





撰文|Alex（杨綋堃）

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微信|astro_alex

参考：太阳星座、上升星座（均需参考）

本周重要星象：

2017年最后一次水星逆行，结束了。在水逆结束之前，土星也正式进入了摩羯座，太阳也进入了摩羯座。

这就像是水逆在结束之前将舞台给了土星一样——我们要面对新的课题和需要学习的地方了。从现在开始到2020年，我们都会笼罩在土象能量之中，因为土星进入到了摩羯座（土象），明年天王星也会进入金牛座（同样也是土象能量），所以我会提醒每一个人，现在需要给自己制定新的，以及更长远，踏实，居安思危，能够未雨绸缪的人生大计划——注意，是大计划，并不是说你明年要达到多少业绩，并不是说你明年要赚多少钱，而是，你明年要做什么，这些要做的，可能会影响你的职业生涯，改变你的生活轨迹，你的人生策略和生活中的每一个角落。

有些人已经开始了，有些人则还没有察觉到生活中需要我们改变的气息。2018年的年运我已经在收尾了，约近4万字，我会争取在跨年之前校对完毕，发布出来，希望可以对你的2018年，有所指引。

圣诞节那天，金星将进入摩羯座，这是一个非常务实的位置，金星进入摩羯座，对我们有这些影响：

1、 你们之间会探讨一些未来的话题，例如你们结婚的时间，工作时间的分配，以及关于物质金钱的使用规划，住房等等，甚至也包括了家人的事情。

2、 现实大于理想的时期，如果你一直想要处于热恋期，那么此时可能并不是一个好的周期，因为金星进入摩羯座，就是一个需要稳定和脚踏实地的阶段，许多感受会逐渐降温，但这也是从你们的感情中看到最真实的模样的阶段——究竟是互相的外在吸引，还是彼此真的合适。

3、 会有人求婚、结婚、度蜜月，这段时间恰好是验收感情、婚姻成果的时期，因为金星进入摩羯座，也是兑现爱的承诺的时间段。

4、 有人会为了找工作或者获得工作上的便利，花一笔钱，或者通过他人介绍，得到资源帮助，这个时期，适合去拜访贵人，或者跟上级沟通你的工作情况，如果你有想要升职的欲求，此时适合去跟上级谈判。

5、 这个时期，非常适合去装饰自己的房屋，购买新的电器、装饰品，又或者有人重新粉刷、装修、改变房屋布局。

本周，金星也会跟停留在摩羯座的土星相遇，这个角度，可能带来一些“爱的话不知道如何说出口”的情况，如果你害羞，或者不知道如何将自己的爱用语言表达出来，此时可以用另外的方式去表达，行动、写信或者做些浪漫却又务实的事情。

有些人会对跟自己有年龄悬殊或者是非单身的人产生好感，如果你正处于这样的感觉，这周你们容易出现意见分歧，或者产生矛盾。

在本周，太阳与海王星将发生六合的角度，目前太阳停留在土象星座摩羯座，海王星依旧停留在自己的守护星座双鱼座之中。这两股能量恰好是对立的：土象能量代表的是现实、实际、理性的情绪，水象能量恰恰相反，代表着虚幻，感受以及感性的情绪。但好在，这两颗星的角度并不是激烈的，恰好是一个柔和的六分相。

所以你可能会在这周有这样的感受与经历：

1、 你可能会有一个特别美好的想法，计划产生在脑海之中，或者你正在描绘一个宏伟的蓝图，很有前景，那么土象能量会帮助你落实到实际中去，也就是说，前期做足了策划以及筹谋之后，现在就可以去履行和执行它了。

2、 你可能会有想要放松、度假的想法，土象能量就是执行它的时期，买张机票、预定酒店，或者跟你心爱的人，家人一同旅行，在跨年的这几天你恰好能制造美好的回忆。

3、 与健康有关的事情在这几天可以好哈关注起来，购买营养补充剂，补品或者做身体检查，也或者是购买一份跟健康有关的保险，一些人开始关注养生了，你可能会关注一些健康食材或super food这类的食材，现在是调养身体的好时机。

