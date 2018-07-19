苏珊米勒，美国著名占星师，全美十佳占星师第一名，全世界最受欢迎的占星家，深受中文读者喜爱，被大家爱称为“三妈”。运势风格为事件指导。

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苏珊米勒：占星简史和基础知识一（行星篇）——译者：爬爬

找到你在宇宙中的位置

简史

需要强调的一点是，占星并不意味着命中注定或者宿命使然。人是有其自由意志的。占星也并非宗教信仰，更不该替代宗教信仰。那占星究竟为何？占星是对周期与循环的眼睛。占星师发现机会、幸运以及发展扩张所存在的区域，也留意星盘中压缩、挑战、耽搁可能出现的区域。至于事情会以怎样的方式告终，由你做主。也许你群星闪耀，但如果你不肯主动而为，成功也会擦身而过，或者你终究还是忽视了千载难逢的机会。说个类似的例子，也许你乌云罩顶，但你有决心找到解决问题的方法，也许你就能战胜难题，并找从未觉察过但自己其实已然拥有的那份内在力量。

占星的存在与人类的出现差不多同样久远，学者们认为不同文明各自独立发展了自己的占星研究。巴比伦（现伊拉克）的迦勒底人在公元前3000年创造了占星的原型之一。有些专家发现最早的占星记录可以追溯远至公元前5800年。中美洲的玛雅人以及古印度人也用占星，中国人早在公元前2000年就在应用占星了。毕达哥拉斯和柏拉图的作品中指出在公元前500年希腊出现了占星。北非的阿拉伯文明和地中海东部在公元8世纪有了占星的应用。阿布马谢（805-85A.D.）所撰写的《占星入门》被认为是占星在中世纪的复兴。

如我们所知，十二宫是生命存在与符号象征的一个循环，这与早期占星记录稍有不同。但在公元180年的时候，对占星的解释就已经发展进化到了现在的形式，这我们得感谢希腊的数学家、天文学家托勒密。20世纪，卡尔荣格写就了众多有关占星的东西，并将之应用到他在人格与人类动机的研究中。

行星

下文列出的每个星体在每个人的星盘中都扮演着重要的角色。每一宫有其特定的守护星，但所有行星都会穿越星盘中的每一宫。看看下列行星的详述，去探索一下银河系的运动是如何影响到你的生活的。

太阳

从地球视角而言，太阳是宇宙中最亮的星。我们身处太阳系而太阳是其中心，就每个星盘而言太阳也是至关重要的存在。没有太阳，就没有生命可言。太阳守着你的意志、骄傲、决心，守护着你的心脏、健康以及生命力。你因为工作表现优异而得到的赞誉认可、对目标的感觉，以及对未来目标的积极性都由太阳支配。太阳是你的自我，决定你如何看待自我及自尊，也决定了他人如何看待你。本质上而言，太阳是一种阳性能量，所以它还对你生活中的重要男性角色施加影响，尤其是处于权威地位的男性人士。这其中包括你的父亲、现任男友、丈夫、男性友人、男上司或客户。

太阳守护着白昼。所以同样地，太阳守护着公众接受度以及自我形象，而这通过照亮真我来实现。对于跟太阳接触的任何行星，太阳还会阐明其特质并揭示其真相。例如：如果太阳与木星构成特殊相位，木星好的一面会被照亮并因太阳而愈加灿烂。在阳光的滋养下，木星的优势面得以强化，并让其福祉惠及世人。

太阳绕十二宫一圈需要一年时间。太阳护卫着心脏。它是狮子座的守护星。

月亮

月亮支配着你最深层次的感受、性格中的细微的调调，支配着你的本能与直觉、情绪和反应。月亮还守护着你的私人生活，尤其是你的家。由于月亮本质上属于阴性力量，所以其守护着你的母亲以及你如何看待她。你生活中其他的女性角色也受月亮支配，包括你的妻子、女友、女上司、祖母。

如果太阳代表着你去向哪里，那么月亮意味着你去过哪里。说得再具体点就是，月亮守护着你的历史、背景、情感历程以及你的根。你与自身感受连接的能力取决于月亮与其他行星构成的相位。

环绕着月亮的能量还能表明你的健康状况，对于女性而言尤为如此。月亮守护着巨蟹座、胃和乳房，还有夜光（这里说的显然是月光喽）。月亮绕十二宫一圈大约需要28天，每月在每个星座停留两到三天。

每个月都会有一个新月。新月落入星盘位置的不同，会显示出哪一区域利于有新的开始。满月会在新月之后的两周到来；满月落入星盘位置的不同，标志着获利或者前行动结果出现的时机。

