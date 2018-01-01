





撰文|Alex（杨綋堃）

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微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

没有多少人喜欢被人翻阅自己过去的历史，更何况那些对自己来说，是“黑历史”的时期。但恰好在2017年年末以及2018年年初的这几天，我们都很容易经历这些事，也许出于他人对自己的妒忌，也或者别有目的。但我更希望你不要被这些事情影响到进入新一年的好心情。网络中在2017年末和2018年初的这几天，会出现一些影响自己情绪的事件，也或者是跟自己有关（跟自己行业相关）的事情发生，但很快就会过去，所以不必担心。

新的一年来到了，每个人都希望可以迎来一个新的开始，但开始与结束都是同时进行的，也因此，我们会在年初的这几天，迎来一次满月，这次满月对我们每个人的内心世界，情绪，感受都带来一些影响，举一个例子，也许在年初的这几天的清晨醒来之后，自己内心会有一种很奇特的感觉，这种感觉可能会让你觉得现在不够真实，又或者你很想念一个人，总之，这次满月会唤醒你压抑内心的一种感受——对别人的想念，对爱的期待，也或者是一种压迫感，紧张感。

如果你是一个特别在意别人评价，内心有些脆弱的人，那么这次满月可能会带来一些容易让自己在意的言论和行为。

除此之外，这次满月还对我们有一下影响：

1、 很容易被一股感性的氛围影响到自己，可能会在这个时期跟某个人交谈自己的心里话，或者是表达自己的态度，也许会看到自己或者别人不同以往的状态。

2、 涉及到住房的问题，在本周可能会有跟进，例如房贷，住房装修，住房搬迁的计划等等，新的一年，也许你会计划搬迁新的住处，或者找寻他人一起合租房屋，如果你目前有室友，那么室友的一些日常习惯会影响到你。

3、 与家人之间的相处需要多注意，他们对自己会有一些压力或者其他方面的要求，让你不愉快。

4、 有些人在2017年年末以及在2018年年初会有想表白或者准备表白的打算。

5、 在这个时期，如果你觉得内心很容易脆弱，或者羡慕他人，都是正常的，你现在也许很孤单，但这份孤单不会维持很久，你会坚强起来。

6、 这次满月也预示着一个突发性的工作安排，或者突发性的事件影响你个人的休假、工作计划，但不会很负面，虽然会影响到情绪，但稳住性子去处理就好。

天王星在本周也会顺行，2018年有一个重要的星象，发生在5月到11月之间，那就是天王星会进入金牛座，但在目前，天王星还会停留在白羊座，我一直有重复说明，天王星在白羊座的时代，就是我们“做自己”的时代，我们更加重视个人的感受，更加维护个人的利益和观点，现在天王星顺行，我们还有4个多月的时间好好规划下个人发展的路径，跨年的这个阶段也非常适合给自己制定新的目标，所以现在你会观望一些新的工作机会，甚至一些投资理财的机会，也有人会尝试是不是可以考虑移民或者在海外配置一些资产。

不过，每当天王星发生状态变化的时候，对我们社会总有一些影响，比如某些政策出台，或者修订，这些政策会影响我们个人的切身利益——住房、社会福利、资金流动有关（你也可以关注你所在城市的相关政策），这个时期，金融领域也会有一些动荡的事件发生。

本周需要注意：地震、爆炸、交通事故、通讯设备出现故障、网络黑客（包括病毒）、科研新品发布的事件，也可能需要留意社会新闻有关毒品、假货、质量不合格的新闻报道。我会认为这周的国际范围内有一些紧张感，社会容易出现流血事件（抢劫、枪击或者其他容易引发社会安危的事件）。