4、 你所在的公司、企业或者如果你是公司的管理人员，创办者，那么现在是公司有调整，转型的时期，可能会经历部门整合，或者发展思路调整的情况，或者你们所在的企业会重视企业文化的培养，关于服务或者其他流程制度上会修订，可能会更科学，更合理，更严密的管理。

5、 许多人在这个时期可能会结婚，表白，或者异地恋的人在这周会重逢团聚。

本周留意，化学污染、毒品新闻、药物研发的新闻或者某些假货流窜市场的新闻发生，另外，这周可能会有某个丑闻被公布出来，也许是你的生活圈子，也许是社会上比较知名的人或企业、团体。对了，这周开始的未来两周，依旧可能有情节发转的事件、新闻出现，以及曝光一些婚外情或者低调、秘密恋爱的人。

本周健康注意：肺炎、咳嗽、麦粒肿、皮肤癣、痤疮、手术、痔疮、肠胃炎、牙齿、骨骼、颈椎。

以上是对社会大环境的影响。

太阳或上升白羊座：这一周你比以往更具战斗力，你的守护星火星正跟木星靠近着，你现在正在鼓足勇气、加足马力奋斗着，白羊们，这周你会在某些事情上获得卓越的成绩，或者得到反馈。如果你正在准备一场面试，考试，或者申请跟金钱有关的某个手续（例如贷款，申请报销等等），那么会成功，或者在本周某笔欠款会有反馈和跟进的消息，一些白羊座很可能会中奖，或者在投资方面获得一些好的回应以及收益。这一周，金星会来到你星图的顶端，帮助你绽放光芒，金星也跟土星会相遇，很可能因为工作的关系，或者通过你的上级、客户认识新的客户资源——或者有一次建立关系的应酬，你特别有魅力，一定可以给别人留下深刻的印象。不过，金土的相遇也给你带来一些计划上的冲突，比如原定跟某个人的约见，或者一个自己小小的私人安排，因为工作的关系而冲突了，你不得不调整时间表，或者另从安排，选择折中的方式来避免冲突。也有一些白羊座，因为土星的关系，需要在房子、家庭方面耗费一笔金钱，或者要处理复杂的手续，维系家庭关系的和谐。金星进入你的顶端，会帮助你认识新的人，或者如果你正处于一段情感关系之中，那么这周你可能会思考较为严肃、认真甚至实际的问题，例如你们之间的相处模式，同居，见家长，婚期。在这些现实问题的讨论中，难免会有意见不一的时刻，所以需要耐心处理，避免冲动或者是因为不合而说出伤人的话。本周职场来看，金土在你星图顶端相遇，给你带来新的客户资源，确认某个合作，且这个合作可能给团队、公司带来不错的收益，另外这周会有某个年长或者女性贵人给你带来帮助。周一到周二这两天，可能会有款项上的难题，但可以解决。

