现在，适合去做一些疗愈的事情，将那些自认为很难解决或度过的时期，整合起来，然后慢慢去克服和疗愈自己——从这周到3月下，你会获得疗愈，并且从一段阴影中正式走出来，相信你自己可以。

金星与海王星相遇，也许会遇到一些他人善做主张的事情，比如虽然以跟你商量的方式来跟你探讨某件事，但其实这件事已经成为定局或者他人已经做了决定，或者未经你允许的情况下，有些工作内容，金钱使用方式被改变。金海相遇时期，也许会遇到一些“报喜不报忧”的事情，许多真实状况需要自己承担，我们给了一个美化过的结果或者善意的谎言。

不过，金海相遇时期，非常容易出现表白和浪漫的事情，可能会制造惊喜，或者某个纪念日即将到来而你正在悉心准备。

这个角度也代表“热恋期”，就像我上周所说，许多人在春节前后也许会收获一段感情，那么在这个时期，金海会激发你们的热恋程度，可能会带来许多难忘的回忆，但海王星也会蒙蔽我们的双眼，我们只看到“自己想看到的”“被美化过的”“矜持克制的无法表达真实的自我”，但也许就像我前面所说，我们想留下一个美好的印象，或者给予彼此一个善意的“谎言”。

水星跟土星的角度会带来一些严苛或者时间较为紧急的工作任务，周一到周四这期间尤其容易出现这样的情况，所以还在假期的你也许就要开始准备一些工作内容，或者时刻盯着邮件、反馈，做一个沟通的传达者，不过土星会让这些事情有条不紊的进行，所以放心。

水土的角度，容易带来跟男性长辈、男性上级之间的碰撞，可能带来一些冲突和口角，也或者是对方以上级、长辈的身份来压制管束你，令你不悦，这一点在周二到周五期间尤其注意，尽可能避免硬碰硬，以迂回的方式或者转移话题的方式避开你不想面对的话题。

这一周，金星跟火星有激烈的角度，金火两颗星都跟金钱和感情有关系，所以本周依旧是金钱花销多，投资理财收益起伏大，以及感情容易擦枪走火的时期。但金火的激烈角度也会让人在激烈的交流和相处中摩擦出火花——这一周很可能会看到一些重大的婚恋消息或者婚恋变化，但在这个时期，也要留意非单身人士的骚扰或者自己被其他人诱惑而做出错误的决定，这个角度会持续一段时间直到3月9日左右，所以在此期间，单身人士可以努力表达自己的魅力和优势来吸引桃花，非单身人士则要慎重和及时表态，避免带来桃花骚扰和不良影响——可能会危及名声和事业。

本周健康注意：生理周期、痤疮、过敏、脱发、痔疮、牙齿、刀伤、麦粒肿、膀胱炎、烫伤

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：现在群星汇集在你的12宫，白羊们，也许在假期期间你也有一些不愉快的事情发生，可能被问及不想回答的问题或者是被人触及了底线，但我更想说的是，这个星象表明，你在处理事情的态度上并不是特别积极和正面，你有些逃避。但另一点，也许现在并不适合去处理这些棘手的问题，你还需要思考一下或者暂缓一下。不过你不用担心，这周你的好友或者是你的兄弟姐妹可能给你带来一些欣慰的消息或者让你暂时脱离消极的情绪。另一点，水星跟土星有角度，可能跟长辈或者上级在沟通上存在摩擦，可能彼此都是个性强烈的人，针对一个话题的讨论都有自己的看法，但可能谁都无法说服谁，我更建议你不要直面去回答，现在迂回一点和圆滑一点可以避免很多事情发生。另外，这个角度也代表你的某个好友或者同事处于一个艰难的时期需要找你帮忙， 你可能会动用自己的资源或者金钱来帮助他或者是找寻其他方式给予对方建议。金星跟火星的四分相带来外出的机会，也许是旅行或者是去往一个地方自我散心，也因此会花销一笔金钱，有部分白羊座可能会有网恋、异地恋的事情发生，如果你单身，接下来直到3月9日这段时间适合发挥自己的魅力来吸引桃花，如果你非单身，这段时间可能因为金钱或者小孩的话题与对方产生矛盾——这周你会发现许多事情暴露出它真实的样子，但别慌张，能够解决。本周财运有下滑，个人支出和借款容易较大。职场来看，本周工作在沟通环节上可能依旧调整，跟假期前的模式和任务有所变化和不同——甚至要推翻重来，但好在本周贵人运不错，只要你坚持，有些东西就不会改变。