本周健康注意：水泡、发热、肠胃、割伤、胆囊、血压、贫血、生理周期、膀胱、牙齿。

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：停留在你星座的天王星这周就要顺行了，回顾2017年10月之后的那段日子，你可能觉得有些纠结，或者处于人生的转折点——到底要不要转型，或者冒一个风险，你在那段时间里也做出了一些决定，但你做决定之后做事也不是完全收放自如，因为你还存有一些戒备心以及想要给自己保留退路，现在天王星顺行，你更加明晰自己要如何去做了，或者是要及时止损，新年的第一周，你的信念感增强了，你可能会果断的做出一个重要的规划和决定。本周木火相遇，同时群星汇集在你星图的顶端，你野心勃勃，动力十足，这周你会觉得自己的眼界、想法豁然开朗，受人点拨也好，或者被人帮助也好，你会对2018年充满信心和自信。本周满月来临，你要留意自己不要做事鲁莽，对待家人和友人也要耐心一点，可能你对他们保留一些隐瞒的事情或者是不想让他们担忧自己而没有把一些想法说出来，你可以用另一种方式来表达，避免后续的误会。这周非常适合去拜访贵人，你也可能在社交场合中认识新的贵人或者朋友。这周还蛮容易发生暗恋，暧昧或者想要表白的事情。另外，这周处理房产、贷款、债务、欠款（财务可能要关账）的事宜要抓紧了，部分白羊座可能会准备乔迁的日子或者跟房东讨论房租、续约的事宜。本周职场来看，事业运变得强劲，但因为12宫的能量在此时出现误导，所以可能会在工作细节上出现一些反反复复磨合、沟通的事情，但本周会有重要项目的推进，另外，部分白羊座这周可能会得到奖金、红包或者加薪的通知。

爱情，是火花产生在瞬间。

太阳或上升金牛座：你终于结束了一段让自己心绪不定的日子了，就像我之前所说，你在过去一个月可能会有一些居安思危的感受，也会给自己制造一些无端的压力（当然，有些压力是实实在在存在的）。不过现在，因为天王星顺行了，你所思考的，所想的，都逐渐进入到了一个评估的阶段，有些的确是自己多虑了，有些你要感谢自己在关键时期给自己制造了压力，因为你提前看到了隐患和问题所在。这一周，是解决问题的时期，金牛们，也许你会开启“毒舌”模式，以前你太过温和或者对事情还蛮容易迁就和接受的，现在你发现，任何导致自己拖延，转移注意力的事情都应该说不。同时你也会帮助他人解答疑惑。这一周星象帮助你成就更多，特别是个人计划和目标方面，金牛们可能会制定年度计划（就像我之前所说的那样，但现在是更确定的方向）。群星汇集在你的外出宫位，你很想外出散心，度假，旅行，或者想要进修，换一个地方生活、工作，也或者你会参加线上教学，或者是通过网络、社交工具认识一些有意思的人，甚至是外籍人士。这周玩乐起来吧，你会更加开心和自信。这周你会散发出一些魅力，有人会主动接近你，或者通过你的好友、客户认识新的人脉资源，不过这周要小心，有人可能会散播谣言，或者有人翻你的旧账（记得开启毒舌模式）。财运有回升，本周职场来看，这周口头沟通的工作事务务必在邮件或者能够保留证据的方式进行二次确认，另外本周会落实一个合约或者被安排出差，这周要注意某个男性给自己带来工作执行上的不便。

爱情，是感觉很重要，但也别被感觉冲昏头脑。

太阳或上升双子座：这周要学会变通一点，虽然我一直强调你们是思维活络的星座，但在最近这两周，可能你遭遇了一些让自己卡壳或者让自己变得固执的事情。有一些双子座甚至钻起了牛角尖——特别是在情感和金钱的事情上尤其如此。既然我提醒你了，这一周也许需要换一个思路去考虑事情，另外，许多双子座明明知道现实是如何，且知道应该如何去解决问题，但就因为最近的固执导致自己有些“放不下”。不过，这周前三天你会因为一个事情的发生改变这个想法——是时候果决一点了。现在群星汇集在你的秘密、财务宫位，很容易在感情中意气用事或者跟对方赌气，也有一些双子座正在暧昧或者暗恋着某个人，如果你觉得这个过程让自己苦恼或者是并不愉快的话，看看前面我所说的话，暗自下一个决定吧。这周迎来满月，满月恰好发生在你的金钱宫位，最近用钱颇多（除了因为跨年和打折商品以外），你很可能会情绪化消费或与他人发生借贷的关系。我会非常建议双子座在本周尽可能将事情看得简单一点，不要过度解读分析也不要想太多，以免给自己制造不必要的压力。满月也会激发你内心的妒忌，可能跟人攀比，或者因为他人做出了一些成绩而觉得有危机感，不必担忧，这周你会因为这份压力而做出一些成绩，虽然进度有些慢，但的确你在进步了。本周职场来看，火木的结构依旧带来较多的工作内容，且是细碎，繁琐，而且无法找人替代的内容，必须亲力亲为，这周要小心容易跟上级或者男性同事、客户出现纠纷和矛盾，尽可能克制怒火，周三之后转好。