爱情，是考虑现实问题的时期。

太阳或上升金牛座：当我们目标渐渐明晰的时候，我们应该做些什么呢？当然是全力以赴了。金牛们，你们刚刚度过了一段焦虑的时期，对工作，对未来，对爱情，现在你们似乎渐渐平复下情绪，也给自己制定了一些计划，比如你接下来要如何规划生活。你的守护星金星跟土星相遇了，土星是一颗让你感受到压力，同时也会是动力的星体，你会朝着自己的目标行进起来——虽然有些缓慢，但是没走一步，都是踏踏实实的一步。你现在可能想要沉下心来去投入一件事情，有些人是学习新的课程，专心的复习，或者你想好好的放松、旅行一下——也许这周或者下周你就会踏上旅途，完成之前的某个旅行计划或者与他人的旅行约定。这周你也可能会去银行处理一些手续，或者安排一个私下的面试。不过，火木正好在你的对宫星座，可能会有一个自大、夸张、有些傲慢或者对你来说性格不太讨喜的人出现，而打扰到你的平静——但恰恰这些人身上也有值得你学习的地方，不如耐心的去观察。这周有一些金牛座可能会出现被他人借钱，或者有人想要跟你商议合作、合伙、创业的事情，你需要斟酌一下，不要急着答复。另外，本周男性长辈、宠物的健康需要你留意。一些金牛座本周可能跟某个好友发生误会，或者感情中出现摩擦——有一些金牛座可能看到对方对自己的隐瞒，或者另一伴目前存在金钱的困扰。职场来说，本周木火的角度让你在合作沟通上出现阻碍，比如对方对你的想法和建议并不买账，或者沟通压力大，对方强势也或者是不专业导致项目在推进的时候出现阻力，周二到周三尤其如此。但这周会落实某个法律协议。

爱情，是心绪被打乱的时期。

太阳或上升双子座：水星已经结束了2017年最后一次逆行，许多双子座也在这一周开始调整自己的状态，特别是水逆期间带给你的影响，也许你现在开始反思，有人可能因为价值观或者发现了某个秘密，而跟一个人分道扬镳了（可能是感情上的，也可能是合作或者朋友之间）。这一周开始，双子座们会特别需要安全感以及一种稳定感，安全感在于最近可能发生了一些欺骗的事情，自己不想再被影响或者牵扯其中。而稳定感，则是最近双子们在工作或者跟房子有关的事情上处于一种“无法落实”的状况之中，所以很想要稳定下来，这周金星跟土星会相遇，帮助你完成上述领域的事情，例如你会找到一个支点或者一个合理的解释来帮助自己得到安全感，也或者工作和房子的问题在本周会有进展了。有一些双子座申请的贷款、奖学金、补助金、赔偿金或者是拖欠款项在本周也会有进一步的消息。另外，现在有多颗星体停留在你的金钱宫位，这一周开始的未来三周你需要合理规划下自己的支出情况，精简不必要的开支或者因为做了投资，你要随时观望所投资的领域或者固定资产的升值走向。金星此时所落在的位置也会给一部分双子座带来一些情感上的暧昧，但也要小心牵扯到多角关系或者地下情。本周火木相遇，你会觉得本周行程很满，或者任务虽然不多，但都是需要全身投入以及事必躬亲的事情，你会有疲惫感，但周四之后会轻松一点，甚至你会有放松、度假的计划执行。本周职场来看，火木的原因带来内部团队的人事变化，或者权职变化，你所负责的工作可能会有人介入，或者你要介入其他人已经推进的工作。另外，本周容易出差，同时这周在清算账务的时候可能需要仔细一点，一些合作款需要尽快处理，因为临近关账日期。

爱情，是把不好的回忆留在过去。

太阳或上升巨蟹座：你比以往更加“认真”。这里的认真并不特指你做事方面的风格，而是说你对一句话，一个约定，一个想法的态度，你的的确确相信、承诺或者坚定的感觉。这是你近期的感受。巨蟹们，现在有多颗星体停留在你的对宫星座，帮助你做出一个具有现实和实际意义的承诺，这个承诺可能跟情感、工作、学习或者花费一笔金钱有关。正处于恋爱或者婚姻的人，这个星象对你们来说有助于你们的感情变得更加稳固，甚至讨论更具长远意义的话题，例如明年也许会制定婚期，或者备孕生小孩。但土星也是束缚，有一些巨蟹座虽然喜欢稳定，但更怕被束缚和控制，也许你正在思考一个问题——到底要不要结束这段关系（可能是友谊，商务合作，也或者是一段感情婚姻）。总之，你现在正跟着自己的感觉走。相信你的直觉与判断吧。火木正在相遇，给你带来创造力，你很想接触一些艺术的东西或者学习一些课程，也或者你可能在本周会去看电影、展览、演唱会，也或者是会与某个人有一个重要的夜晚。火木也让一些巨蟹座顺利怀孕或者生子，或者你身边恰好有人生了小孩，你为此要准备一份礼物。巨蟹们，这周你会变得自信，特别是在展现自己业务水平和商务应酬上，本周你也可能会在某个公开场合或者网络上认识一个人，对你来说有趣，也有感觉。注意，本周女性长辈、小孩的健康问题，同时在本周尽可能不要被多愁善感所控制，那会让你无法感受最真实的话语和真相。职场来看，本周执行推进的过程中还是容易遇到阻力，如果跟男性共事、对接或者跟比你年长的人共事，那么这个进展可能因为对方的顽固或坚持而降低效率。但本周会有贵人帮助协调，以及给你带来资源。

