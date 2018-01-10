人与人之间的缘分真的很奇妙，很多人都有过这样的感受：



与某些人会有一见如故、相见恨晚的感觉；

​与某些人相识数十年，却话不投机半句多，

甚至亲人之间也是如此，说不上两句就容易吵架。

​民间通常将这些情况归结为相生或相克。

今天， 曾绎华老师 通过八字命理，教你看哪些人与你相生相克。

相生相克可以从五行、命理十神和八字喜用神三方面来探讨。

一、日元五行看相生相克

五行相生的顺序是：水生木、木生火、火生土、土生金、金生水。

五行相克的顺序是：水克火、火克金、金克木、木克土、土克水。

八字命理学里，有十位天干，分别是：甲木、乙木、丙火、丁火、戊土、己土、庚金、辛金、壬水、癸水。

我们知道，阴阳属性相同，五行相克，为克之无情；五行相生，为流通有情。

八字里以 “日元”代表命主自身，因此，最简单的方式是通过两人八字的日元五行来判断相生相克。





​ 例如 ：甲木日元的人，与庚金或戊土日元的人气场相克，感情上容易产生隔膜，关系难以融洽；与壬水或丙火日元的人气场相生，感情上容易交流，关系比较融洽。

又如 ：乙木日元的人，与辛金或己土日元的人气场相克，与癸水或丁火日元的人气场相生，也是同样的情况。

如果两人八字的日元五行，为 “阳克阴”，克中带合，构成天干五合 ，如：甲己相合、乙庚相合、丙辛相合、丁壬相合、戊癸相合。例如：甲木日元的人，与己土日元的人，构成甲己相合，合中带克，那么， 两人关系容易时好时坏，有时会有又爱又恨的感觉 。

如果两人八字的日元五行，为 “阴克阳，克之不力” ，例如乙木克戊土、丁火克庚金、己土克壬水、辛金克甲木、癸水克丙火， 两人的关系则不温不火，比较平淡。

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二、命理十神看相生相克

所谓 “十神”，是指八字日元与其他干支的关系定出：比肩、劫财、食神、伤官、偏财、正财、七杀、正官、偏印和正印这十个名词。

十神气象相同者相斥，感情难以融合；十神气象相异者相吸，容易产生相惜相爱之感情，关系融洽。

例如 ：一个人八字命局里形成了伤官的气象，如果遇到一个八字同样伤官旺相的人，两者会有一种谁也不服谁的感觉，很难磨合；

如果遇到一个八字财星旺相的人，伤官生财，两者较容易产生交流，容易熟络起来。

又如 ：一个人八字命局里形成比劫的气象，如果遇到一个八字同样比劫旺相的人，两者不止合不来，还容易起冲突；

如果遇到一个八字食伤旺相的人，比劫生食伤，反而容易产生英雄惺惺相惜的感觉。

三、八字喜用神看相生相克

喜用神能相互弥补互助者相合，反之相斥。

例如：一个人的命理喜用神是木、火，如果遇到一个八字木、火旺相的人，等同于遇到了贵人，不但相生相合，还容易产生助益的作用；如果遇到一个八字金、水旺相的人，因为金、水克木、火，这时不但不相生，交往的话反而容易为之拖累或者吃亏。





​ 结语 ：不管相生或相克，能够在茫茫人海中相遇，就是缘分。因此我们要善待缘分，才能长久；要珍惜感情，才配拥有。

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