爱情，是表达心意吧，不让自己遗憾。

太阳或上升巨蟹座：有些事情已经过去了，有些事情已经结束了，巨蟹们，你们感慨万千，非常期待新的开始，2018年一开始，你的星座就会迎来一次重要的满月，特别契合你当下的感受。如果你想迎接新开始，自我蜕变与成长，好好去感受这周所发生的事情，你会有一个明晰的决定和清晰的目标——我相信巨蟹们在过去两年的“蛰伏”已经快要结束了，2018年是你奋起直追和翻盘的时期。这周的满月需要你处理一些人际关系，涉及到情感，合作，所在公司是否续约和继续停留等等，不用急着去做决定，先思考和观望，因为有些人还是存在不舍，但这周开始你似乎逐渐有了自己的打算了。满月会带来一些情绪化的事情，这周容易重逢故友或者跟某个曾经发生误会的人联络，非常适合在新年的开始去解决过去的矛盾。你现在想要洒脱一点，只要你想，只要你肯做，那就能洒脱。这周有巨蟹座会求婚或者确定结婚的方向，甚至见家长，当然，也有巨蟹座会终结一段情感关系，这就是满月带来的两极影响，但不管是确定还是终结，都代表2018年你的情感状态会有全新的方向。这周你可能会亲近家人，自然，乡村，或者是准备考试，你会挑灯复习或者是踏上旅途，一些巨蟹座本周可能会收获关于小孩方面的消息。职场来看，本周满月会收尾某个合作，或者跟进某个项目的预付款（或者是尾款），这周会有贵人帮忙，给你带来供应商或者某个内部价格、折扣。

爱情，是洒脱点，不是说说和想想而已。

太阳或上升狮子座：花点时间来照顾下自己的感受和身体，狮子们，也许跨年你还带着工作，或者还有一些心事影响着你，但现在我想让你先把这些事情搁浅一下，给自己放松和休息一下。因为最近你的压力也好，或者暂时逃避的事情也好对你产生了一些负面的影响。有一些狮子座则是健康下滑了，需要休息和静养也或者是要去医院治疗。不过别紧张，并非你的运势不佳，而是你现在需要弄明白一些事情——这些事情跟家庭、责任、金钱、信任、未来走向有关，你现在变得很宏观，也许是家人或者伴侣无心的一句抱怨让你警惕了起来，所以你在想如何去赚更多的钱，如何升学考取好的成绩，如何让另一伴对你更加放心和信任等等，你现在愿意去为了别人而完善、提升自己，但不要忘记，有时候你自己也需要照顾下自己的感受，压力有是好的，但是压力超负荷，就会影响你的思维判断。这周你可以稍微偷偷懒，特别是在本周前三天，休息、散心、买买东西或者做做健康检查、身体按摩等等。这周木火的角度让你想要给家人添置礼物，或者购买、更换家庭用品、电器等等，有一些狮子座的交通工具或者电子产品会出现损坏，需要维修或者换新。另外，小心烂桃花影响心情。这周的群星汇集在你的工作宫，有时候你会认为他人很冥顽不灵，但也许他人也会对你有同样的评价，所以这周在执行工作或者进行日常沟通中，换位思考一下或者学会沉默，就会避免一些不必要的争执。职场来看，群星在工作宫，工作量本周回升，依旧容易出差，或者频繁开会，但这周效率很高，会有新合作，新任务，新客户确认，不过要注意口舌小人，这个口舌小人可能就是你办公室的某个男性或者你的上级。