爱情，是感受是不会骗人的。

太阳或上升狮子座：也许你最近一直在内心深处思考一个问题：我到底要的是什么。临近年底，狮子们也不会闲下来，恰好最近经历的事情比较多，看到的人情冷暖也比较多，有些是你牵扯其中的，有些是分享八卦听来的，当你独处的时候也许这些事情对你的影响会加深，你会开始思考，自己这么努力和付出的意义在哪里。但有一些狮子座从上周末开始就得出结论了，这周依旧有许多狮子座会找到属于自己的答案——你从来都是目标清晰的人。这一周，群星汇集在你的工作、人际、健康宫位。虽然绝大部分时间你都是大大咧咧，很多事情只是对事不对人，但这周开始你反而容易有些钻牛角尖，当然钻牛角尖的原因在于，给你制造多虑情绪的人恰好是对你来说重要的人，但现在你似乎有一些话难以开口，又或者顾虑较多不能解释的那么清晰，但放心，这周会帮助你解决这类问题。另外，这周你也可能会预约体检，或者拿到体检报告，一些狮子座在年底的时候要注意健康，特别是流感、肠胃、过敏、咽喉、鼻炎的问题。如果你有饲养宠物或者领养宠物的话，这周要留意它们的健康或者可以考虑及时去领养宠物了。这周你也要关注你的社会福利方面的问题，例如要补缴款项，或者启用里面的资金，比如公积金、医保，或者一些人要续约一份保险，也可能是要将账户迁移、挂靠一下。如果你准备创业，这周可以执行起来了，不要拖拖拉拉。火木的角度需要你维系家庭关系稳定，或者有新成员加入家族，另外，交易房屋的人在本周有进展，一些狮子座会购置电子产品、电器甚至交通工具。职场来看，本周工作量增加，金土与太阳相遇，压力也会提升，但好在都是可攻克的业务内容，另外本周留意上级或者某个女性，容易跟自己不合。

爱情，是不要双重标准和斤斤计较。

太阳或上升处女座：海王星又开始发力了，让平时看起来作风干练，甚至独立的你，现在内心又变得有些柔弱起来——你是不是很想找回一种曾经的感觉，就像是跟某个人初次见面时候的愉悦，也或者是当初接手一份工作、任务的时候的那种激动与兴奋。现在的你，好像生活中缺少了一种滋味，但这种滋味只有你自己清楚是什么。处女座们，这是海王星在提醒你，做任何事都不要忘记曾经的初心，好在它跟火星正在发生角度，太阳也会参与其中，你会努力找回自信、相信以及对于一种感觉的痴迷。这周对于一些人来说是浪漫的，因为海王星给你带来了一些浪漫的、欢乐的时刻，你可能跟家人有一些心事分享，或者跟另一伴结伴出游，也可能是一个让人难忘的派对，总之，尽可能不要让自己孤身一人宅在家中，那只会家中你对前面所说“感觉”的追求。火木的角度给你带来奔波，你在本周可能会执行出差、度假的计划，也或者要忙着准备考试、面试，火木会给你带来发挥优势，尽可能准备全面一点，事半功倍。另外，你也可能忙着维修家中损坏的电器，或者更换布局，更新衣柜，也可能正在清点礼物清单要购买哪些物品——最近花钱的确很多，可能是积少成多，也可能要花就花大头。另外，这周有一些处女座会经历暧昧或者处于暧昧的人感情可能有些让自己混乱了——你不知道如何做了，但如果是这样，反而答案也在逼近了。本周职场来看，需要撰写的以及需要沟通、奔波的事情会增加，另外，办公室内部容易有不和的情况发生，你也可能会私下隐瞒去面试或者做兼职。

