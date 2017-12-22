易祈文化编辑部





2018 年就要来了，选出下面一个字，测测你明年的感情桃花运吧！

【测算规则】

1 、请保持内心宁静，专注想问题： 2018 年，我的爱情运怎么样？

2 、从以下的字中，抽出一个最有眼缘的字，再看测算结果！

【测算选字】

A 、举

B 、案

C 、齐

D 、眉

选

好

了

吗

？





【测算结果】





选 A 的人： 2018 年桃花运 ★★★☆☆

虽然你平时表现得很理性、很严肃、很老成，但其实，你是个热心肠的人，富有侠义之心。

在异性眼中，你是个老好人，善于照顾周围人的情绪，乐于助人。

看卦象， 2018 年，你的桃花运一般般。

单身者，由于流年煞星多，容易遇人不淑哦！请擦亮双眼，用心感受！不要心急投入新恋情！

有对象的人，明年另一半容易在气场上压制你，经常让你感到心里很不爽！

建议沟通问题时，就事论事，不要翻旧账，不然很容易冲动分手哦！

选 B 的人： 2018 年桃花运 ★★★★★

哇！选中 B 的你手气不错哟！ 2018 年，不仅桃花运不错，事业心和工作运势也会更上一层楼！

依卦象来看，单身者 2018 年发生恋情的机率很高，容易一见钟情，尤其是立秋后，桃花运会达到巅峰！

单身者明年容易在社交娱乐场合，或因为异地出差而邂逅意中人。

明年追求你的人不少，有选择困难症的人可要伤脑筋了，不要摇摆不定伤害他人哦！

有对象的人 2018 年桃花人缘颇旺，人际往来的过程中，要把握好跟异性交往的尺度。

否则，很容易出现 “桃花劫”，万一把持不住诱惑，很容易伤害另一半！且行且珍惜哦！

选 C 的人： 2018 年桃花运 ★★☆☆☆

选 C 的你，有些遗憾呐！ 2018 年桃花运相较之下，比较弱哦！

单身者，明年的你会变得更加成熟，考虑爱情会更重视现实因素。

虽然流年遇到红鸾星，但是面对追求者，你会有些挑剔，有些高冷，甚至是苛刻，容易把桃花拒之门外，不会轻易开展恋情！

当遇到喜欢的人时，请小心确认对方是否真的单身，以免卷入多角恋的麻烦中哦！

有对象的人， 2018 年的感情起伏落差有些大。

如果不用心维系感情，你和另一半容易变得没话聊，彼此身边都会出现新的外缘诱惑。

因此，明年对于你而言，感情进入考验期。

选 D 的人： 2018 年桃花运★★★★☆

恭喜你！ 2018 年你会过得非常充实，在感情上，也将迎来新的局面。

单身者， 2018 年容易在感情上经历新的篇章。

有些人会义无反顾，坚定地追求自己的心中所爱，哪怕困难重重，也不忘初心；

有的人会逐渐想开，放手旧爱，开展新的感情。

幸运的是，无论你做出何种选择，最后结局都会走向圆满。

不放手的人可能会赢得自己的爱情；放手的人可能邂逅新的恋人。

有对象的人， 2018 年感情运有些小波折哦！比如会因为一些小事发生口舌，也可能会遇到对方家庭长辈的反对或干预，因此，感情上容易不顺心。希望你能想想一路走来的不容易，坚定对这段感情的信心，风雨之后必见彩虹！

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