爱情，是肩上的责任变得重了些。

太阳或上升处女座：这周火星跟海王星依旧存在角度，许多处女座心怀感性，或者正在经历一些浪漫、暧昧的事情。一直处于克制的处女座，现在心里也会给自己稍微放个假，放纵一下自己（当然也是在你的合理范围之内的）。火海的角度可能带来一些暧昧的言论，来自你某个朋友，认识的人，或者曾经认识但却渐渐不再联系的人重新跟你建立了联系。也有一些处女座也许现在就在经历着暧昧的关系——不过，随着群星汇集在你的第五宫，也许对方或者你自己想要表态，这份表态也许是表白想要确立关系，也许是想要喊停。不过，也许喊停的是你自己，也许是对方，因为星象的结构是相互的，不单单指代你自己。但这周你可能会收获某个礼物，或者一笔奖金，也可能是中奖。一些处女座夫妇如果想要备孕生小孩，那么本周的星象会有助于你们，可以努力。这周因为满月的影响，你可能要处理一下家务、家庭事宜，可能会聘请家政清洁人员，或者照顾宠物（洗护、宠物医院等等），也可能是要维修家中物品或者是更换电器。处女座在本周很容易接受到朋友的邀请，参加聚会活动或者是家庭派对，也或者在本周有一些商务的聚餐，发挥你的魅力吧，客户或者合作伙伴会很欣赏和喜欢你。本周健康有下滑，不要感冒或者保护好喉咙、牙齿。职场来看，本周工作会被其他私事影响，同时这周要留意突发性的事件导致原计划改期，部分人要出差或者临时救场帮人顶替工作处理。

爱情，是暧昧不明的时候你的心要清晰一些。

太阳或上升天秤座：最近你容易被一些言论所影响，这些言论有些是你过去的软肋，有一些则是不适的消息，天秤们，选择性的清空和视而不见吧，如果心中一直有不开心的事情积压着，那么好消息就不会进来。所以不妨让自己轻松一下。这周，因为火星跟海王星的角度关系，你可能会被人隐瞒某个消息，或者这个消息对方没有完完全全的转达于你，但你在本周下半周左右会知晓的。另外，留意你的健康问题和女性长辈的健康问题，也许最近你们可能会有感冒或者其他问题出现，或者计划在新年做一个健康检查来让自己放心。这周迎来一些满月，这次满月恰好发生在你星图的顶端，是非常适合鼓足士气的一个星象，你可能有许多想法，斗志想要去实施，那么本周就会豁然开朗，找对力的准确点然后去努力就好。本周还是有贵人的，某个女性或者你的合作伙伴，又或者是你曾经的某个同事，可能会给你带来一个机会或者好消息。这周因为木火的缘故，你的花销会增加，给他人买礼物或者给自己购置一些新的衣服、护肤品或者你会做美容整形。另外，这周你可能会提交某个资料、表格用来申请什么。注意，不要去拖延你的日程安排，因为你发现这周事情会积累越来越多。周一到周三这几天，你可能会办理某个会员，或参加某个培训、考试，又或者参与线上的一个活动，另外这周一些天秤座可能会打算相亲或者表白。职场来看，满月发生在工作宫位，某个工作的前期准备已经完结，现在进入执行推进时期，另外2017年遗留的某些项目尾款，本周需要加紧督促了。

爱情，是别贪婪太多。

太阳或上升天蝎座：木星跟火星在你的星座里汇合了，你现在能量很足，也非常有勇气和斗志，2018年给你带来了许多机遇，天蝎们把握好这股能量以及记得自己的计划。不过火星也会有一些负面能量影响你，第一个就是健康，从上周开始也许就需要注意了，这周依旧，不要感冒或者磕碰、受伤。第二个就是脾气，容易急躁，很多事情在等待着你处理，或者等待别人给你答复，所以你显得急躁或者没耐心，这周尽可能不要跟人发生冲突和发脾气，会给他人留下不好的印象——虽然这一点不会很快影响你，但后续的日子里可能会因为这一点成为你口碑上的瑕疵。群星汇集在你的沟通宫位，这周有许多约见、会客、派对，也或者是安排短期的旅行或者是参加培训、考试、报告会、座谈会，总之你可以选择的活动有很多。也有一些天蝎座会跟另一伴度过一个难忘的夜晚。这周也非常适合去看演唱会、音乐会或者话剧等等。满月来临，你的感性又被激发了，不过这次你可能很感恩身边一直陪伴和照顾你的人，这周他们依旧会给你带来一个好消息，这个好消息跟客户、资源、学业、证件、贷款、房子有关。部分天蝎座，本周需要注意烂桃花或者暧昧关系影响心情的事情。职场来看，本周火木带来新的机遇，职场可能会有转型或者新的市场开辟，你可能会策划新的项目，另外这周可能会安排出差或者让你对接一个新的客户，不过有些难度，你需要耐心处理。周三到周五这几天要留意同事掉链子。

