





撰文|Alex（杨綋堃）

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微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

狮子座满月月食在本周发生，这周一些事情充满了戏剧张力，也就是说发生的很戏剧性，在你的意料之外，可是这份意料之外，也许正是你所期待的（某个时期你曾想过的）。娱乐圈在此时，依然会有动荡，会有新的爆料和新闻，跟小孩（也可能是私生子）或者是小孩虐待，小孩的权益（身心健康），婚外情，新的恋情和婚姻消息曝光等。对了，你是否还记得我在1月中旬写的星象文里提及的，在1月份发生的一些事情，通过月底的这次满月月食，可能会有反转，也许这周你就能知道这个反转的消息了。

这次满月月食，需要我们留意宠物、小孩、女性长辈的健康问题。而涉及投资，例如股票、基金、虚拟货币，可能出现波动，甚至政策制约，自己要懂得见好就收。

不过，我想说这次月食所暴露出来的问题，可能更多的会成为“社会问题”，上升到社会福利，婚姻制度甚至可能会有涉及到生子政策相关的事情。问题暴露出来，自然会有相应的解决措施。而对应到个人，如果你之前有持续关注我所写的星象文章，你可能还记得，我在中旬左右发过星象有稍微谈论到这次月食，那就是这个1月你经历的关于求职、恋情、金钱投资或者工作转换的相关问题会在月底出现戏剧性的转折、反转。

另外，现在土元素的能量虽然依旧很强劲，但现在风元素的能量也开始牵扯进来了。对应到公司内部，可能会有一个指示下达，这个指示或者任务可能引起很多人的不满，但这些不满的声音（舆论）会令这个指示带来调整，管理层和被管理者都会有一个折中接受的结果。

包括你个人与其他人之间的相处，互相博弈虽然在这个月很多，自己也在情绪上经历了爆发、冲突、顶撞，但现在月底的时候，大家适合坐下来好好谈一谈，将问题铺展开来，然后心平气和的去解决——希望你可以做到这一点。

1月底到2月初的这段时间，木星跟金星、北交点都构成了一个激烈的角度，而金星跟北交点也构成了180度的对分相，所以一个T三角的结构就这样形成了。T三角往往代表着一个困境，所以这个星象对所有人来说，容易造成这样的影响：

1、 首先是花销的问题，T三角期间，我们个人的花销会增加，除了是因为春节将至，我们要购买许多物品带来的开销以外，还涉及到那些有理财习惯的人，比如我们在理财产品上的收益会存在起伏不定的情况——我更认为这个时期收益会缩减，甚至出现损失，如果你所选购的是保本类型的理财产品，那么可能只是现在这个时期所带来的收益不像之前那样，而对于选择中高风险的人来说，这个时期的收益可能更容易出现损失。

2、 另外一个，金星也代表着感情，所以在这个时期，有些人的感情会有一种——自己陷入困境的阶段，这种困境其实会涉及到双方立场出现对抗的情况，针对金钱的使用，对待家人的看法，以及接下来彼此感情走势的决定方面，都有不同的想法——这就是一种不平衡的状态，有一方想要往前推进，另一方却出现退缩或者只是想要安于现状。如果你有这种情况，在1月底到2月初的这段时间，尤其是在2月2日到2月7日这几天，很容易出现争吵与分歧。

3、 这个T三角，也会影响到我们在工作执行中出现问题，第一点就是关于项目预算的问题，可能在你所要执行的层面，预算被削减或者因为其他环节的预算超支，自己所在的这部分任务需要拨出一部分款项给其他的地方使用。第二点就是同事之间，上下级之前的策略不同，想法不同，有人想要尝试冒险的方式或者比较新型、新颖的创意方式，但有人选择保守一点，那么这个问题也需要在2月初注意同时也要努力去解决。