爱情，是价值观容易不一致。

太阳或上升金牛座：你无法满足所有人的期待和要求，所以做你自己喜欢和擅长的事情就好，这一点你也要换位思考用在别人身上，如果你降低对他人的要求和期待，可能失望发生的概率就越小。之所以这么说，是因为你的守护星金星跟火星出现了四分相，很可能在过去一周以及接下来的一周你都容易出现与他人对抗的情况——这种对抗并非恶意，而只是你希望自己能够满足他人的要求或者你希望他人能满足你的想法而已，但如果你有这种倾向，看看第一句我所说的，你再做进一步的打算吧。这周金火的角度很可能会让你的感情升温，带来浪漫、激情的回忆，但避免因为小事而争吵，也不要冷战。有部分金牛座，近期桃花运势走高，但也要提防避免烂桃花或者非单身人士的骚扰。群星汇集在你的人际宫位，未来两周都是社交运上扬的时期，除了正常的社交以外，很可能有临时组局、碰面的机会。另外，有一些金牛座正在准备加入某个组织或者团体，或者正等待一个面试的回应，也或者是正式准备入职新的公司，那么这周就有进一步的消息反馈了。需要留意男性长辈的健康问题，另外如果你有投资股市和基金，那么本周需要谨慎保守一点。这周你可能会会面某个异性好友，也许会知道一些八卦或者听闻一个令你惊讶的消息，或者在这周你可能要购置一些家居、家用电器。部分金牛座本周可能会跟某个异地、异国的好友、恋人重逢。小部分人可能会有前任联络。本周留意健康，特别是碰伤、烫伤或者上火、咽喉方面的问题。职场来看，本周工作运势回升，团队内部协作顺利，而且节前的一些工作推进迅速，只是自己要调整状态，不要怠惰，周二到周四会有任务确认和进一步的执行，但留意法务部门和财务部门的进度需要催促。

爱情，是做一些让感情升温的事。

太阳或上升双子座：闪耀的时期来临——你可以更好。群星此时停留在你星图的顶端，你的自信心和动力变得强劲许多，上周结束的新月日食，让你对未来有了一些憧憬，那么接下来假期结束，你就可以为了这个愿景去努力了。这个星象非常有助于你提升自己的影响力和话语权以及工作方面的机会。对于部分双子座来说，可能即将结婚或者被求婚、订婚了，这也是你身份的转变。守护星跟土星发生角度，可能会接到一个异国、异地好友的消息或者你们有见面的机会，也可能是临时来了一个工作任务需要你处理，可能要撰写、计算或收集一些文案、数据，也有一些双子座在准备着自己的考试，为了接下来出国留学或者移民等等。如果你打算继续休假，这周可以临时去一下周边的城市和国家来放松一下。这周开始你的桃花运势有所提升，非常容易认识新的客户、人脉和新的朋友，这些人可能也会带来潜在的恋爱机会。金星跟火星发生四分相，对你来说要注意健康和口舌，口舌来源于某个女性，可能是旧事重提或者是部分双子座感情出现竞争者，金火四分时期，不适合做一些冒风险的投资。这周还需要留意女性长辈、小孩的健康问题。周二到周三，可能会临时被要求外出，或者是有可能参与某个线上会议和讨论，有一些双子座在这几天可能会对某个人一见钟情。职场来看，群星汇集在事业宫，对你的事业带来提升的作用，上级可能为你开通权限，下放一些权力让你负责一些项目和任务，同时你可能会获得一些资源来做目前的执行工作，但注意可能会有竞争者或者跟你抢客户资源的事情发生（对方是女性）。

