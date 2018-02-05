





撰文|Alex（杨綋堃）

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微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

这周有几个明确的主题：

1、 正确的意见可能存在于少数人的手中。

2、 你无法阻挡一个人持续的膨胀。

3、 你要了解到每个人都有一个独立的空间，不要干涉他人太多。

4、 以及关于自己的决定，不能被他人半推半就的说服，要真的同意，真的需要从内心深处就是同意的，如果你觉得有异样，代表还需要持续的观望。

之所以给出这些主题和建议，是因为本周太阳跟木星将发生四分相，你可能会听到两种强有力的说辞，比如：

在社会事件中，明显出现站队的事情，就像是辩论赛一样，有人站在正方，有人站在反方，但我所说的正方和反方的立场绝不是“绝对”的，而是相对的，因为从自己的角度出发看待另一方的观点就是反驳自己。

也比如，你可能在接到一些指令的时候，有人让你这样做，他们说这样做才是正确的，但也有人跳出来告诉你另一种方式，甚至还会反驳告诉你如何做才是正确的人的方式，是错误的。

所以你可能突然觉得——到底相信谁，到底应该怎么做。

不管你是在日常，还是看到的新闻事件，都能出现这种状态，当你遇到这种情况的时候，先不要急着下结论，因为你看到的，未必是全部事实——所以不管是处理工作，还是看待一些社会事件，你可能要有更多的个人分析和判断，少一点被他人舆论的误导、引导。

水星会跟火星保持一个六合的角度，目前火星正在火象星座，而水星停留在风象星座，这就是一组叛逆的星象，让你往东，你却想往西，或者想要跟别人对着干，当然，你并没有敌意和故意这么做，你只是在坚持自己的立场。

需要注意的是，因为这组星象，我们的交流和沟通中，其实很容易出现带有命令口吻的指示，会让人觉得被管控，束缚或者压制，总之，在日常交流中，自己需要斟酌用词和用句，避免带来这样的误会和不必要的正面冲突。

太阳跟木星的四分相，也代表着可能会有一些膨胀、自大以及“仗势欺人”的人出现，也或者是仗着自己背景、公司强大来提出一些霸王条款，但不用担心，如果你遇到这样的人，你的专业性和不卑不亢反而成为他们欣赏你的地方。

这周，金星也会更换星座，离开了水瓶座，进入水象星座。金星这个位置，非常适合疗愈我们的内心。因为我说过很多次，水象星座最大的能量就是疗愈我们的情绪，疗愈我们的内心。如果让你回顾1月的经历，很多人会得出一些关键词，觉得压抑、苦、不顺心，或者经历了分手，好友变故（也许你身边的好友、长辈可能出现健康上的问题也或者是一些生离死别），或者是工作出现调整，你在考虑是不是换工作，以及公司辞退了你。也有一些人，则是进入到了新的环境，他们需要一个时间去适应。

金星来到双鱼座，就是治愈我们经历的这些伤和痛，甚至那些过去事件带给我们的阴影，利用这个星象的发生，来给自己的内心放一次假或者是进入自我疗愈的阶段——有些事情需要放下，并且走出阴影了。当然，这个星象的发生，也代表一些事情进入一个“终点”的阶段，例如一个工作的收尾，款项的回笼和到账，也或者是此时此刻，有些决定和答案会在此时尘埃落定下来。

金星停留在双鱼座的时期，也是我们关注弱势群体，小人物，动物（包括濒危动物）的事件，同时我们在这个时期很容易被激发慈悲心和善心，在这个期间你可以做一些善举，当然，也有一些人会关注宗教的事情，或者开始建立信仰。