4、 T三角的结构，也会让一些人的人际关系因为利益的问题出现分分合合，或者在这个时候，容易对合作方，朋友，家人产生意见——敌意、妒忌或者攀比。

本周健康注意：口腔溃疡、生理周期、眼睛、过敏、咳嗽、腹泻、痔疮、割伤、肌肉酸痛、落枕。

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：如果说过去两周你觉得自己的状态有些混乱，或者情绪也不受控制——总是感觉想要发火，抱怨或者也容易挑刺。那么本周你就意识到，自己因为这些情绪已经释放出去了，你现在会开始变得轻松。白羊们，这周你们斗志满满，而且我想说，你们现在变得更加自信了——有一个清晰的目标，有一个为之奋斗的方向。这周的月食恰好给你带来了一个非常好的转变的机会，为了金钱的奋斗——也许你刚刚签署了一份涉及缴纳一笔费用的合作、契约也可能是购买了一样需要分期付款的商品，那么接下来赚钱或者如何获得更多的金钱就是你需要努力的方向了。不用急，你有三个月的时间看到成效。另外，这周有一些白羊座可能会迎来一个感情机会，也许这个感情机会在这之前就已经开始酝酿了，两个人都有想法，或者想要挑明，这周就有机会。如果你期待新生儿，或者备孕成功，这周也可以为之努力。有一小部分白羊座，可能在过去有暧昧的关系，或者相亲的事情发生，但现在你接触下来，总觉得哪里不太合适或者不太对劲，那么这周你可能会知道更多的“真相”，并以此决定是不是要继续下去。水星进入人际宫，你会与好友重聚，或者针对某个好友出现的困境而给他们建议，另外，这周你可能会在公开场合发言，或者主持活动、会议，也可能是做一个公开的展示（例如要利用PPT）。这周你会结识新的朋友，而且你可能会因此拥有一个额外的工作邀请或者合作机会。本周财运回升，但可能要做一个预付款。职场来看，工作中的一些困境会得到解决，而且这周可能会相对轻松下来，只不过本周需要思考和部署策略的事情变多了，那么就仔细想一想，跟你的同事讨论和头脑风暴一下。部分白羊本周出差。

爱情，是更加确定自己要的是什么和不要什么。

太阳或上升金牛座：生活可以越来越好，但这需要你做出努力。但金牛们，有时候你们会陷入自己的“误区”之中，比如你坚信这件事就应该如此，就应该这样去做，但其实有其他的方法，或者跟你所想的并非保持一致性。那么针对这样的情况，你需要改变想法——不要那么固执。有时候你会特别重视自己的感觉，但现实状况跟感觉可能恰恰相反。最近两周的时间里，你可能经历了吐槽和被吐槽，身上背负了许多莫名其妙的评价，你有你的苦衷，有时候你“身居其位”，就要承担这些言论。不必做过多的解释，现在你应该更专注和投入当下最重要的事情。月食恰好发生在你的家庭宫位，这周你非常适合投入家人的关怀之中，跟家人联络或者询问他们近期发生的事情，也许你会有更多的对他们有一份“理解”。如果你正在处理房屋的交易，搬迁，装修的事情，这周可能就有进展了，你并非是一个冷漠的人，相反你非常关爱你的家人和好友，他们在最近其实有健康或者工作、情感方面的困扰，这周倾听他们，拿住你充满智慧的言论，开导他们，恰好这些想法也能帮助你解决一些自己的私人问题。部分金牛座可能要参加婚礼、生日宴或者本周你要离职、跳槽了。如果你想要面试一个新的工作，周二到周四这几天机会不错。同时部分金牛座本周可能会被好友、家人安排相亲、联谊。小心你的健康，从上周开始，你的消化系统、呼吸道以及睡眠就不太好了。职场来看，水星会给你带来一些兼职和外快，这周工作效率很高，而且会有贵人帮你解决一些沟通和供应商、资源方面的问题，但注意，女性同事或者你的上级跟你在沟通中容易有一些微妙的火药味。

爱情，是不想要的就要拒绝。

太阳或上升双子座：你总能说出一些令人着迷的话，这就是你自身的魅力。最近这股魅力可能被制约了，但相信我，从本周开始你将再次找回这股能量。双子们，也许你在最近两周跟人发出的某个“邀请”，总是被回避或者含糊的拒绝。但这周不同了，你们因为有一种感觉上的评估，你知道能行，那么你就会去做这件事，相反你觉得可行性不高，你反而不会浪费这部分的时间。月食在你的沟通、学习宫位，这周你可能会跟某个人进行一次深入的谈话，谈什么呢，可能跟感情的问题有关，或者关于薪酬的事情，也或者是一次私下的竞标、谈判，也可能是涉及到法律方面的咨询。有一些双子座则是会有一种跟人讨价还价的倾向——只要你坚持，你就能胜利。这周因为月食的能量，你参加考试、比赛或者在写作方面都会有助力，但请你不要忘记我反复说过的话，前提是你自己在努力。提醒你一下是，这周如果安排运动、出行或者自驾，自己要注意健康和安全，同时这周要避免剐蹭和违章。有一些双子座在本周会做交通工具的升级和保养，也或者是在本周你要反复的出差——也可能是当日来回的那种。守护星水星将在本周来到你的外出宫位，你可能在本周就要确认一些外出计划，有出差的，有旅行的，总之你会落实一些这类型的规划（未必会立即执行，可能是在2月或者3月）。一些双子座在本周可能会被表白——当然，你可能也想主动挑明关系，所以如果你觉得时机到了，现在就是行动的时候了。职场来看，本周工作内容方面，涉及文书、法律文件、报表的内容，需要反复斟酌和确认，以及有一些事情需要走流程来进行，千万不要鲁莽的事后再做流程的补充，容易因此被人诟病或者挑刺。