爱情，是困难的时候最能见真心。

太阳或上升射手座：如果你感觉时间不够用的话，那是正常现象，你的守护星木星正被火星靠近，所以你会有一种分秒必争的感觉，比如假期结束，你的旅途也要结束，或者某个安排、工作临近截止日期，但自己的工作内容还在进行之中。不必担心，火星的效率会让你完成你的工作内容，只是会辛苦一点。另外，12宫的能量很强，所以我会建议你留意个人、宠物、女性长辈的健康问题。有一些射手座这段时间容易感冒或者发炎、上火，或者某个老问题又出现了，这周需要及时重视起来和治疗它。满月引动关于金钱、信任、忠诚方面的议题。这段时间因为过节或者旅行的缘故你可能花费了不少金钱，也或者有金钱诈骗、投资损失方面的情况发生，但本周你会及时止损或者有其他的渠道帮助你缓和这方面的金钱压力。部分射手座本周会中奖或者一笔欠款会及时归还。另外，关于忠诚与信任则是来自于情感、商业合作、友情方面的，可能某个人说你坏话被你知道了，也可能是某个人并不是真心待你。好在射手们你们是拿得起放得下的人，也会及时调整自己的心态和情绪，但关键是，对于这些人你要及时的远离。这周你的好友、上级会给你带来一些帮助，另外你可能会更换电子产品或者购买一些家用器具。小部分射手座会备孕成功或者求婚、表白。职场来看，本周火木的角度让一些工作或者学业方面的内容迫在眉睫，你可能要加班赶工或者要求助他人来帮忙了，好在他人很慷慨，你也有贵人给予支持。但注意本周有口舌小人影响工作进度，特别是某个男性。

爱情，是猜测的未必是空穴来风。

太阳或上升摩羯座：你一直很努力，但我希望这周你找个时间让自己休息和放松下，有些摩羯座在跨年的时候选择闭关或者减少与他人的联络，为的就是让自己清静一点——我在2017年的时候反复提及到关于你的事情就是做减法，抛弃一些不必要的应酬和寒暄，以及不必要的日程安排，你现在过得精简，有质量。土星来到你的星座之后，你有一种想要“必须要更努力一点”的想法，因为别人在给你施压，你自己也在给自己施压，但好在你的目标清晰，你知道自己想要得到什么，达成什么样的目标。2018年的第一周，自己的能量非常强劲，也非常适合制定一个长远的计划（甚至2到3年）。摩羯们，宇宙正给你带来这样的机会，所以对于那些容易懒散的人来说，现在必须警惕起来，同样你也会给别人带来感染能力，你会带动他们一起努力。这周迎来一次满月，依旧是做减法的事情，有一些看起来“不对劲”的事情要及时刹车，特别是跟商业合作，情感（秘密恋情、暧昧、多角关系）、所谓的“朋友”（其实就是利益在一起的人）。不过，这周一些情侣可能在感情上想要更加认真，实际一点了，你们可能会探讨未来的家，或者关于结婚的事项，或者你们打算先慢慢来，处理好双方家庭的事情，但如果这周有家人干涉你们情感的决定，你需要用一种缓和的方式告诉他们，你们要自己处理这些事情，不要被他们影响和干涉你们的情感决定。本周财运有回升，但注意这周不适合做较大的财务投资。这周在考试、出国、证件办理、房产方面会有一些进展或者反馈。职场来看，木火带来较多的工作应酬，但好在这些应酬能帮助你很多，比如获得资源的互通，某个潜在合作的达成或者建立起联系方便后续出现合作。这周可能需要人情花费或者垫付公款。