水星

这个小家伙是神话中为大家传递消息的信使。水星代表着不带感情色彩、高度理性且客观的想法。水星落在哪个星座体现了相应的智慧风格。作为一颗快速移动的行星，水星灵活、敏感且随机应变。它的重要工作之一是输出信息；所以水星管辖着觉知、语言、写作、编辑、调研、表达，以及各式学习体验、学习风格和数据评估。水星还掌管着通讯、电脑运算、软件、数码产品、邮政服务、船舶运输、导游快递员以及各种形式的运输。水星的职责多到不行。

当水星逆行时会扰乱信息、引发静电干扰和混乱。水逆的效果整个宇宙都能感知到。尽量避免在水逆时签合同、完成重要交易、使用精确信息以及做出重大决定，因为它们都很不可靠。

水星在星盘中落入的星座和宫位能揭示出星盘主人在收集及传递信息的天性方面的诸多信息。水星还掌管着兄弟姐妹的关系、地图、信件、出行计划、预约、道路、车辆、广告、出版、销售以及公共关系。

水星守护着双子座和处女座。在每个星座停留大约两到三周，不过当其逆行的时候，能在一个星座停留长达十周的时间，水星的逆行每年发生三到四次。水星永远不会远离太阳，它绕十二宫一圈大约需要一年的时间。

金星

金星守护着情感、心、爱情生活及快乐之事，包括礼物。这一阴性能量的行星还掌管着美丽、时尚装饰和艺术。这颗优雅之星令世界更具吸引力也更有乐趣。关于金星还有些不是很为人知的事情：金星在星盘中所处的位置，能带来很强的财务恩惠及物质受益。

金星支配一切与美相关的东西。为我们带来聆听音乐、品尝美食、享受香水芬芳、品味美酒的机会，它还会激发我们产生观看非凡艺术展览的动机。它甚至能帮你诱惑爱人。如果没有金星的存在，这个世界该有多乏味啊！

金星迷人、有吸引力且善于接纳。这颗行星永远不会咄咄逼人。（魄力由火星来决定，它与金星是宇宙层面的爱人，彼此非常相配！）金星用魅力而非强迫力来达到自己的目的。在一些人眼中觉得这颗行星有点享乐主义。确实如此，金星不善于深思、伦理或者道德。考虑后果的事情交给图像吧。决定具体为何的事情交给木星吧。事实和数据的冷脸艰苦分析还是交给水星吧。（从水星那里得到的消息通常是可靠的，因为水星的观察是完全不带有感情色彩的。）

金星与水星一样离太阳很近。金星在每个星座愉快地停留两到三周，除非它逆行了。逆行的金星能在一个星座停留五个月。通常而言，金星绕十二宫一圈大约需要十到十二个月的时间，逆行的话就需要更久了。金星是金牛座和天秤座的守护星。

火星

在十二宫中，火星能激发其他行星或者宫位。这是一个有进取心、坚定自信、强而有力、精力充沛、有勇气、有竞争性且有胆量的一颗行星。

这颗红色的行星支配着一切阳性的元素，从性到战争。火星被视为战士之星，以勇气、激情、纯力量和耐力而为人所知。火星还以有能力（在相位良好的情况下）帮助你逃脱和超越对手而著称。

火星支配着锐器、火以及一切可燃物。火星只有处于和谐的位置时，才能对需要付出忍耐和决断的努力产生助益。当火星散发着积极气场时，不论在任何处境之下，他都有提供生存本能的能力。

即便在艰苦卓绝的情况下，火星依然让你保持进取。如果火星能量太过充沛，就可能会出现情感爆发的状况，或者可能会有人身伤害的风险。如果你想在自己为之拼搏付出的任何一件事情中寻求勇气和热情，火星能够为你提供这种感觉。

火星绕行十二宫一圈需要两年的时间，在每个星座停留六到七周的时间。如果他在一个星座反复逆行，那能停留上七八个月。火星守护着白羊座和天蝎座。

木星

我们都知道木星是好运之星。木星能扩大造访宫位相应的机遇和利益。这一幸运星还守护着财富、实体、财务以及物质所得。

此外，木星带来愿景、信念、乐观、忠诚、正义、自信和智慧。木星绘制了宏图，并令你渴望从大处着眼。

想想这一点：在太阳系中，太阳是颗真正的明星，如果我们把太阳系中除太阳之外的所有行星都放在一起。木星质量大过于其他所有行星的总和。这就是为何我们把木星称为巨行星。木星是个伟大的施惠者。

在木星经过的宫位，他让我们理性思考，并找到更高层次的意义或目标。木星鼓励认真思考、学习，以及接受更高等的教育。因为长途旅行是教育宫的一个抽象元素，当木星在你的星座时可能会鼓励你游历四方，或者让你出行的频率高与往常。

木星守护着射手座。这一快乐的行星绕十二宫一圈大约需要十二年。会给每个星座带去一整年的祝福。

土星

土星关乎专心、持久、具体回报、坚韧、抱负以及生产力。这颗工头般的行星还与谨慎、延迟、收缩、限制、责任、规章制度、疼痛、恐惧、权威、纪律、控制和否认有关。

在你发出“呃！”声之前，先想想这一点：如果没有土星，我们能看到的进步就会微乎其微，甚至根本没有。我们生活在有形的世界里，而土星敦促我们去处理现实问题。没有土星我们就没有进取心、没有标准、不受控、没有架构，有的只是混乱。

