盘点12生肖2018年桃花运和脱单机率(2018-02-05 20:13:40)
何以脱单？
一靠颜值
二靠条件
三靠人品
四靠真心
五靠运气！
情感这东东始终需要运气！
新的一年你能否终结单身？
单身原因：耿直boy、耿直girl
单身宣言：我单身，我佛系
2018脱单几率：70%
要不是父母催婚，生肖鼠也没觉得单身有啥不妥。鼠宝宝们的脾气过于直爽，缺乏浪漫，阻碍了自己的桃花。
2018年桃花运平平，而属鼠女“官星”透出，力量挺大，很容易在今年收获爱情哦。虚岁23、35的男生也容易结识到心仪女神，开启新恋情，但一定要主动出击才可以。
单身原因：不会主动表白
单身宣言：没有情人，一样天天过好日子。
2018脱单几率：60%
没有白马王子/梦中女神，牛宝宝们的日子依然过得滋润。如果爱上一个人，生肖牛有点胆怯，喜欢玩暗恋，所以脱单关键是要豁出去！
2018年桃花运一般，“太阴”吉星出现说明单身女容易找到情感归属；姻缘方面也有女性贵人相助，有心人不妨找女性朋友来当红娘。虚岁34的属牛男今年桃花旺盛，抓住机会是关键。
单身原因：霸道总裁型
单身宣言：追求者都可以排队了，我不缺对象。
2018脱单几率：80%
属虎的人天生霸道，王者魅力吸引了不少追求者。但有时有点自大，让人觉得浮夸，相处久了让人生厌。
2018年桃花运十足地旺。属虎男走偏财运流年，代表情人出现，但要提防桃花灾。属女虎财星官星旺，代表丈夫，容易收获良缘。建议单身虎多参加社交活动，记得把自己打扮得美美/帅帅哒。
单身原因：爱情里的粘人精
单身宣言：每一年我都想脱单
2018脱单几率：99.9%
每年亲友都催婚，自己也倍感压力。生肖兔对感情太认真，过于粘人，容易让恋人失去了私人时间和空间，要适当改变一下。
2018年生肖兔的桃花运非常出众，单身男今年谈恋爱结婚最佳，单身女也很容易遇到不错的另一半。董易奇老师说，如果87年的生肖兔今年都脱不了单，那真的太背了，又或者说就是你的个人把握问题了。
单身原因：自我中心
单身宣言：命中的你什么时候才能出现啊
2018脱单几率：30%
众里寻他千百度，蓦然回首阑珊处。生肖龙一直在等待对的人。情感通病是有时会以自我为中心，建议要多从对方角度考虑问题哦。
2018年冲太岁，如果你遇到不错的关系，容易有情敌介入。可用献血、捐款等方式化解桃花运的不利。脱单秘诀是多跟别人沟通交流，让别人更了解你，也可减少矛盾。
单身原因：碎碎念
单身宣言：Ta爱我，Ta不爱我，Ta爱我……
2018脱单几率：95%
生肖蛇是个爱碎碎念的人，爱上一个人开始撕花瓣，Ta究竟爱不爱我。恋上了又喜欢挑别人的小毛病。请收起你的絮絮叨叨。
2018年生肖蛇在本年异性缘旺，单身汪需好好把握今年的婚姻运，不要过于保守。“红鸾”星入命，今年最是适宜谈恋爱与结婚的时候，不容错失良机。
单身原因：斤斤计较
单身宣言：求各种脱单攻略！
2018脱单几率：80%
生肖马在爱情里总是喜欢计较谁付出得多，谁付出得少，或翻旧账。一味的计较不是长久之计，记住爱情无价。
2018年的桃花运不错。逢合主贵，主有情，说明本年较易得到异性赏识。但伤官透露，防止蛮横自我的态度伤害了对方。有对象就付出真心实意，大胆表白吧。而虚岁29的单身女姻缘运更强，适宜恋爱结婚。
单身原因：经常怀疑人生
单身宣言：从不缺表白的人
2018脱单几率：30%
没恋爱的时候，对不少表白者来者不拒，似乎不知自己想要啥。恋爱的时候，敏感的羊宝宝多心病，患得患失，喜欢怀疑对方。
生肖羊今年的桃花运势不乐观。人际魅力降低，情绪波动大，易固执或暴躁，有对象的人感情易遭破坏。不想继续吃狗粮？可请购up桃花魅力的神器“贵人化刑”吉祥物吊坠。
单身宣言：恋了又分了，现在又单着
2018脱单几率：70%
离离合合的姻缘纠缠，真命之人似乎还没出现。和生肖猴恋爱，好像感觉不到自己在恋爱，总是像只“无脚的小鸟”找不到人或没有消息。
2018年生肖猴得六白星照耀，招来异性人缘，恋爱运势好。可考虑由长辈们牵引的姻缘，也适宜多外出交友，目测脱单有望，尤其是虚岁27的很容易邂逅意中人。但“天哭”星影响情绪，不要做悲情王子/公举，会大败你的魅力哦。
单身原因：不懂得付出
单身宣言：不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓
2018脱单几率：50%
生肖鸡恋爱，有些人不谈感情只谈投资回报，活该孤身一人。对经济条件好的人，属鸡的朋友很可能就想直接结婚，没耐性谈长久的感情。
生肖鸡今年桃花不旺，难以把握，恋爱欲望减退，还容易遇烂桃花。但虚岁26的单身汪桃花很旺，容易邂逅意中人，找到真爱。
单身原因：不够重视感情
单身宣言：我凭本事单的身，你凭什么说我是狗
2018脱单几率：30%
不是对象不够优秀，是自己的内心不能好好对待感情，与人无尤。不想做剩斗士，从改变自己做起。
生肖狗2018年是本命年，运势出现极端，感情运不佳。“华盖”星入命，内心容易孤僻寂寞，把对象吓跑。在追爱的过程中还要防备情敌。
单身原因：过于随性
单身宣言：我到底该选哪个？
2018脱单几率：80%
生肖猪对待爱情，想爱就爱，想爱谁就爱谁，不爱了甩甩走不带走一片云。对于不错的对象，容易左右摇摆选择不定。
今年生肖猪有“天喜”星神助，桃花运旺盛，容易吸引红娘贵人合姻缘情人，应大力提升自己的颜值打扮，更应主动出击真情表白。但要防止今年对于爱情空想太多，不要做不切实际的行为。
八字合婚、看姻缘桃花
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