在这个时期，也有许多人会关注关于“国外”的事情，比如移民或者留学，也或者是准备旅行相关的手续和攻略。

本周注意：电子通讯设备出现故障，下水管道损坏、阻塞，或者是交通工具需要保养、维修。关于地震、爆炸的新闻事件也需要值得留意。

本周健康注意：咽喉肿痛、鼻炎、痔疮、麦粒肿、睡眠、肠胃炎、过敏、水泡、起疹子、划伤或者淤青。

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：总有人会理解你。我知道最近你过得像是“以一敌百”一样，好像要跟很多人据理力争，表明你的立场，不管是在工作上还是在生活上，总有人拿出他们的“规则”来“说服”你，但你是自我很强的人啊，哪有可能被轻易说服。这一周，群星在你的人际宫里，似乎他们不再那么固执了，也或者是说你们终于在次次谈判中，找到了大家都能接受的点。白羊们，这周会舒服许多，同样你也会被更多的人理解，你在本周有不错的聚会，跟好友诉诉苦，彼此聊聊八卦和心事，甚至谈论一下最近的感情经历（有些白羊急需倾诉个人感情问题），有一些白羊座在社交平台和软件上会认识一些新的朋友，或者跟某个人出现一些暧昧的关系。这周金星会进入你的休息宫，如果你不是单身，那么你们适合来一个浪漫的约会，或者制定以下结伴出行的行程计划。但有一些白羊，就像我前面所说，需要跟他人倾诉你的感情问题，如果你目前出现感情问题，金星在这个位置，会帮助你解决——但注意，有时候你需要收敛自己鲁莽或者容易过于直率的个性，否则感情很容易出现不好的走向。单身的人，如果你有暗恋、暧昧的人，未来四周可以找一个成熟的时机去表白了。金星在这个位置，你也可能会关注个人健康，健身，购买营养补充剂，有一些人会美容整形或者是治疗牙齿。本周财运不错，有偏财或者是兼职收入，也可能是中奖。有一些白羊座这周可能会被加薪。职场来看，本周工作相对之前顺利许多，而且金星帮助你收尾一些项目，也帮助你得到一些款项的进展消息。但注意，依旧容易出现客户反复修改意见，或者是有一些事情需要亲自跑动去调研、考察、出差，这周适合维系客户关系，请客应酬需要额外花销。

爱情，是有一些事你很介意，就要说出来。

太阳或上升金牛座：你最近做的一切努力都很棒，如果你还是觉得——我可以更好一点。那么金牛们，这周就是最好的时期。最近你目标很明确，对某个想要的东西或者结果也一直在努力着，你已经在逐渐看到成效了——如果还没有，这周末金星来到一个绝佳的位置，会帮助你看到有关学业或者是金钱方面的成效的。金星是你的守护星，也代表着感情，非常适合在未来四周，让自己有一个最好的状态去迎接一份感情——或者说，迎接一份赞许，因为金星也在你的人际宫，你可能会收获大家对你的认可，掌声，也或者是你成为某个项目的核心人物，或者大家觉得“缺你不可”。你现在越来越有份量，大家也意识到你的重要性了，这些都跟你过去的努力密不可分。如果你不是单身，那么本周很适合跟另一伴讨论更好的未来了，比如何时见家长，何时结婚的事情，可能你现在倾向于稳定下来。那么接下来的四周，可以好好为之准备一下。不过，这周依旧有其他激烈的星象存在，特别是容易在工作和学业领域里，受到他人（也许是你的竞争者，敌对的人）的质疑，也或者是他们给你制造阻碍，甚至要承担一些不再自己职权范围内的事情和工作。这周有贵人，某个女性、同事或者是你的朋友，他们可能给你带来某个好消息，另外这周你朋友圈子可能会有喜讯传来。这周有一些金牛座开始进入休假模式了，甚至要出国，也或者是在本周你会收到一份礼物。这周你可以在互联网、线上教学上取得好的回报和进展，另外这周你可能会跟某个许久未见的网友、朋友见面。职场来看，不可掉以轻心的一周，客户也好，上级也好这周可能会临时给出一些要求，容易加班，同时你可能要临时取消你的私人约会和安排，不过周三周四在这两天会确认某个工作内容，让你松一口气。