爱情，是表露心声吧。

太阳或上升巨蟹座：别让情绪成为你退缩的借口。巨蟹座们，你们其实是很聪明的星座，比如你们感受力超强，总是能用“预言”的方式去看到一些事情的发生或者揣测出源头是什么，你们也善于疗愈他人的情绪，给别人安慰。但往往事情落在自己身上的时候，你的情绪反而成为束缚你的枷锁——怎么说，太过丰富的情绪也有不好的一面。这周因为有月食的发生，你们又要再次注意控制好自己的情绪，做好情绪管理。这周可能会有一些金钱方面的问题值得你关注，这些问题涉及到你的投资、你的储蓄账户，你的个人收益（收入），那么本周因为月食的缘故，可能会有金钱方面的大额支出，或者你现在资金流通出现问题，不是说没有钱，而是钱暂时无法“拿出来”使用。另外一点，月食可能带来一些人性的讨论，你看到一个人有善的一面，也有妒忌的一面——你自己可能这周也会妒忌发作，让你对一些人产生一些敌意或者反感。请你注意，这周你可能会受到一些环境和他人言行的影响，他们的生活方式和状态暴露了你的缺点或者恰好也是你想要得到的状态——不过别担心巨蟹们。我相信月食的发生，反而让你触底反弹，更坚定自己想要物质和精神追求。这周留意跟好友、家人不要产生矛盾和口舌之争，另外就是个人健康，你的睡眠、血压、肠胃、上火和过敏问题。部分巨蟹座，这周感情涉及到金钱和忠诚、信任问题，需要你好好思考一下，但先别急着下结论，因为你可能缺乏理智。职场来看，本周工作内部事情变得复杂，难度在变大，这周可能多方交涉，导致你无法确定跟谁对接和确认，先耐心，反复沟通再说，另外这周资金问题要督促一下。

爱情，是别给自己制造假想敌。

太阳或上升狮子座：这周迎来月食。你需要借着这次星象，来结束掉一些不好的事情——你早知道就该结束的事情。有一些狮子进入1月份开始，感情和婚姻中磕绊较多，争执也多，这部分狮子座你们发现跟对方现在无法好好交流或者你们发现了彼此的差距越来越大，因为金钱、责任的观念的不同，所以1月有一些狮子座会结束掉一段感情，那么这次月食会帮助你扫清这股阻力。当然，那些还有爱或者期待感情降临的狮子们，月食会帮你带来一段新的人生和感情关系——期待一下吧，未来三个月值得你为此而努力。水星在本周也会进入你的情感、人际、合作宫位。适合跟你的另一伴，喜欢的人好好的聊一聊天，相聚一下，约会一下，制造一点浪漫，也许会有一些令你难忘的事情发生。如果你将更多的精力投入在事业上，这周也非常适合找寻上级、同事、客户联络感情，同样会加强你们的信任感和凝聚力——甚至有一些好的机会就要来临了，关于晋升、加薪或者你想要的调任等等。这周的星象同样需要你关注你的家人，T三角的角度让你意识到可能忽视家人很久，或者家庭内部矛盾多，这周你需要充当一个解决问题的角色来平衡家庭内部的矛盾。月食期间，人们的情绪和心情以及健康都有所起伏，特别又发生在你自己的星座，所以这周外出、饮食和作息都要注意。本周你可能会有一个出行的机会，或者跟某个人重逢，另外这周容易破财，为家人、小孩或者为他人准备礼物等等，如果你有投资，这周投资的收益会起伏较多。职场来看，本周工作涉及到多方协调，你恰好成为那个中间人，所以容易受气，不过你只需要耐心一点，问题就能解决，某个男性同事或者客户会给你带来帮助，部分狮子座本周可能会中奖或者加薪。