爱情，是不要拖泥带水。

太阳或上升水瓶座：你想要低调点，因为有些事情你在经历之后才发现，只有自己才能处理好，理清楚。水瓶座们在进入2018年的第一周，恰好要经历一个过渡时期，就像我上周所说，你们刚刚经历一段灰色之旅，这段经历让你们对一些人的态度，甚至上升到个人价值观层面都有一些冲击，不过你依旧心存善良，这是现在变得谨慎了些（或者是胆小了些）。不用慌张，你们会完美度过这个过渡期的。这周木星跟火星相遇在你的星图顶端，你可能要公开、公布一个决定，或者决定立下一个目标，希望自己和他人都能督促自己完成，另外这周因为木火的缘故，你很容易得到他人的青睐，或者有人主动对你示好。如果你正处于暧昧的关系之中，这周你们的言行沟通可能会有进展，或者你想暗示对方将这份感情落实下来。但要小心，小部分水瓶座容易被非单身人士影响，也不要介入多角关系。满月来临，又开始钻牛角尖了，特别是跟旧情人、过去回忆有关系，但不要偏激和固执，这个时候你需要冷静下来处理，不要心软。这周的群星让你更好的对比过去与现在，你会更喜欢现在的，所以有些事情不适合回头去看了。留意个人健康和宠物健康，另外这周适合开展健身或者投资，部分水瓶座会处理户籍、绿卡、证件、学历的事情，同时你可能会参加竞标、论坛、峰会，如果有时间去看看演唱会，电影也是很不错的选择，容易有奇妙的经历。职场来看，本周时间紧迫，容易临时出现任务让你处理，这可能打乱私人安排或者约会，另外本周容易加班，或者有一笔款项、合同出现问题，但周五前后能解决。

爱情，是心软就容易吃亏。

太阳或上升双鱼座：内心柔软的人，看待这个世界都特别温柔。我觉得非常适合你，现在火星正跟你星座的海王星发生连接，太阳也与它有一个角度（上周这个角度就出现了），所以你可能会去一个很浪漫的地方或者呆在一个让自己很有安全感的地方。当然，有一些双鱼正放假旅行，这段旅行给你带来难忘的回忆，如果没有，那么本周期待有一些浪漫的时刻降临吧。火海的角度也代表来自远方的某个人可能给你带来一个温馨、美妙的消息，或者一些异地的人见面、重逢（不仅仅是异地恋，也可能是某个不常见面的朋友，或者在异地的家人）。有一些双鱼与某个人的关系正处于心照不宣的阶段，这周可以主动推进一下或者试探一下了。火星跟木星在你的第九宫，非常适合处理考试、写作、出版、法律、证件、投资方面的事宜，这周上述相关的事宜也会有人给你带来反馈或者帮助。如果你正在物色新的工作机会，那么本周可以投递简历，或者你会有机会被安排面试了。但如果你所在的公司高层出现动荡，我建议你可以尝试毛遂自荐，展示自己的才华和能力。这周星象也有激烈的地方，对于你，则是人际相处、金钱和信任问题，跟某个好友可能针对某个问题出现意见相悖的情况，甚至出现矛盾和争执，我建议你克制下，哪怕你不认同，也尽可能减少正面的对抗，另外则是自己的金钱花销，不要情绪化消费或者过度消耗信用账户，否则会带来压力，因为后续你用钱的地方还有很多，这周你可能会参加一个生日会，或者送别会，也可能是一个人生了小孩要给其送礼物（或者是其他有关人情世故的消费）。留意男性长辈健康和电子产品维护好（包括数据）。职场来看，本周依旧涉及管理层的问题较多，比如管理层为自己带来便利而影响整个项目的收益或者其他方面的进展，同时这周公司内部团队有调整、整顿、审计或者人员辞退、离职。部分双鱼座要注意，这周容易承担他们的工作内容。

爱情，是浪漫解决不了现实问题。