爱情，是心情轻松点，看待问题简单一点。

太阳或上升双子座：最近你的得失心很重，但这并非说你是一个计较的人，相反，在这个时期你需要好好计算下你的得与失。现在T三角的结构还存在，你可能觉得自己那么努力，辛苦却得不到应该有的回报，例如你在工作上认真付出与耕耘，业绩完成的也很不错。但公司却没有给予你应有的安抚——比如酬劳方面的。所以你的落差感很大，有一部分双子座已经在思考节后跳槽，或者在本周可能就想要离开现在的职场环境了。当然，另外的一种得失心，来自于你跟他人的相处，你在日常经常操心他人的事情，或者你正在追求、示好一个人，但对方对你的忽冷忽热你却有些受不了了，所以你想冷却下来，甚至觉得放弃这段经历。如果是人际交往中你之前一直在操心他人的事，但现在你也有一些烦心事想要倾诉或者寻求解决的途径，但他们并没有表现出如你一般的热心，那么你现在也会重新审视这段友谊。双子们，这周将让你真正意识到谁才是关心你的人，谁才是值得你好好对待的人，在关键时刻去止损，就是最好的幸运了。金星在本周将来到你的事业宫，未来四周将帮助待业、跳槽的人找到合适的工作机会，对于工作稳定的人来说，你可能会收获一个不错的消息，这个消息跟业务、职权、金钱有关，这周也可能你会受到贵人、朋友的“恩惠”，他们可能会帮你引荐一些机会，或者帮你引荐资源，你值得努力去把握住这些机会。有一些双子会开始一段网络情缘或者异地情缘，而且这周你在投资、偏财方面的运势也不错，可以做一些理财。本周留意健康，同时留意家庭关系的稳定。职场来看，本周工作量依旧较多，多在沟通和交涉上，以及有些工作可能你已经在执行和准备了却被临时要求调整或者重新进入准备阶段，别烦躁。另外，管理层这周可能出现动荡，他们可能会有失误。

爱情，是计算得多不代表你计较得多。

太阳或上升巨蟹座：只有内心快乐，才是真的快乐。最近我想蛮多巨蟹座觉得压力很大，或者情绪说不上来有一种憋闷的感觉，你可能借助其他的事情来转移注意力，有人玩游戏，有人阅读，有人用工作的忙碌来让自己不去想那些让自己焦虑的事情。这周初，可能你会有金钱或者感情问题发生让你困扰，但会很快就能解决，所以先做好自己的情绪管理。巨蟹们，这周你会接到一个好消息的，这个好消息恰好跟友谊、小孩、投资、维权、出行有关系，也或者是在本周你终于搞清楚一件事情的来龙去脉了——对了，如果你近期被误解，或者跟人发生冷战，这周只要你愿意解释和主动一点，这个问题就会化解，决定权在你的手里。在1月底结束的那次食相中，有一些巨蟹座可能在感情上遭遇了挫折，也许你发现了对方隐瞒你的秘密，或者有人分手了。也或者是金钱方面出现损失，这周可以好好调整自己，重新上路。如果是金钱的困扰，这周下半周可以有解决的方式出现了。这周，金星来到你的旅行宫位，未来四周，适合给自己规划一个旅行计划，或者你已经有这个计划了，那么现在做好攻略。有一些巨蟹座会出入银行，咨询律师，跟某个国外、或者异地远方的好友建立联系，另外，金星的这个位置，会让一部分单身的巨蟹座结识有意思的朋友，你们之间可能会有共同爱好和共同话题，甚至可能会擦出一些爱的火花。这周你也可能会有升迁运，或者得到一个奖励。小部分巨蟹座本周可能会订婚、见家长。职场来看，本周工作来说要注意跟某个女性同事、客户相处，他们可能会鸡蛋里挑骨头，或是故意拖延反馈的时间，周四前后尤其如此。

