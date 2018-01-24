腊八将至，古人在这天农历十二月初八这天有祭祀祖先和神灵、祈求丰收吉祥的传统，我国很多地区有喝腊八粥的习俗。相传这一天还是佛祖释迦牟尼成道之日，称为“法宝节”，也是佛教盛大的节日之一。俗话说“过了腊八就是年”，那么，12生肖在腊八当天吃什么、或者腊八粥里多放些哪些食材，能增加2018年的好运气呢？

​一、生肖鼠和生肖猪

子鼠和亥猪五行属水，煮腊八粥时可以黑米、黑芝麻、黑豆、黑木耳等为主料，这样不仅能增强自身五行气场，还能达到健脾、开胃、补气、安神、清心、养血等功效。





二、生肖牛、生肖龙、生肖羊、生肖狗

这几个生肖五行属土，相应地可多食一些以玉米、黄豆、小米等主料的腊八粥，或者每天煮饭时混入这些食材作为搭配，直到腊月二十三，象征金玉满堂，年年有余。





三、生肖虎和生肖兔

寅虎和卯兔五行属木，腊八节当天可以多吃绿豆、葡萄干、青菜、猕猴桃等绿颜色的食物，煮腊八粥可加些红糖、核桃仁，寓意新的一年事业财运俱佳，五谷丰登。





四、生肖蛇和生肖马

巳蛇和午马五行属火，腊八这天可吃以红枣、红豆等为主料的腊八粥，增强生肖五行的旺运功效，若能搭配桂圆肉、桂花，那更是色、香、味俱佳，寓意来年生活甜蜜如意，事业生意红红火火。





五、生肖猴和生肖鸡

申猴和酉鸡五行属金，腊八节当天可多吃一些以百合、白果、莲子等以白颜色为主料的腊八粥，增强元气的同时，还可安神、润肺，滋补身体。

免费算八字周运，看【易奇八字算命风水宝典】微信公众号：yqbzsm。

对话大师：预测命理、摇卦问事、风水旺运、起名择吉。



​

​