爱情，是自信起来才会闪耀光芒。

太阳或上升巨蟹座：对于那些不可能的事情，也许你需要“放过”自己。上周经历了日食，也许将你心底许多情绪都激发出来了，愤怒，怨恨，当然还有许多想念。现在你需要消化和排解掉这些情绪，巨蟹们，你们需要对那些不可能的事情不再那么执着，让自己往前看。好在现在的星象能够给你带来帮助。群星汇集在你的第九宫，这个位置会让你看到更多美好的未来或者你会给自己制定一些新的计划——这些计划包括但不限于，你想学更多的知识，你想在接下来的时间有更多亲近海外旅行的机会，你想获得职位上的提升，或者你想结束距离上带来的恋情的阻碍——这一些，只要你肯努力，且一直坚持，就会看到成效。但前提是，将你内心阻碍你或者让你有些牵挂的事情解决一下——依旧是开头所说，对于不可能的事情，尽早的放下。这周某个女性可能给你带来压力，这种压力也许是碰到内心的伤疤或者逾越你的雷区，也可能是跟金钱有关。有小部分巨蟹座需要留意长辈健康，在春节前和假期结束之前的这段日子，很可能某位长辈健康起起伏伏或者是旧疾复发，你需要关注一下。另外，本周金火四分，跟好友和长辈相处上容易有摩擦，这种摩擦恰好可能跟你的私人生活和个人安排有关系，也许你觉得他们干涉你过多了。小部分巨蟹座在周一可能就要外出了，也可能要继续投入到工作和学习中去，如果是这样，你会有很好的收获和回忆。部分巨蟹座本周会有被表白或者复合的机会出现。职场来看，本周工作上可能假期结束就要催促法务或者签订合同，也可能被安排出差、出国。部分巨蟹座会交接完工作准备投入新的面试机会中去，但注意，这周容易有款项上的失误，务必核对清楚和鉴定数据的真伪（包括发票）。

爱情，是别给自己制造束缚。

太阳或上升狮子座：你很想要验证自己的一些想法是不是真实的，或者是说是不是值得信任的。群星汇集在你的第八宫，这个位置强化你的敏感和感性，狮子座在经历了1月底的月食和上周的日食之后，生活的重心发生了一些变化，这些变化也许让你从一段感情中抽离出来，想要为事业而努力，也或者是恰好迎来了新的感情机遇，你想要去呵护这份感情。但不管你是哪一种，目前所发生的星象都在让你距离真相越来越近——你会验证你的想法是不是正确的，也会得出这个人值不值得信任的结论（有关商业合作和情感交往方面的）。群星汇集在第八宫，需要关注个人健康，有些人可能会在接下来的时间考虑为自己和家人购置一份健康保险或者其他商业性质的保险，也或者是要做交通工具的检修、保养，小部分狮子座可能会继承一笔遗产。金星跟火星发生四分相，这周家庭内部容易充满火药味，特别是跟女性长辈的接触很容易出现摩擦。水星跟土星有结果，这周你的某个同事、客户可能会联络你，也许跟工作有关的事情，或者是跟对方的私事有关，可能会寻求你的帮助。财运有回升，特别是偏财、投资方面的运势不错，适合做一些投资。部分狮子座可能会出入银行或者提交一个证件办理的申请，这周你依旧容易外出去外地或者出国。金星跟海王星的角度让你需要避免一些情感上的欺骗，但也许对方并不是恶意的，所以不要急着去下结论。职场来看，本周工作容易有暗箱操作或者是内部团队之间出现分歧，针对某个项目的评估，执行或者前期的策划会有不同的意见，甚至管理层也有一些动荡，这周适合保守，不适合太过张扬和高调，另外周二到周四合作的细节有变化。