爱情，是妒忌心在作祟。

太阳或上升狮子座：周末之前，金星都会停留在你的对宫星座，也因此，有一些狮子座可能会跟某个老朋友或者旧情人发生联络——也许你是被动的一方。当然，这个角度也代表你可能有许多活动、应酬、聚会需要出席参与，也或者你正在准备一个需要在公开场合发表言论的讲稿。狮子座们本周能量满满，非常有战斗力，你们很容易吸引到他人的注意，有一些狮子座其实在近期有蛮多被他人接触、示好的机会，但也许你有抵触的情绪和反感。如果是这样，在本周末之前你需要明确的告知对方一下了。另外，本周前三天，金星跟木星发生角度，也许你正在准备一个家庭聚会，可能会邀请朋友做客，或者是你的家庭内部有某个亲戚到访，但不管是哪一种，都可能会有一些尴尬或者是一些话题较为敏感引起大家的不自在，你需要避免这一点或者是做一个调停者。另外，这周家里会有物品损坏，或者管道、线路需要维修。有一部分狮子座这周初需要注意跟某个女性的接触，你们容易意见不合而闹不愉快——或者你是为了袒护别人而出头跟对方据理力争。金星在周末左右会进入你的金钱宫位，到了花钱享受的时期了，这周你在花销上会比较多，可能会购物买一些个人物品，或者馈赠他人的礼物，也或者是买到心仪已久的商品。如果你正在做投资，这周下半周会有不错的收益，或者你会有一笔奖金，报销款到账。另外，部分狮子座要注意被非单身人士的骚扰。职场来看，本周工作同事或者客户方容易搞乌龙，比如有些事没有及时告知，需要你一起想办法处理，容易在本周收拾一些烂摊子，但能解决，部分狮子座本周要注意不要跟上级或者客户发生不愉快，容易被刁难。

爱情，是你的魅力难挡。

太阳或上升处女座：处女座不是那种有了情绪就及时排解出来的人，你们会积压在心里许久，等到了一个时间段，这些情绪会一起爆发。所以处女座在大多数时间里你们显得理性，克制，但这也代表你的情绪在你心中的“可控范围之内”。从上周末到本周上半周你到了一个需要排解的阶段，所以你的情绪容易不稳定，而且容易焦躁，说话不客气。如果你出现这样的情况，可以跟你的好友相处一下，或者是自己找寻合适的方式来解压。这周金星跟木星的角度，容易让你跟某个好友重新取得联络，或者见面——也可能是跟某个暧昧的人有约会。另外金星在周末会正式进入你的情感、人际、合作宫位，未来四周都是你散发光芒的时期，所以在这个阶段开始你就要准备起来了——比如添置新衣，学习一些课程来丰富自己，或者开始健身减肥计划，有一部分处女座会因为这个星象的出现，落实一份感情，或者跟另一半有机会结伴旅行，也许是一个故地重游。如果你没有感情的想法，那么这个星象会帮助你带来贵人和合作机会，如果你待业或者想要创业，会有人帮你引荐一些有经验的人或者帮你解决一些流程上的一些问题。处女座们，这周初你的确有些情绪低落，但会过去的，而且你自己就能克服它。这周你可能会花销一笔钱，也许是用来情绪消费，或者是帮助他人垫款，部分处女座可能会被人借钱——你的家人也可能会有求于你，但你可能有些抵触。本周留意个人健康问题，以及部分处女座可能会想要复合或者与旧情人联系。职场来看，本周工作进展效率很高，但也许过去几周你的压力较大，且忙碌所以这周在工作上容易带着“情绪”工作，这跟平时讲究专业的你有相悖的地方，所以尽可能调整自己，另外你可能跟某个同事发生不合或者闹不愉快。

