易祈文化编辑部





何以脱单？

一靠颜值

二靠条件

三靠人品

四靠真心

五靠运气！

情感这东东始终需要运气！

新的一年你能否终结单身？

单身原因 ：耿直 boy 、耿直 girl

单身宣言：我单身，我佛系

2018 脱单几率 ： 70%

要不是父母催婚，生肖鼠也没觉得单身有啥不妥。鼠宝宝们的脾气过于直爽，缺乏浪漫，阻碍了自己的桃花。

2018 年桃花运平平，而属鼠女“官星”透出，力量挺大，很容易在今年收获爱情哦。虚岁 23 、 35 的男生也容易结识到心仪女神，开启新恋情，但一定要主动出击才可以。

单身原因：不会主动表白 单身宣言：没有情人，一样天天过好日子。 2018 脱单几率 ： 60% 没有白马王子 / 梦中女神，牛宝宝们的日子依然过得滋润。如果爱上一个人，生肖牛有点胆怯，喜欢玩暗恋，所以脱单关键是要豁出去！ 2018 年桃花运一般，“太阴”吉星出现说明单身女容易找到情感归属；姻缘方面也有女性贵人相助，有心人不妨找女性朋友来当红娘。虚岁 34 的属牛男今年桃花旺盛，抓住机会是关键。

单身原因：霸道总裁型 单身宣言：追求者都可以排队了，我不缺对象。 2018 脱单几率 ： 80% 属虎的人天生霸道，王者魅力吸引了不少追求者。但有时有点自大，让人觉得浮夸，相处久了让人生厌。 2018 年桃花运十足地旺。属虎男走偏财运流年，代表情人出现，但要提防桃花灾。属女虎财星官星旺，代表丈夫，容易收获良缘。建议单身虎多参加社交活动，记得把自己打扮得美美 / 帅帅哒。 单身原因：爱情里的粘人精 单身宣言：每一年我都想脱单 2018 脱单几率 ： 99.9% 每年亲友都催婚，自己也倍感压力。生肖兔对感情太认真，过于粘人，容易让恋人失去了私人时间和空间，要适当改变一下。 2018 年生肖兔的桃花运非常出众，单身男今年谈恋爱结婚最佳，单身女也很容易遇到不错的另一半。董易奇老师说，如果 87 年的生肖兔今年都脱不了单，那真的太背了，又或者说就是你的个人把握问题了。 单身原因：自我中心 单身宣言：命中的你什么时候才能出现啊 2018 脱单几率 ： 30% 众里寻他千百度，蓦然回首阑珊处。生肖龙一直在等待对的人。情感通病是有时会以自我为中心，建议要多从对方角度考虑问题哦。 2018 年冲太岁，如果你遇到不错的关系，容易有情敌介入。可用献血、捐款等方式化解桃花运的不利。脱单秘诀是多跟别人沟通交流，让别人更了解你，也可减少矛盾。 单身原因：碎碎念 单身宣言 ： Ta 爱我， Ta 不爱我， Ta 爱我…… 2018 脱单几率 ： 95% 生肖蛇是个爱碎碎念的人，爱上一个人开始撕花瓣， Ta 究竟爱不爱我。恋上了又喜欢挑别人的小毛病。请收起你的絮絮叨叨。 2018 年生肖蛇在本年异性缘旺，单身汪需好好把握今年的婚姻运，不要过于保守。“红鸾”星入命，今年最是适宜谈恋爱与结婚的时候，不容错失良机。 单身原因：斤斤计较 单身宣言：求各种脱单攻略！ 2018 脱单几率 ： 80% 生肖马在爱情里总是喜欢计较谁付出得多，谁付出得少，或翻旧账。一味的计较不是长久之计，记住爱情无价。 2018 年的桃花运不错。逢合主贵，主有情，说明本年较易得到异性赏识。但伤官透露，防止蛮横自我的态度伤害了对方。有对象就付出真心实意，大胆表白吧。而虚岁 29 的单身女姻缘运更强，适宜恋爱结婚。

单身原因：经常怀疑人生 单身宣言：从不缺表白的人 2018 脱单几率 ： 30% 没恋爱的时候，对不少表白者来者不拒，似乎不知自己想要啥。恋爱的时候，敏感的羊宝宝多心病，患得患失，喜欢怀疑对方。 生肖羊今年的桃花运势不乐观。人际魅力降低，情绪波动大，易固执或暴躁，有对象的人感情易遭破坏。不想继续吃狗粮？可请购 up 桃花魅力的神器“贵人化刑”吉祥物吊坠。 单身原因 ：放纵不羁的鸟 单身宣言：恋了又分了，现在又单着 2018 脱单几率 ： 70% 离离合合的姻缘纠缠，真命之人似乎还没出现。和生肖猴恋爱，好像感觉不到自己在恋爱，总是像只 “无脚的小鸟”找不到人或没有消息。 2018 年生肖猴得六白星照耀，招来异性人缘，恋爱运势好。可考虑由长辈们牵引的姻缘，也适宜多外出交友，目测脱单有望，尤其是虚岁 27 的很容易邂逅意中人。但“天哭”星影响情绪，不要做悲情王子 / 公举，会大败你的魅力哦。