爱情，是打开你的心结。

太阳或上升处女座：你的本心是善良的，也因此你经常愿意去帮助他人，甚至有求必应，这一周，可能身边的人再次对你发出求助，但你最好评估一下自己如果介入他们的事情之中会不会给自己带来影响，最后再做决定吧。群星汇集在你的情感、合作、沟通宫位，这周有许多事情需要你处理，就如我所说，即便在假期，你可能依旧要处理许多工作事务，但好在你未雨绸缪，一直在赶进度，这一周处女座们，工作上会有好的消息和反馈传来——也许恰好如你所预料的，有些任务还是要执行，幸亏你前期已经做了一些，所以工作量也会相对减少。另外，金星跟海王星相遇，你可能在一段感情或者暧昧中已经牺牲了太多的自我和迁就了对方许多，现在你觉得是时候让对方为你做一些事情了，也许是买东西，也许是让对方答应你某个条件或者兑现他们当初对你的承诺，那么尽管去说吧。这周有一些处女座会突然醒悟，认为那些看不到未来或者迟迟没有挑明关系的感情和暧昧应该尽快结束，所以你可能会对此跟自己下定一个决心。但这周开始依旧是容易有烂桃花或者情感竞争者的时期，所以在感情上如果你觉得辛苦或者不自在，你需要做一些事情来转移注意力。某个兄弟姐妹或者同学在本周可能对你发出一个邀请，但你可能会拒绝。这周财运虽有，但你可能有更多的花销出现，用于生活消费和请客、应酬，甚至要补贴家用，部分处女座可能会给另一伴一笔钱。职场来看，工作效率提升，而且本周客户意见和反馈也会比较及时，另外周四左右就有新任务下达，部分处女座可能会在月底和3月初出差。

爱情，是每个人的耐心都有底线。

太阳或上升天秤座：放轻松，这个春节假期你可能过得较为辛苦，或者是说你一直在担忧某一件事，这一周你会好一点了，因为有其他好消息出现，或者有其他事情值得你忙碌而让你转移了注意力。群星汇集在你的工作宫位，许多天秤座都在经历一段工作上的不稳定期，并非是说你的职位不保，而是你有一种对工作未来发展的焦虑——很可能现在的工作只是一个跳板，但接下来要做什么，你还在思考和观望。从去年年底到今年1月，其实有不少天秤座对工作有了新的规划，但现在也许你会推翻这个规划了——因为种种客观原因，你不得不重新调整，但好消息，群星在你的工作宫位，会帮助你找到新的方向——而且机会很好，会有很大的上升空间，你的收入也会得到改善，所以现在你要调整好自己的状态，该放松放松，该休息休息。金星跟火星发生四分相，也许你跟好友或者另一伴会因为利益、金钱的问题而出现矛盾，或者这个问题会上升到双方家庭，尽可能避免问题发生或者避免口角产生。另外，这周天秤座的魅力开始走高了，所以要开始避免烂桃花骚扰——小部分天秤座可能会有旧情复燃或者跟前任有联络。水星跟土星有角度，来自某个男性、长辈传来的消息和声音，他们可能会帮你解决一些事情或者馈赠你礼物，也或者是一笔钱。这周你可能也会做一些捐款、慈善或者宗教活动的举措。部分天秤座，这周会表白。职场来看，本周工作压力逐渐走高，群星在工作宫位，可能客户或者用户投诉增加，也或者是迫于一些政策压力而不得不调整策略，另外，这周上级领导不给力，很多事情要亲力亲为，部分人可能有职场人事变动。