爱情，是如果还有爱的感觉，那代表事情还可以解决。

太阳或上升天秤座：你最近在思考一些问题——我现在做的事情是我自己喜欢的吗？也许最近有其他事情发生导致你的情绪和内心有一股疲惫感，甚至你开始质疑起来了。不过天秤们，在本周上半周，你就会很快打消这些念头，而且态度逐渐积极起来，你的心情也会好很多——这周有一些机会让你能够扬眉吐气。你的守护星金星在本周与木星发生角度，本周初你可能就有一笔开支出现，你发现家中某样东西用完了，或者你发现现在你急需一样东西，所以会为此会消费一笔金钱，也有一些天秤座在本周会购置美容用品或者去做美容、整形、治疗牙齿的事情。这周你同样也可能会为小孩花费一笔金钱。如果你正在努力备孕，那么本周是好机会，可以努力或者你收获与小孩有关的消息（也许是你的朋友怀孕了，生子了）。周末之前，你都可以利用自己的才华、专业获得喝彩和他人的青睐，你甚至可能因此得到合作的机会，或者收获一笔奖金。这周末左右，金星将进入你的工作宫位，虽然你已经前后忙碌、加班了近三周多了，但金星进入到这个工作宫位代表未来四周你还是有许多事情去做——甚至假期你也要带着工作进行。但好的是，金星给你带来不同的工作感受和成绩——是好的。所以针对这一点，也许你的心情会好很多了。这周三之前，某个女心好友可能会跟你有约见面的情况，你们可能会分享一个秘密，或者弄清楚一件事情，让你解开心中的疑惑。有一部分天秤座在1月底的时候感情不稳定，甚至分手、冷战了。这周末之前有机会再去修复或者挽回一下。本周留意咽喉、牙齿、头痛和过敏问题。职场来看，本周工作进展比较顺利，而且可能会有尾款到账，另外本周适合维护客户关系，所以应酬一下也无妨，部分天秤座在本周需要出差。

爱情，是开始变得有些贪心了。

太阳或上升天蝎座：心情转换和调整快半个多月了，你现在应该想明白了一些事情了。天蝎座们，你需要拉自己一把，拉回之前一个专业、稳定甚至“正常”的轨道，否则你逃避太久，你就会呆在那个处境里不愿意出来。火星依旧可以给你带来力量，你从网络、好友、另一半或者是你的某个知己身上能够得到一些正面的能量和鼓励。这周金星跟木星发生角度，太阳也参与其中，你可能会更换家中的一些物品，或者维修它们，也或者在这个时候你需要关注长辈和小孩的健康问题。另外，这周你可能会有亲戚、好友到访你的家中，有机会享受愉快轻松的时光。金星在本周末左右会正式进入你的自我、娱乐、享受、金钱、恋爱宫位。未来四周，你会重新找回生活的动力，或者你会有一个赚钱的机会，这个机会能够改善你的消费水平甚至帮你解决一个金钱问题，另外有一部分天蝎座会找到一份爱情——所以这个时候需要你努力去社交，或者跟那些跟你有暧昧互动的人来一些浪漫的约会了。如果你非单身，那么未来四周你们之间会创造更多浪漫的回忆，或者在小孩的话题上有一个决定。金星也帮助你实现才华，你可以利用才华得到赚钱、提高名声的机会，同时你也可能会得到一个礼物。这周整体来说你正在找回从前的状态，所以积极、乐观起来吧。这周要留意落枕（或者是颈椎）以及眼睛、口腔溃疡和鼻炎的问题。职场来看，本周工作运势回升，你特别有战斗力，在本周上半周会确定新的合作和收尾之前的任务，另外这周部门可能有人员头衔或者权责的调整。部分天蝎座依旧容易跟上级出现硬碰硬的情况。如果你有出差的可能，也可以借此机会放松一下了。