爱情，是不要再忽视那些早就存在的问题了。

太阳或上升处女座：别人的焦虑容易让他们缺乏判断能力，但你的焦虑却能给你带来动力。这是因为你们总是在焦虑中看到问题所在，虽然一边抱怨，但你的责任心却督促着你去解决问题。处女座们，也许刚刚过去的周末你也是以焦虑度过的，即便无事可做或者跟朋友聚会，但你心中会悬浮着一些事情，关于接下来的工作或者感情的处理。因为接下来在本周月食就要发生了，你们内心有一种“再不解决的话，事情可能会变得更无法掌控”，所以这周你们决定做些什么。最近你的行动力和效率都很高，你们知道必须在有限的时间里多做一些事情来充实自己，为的就是尽可能避免在接下来的时间里“无事可做”，或者被他人取代。你们的危机意识真的帮了你们大忙。这周的月食让你更加明确接下来的工作部署和策略，以及关于感情的问题你们在本周也会“心中有数”了。有一些处女座在本周会有很多会议要开，或者要记录很多自己的想法——这些想法可能跟金钱、工作方向、情感走势有关，也或者你正在斟酌一些利弊，这样才能帮助你做决定。这周注意口舌，也许他人跟你持不同的看法，因此跟你出现言语争论和对抗，另外则是你的健康，你的睡眠，咽喉，牙齿以及肠胃问题，部分处女座可能会头痛或者心脏不适。但我想说，这周你还是有不错的金钱运势的，容易收获礼物或者有投资方面的收益，另外这周你可能会帮家人处理一些难题，你的某个好友也可能会来求助你，你也乐于帮助他们——但注意，这周小心财物失窃或者损坏。职场来看，本周工作前四天时间紧凑和紧张，而且要处理的任务很多，你可能因此要加班，但这周娱乐活动也丰富，你有机会放松一下，但注意，某个同事或者上级对你可能有意见了。

爱情，是权衡利弊的时期。

太阳或上升天秤座：生活从来没有失去控制，失去控制的只有自己的内心。天秤们，反观你现在的生活，也许你可以找到一些蛛丝马迹，有些事情的责任来源于自己。不过本周你会找到新的动力以及努力的方向的。在本周初，因为金星的角度的关系，你可能要支出一笔金钱，这笔金钱用于更换造型，衣物或礼物，也可能是你要办理一些申请、业务而需要花销一笔手续费。有一些天秤座其实从上周开始就支出了一笔大额金钱，这笔金钱可能是跟房子有关或者一个理财产品。这周因为月食会发生，恰好月食落在了你的人际宫位，你要小心去处理你的人际关系，1月份因为土元素能量较重，你可能意识到你跟某个朋友，你的恋人或者家人在消费观念或者人生方向的价值观上存在了冲突，这些冲突你在前期选择了忍让或者选择回避，但也只是你一个人的回避，现在有些问题已经暴露出来了，有人可能已经跟恋人发生了矛盾，有人也跟好友出现了摩擦——现在大家都处于一个冷静期，那么月食可能就是解决问题的时刻，究竟怎么走，究竟怎么处理，你在本周就会有一个很明确的想法了。小部分天秤座最近挺怀旧的，会故地重游或者怀念前任，甚至想要跟对方复合，也许在本周前三天，你可以找个时间去尝试一下。另外，这周你可能需要联络下客户和同事的感情，跟他们聚餐聊聊工作，也许有一些处于停滞或者因为其他原因导致工作进度卡壳的事情就解决了。部分天秤座，本周桃花运比较旺，但月食期间，也会有一些奇奇怪怪的人出现，所以避免烂桃花或者非单身人士的骚扰。职场来看，本周工作团队凝聚力需要加强，团队内部容易有矛盾，或者因为一个人的原因导致整个部门的进度受到牵连，所以本周属于你的任务，尽可能单独完成。