土星会揪住领子迫使我们面对现实。当土星在你的星盘中触碰到某个特殊的区域时，那一区域会经历某种减速或者冻结。土星冷淡且冰冷。这一行星还被认为是沉重且沉闷的。

土星，这一伟大的导师之星，会带来成熟并教导我们耐心和牺牲的价值所在。

土星是摩羯座的守护星。他守护着一切事物的基础结构，从牙齿、骨骼到公司的组织架构。土星支配着历史、艺术、或者考古文物。土星绕十二宫一圈需要29年，在每个星座停留两年半的时间。

天王星

天王星守护着令人惊讶的，以及一切意料之外的事情。天王星还守护着未来和新技术，包括所有最新的发明，以及一切无法想象且尚未来临的东西。天王星是电流之父。

天王星还掌管革新、变化莫测、足智多谋、富于想象、特殊且实验性的东西，他还守护着创造力和科学天赋。天王星的任务在于打破规则并破坏已有模式或架构，创造出突然乃至激进的改变。天王星行事诡谲，被称作伟大的唤醒者。

天王星为叛乱、独立甚至于地震提供强力的推动力。他会做唤起、解放的事情，会推翻任何他认为已经超出时效性的传统、常规或惯例。

这颗行星产生快速的、释放性的结果，在他追求发现宇宙真相的过程中，混合着事实和直觉。天王星被视为智慧程度更高的水星，他在更加客观且有头脑的同时，不存在情感的一面。星盘中受天王星影响较重的人，会是其所在群体中的开拓者和先驱。

天王星还支配着社会变迁，控制着全球范围内男性间的兄弟情谊以及一切的人文关怀，包括环境问题。天王星守护着水瓶座。对了，占星也是天王星守护的。

这颗行星平均在每个星座停留七年，因此绕十二宫一圈需要84年。

海王星

海王星是灵感之星。是高阶的金星，海王星把美提升到了更高的层次，达到了更加精神的层面。海王星还支配着梦、潜意识、幻想、梦想，以及一切魔幻且迷人的东西。

海王星强化了直觉并教我们要富有同情心。海王星常常要我们为更好的东西或者为爱而牺牲。

海王星具有精炼、净化和清洁的能力。任何与海王星相遇的行星将会变得更加纯净。这一行星无法忍受粗糙。高度灵敏的海王星给我们带来更多细微的协调一致，因此能够提高一个人性格中艺术的一面。海王星守护一切视觉传达的东西，不管这种传达是通过象征符号还是手势姿态，比如摄影、电影、芭蕾舞剧，以及其他的舞蹈艺术形式，或者音乐、绘画、诗歌作品。

海王星还守护着海，以及一切的水体。其支配着雨、冰，还有包括酒水饮料在内的各种液体。海王星还守护着药物，不管是治病救人的那种，还是致命害人的那种。

海王星以模糊不清闻名。它让我们想要逃离世俗、逃离日常现实，进入一个更加理想、天国的状态中。它催促我们去超越，去超越界限，去拒绝任何限制，拒绝一切限制。

不过，因为海王星会改变现实，并令我们对现实的认知变得模糊，所以有时他会让问题复杂化，并让事实变的难以解释。海王星能让我们欺骗自我（或者被他人所欺骗），或者只会让我们误解他人或被他人所误解。海王星守护着一切迷人且闪闪发光的东西。要记住一点，海王星展示的愿景并非总是真实的。（土星的职责在于给我们冰冷而残酷的现实）。我们需要一个行星来激发灵感，这就是海王星的职责所在。

海王星守护着双鱼座，绕行十二宫一圈需要146年，在每个星座停留大约十四年。

冥王星

冥王星守护着转变。冥王星是凤凰之父，因为其浴火重生，象征着复兴与再生。在开始与结束永不止息的轮回中，冥王星守护着终极存在。作为改变和变形的催化剂，冥王星的这一特点再怎么被强调也不为过。

如果冥王星处于能量积极的状态中，他能帮人克服困难。对于跟冥王星接触的任何宫位或者行星，他都会起到加剧或强化的效果。冥王星还守护着强迫行为、禁忌、强制力，乃至危机。

这一行星支配着很多基本问题，包括生与死，以及转变的终极能量。冥王星守护着一切隐藏的、看不见的、埋藏的东西，这其中包括秘密、卧底工作（比如侦探或者间谍）、战略计划，甚至于植物或蔬菜的根。冥王星还支配着发掘或揭露尚被隐藏的东西。

冥王星绕十二宫一圈需要246年时间，在一个星座停留11年到32年，冥王星守护着天蝎座。