爱情，是比以往更渴望爱的感觉。

太阳或上升天秤座：你是一个大人了，不能再那么孩子气了。也许你一直有对自己安慰这句话，的确是这样。天秤们，最近的你们容易想要任性一下，或者与他人唱反调，想要引起某个人的重视和注意。有些事情你似乎有些过度分析和过度担忧了，放轻松，这些事情会解决，你现在只需要顺着解决方式的思路去做就好。本周你的开支会增加，也许是一笔预付金，或某个项目、商品的预付款、首款。你可能会更换、维修家中的某个电器，或者增加新的电器，一些天秤座在本周可能也会美容整形，矫正牙齿，或者计划体检。当然，这周也非常适合重拾健身计划，办张健身卡，上私教课等等。你正在让自己的生活变得有规律，而且你也努力让自己过上想要的生活状态。本周群星汇集在家庭宫位，多多关心家长的长辈和事务，也许家人正在对你隐瞒一些事情（出于好心），所以不妨主动跟他们联络询问一下。另外，一些天秤座本周可能会出席一个公开活动，他人的婚礼、生日宴。金土的角度也代表着——认真的恋爱和认真的商务关系。这周也许会跟合作伙伴讨论合约的事宜，或者是展开执行合作项目了。一些正处于恋爱关系的人，则是想要讲感情落实稳定下来了，也许会见家长或者讨论结婚的细节。天秤座，2017年的最后一周同样适合做总结和回顾，我知道2017年你的感慨很多，同样对你来说某样东西、某个身上的特质和习惯也渐渐失去了，但你会有另一种方式的获得，那就是成长。本周职场来看，效率提升的一周，在工作上会有好的成绩出现，另外本周上级会重视你，如果不是，那么就是你们之间因为一个方案或者策略的问题出现意见不一，但你的想法更具有说服力。一些天秤本周会有口头晋升，明年第一季度会落实下来。

爱情，是在恰到好处的时候做出决定。

太阳或上升天蝎座：人在不停奔波之后，会特别想要停下来休息一下，甚至想要就这么安稳下来。最近天蝎们就有这种感觉，除了可能是在不停的奔波操劳以外，还有一种想要稳定下来的需求就是，想要拥有一个属于自己的地方（也许是家，也许是一段感情，也许是公司的运作和合作能够稳定下来）。目前，火星跟木星正停留在你的星座，你步履不停，天蝎们，你现在能够创造许多奇迹——只要找准方向同时用对力气就是了。木火的角度给你带来动能和自信，你现在格外具有人格魅力，也因此你可能拥有比较多的活动，或者要跟好友重逢、聚会。一些天蝎座们，以前一直很被动，现在想要主动起来了——正因为前面所说，你想稳定，或者你知道了只有主动，才能获得你想要的。木火的角度，将会给你带来一波财运，例如一笔款项入账，尾款结算，报销批复，或者是偏财投资，中奖等等。现在群星汇集在你的沟通交流宫位，金星跟土星也在这里，如果你正处于暧昧的关系之中，也许你会说一些暗示性的话想要跟对方跟进一步，如果你已经拥有了一段感情，那么求婚、结婚都是可以推进的事情和日程安排了。这周这个星象也会帮助你获得面试机会或者是休假的机会，如果你要参加比赛、竞标，这个角度也会帮助你取得优势。另外，一些天蝎会开始健身、养生、学习新的课程或者备考。本周你的健康有下滑，要注意肝脏、睡眠、生痘、发热、肠胃不适的情况。职场来看，本周做足备忘，容易遗忘某个文件或者某个执行环节中需要沟通的人和事情，另外本周需要催促款项，否则款项会继续拖延。部分天蝎会正式入职新的公司。