爱情，是找到快乐的动力。

太阳或上升射手座：你已经感受到T三角带来的影响了，1月底到2月初的这段时间，可能很忙碌、辛苦，也可能突然的听闻到了一些事件和消息——挺冲击内心的，但也因此你可能会更加珍惜当下。这一周因为你的守护星被激活，这将是激情澎湃的一周，你愿意为自己，为爱的人而战。这周适合聚会、玩乐，你可能会跟许久未见的好友见面，也或者是跟某个异国他乡的人取得了联系。你在本周依旧可能会收到礼物，当然你也乐于花销一笔金钱来取悦自己。因为辛苦，忙碌，有时候有觉得压力大，所以你可以做一些“疯狂”的事。射手们，这周金星跟木星发生角度，在上半周也许你会跟某个人约见面，或者谈判，也或者是要出差，也可能你要为了准备证件、房产、法律、投资方面的事宜而奔走一些地方进行咨询或者业务办理，但整体来说你是积极的，身体上辛苦但内心却充实。金星在本周末会进入到你的家庭宫，值得关注家人健康，或者你会给家人安排他们的旅行计划。有一些射手座在未来四周可能迎来家庭的新成员，可能是宠物，也或者是某个亲戚结婚了，生小孩等等。这周你也可以购置一些新的家居，或者一些家用电器。另外，因为你现在信心满满，可以在感情上主动争取一点，如果你单身，这周可能会想要对喜欢的人表白，如果你已经有感情伴侣，那么本周你们可能会在感情问题上更深入的探讨一下，但涉及到金钱和长辈的话题，也许有意见不一的情况，需要你们协商解决。本周要留意水泡、咽喉炎、发热、血压和肠胃的问题。另外部分射手会中奖。职场来看，本周你效率高不代表其他人也是如此，所以你可能一直在催别人，要这个审批，要那么预算，要别的反馈等等，另外谨防猪队友拖后腿，重要的事情单独作业比较好。

爱情，是主动争取吧，为了不留遗憾。

太阳或上升摩羯座：正确的路总归是有许多困难的，在1月底的时候你似乎就进入一个困难的时期，不知道该怎么走，该怎么做了。但1月底时的那个食相，把这些问题尽早的摆在你面前，也给了你时间去思考（当然是思考解决方式），在本周开始，你会发现你所困扰的这件事情和问题有了解决方案了——当然，就如我所说，正确的路总归会有困难的，你在本周就需要去解决这些困难。摩羯们，你身边有人帮助你，也会陪伴你一起去解决这些难题。在周处，也许你就会得到他们的帮助，金星跟木星正发生连接，你的同事、好友或者某个支持你的人将给你带来好消息，或者你所困扰问题的解决措施。这周你需要在应酬和聚会上花费一笔金钱，可能是宴请好友，也可能是维护客户关系。有一部分摩羯座需要留意男性长辈的健康问题，或者是某个男性好友的健康需要你关注和照顾。这周金星会进入你的沟通宫位也是你的外出宫位，你可能会临时要出差，或者参加一个活动，也或者是要在一个公开的场合中发表一番言论，你会收获掌声的。这周也可能会有临时的培训，审核，或者是要写一些文案，整理报表和数据，你也可能会去做一次体检和开始健身。生活会开始进入一个正轨——你所喜欢的轨道。另外，有一部分摩羯座开始有爱情的萌芽了，小心呵护它，不要让自己的无趣或者被动让这份感情陷入一个瓶颈——放松自己，把自己内心的话说出来就好。这周你在财运上也有好的机会，但火星的缘故，你可能为了缓解压力或者调解情绪而花费金钱，只要在合理范围之内就好。部分人需要照顾宠物或者做一些慈善。职场来说，本周工作需要做足全局的策划，需要斟酌细节，不要鲁莽的将想法说出来，也许还未成熟，另外这周会有同事或者客户与你出现摩擦。