爱情，是有私心也是因为太喜欢你。

太阳或上升天蝎座：谁都想为自己好好活一把，但我们别忘记，身上还有一些责任在身。天蝎们，你们的状态从上周开始就已经开始在好转了，总是会有一些温馨、温情的事情发生，也或者你身边有某个值得你信任、倾诉的人出现给你带来安慰，现在你们变得坚强了许多——当然，你们一向很坚强，也很会自我消化情绪。这周因为月食发生在你星图的顶端，同时因为T三角的原因，你们在找到一个方法——打破束缚自己困境的方法，这些方法有些是自己强加给自己的，莫名给自己招揽来的责任，有些事工作上的附属品，或者你成了工作的附属品，觉得自己没有了私人生活，另一部分就是家人，他们对你依赖，对你有要求，或者他们对你没有任何想法但你却强迫症的要对他们付出——是挺累的，但你们本周会找到一个方式，让大家都“舒服”的接受它。这周你在金钱花销上会有较多的支出，一个是吃喝玩乐，另一个可能会购买心仪已久的物品，你可能也会关注健康、养生、保险、奢侈品的东西，另外，这周某个好友可能会约你见面，你们之间可能会分享某个秘密，也或者是某个行业内幕、八卦。注意，这周可能会有人恶意揣测你的言行，所以在交流沟通中不要给自己留下漏洞。这周适合出门散散心，或者是给自己的家添置一下家居用品。有一些天蝎座本周会参加考试或者购买电子、交通产品。你可能会接到某个外地好友的联络消息，你们之间可能会约定见面，或者制定一个结伴旅行的计划。本周健康注意头痛、失眠、过敏、牙齿、胆囊。职场来看，本周工作虽然高，但自己有些懈怠了，所以可以将一部分工作下放给其他人处理，另外本周跟女性同事或者某个女性客户容易在任务执行环节上存在分歧，但你有逻辑和理由说服对方。

爱情，是不要双重标准。

太阳或上升射手座：也许你最近过的很辛苦，舟车劳顿，要兼顾许多事情，同时还要考虑自己说的话，做的事会不会让别人“想太多”。虽然生活中处处小心，但你有时候却依旧改不了大大咧咧的个性，所以在本周前三天，很可能会跟某个人出现言语上的冲撞，对方觉得你不近人情或者没有把事情想的周全，而你的出发点恰好很单纯，所以不想有那么多顾虑，对于这类事情的发生，我更建议你缓和一点，先不要急着去说自己的立场，听完对方的立场再做回应，或者冷处理一下。你的守护星正被刑克，所以有一些射手座可能进入到一个瓶颈期或者彷徨期，你觉得现在很疲倦，想要偷懒、休息，如果是这样的话，我建议你在本周找一个时间独处一下，或者跟你的好友聚会一下，倾吐自己的苦水。月食在本周发生，且在你的出行、学习的宫位，本周可能会落实一个出行的方案和计划，或者你会递交一个材料进行审批，也或者之前递交申请的材料有所回应了——可能会补充相关的补充材料和证明。有一些射手座在本周会签署一份具有法律效益的声明、文件、合约，也或者会领证啦。月食让你有机会看到外面更广阔的天空，以及接触到一些眼界、经验更丰富的人，他们会给你带来醍醐灌顶。这周适合处理法律事务，或者寻求新的课程学习机会，一些射手座本周可能会做出版、外贸、投资理财或者跟国际、国外事务发生联络，你也可能会充当翻译，顾问等等。本周留意容易破财，或者计划外的支出。本周工作来看，木星处于压力的顶点，你可能觉得目前的工作有些难度，或者太有挑战性，你可能会在部署策略或者执行任务的过程中觉得不知道如何是好，但恰好本周有贵人，来自合作方、你的女性友人或者某个高层。部分射手本周会离职或者出国。

爱情，是别制造火药味。

太阳或上升摩羯座：1月的土元素能量很强，你最有话语权，毕竟是被土星守护的星座。许多摩羯座在1月份尝试着做不一样的自己，你们觉得自己应该尝试不一样的人生，生活方式，所以在1月，你可能会接到不一样的评价，摩羯座喜欢自省，因为你们没走一步都非常慎重，现在你们明确自己要怎么做自己了——虽然这个1月你们做了一些错误的事情或者评估了一些错误的事情，但现在止损还来得及。月食恰好在你的野心宫位和金钱宫位，帮助你带来野心勃勃的能量和自信、决心，你们可能要下定决心做一些事情，跟工作、情感、理财有关，一些摩羯座可能也要转换职场跑道，你可能会给自己招揽许多潜在的合作伙伴和合作机会，甚至因此商业应酬也变多了。但注意，有时候你为前路的开垦可能会因此招惹到一些竞争对手，所以本周开始的未来两周要小心口舌和不良竞争。另外一点，月食点亮你的财务宫位，这是一个增加金钱运势的星象，帮助你获得财务的改善，贷款的批复或者一笔欠款到账等等，也有一些摩羯座准备改善人生生活质量，所以会进行消费升级。这周在感情上，小心跟另一伴在相处过程中因为金钱消费观念和小孩教育方式引起矛盾，有一些摩羯座可能家人的健康或者你另一伴的健康此时不太稳定，需要你加倍的照顾和关心。月食的能量也可能带来一些隐秘的关系，这些隐秘的关系包括可能是地下恋情或者秘密恋情，也可能会牵扯到暧昧（多角恋等等）。本周职场来看，本周工作效率很高，而且执行力很强，不但你有斗志，你的团队也是如此，但注意你在本周可能会跟团队内部出现意见不一的情况，需要磨合沟通，另外本周文书容易出错，或者遗忘一些日程安排，务必备忘，小部分摩羯要小心口舌是非。