爱情，是事情原本很简单，所以不要钻牛角尖。

太阳或上升天蝎座：如果你觉得自己的态度有些消极或者日子很无聊，那么这周就要改变啦。群星汇集在你的玩乐、享受、自我、恋爱的宫位，接下来的日子会变得很丰富多彩，如果你还在旅行，那么本周你会有非常奇妙和浪漫的回忆——甚至会邂逅一些美好的风景。这个星象，也会增强你的自信心和勇气，许多天蝎座也许正在纠结——这件事要不要做呢？那么这周你就有答案了，很可能别人给你分析了现状或者你发现了一些事情的突破口，当然也可能是你知道了这件事情并没有多少可行性，所以你会及时止损。群星也停留在你的感情宫位，所以对一些天蝎座来说，恰好迎来一段适合恋爱或者将感情稳定下来的时期。上周经历了日食，也许你收获了表白或大胆表态了，如果你还没有做这件事，那么这周依旧适合。这个角度也同样适合帮助你走出一段感情的阴霾——特别是发生在去年12月中下旬和今年1月中下旬这段时间，这组星象会帮助你疗愈内心，找到新的机会。另外，金星跟火星四分相，这个角度会让你有较多的金钱花销，所以克制自己的购物欲，以及情绪化消费，部分天蝎座要注意可能会有破财的事情发生，比如物品损坏和遗失，或者是临时要补偿他人，贴补家用等等。本周健康要注意上火、睡眠、肠胃，同时女生则要注意生理期。职场来看，本周工作容易有挑战性的事情出现，一方面有客户挑战自己的专业能力或者故意挑刺，另一方面则是反馈，你的上级，客户或者供应商无法及时回复你或者反馈你，所以你时时刻刻要督促他们。

爱情，是你要知道，爱情不止有一种滋味。

太阳或上升射手座：你最近感悟很多，也变得很感性，跟好友聊起过往你可能发现，自己真的改变和成长了许多，射手们，你们正在变得越来越好了，而且你们清楚的知道自己的优点在哪里，自己的缺点在哪里，现在你们有决心去改变自己的缺点——目前群星停留在你的家庭宫，这个宫位也是你内心最真实的感受，所以你想从内心来一次大的翻新工作——当然，很可能你也在联系装修公司或者物业，也许要重新修缮房屋或者家里有物品损坏了，需要联系维修。有一些射手座已经开始物色新的房子了，你们准备搬家或者找寻新的合租室友。这周群星在你的家庭宫，你可能有一些想法和规划要跟你的家人报备和公开，他们会尊重你的，只要你耐心一点。这周很适合为家里增加一些家用，包括家具，电器等等。金星跟火星有一个四分相，这个角度恰好要你留意个人健康，避免受伤或者肠胃问题，另外这个角度也会容易带来烂桃花、暗恋或者是某段暧昧关系进入到一个瓶颈期——也许你们双方都在等着对方先开口说出那几个字，你可以做一个情感评估再斟酌你的决定。本周，某个男性好友可能会惹怒你，或者他们有不得体和不礼貌的地方，你自己可能需要跟对方沟通一下。同时，某个远方好友可能与你联络，也许你们在接下来的时间会再次遇到。这周可能会有临时的工作任务，或者临时出差的情况发生。本周职场来看，上级在这周可能显得懒散，任务下达不明，很多细节他们反而不清楚，所以你需要花些时间让他们清楚来龙去脉，另外，这周有一些审批，审核需要催促进度，以防影响拨款和合同落实，小部分射手座会出差。

爱情，是不要忘记自己曾说过的话。

太阳或上升摩羯座：有人在等着你给予回应，现在思考一下究竟你忽略了谁的感受，又或者是是否还有一些事情没有及时给予反馈，然后及时联络起来吧。群星现在停留在你的沟通宫位，你可能接下来有许多会面和应酬要处理。这周某个同事或者朋友，也可能是跟你存在过工作合作关系的人，会联络你，他们也许会跟你建立更长久的合作，也或者在这周你要进行一次谈判性质的对话，你是占据有利位置的——也许你的想法和立场不会被对方说服和改变。在这个时期，摩羯座将迎来一段浪漫的时期——不仅仅特指感情，也可以说你有一次愉快的聚会，充满新奇和放松的旅行，又或者是收获一个你为之感动和欣慰的好消息，在这一周也许就会发生——甚至因此你被鼓舞士气，充满斗志。注意，你会因为说话过于直接或者没有考虑他人感受而与他们出现摩擦（包括家中的长辈），或者长辈的健康需要你留意。这周适合备孕或者有一些摩羯座将顺利生小孩了。群星的能量依旧适合让你走出去，旅行、散心或者线上教学，培训等等，这周也许在投入工作之后就会确认几个要出差的日期。这周也会出现工作方面的其他机会，比如跳槽、面试或者是兼职赚外快，财运有回升，但控制个人支出，避免风险投资。本周个人健康也要注意，火星的能量被激发，自己要小心受伤，或者是睡眠、呼吸道、牙齿出现问题。职场来看，本周沟通工作较多，而且沟通涉及到的任务也重，因此信息量大且杂，务必要甄选信息和做好备忘，另外这周可能会有出差的可能，周三到周五会有合约签订或者有些签字、盖章的环节——尽可能提前联络关键人物，否则可能在紧急关头找不到人。