爱情，是偶有口角，但你可以把它当成生活情趣。

太阳或上升水瓶座：1月底在你的星座刚刚发生了一次食相，现在影响力还未退散，你可能正在弄清楚自己的方向，关于感情，关于工作，关于你所想过的生活等等。水瓶座们突然长大了，想的很多，很周全，或者你突然意识到原来自己身上背负的那些包袱似乎是没有意义的，索性洒脱的过日子——我想说的是，那些包袱当然是有意义的，它的意义就是告诉你也许你应该更精简的生活才更好。金星在周末之前才会离开你的星座，所以尽情的利用它的能量，去认识新朋友，拓展你的人脉，不要做一个脱离集体的人，有一些水瓶座还在旅途中，你会邂逅许多美好的回忆，也或者是你买了许多喜欢的物品。金星跟木星的角度会给你带来一个男性贵人，给你工作或者是感情生活带来指点。但这周你要留意可能出现一些与他人因为意见不合而出现的误解、矛盾，特别是在周三之前尤其如此。不过这些问题都是生活的小插曲。金星在周末会进入你的金钱宫位，未来四周，努力赚钱吧，这是提升财运的好时机，也许你在思考是不是春节后要跟上级提一提加薪升职的事情，或者是不是要开始做一些副业、创业来增加收入了。也有一些水瓶座要的很简单——我只想让自己看起来更具吸引力，所以你可能会考虑改变造型，美容整形或者是治疗你一直没有提上日程的健康问题。本周，部分水瓶座会有桃花出现，但如果对方是非单身或者并没有很认真的对待你，那就要避免了。本周留意女性长辈和自己的睡眠、肠胃问题。职场来看，本周在团队分工上容易出现不均的情况，你可能忙的要死，别的人却无事可做，所以你要跟上级提出你的想法，另外周一到周二可能会有工作失误或者有些工作无法及时确认，依旧需要修改。

爱情，是有恃无恐的时候就容易作。

太阳或上升双鱼座：请不要低估自己。当然我知道双鱼座们一直知道自己的才华和魅力在哪里，只是有时候你们是遭遇挫折最容易自我质疑的人，所以有时候你需要别人告诉你：你很好，你能行。1月底的那次食相的影响力还在持续，所以从那个时候开始你就有些怀旧，甚至把过去的某个人，某件事再次摆在了你的面前，不过我相信你现在已经内心变得很坚定了，受影响的程度很小了。在上周末和本周初，你身边的某个朋友、家人或者就是你的另一伴再次跟你探讨一个你们曾经探讨的话题，但也许对方只是耍性子或者跟你只是抱怨一下，不过双鱼座很容易将他人的情绪也放在自己身上来感受——我建议你不要这么做，也许这样会给你带来不舒适的地方。这周你会好好思考自己的感情规划和走势，部分单身的人，你可能会开始准备开始一段新的感情了。一个好消息，金星在本周末将来到你的星座，停留四周——给你带来好运气啦！金星是感情、金钱的代表，当然它也代表了工作内容，所以假期期间，你可能也要带着工作休假和旅行了。不过好的是，金星能够给你带来好成绩，有些双鱼座即便在假期也要进行学习、复习、写作或者准备一个考试，也可能要去异地看望你的恋人了。金星让你在未来四周有赚钱入账的好机会，或者是部分双鱼座会确定婚姻、找到恋人的好机会，所以现在将自己最好的一面展现给他人吧。本周财运在上半周花销较多，而且这周应酬和走动性事件也多，甚至可能要临时出差，做活动。留意你的淋巴、睡眠、心脏、肠胃和痔疮问题。职场来看，本周工作如果涉及外包、第三方合作方则需要随时联络确认，谨防掉链子和出错，另外这周跟某个上级或者女性客户、同事在策划和执行上容易有分歧，部分双鱼座打算假期之后跳槽了，所以这周可能会开始交接工作。

爱情，是憧憬跟做梦不同，憧憬给你带来向往的力量。