爱情，是在某些问题上，彼此要协商让步。

太阳或上升水瓶座：针对你的运势，我们可能要讨论的时间轴线要拉长一下，甚至要让你回顾一下去年7月之后到9月之前的这段日子，有些水瓶座在那段时间某个曾经的恋人出现了，或者你再次卷入一些人际斗争或者工作的迷茫期，我之所以这么说，是因为这次的月食恰好又发生在你的对宫星座，但好的是，这次的月食的主题代表的是——结束吧。水瓶座喜欢往前看，但有时候也会情不自禁的被这些过去的人和事所影响，虽然2018年才刚刚开始1个月，但这1个月你们就成长许多。所以你们可能决定放下心中的一些遗憾了。这周的月食引动你的情感、人际、合作宫位，适合处理感情问题，表白，订婚，见家长或者跟你的另一伴讨论未来的发展，包括房子、小孩的话题。而工作上，你有权跟上级提出一些要求，例如改善福利、收入或者是给你更多的发挥空间——当然，你要有能力和有实际的业务水平、成绩才可以去跟他们谈判。另外就是，这周可能会有一些水瓶座被客户或者猎头联络，可能希望你去他们的公司工作，你可以把它纳入考虑范围之内了。本周水星也会来到你的星座，你在公开场合或者一些重要场合发表的意见会被重视，包括你在本周可能会跟家人提出一些要求和想法，只要耐心，他们会尊重你的决定，有一些水瓶座本周会搬迁或者装修房屋，也可能会交易房子。本周你的健康要注意，特别是你的关节，另外也要注意水泡、水肿、睡眠、呼吸道的问题。职场来看，月食会让你收尾一个合作，或者督促尾款到账，另外有一些前期讨论许久的合作会在本周确认下来，也可能会收到合同的反馈——已经签字的，对方也可能将对方盖章签字的合约寄还给你。对了，开始提交报销申请吧。

爱情，是你的决心会让你受益。

太阳或上升双鱼座：节奏慢一点不要紧，因为你需要留出时间来考虑和准备。双鱼们，最近其实摆在你们面前有许多路可以选择，虽然这些路（机会）我在去年的时候就建议过你了，但毕竟你是一个心软还容易放不下的人，给自己一点时间就好。月食会牵动你的情绪，最近蛮多双鱼座会恋旧，钻牛角尖，想要放空，甚至想要做一些“逃避责任”的事情，因为那样让你觉得生活足够简单，不用考虑和牵挂那么多的人和事情，周三之前你还有机会这样逃避一下，但接下来请你打起精神来好好面对你的美好人生——是的，是美好的，毕竟你善良，也愿意为自己而努力。月食发生在你的工作宫位，你会突破一个瓶颈，不仅仅是工作上的瓶颈，也是你的生活瓶颈，你的情绪病，你的白日梦和不切实际——所以说，这周月食的影响让你变得踏实了，接受了某个现实。不过，月食也有好的一面，那就是可能让你改善家庭关系，跟某个好友之间的误解逐渐解决，先建立联系和沟通吧。另外就是你可能会收到礼物、褒奖。你在本周因为工作突出和有胆识，会被人肯定你的能力与才华。有一些双鱼座会做义工、志愿者或者领养、照顾宠物，如果你觉得身体不适或者家人有不适的情况，这周可以预约体检了。在感情上，我觉得你还是要少钻牛角尖，虽然你有太多期待在对方身上，但一个人的能力也有限，反观一下，你给对方带来了什么呢？部分双鱼座，本周你可能会跟某个人出现暧昧或者在一些场合上重逢。职场来看，本周工作压力开始变大，因为水星的问题，这周在沟通环节上容易失误，比如你明明记得跟对方说过这件事，但对方却否认，所以关键时刻务必做好备忘以及留下文字证明，另外这周可能会被安排出差或者借调部门帮忙。

爱情，是这周需要换位思考一下彼此的立场。