爱情，是不要不解风情。

太阳或上升水瓶座：格外容易翻旧账或者陷入回忆的时期，上周已经提及到这一点，当然这也是因为日食的影响，本周上半周日食的影响依旧存在，所以依旧容易出现我所说的翻旧账，或者自己有些放不下、念旧的情况——但你会度过的，如果因为翻旧账出现的口角纷争或者因此影响家人、情感、人际方面的不稳定，在上半周适合做一些弥补的错失——自己尽可能迁就、让步。现在群星汇集在你的金钱、价值宫位，水瓶座你已经清楚的知道自己的价值在哪里，你的优势和竞争力，所以你现在是有信心的，也因此你的目标更加明确——或者是说你现在都是存有目的的为自己带来更多的机会，这是好事，这周也许就会听闻到一些关于这方面的进展反馈了——特别是赚钱和事业机会上。另外，这个角度也给你带来收入的转变，也许在接下来的一段时间你的薪酬会有调整，或者你增加了赚钱的渠道，也有一些水瓶座可能会开始做自由职业、兼职赚外快等等。这周会有水瓶座考虑美容整形，或者是治疗牙齿，复查，体检。本周金星与火星发生四分相，注意因为朋友、人情世故和礼物而破费，同时注意自驾和出行方面容易有一些突发性状况，可能会有剐蹭、违章或者是其他事件耽搁行程和破费的事情发生。但金火的角度很容易给你带来一见钟情或者对某个人的好感度增加的事情，也许这周你可以见准时机表达自己的心意了。本周职场来看，工作上又面临垫付公款的事情，同时这周也要督促发票、款项的进度，周三到周五这几天，某个原计划要执行的项目可能临时调整或者是对接的人员有变化，增加沟通成本。

爱情，是该过去的过去，该弥补的弥补。

太阳或上升双鱼座：有时候你会因为过去的经历给自己带来“后遗症”，比如受过伤的双鱼座很担心再次遇到同类型的事件，或者被欺骗过的双鱼座很难快速的信任一个人，但这周开始，你的生日月来临了，也是你再次进入光明的时期，这让你真正的意识到许多真实的，美好的，值得期待的东西还是存在的。群星汇集在你的星座，你充满自信与勇气，过去三周的萎靡，怠惰或者是自我逃避的情况会逐渐好转，而且有一些事情你在焦虑，比如工作上的纷争和麻烦也会逐渐解决，如果你现在存在情感上的疑惑，这周你就会有清晰的答案了。金星跟海王星相遇，也许会有一些浪漫的时刻发生，让你更加笃定内心的某个想法——关于感情和商业合作的。不过，金星跟火星也存在四分相，避免争风吃醋，或者是跟某个女性发生矛盾——也许是因为妒忌和攀比或者故意挑刺、翻旧账。金火的角度也会带来健康上的影响，比如上火、牙龈出血、腹泻、痤疮的问题，注意饮食和调整作息。水星跟土星的角度让你有机会在工作上表达自己的真实想法——也因此会有一个有分量和地位的人支持你，成为你的贵人。如果你现在存在家庭内部和情感上的矛盾，可以找寻一个信任的人充当第三方帮你调停。这周小心财物遗失和损坏，在周二到周五期间，也许有债务、尾款需要结算，部分双鱼座在这几天注意理财出现收益波动。职场来看，本周工作虽然有挑战性，但能应付的来，唯一美中不足的是，容易被上级训斥，另外某个同事可能拖后腿，导致自己也要连带背锅——但问题能够解决，不要慌张。

爱情，是不做白日梦。