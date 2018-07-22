苏珊米勒，美国著名占星师，全美十佳占星师第一名，全世界最受欢迎的占星家，深受中文读者喜爱，被大家爱称为“三妈”。运势风格为事件指导。

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白羊座——译者：一一ATS

抓紧坐稳，这周星相起起落落，就好像在迪斯尼乐园骑马。这周开始，太阳进入你星盘掌管真爱的第五宫，周初适合享受欢乐、为浪漫恋情留出时间。7月25日会有意外开支，彼时太阳和天王星相刑。同一天水星开始逆行，你与孩子或恋人的交流可能出现误会。7月27日满月月食之际，可能好朋友宣布要搬家或者要结婚了，改变了你们之间的关系状态，或你与团队成员合作的项目即将收尾，要与参与其中的每个人说再见了。

金牛座——译者：一一ATS

这周，你的守护星金星高度活跃。周初，金星与木星喜笑颜开，适合约会或交际。单身者可能在7月24日碰见某个人，海王星的影响让你的眼睛闪烁着星星的光芒，但在过于陷入这段感情之前，最好先充分了解对方，这才是明智之举。7月25日天王星和太阳相刑，可能有个计划突然生变，或有些涉及生活空间的恼人消息。假如你考虑换工作，7月27日满月月食之后，你会逃离当前不太满意的工作，那天金星和冥王星非常友好，暗示着你可能接到另一个城市的工作邀约。

双子座——译者：cloverATS

提高警惕！这周你的守护星水星开始在狮子座逆行，这里是你星盘上掌管短途旅行与沟通的第三宫。你可能要去4S店给车做做保养，检查检查轮胎。时刻注意手机是否有电。如果需要邮寄贵重物品，最好提前发出，并且上个保险。开车小心点，不要超速，特别是7月25和26日。7月27日的满月落入你星盘第九宫，这时你可能在长途旅行之后返程回家。若你一直深陷诉讼、纠缠不清，满月前后应该会有最终判决。

巨蟹座——译者：幻觉manjusaka

这周有个月食发生，你可能被迫离开安全区，可能放手一些长期导致你停滞不前的东西，帮你给人生带来转变。家庭宫主星金星在月食期间与冥王星呈吉相，说明你可能改造住房或地下室。太阳进入你星盘财务宫，让你的注意力集中在财务上，你可能得到一直拖延着的继承金或还清一笔高额借贷。7月25日到8月18日期间水星逆行，期间最好不要做出大笔采购，更适合给乱七八糟的东西做好清理和整理。

狮子座——译者：王小亚

这周是属于你的，因为太阳从这周开始位于狮子座，周初很适合谈情说爱、寻欢作乐。但这周并非一帆风顺。7月25日太阳与天王星之间的风暴也许导致职场中的冲突或技术故障。那天还有个问题是，水星将在你星座开始逆行，导致交流中的反复、混乱或其他障碍。7月27日的满月月食发生在你对宫星座，也许你之前对业务搭档或恋人积累了很多不满，这时压抑着的不满爆发出来，进一步明确了状况。如果你之前曾同爱人发生争执，金星和冥王星将确保你和对方之间得到足够的快乐去弥补。

处女座——译者：幻觉manjusaka

这周带来一些积极改变，在今年余下的时光里它们还会继续发展。7月22日那个周末你可能外出游玩去了，度过了快乐浪漫的周末，因为金星与木星呈吉相。7月24日海王星也加入这个阵营，你可能迷醉在一段童话般的爱情故事里。不过，世上没有完美的人，这时开始恋爱的话，要慢点来，多点谨慎。7月25日到8月18日水星在你星盘十二宫逆行，你的灵性生活得到促进，你可能受到吸引，开始写日记或跟踪你的梦境。7月27日在你星盘工作宫发生月食，如果你一直对工作不满意，月食会给你勇气找到更好的。

天秤座——译者：一一ATS

这周你可能忙着与团队成员合作，完成重要项目。太阳在你星盘掌管梦想和希望的十一宫散发光芒，说明你会努力为项目、公司、组织筹资。周初金星与木星呈吉相，为你带来非常好的财务机会。7月25日太阳和天王星相刑，可能突然出现不寻常的困难，你和另一方关于金钱处理有不同的看法，或投资商突然更改方案。7月25日水星也开始逆行，可能导致一些误解和冲突，需要重新解决问题。最好等到7月27日的满月月食之后再为团队事务找到一个积极的对策。

天蝎座——译者：cloverATS

这周有个高调开场，周初金星与木星的吉相还在继续，意味着你有望接到邀请，参加社交活动。7月25日你可能突然遇到一个人，是你没想到的，所以这天不太适合安排重要会面或谈话。7月25日水星开始逆行，可能你与经理或团队领导的沟通会出问题。7月27日的月食食落入天蝎座家庭宫，家庭装修进入尾声或家庭问题得以解决。如果工作占用了你太多时间，没有太多的个人时间，未来几个月天蝎座会努力平衡一下工作与生活。

射手座——译者：Pa

准备开启活力满满、行程满满的一周。你要保持专注，因为日常工作可能受到无法预测的干扰，让你分身乏术，尤其是7月25日太阳与天王星相位紧张那天。而水星从7月25日到8月18日都在你星盘传播宫逆行，利用这段时间回顾修正或完善一个写作计划。如果你在旅行，一定要确认行程，准备应对航班的延误取消或恶劣天气。你也可能考虑回归校园提升学历。7月27日的满月月食让你被压力淹没，你给自己安排了太多事，比如过多插手去解决兄弟姐妹或邻居的事情。

摩羯座——译者：王小亚

爱情方面，周初将成为约会、社交、寻欢作乐的最好日子，另外这周也需要关注财务。7月25日，也许突然出现一笔意外支出，涉及创意项目、子女或度假计划。7月25日至8月18日，水星在你星盘第八宫逆行，你应该重新检查你的保险，确定保险覆盖范围可以满足你的需求。你可能也想查查信用卡的贷款合约，看看能否获得更好待遇。7月27日的满月月食给你的收入带来变动。由于火星参与其中，你未来几个月的开支也可能上升。

水瓶座——译者：王小亚

这周人际关系也许变得暴躁易怒。7月25日天王星与太阳构成困难角度，导致伴侣/搭档的行为难以预料或无法控制，可能对方突然宣布计划上的改变。这天不适合挑战权威人物。7月25日至8月18日水星在你关系宫逆行。在此期间，你应该回头检视一下过去与他人的口头约定或默认协议，若其中双方失衡，应该做些调整。水星逆行期间也不适合结婚或定下婚期。7月27日水瓶座满月之际，你需要关注自身，把自己放在第一位，搞清楚为了今后继续进步还需要做些怎样的改变。

双鱼座——译者：cloverATS

这周你需要更多休息时间，因为7月27日的满月月食落在你星盘上的私密宫。你比平时更嗜睡或梦境栩栩如生。你可能想用更多独处时间来接受灵感的召唤，或通过冥想、瑜伽来休养生息。7月25日可能不大好过，原因主要有二：太阳与天王星相位紧张，可能扰乱日常工作安排或职场传来一些不太好的消息。水星在同一天开始逆行，你可能会整理堆积已久的文件或清理邮件备份，提升手机或电脑的运转速度。