爱情，是直截了当会省时省力。

太阳或上升射手座：土星在上周已经正式离开了你的星座，如果让你回顾过去两年的生活，我相信你会有许多感慨与收获，这周是2017年的最后一周，适合你去回顾你曾经学到了什么。射手们，这周尽可能让自己轻松一点，因为你也需要一个调整自我的过渡期。此时，水星还停留在你的星座，水星依旧可能给你带来一些行程上的小插曲，但无伤大雅，你的乐观精神会帮助你解决这些问题，只要你耐心一点。群星此时汇集在你的金钱宫位，本周开始你的财运会开始走高，比如开始考虑新的赚钱途径和机会，也会主动争取一些表现自我能力和竞争力的场合，射手们，这周你的人格魅力很高，会收获赞扬和褒奖，另外，如果你现在拥有财务方面的压力和纠纷，那么本周就开始解决且有反馈。如果你想申请加薪，或者调整自己的报价，这周也会通过——但过程需要磨合一下。你的守护星木星此时跟火星正逐渐相遇，需要提醒你的是，不管在何时何地，都要保持自己的原则，坚守自己的标准，因为这周可能有人以情动人来让你退让，或者是想要以此让你来迁就。如果是商业方面的事情，则要慎重，如果是人情方面，你也有自己的标准。这周你依旧可能为了工作、差旅而垫付一笔金钱，或者要准备礼物拜访贵人或者客户。有一些射手座，感情运开始走高了，也许会跟喜欢的人有机会相处，或者是想要表白，如果你正在暧昧，则要小心不要牵扯到多角关系。或者，你会对一个跟自己年龄有差距的人产生感觉。职场来看，本周工作中要小心男性小人，或者某个暗箱操作，没有按照流程标准执行的事情曝光（或者是被你发现），那么这个时候你可能需要补救或者申报。

爱情，是你还有余地可以选择。

太阳或上升摩羯座：土星来到自己的星座第一周，你有什么感觉。也许你现在还没有觉察到，但如果你反观2017年7月之后发生的事情，这其实就是土星在进入你星座之前给你的暗示了。也许现在你适合去总结一下，回顾一下。土象星座最好的特质就在于此，通过总结与吸取经验，来避免自己犯同样的错误。这一周，金星、土星、太阳都齐聚在你的星座，你格外的有张力，也会变得很有自信，因为在生日月，身边也会有许多人给你送上祝福，或者给你带来一些好的消息——会有人主动邀请你合作，或者给你表现自己的机会。摩羯们，你一直那么努力，努力了那么久，现在需要逐渐看到回报和成果了。金星跟土星的相遇，给你带来了金钱运，这周你可能会有投资方面的收益，或者在房子、旅行、考试、写作、法律以及小孩方面的问题获得进展，例如房子装修到尾声或者房子交易有了进展，你也可能会安排一次年度旅行，也许这周或者下周就会履行计划，也可能会参与一次重要的考试，或者完成一个重要的稿件。如果你正在咨询法律，或者处理官非，那么这周也会有对你有利的进展。金土的角度，也适合在爱情婚姻上作出承诺和选择，与爱的人承诺，或者远离那些控制和消耗自己的人。本周小孩的健康以及自己的健康需要注意，这周可能为了小孩、女性长辈、交通工具和电子产品而花费一笔金钱。本周职场来看，金星给你带来贵人，同时某个女性会给你带来好的消息，这周工作进展推进较为重要，自己要留神，不要出错，另外，某些搁浅的项目会重新进入执行的阶段，部分摩羯会在年会上中奖或者被提拔。

