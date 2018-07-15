苏珊米勒，美国著名占星师，全美十佳占星师第一名，全世界最受欢迎的占星家，深受中文读者喜爱，被大家爱称为“三妈”。运势风格为事件指导。

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白羊座——译者：一一ATS

如果你是生活在北半球的白羊座，可能想把节奏放慢些，好好享受生活，享受夏日的慵懒节奏。这周没有太重要的星象，你还需要些时间消化上周日食的能量。你的守护星火星回退到主宰未来梦想的十一宫。你会被过去曾经为之奋斗的事业重新吸引，或重新评估当前的目标，看它们能否为你带来欢乐。这种星相有利于检查自己与团体组织的关系，看看你们是否依然保持同样的节奏、向着共同的目标前进。

金牛座——译者：一一ATS

由于上周日食的能量继续发挥作用，你可能需要处理手足、邻里、交通等方面的问题。最好不要着急做决定，因为下周还有一次月食，先耐心看看今后六个月事情的演变。7月16日金星与火星相位紧张，你可能无法平衡工作时间与亲子时间、恋爱时间的分配，导致一些冲突。最好的日子在周末，木星与金星调和，7月21日适合参与社交或艺术活动。如果你还单身，可能会遇到一个人，让你听见自己的心唱起了歌。

双子座——译者：cloverATS

这周双子座要放慢节奏，因为你的守护星水星在为7月25日开始的逆行做准备，逐渐变得动作迟缓。如果你在周初出行，可能遭遇延误，因为水星与土星相位紧张。如果你需要出远门，一定要把行程的每个细节检查再三，以免在安检的时候出麻烦。7月16日你要注意言辞，与家人间可能因为出言不当发生纠纷。周末，金星与木星呈吉相，你可能在家大宴宾客或去饭店吃喝欢聚一番。

巨蟹座——译者：幻觉manjusaka

你是月亮的孩子，这周你仍然感觉到上周巨蟹座日食的后续能量。日月食往往重新激活之前的主题和事务，你可以回顾一下今年1月31日到2月15日那两周，寻找一些线索，看你需要放掉什么才可以继续前行。火星继续在你星盘第八宫逆行，贷款、按揭、投资等事务依然需要回顾。你可能要争取更好的利息或信用卡福利、与银行经理谈谈再融资或检查你的股票组合。等到周末，金星与木星呈吉相，为一次浪漫出行大开绿灯。

狮子座——译者：王小亚

这周太阳继续在你的私密宫行进，鼓励你充分地放松和休息，你也许会关注健康问题。狮子座是活力满满的火象星座，喜欢掌控，但由于火星在你的伴侣/搭档宫逆行，因此最好接受别人的领导。之前你可能必须同一位生气或沮丧的朋友交涉，也一定要留出足够的独处时间，消化一下你的情绪。泡个海盐澡可以消除之前积累的负面能量，或去疗养中心休养、去大海里游泳，也是恢复状态的好办法。周末美妙的金星相位将引导你发现特价商品，将你的家居环境装点得更加舒适美丽。

处女座——译者：幻觉manjusaka

你喜欢助人为乐，处女座，周初可能就需要你帮助别人。周初月亮位于处女座，你可能借个肩膀给哭泣的朋友依靠，或帮助面对问题的恋人或孩子。火星继续在你工作宫逆行，可能打乱你的日常安排，或一些项目的推进中出现延迟。如果这让你感到挫败，最好通过健身排解压力，因为压力容易导致你遇到消化系统的问题，或在操作机械时遇到事故。周末金星与木星呈吉相，为一次美妙的短途旅行奠定基础。

天秤座——译者：一一ATS

上周日食过后，你会将精力放在工作上。你星盘关系宫主星火星继续逆行，可能和业务伙伴打交道上有些困难，各种项目、协商或启动都可能出现停滞，需要回头修改。或许这次日食引发了公司政策的改变，或管理层让员工或同事生气且焦虑，推选你出来处理这些问题。记住，你无法同时取悦所有人，但是你可以取悦自己。金星在星盘私密宫，暗示你需要时间独处，释放压力。周末金星与木星呈吉相，你或许收到爱慕者赠送的礼物。

天蝎座——译者：cloverATS

周初，月亮与金星相合在你星盘掌管社交的十一宫，你可能用更多时间和朋友们在一起，或与一群你喜爱的人们聚餐。火星是天蝎座古典主星，目前正在你星盘上的家庭宫逆行，这意味着如果你在装修，可能遭遇拖延。也可能一位男性家人或室友脾气暴躁，让你颇为挠头。火星还是天蝎座工作宫的守护星，你也可能在职场遭遇挫折或在开展工作时有些沮丧、泄气。周末金星与木星呈吉相，你可能参加愉快的社交聚会，让你整个人感觉飘飘然。

射手座——译者：Pa

这周初，你的公共名誉是重点，月亮和金星在你的荣誉和名誉宫闪耀，它们联手与木星/海王星/冥王星产生积极联系，赐予你赞扬和好运。这一天特别适合建立新人脉。这周你的财务会发生改变，还是因为上周的日食能量继续发挥作用。火星掌管你星盘第五宫，目前还在逆行，你会花更多钱用在孩子、假期或恋人身上。另一方面，你也会通过一个创意项目获得更多收入。

摩羯座——译者：王小亚

水星目前愉快地栖息在你星盘第8宫，正准备在7月25日开始逆行。这周，你也许需要收拾下财务，整理有关贷款、保险、子女赡养费之类的细节，以防错误疏漏。明智的话，重新检查下财务合同，看看是否能协商更好的交易条件。7月18日的你就像明星，彼时月亮在你的事业宫闪耀，大人物会注意到你的努力。正在你财帛宫逆行的火星敦促你查看自己的预算，如果你的开支习惯已经导致账目失衡，就要做些调整。过去的经济纠纷也许会再度浮现，需要重新处理并解决它。等到周末，你很可能参加一个热闹的社交活动。

水瓶座——译者：王小亚

经过上周的高强度日食之后，这周你需要休息。在水瓶座逆行的火星告诉你一定不要强势推进，以免遭受挫败。这时不适合开始新轨道，你需要重新调整自己的步伐，确保自己不会重蹈覆辙。如果你一直忽略了自己个人需求，会感到不甘而愤怒，你开始意识到这种模式是不健康的，这样便可以做出改变并继续成长。7月20日水星的星相将给家庭内部问题带来很棒的解决办法。周末金星与木星同步，你会收到意外的礼物、奖励或奖金。

双鱼座——译者：cloverATS

虽然双鱼座更注重灵魂，但这周你需要把注意力放在物质生活上。火星是双鱼座财宫的守护星，目前火星在逆行，会影响到你的个人财物状况、收入和财产。你可能要重新检查预算，确保现金收入可以满足当前的开支。自主经营的双鱼座可能需要再次评估收入，想办法提高进账。清理居住环境也是不错的选择。把不需要的好东西放在网上转手售卖或捐赠出去。若你借钱给某位朋友，对方却迟迟不还，最好跟对方谈谈还钱这件事，这也是为了彼此关系的良好发展着想。