爱情，是心中的衡量标准在此时派上用场。

太阳或上升水瓶座：水瓶座们刚刚经历过一场内心的灰色之旅，现在结束了。通过经历的这系列事件，你明白了——不能低估自己的能力，更不能高估或者给予他人太高的期待。土星在你的12宫驻留，而且会驻留两年多，你已经开始意识到有许多事情只能靠自己才能完成——你现在正在重新建立对自己的认识和信任感。水瓶座们在本周可能会很想要放松和独处，即便有集体聚会的事情，你也可能只是零星的跟几个人交流——也许在这样的场合你会知道许多你不曾知道的事情，也许是八卦，也许是他人对你的真实态度和感受。水瓶座们，这一周的事情看似平淡，其实背后对你有着很深远的影响，也许正是别人的一句话和一个动作行为，让你更想亲近或者远离他们——你在寻找同类人。金星跟土星的角度，帮助你解除一些误会，这些误会可能是跟另一伴产生的，也或者是跟你的某个网友、现实的好友。也有一些水瓶座因为金土的角度，正式跟某个拖拖拉拉许久的人选择告别——你想往前看了，过去的你回顾过去太久，现在是时候成长和给自己新的机会了。本周财运有回升，但要看管好财物，避免遗失或者失窃，另外本周如果自驾出行，要注意交规和安全，也可能是交通工具出现剐蹭。如果你正在备孕，这周会比较适合，可以努力。木火的角度带来某个好的消息，来自你的朋友、家人或者师长，本周在面试、考试、比赛、竞标上还有好的进展。有一些水瓶座会收到来自学校、企业的offer。职场来看，本周群星汇集在12宫，要留心他人背后的小动作，或者越级报备，也可能你有兼职，私下面试的机会出现，另外，这周需要垫付公款。

爱情，是成长的好处就是更加坦然。

太阳或上升双鱼座：停留在你星座的海王星，又开始散发出魔力了。如果你期待浪漫，那么海王星会帮助你制造浪漫——但我从来不建议被动的去等待浪漫降临，因为每个人自己就可以制造属于自己的浪漫。双鱼们，这周是2017年的最后一周，你也在想一些计划如何让这个年终节点变得有意义一些，你可以选择陪伴家人，跟好友聚会，也或者年终到来之前，跟你在意的人说一些真心的话。火星正跟海王星发生角度，你会关注一些海外的事情，比如看看旅行攻略，跟人结伴出游，或者是自己购买机票酒店展开一场放松之旅。也有一些双鱼座正在处理留学、法律、移民、证件方面的事宜，这一周因为火星的帮助，会有进展的，但自己也要继续努力和准备。你可能会完成一个个人作品，也许是书稿，也许是一个重要的工作项目，也许是业绩，或者是其他属于你个人的东西。因为有火星的缘故，你这周会过得充满激情——但记得，也是因为火星，你很容易缺少耐心或者在不了解具体事情的前提下就下结论，耐心一点，以及不要那么急躁。金星跟土星在你的人际宫相遇，跟某个好友的关系出现转变，也许上周如我所说，你可能意识到跟某个好友不合，或者价值观不一致，那么本周可以尝试修复——前提是你想这么做。另外，这周适合作创业的执行计划了，或者是招聘。一些双鱼座会在本周出入办事大厅办理一些行政、工商类型的业务。本周财运回升，适合做一些理财投资，但不适合情绪化消费，部分双鱼会做美容整形。职场来看，本周工作团队协作很重要，不要单方面的执行或者做决定，另外，团队或者部门有人员更替，以及之前听闻的一些公司的小道消息，这周可以得到验证真伪了。

爱情，是浪漫是自己创造的。